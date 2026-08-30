Il Palermo ottiene il doppio vantaggio grazie alle reti di Johnsen e Ranocchia. Un Arezzo stoico lotta su ogni palla e ottiene il pari con la coppia Cianci-Tavernelli prima del gol allo scadere di Augello che decide la partita.
Il Palermo vince le prime due partite di campionato dopo 60 anni dall'ultima volta e vola a 6 punti condivendo il primo posto con Modena e Mantova. Prima battuta d'arresto invece per un ottimo Arezzo che rimane fermo a quota 3 punti.
Nel prossimo turno di campionato farà visita all'Hellas Verona, mentre il Palermo è pronto ad ospitare la Sampdoria nel posticipo del Lunedì.
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Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie BKT!21:03
Il Palermo vince una partita complicatissima contro un Arezzo da applausi a scena aperta. Gli amaranto mettono in grande difficoltà i grandi favoriti di questa Serie B ma non riesce ad evitare la sconfitta, subita in extremis grazie alla perla di Augello.20:59
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO COMUNALE CITTA' DI AREZZO! Arezzo-Palermo 2-320:58
90'+7'
Perin mette le mani sul pallone e di fatto mette i titoli di coda sul match.20:58
90'+6'
Ultima occasione per il pari. L'Arezzo va dalla bandierina, sale anche Nunziante!20:57
90'+5'
Paga l'assedio finale del Palermo che si riporta in vantaggio con un solo minuto ancora da giocare.20:56
90'+4'
GOOL!! Arezzo-PALERMO 2-3!! Rete di Tommaso Augello!! Arriva allo scadere la rete di Augello che prende la mira da fuori e colpisce con un sinistro chirurgico a fil di palo!
OCCASIONISSIMA PALERMO!! Azione confusa dei rosanero, che protestano per un tocco di braccio in area. La palla arriva comunque a Gabrielloni che calcia da posizione ravvicinata battendo Nunziante ma trova Renzi sulla linea di porta a respingere!20:54
90'+2'
Ancora sicuro nell'uscita Nunziante sul cross da sinistra di Augello.20:53
90'+1'
Ranocchia si fa toccare il pallone e va alla conclusione, murata. La palla arriva a Cassandro che ci prova da fuori trovando una deviazione in corner.20:52
90'
Brutto colpo, fortuito, rifilato da Mawuli a Gyasi. Punizione di seconda dal limite per il Palermo.20:53
90'
Cinque minuti di recupero.20:52
89'
Le squadre sembrano accontentarsi del pari. Ora il Palermo fatica a guadagnare metri con l'assetto più basso dell'Arezzo.20:50
87'
5° sostituzione Arezzo. Esce Camillo Tavernelli ed entra Varela Djamanca.20:48
87'
4° sostituzione Arezzo. Esce Gennaro Iaccarino ed entra Mattia Viviani.20:47
86'
Ranocchia va direttamente in porta e di fatto consegna il pallone nelle mani di Nunziante.20:47
85'
Ammonito Ionita.20:47
85'
Fallo di Mawuli e punzione interessante per i rosanero.20:46
83'
Funziona ancora la trappola del fuorigioco del Palermo che manda ancora oltre linea Tavernelli.20:45
82'
Esordio in rosanero per Gabrielloni, che prende il posto di un evanescente Pohjanpalo, ancora a secco in queste due partite.20:43
82'
5° sostituzione Palermo. Esce Joel Pohjanpalo ed entra Alessandro Gabrielloni.20:42
80'
E' rallentato il ritmo della partita dopo 80 minuti di lotta su ogni pallone.20:42
78'
Sugli sviluppi la palla arriva sul vertice destro dove Pohjanpalo si coordina e batte con il destro trovando la respinta di Mawuli.20:40
78'
Si riaffaccia in avanti il Palermo. Tocca per ultimo Renzi spedendo la palla in angolo.20:39
76'
3° sostituzione Arezzo. Esce Mattia Sala ed entra Alberto Cerri.20:42
76'
2° sostituzione Arezzo. Esce Pietro Cianci ed entra Shaka Mawuli.20:38
75'
L'ha ripresa l'Arezzo grazie alle giocate di Tavernelli e Cianci ma soprattutto grazie agli interventi decisivi di Nunziante.20:38
74'
GOOL!! AREZZO-Palermo 2-2!! Rete di Camillo Tavernelli! Pareggia l'Arezzo con Cianci che restituisce il favore a Tavernelli con un passaggio perfetto per Tavernelli che calcia da sinistra cercando il secondo palo e trova la deviazione di Gyasi che manda fuori giri Perin.20:36
73'
E' forte adesso la spinta del Palermo che vuole ristabilire il doppio vantaggio.20:34
72'
ANCORA NUNZIANTE SALVA TUTTO! Gyasi batte a colpo sicuro da posizione centrale ma trova la grande risposta dell'estremo difensore aretino. La palla torna ancora a Gyasi che colpisce a lato!20:34
71'
1° sostituzione Arezzo. Esce Alessandro Arena ed entra Emiliano Pattarello.20:32
70'
Cooling break.20:31
69'
Fallo e cartellino giallo per il neo-entrato Estévez.20:30
68'
NUNZIANTE FA MURO! Azione spettacolare del Palermo con Segre che viene servito a centro area da solo davanti a Nunziante per chiudere i giochi. Il portiere amaranto aumenta la figura del corpo e annulla l'occasione del Palermo.20:30
67'
Ancora una palla lunga a cerca il solito Tavernelli, pescato però in posizone di fuorigioco.20:28
66'
4° sostituzione Palermo. Esce Niccolò Pierozzi ed entra Tommaso Cassandro.20:27
66'
3° sostituzione Palermo. Esce Hernani ed entra Nahuel Estévez.20:27
65'
CHE BRIVIDO PER IL PALERMO! Cianci si abbassa e fa partire l'azione allargando per Tavernelli che va subito con l'esterno a mettere palla al centro. Augello anticipa tutti e manda fuori, facendo carambolare sull'avversario ed evitando anche il calcio d'angolo.20:27
63'
Righetti ancora pericoloso a sinistra. Pierozzi manda la palla in corner.20:24
61'
Mezz'ora al termine e solo una rete da recuperare per la formazione amaranto.20:23
60'
GOOL!! AREZZO-Palermo 1-2!! Rete di Pietro Cianci! La riapre l'Arezzo con la frustata di testa di Cianci sul cross perfetto di Tavernelli.20:22
60'
2° sostituzione Palermo. Esce Dennis Johnsen ed entra Dominic Vavassori.20:21
59'
1° sostituzione Palermo. Esce Gabriel Strefezza ed entra Emmanuel Gyasi.20:20
56'
Reazione immediata dell'Arezzo che va a prendersi un altro tiro dalla bandierina.20:18
55'
GOOL!! Arezzo-PALERMO 0-2!! Rete di Filippo Ranocchia! Arriva come un lampo la conclusione dal vertice sinistro di Ranocchia, servito da Johnsen, che si infila sotto l'incrocio dei pali!
Ancora in attacco la formazione di casa ma Arena non trova il tempo per concludere l'azione. 20:16
54'
L'Arezzo trova Ionita sulla corsia di sinistra ma l'azione sfuma per la posizione irregolare del moldavo.20:15
52'
Contropiede Arezzo. Lancio millimetrico per Sala che si accentra e allarga a destra per Renzi. La sua conclusione dal vertice destro non centra lo specchio della porta.20:13
51'
Strefezza subisce fallo e ottiene un calcio piazzato sulla trequarti sinistra per il Palermo.20:12
50'
Tavernelli pressa a sinistra su Bani che, in tackle, rientra immediatamente in possesso.20:11
48'
Palleggia bene il Palermo mantenendo il controllo del pallone.20:09
46'
SUBITO AREZZO! Righetti col mancino dalla distanza. Perin vola sulla sua sinistra e schiaffeggia fuori dallo specchio.20:25
46'
SI RIPARTE! Al via il secondo tempo con la palla che rotola nella metà campo rosanero. Nessun cambio all'intervallo.20:06
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.19:53
Primo tempo molto combattuto ma chiuso in vantaggio dalla compagine siciliana. Decide la rete di Dennis Johnsen al 21° minuto di gioco. Forte la reazione dei padroni di casa che hanno messo pressione alla difesa rosanero in tutta la seconda metà dei primi 45 minuti.19:52
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Arezzo-Palermo 0-119:51
45'+3'
Arena va al controcross dal vertice destro e trova Gilli tutto solo che tenta una sforbiciata molto ambiziosa mancando l'impatto con il pallone.19:50
45'+2'
Grande pressione dell'Arezzo in chiusura di primo tempo. Altro corner per gli amaranto.19:49
45'
Tre minuti di recupero.19:48
44'
Rischia moltissimo Segre con un intervento in area di rigore su Cianci, che cade dopo una trattenuta del rosanero. Marinelli lascia correre e successivamente espelle un elemento della panchina aretina.19:47
44'
Strefezza prova a partire palla al piede da centrocampo. Cianci lo presso, gli ruba palla e subisce il fallo del brasiliano, che viene ammonito da Marinelli.19:46
42'
Johnsen recupera un ottimo pallone sulla trequarti ma sbaglia la misura del passaggio per Strefezza. Azione sfumata.19:44
40'
TRAVERSA!! Johnsen, con il Palermo in grande difficoltà, fa partire un contropiede con un colpo di tacco geniale e successivamente fa partire il cross da sinistra. Raccoglie Strefezza che trova un gran mancino deviato sulla traversa da Nunziante.19:43
39'
Altra conclusione per gli amaranto. Ci prova Sala ma il suo tiro risulta debole e centrale. Blocca Perin.19:41
38'
Ottimo cross di Righetti da sinistra per un Cianci completamente libero. Ceccaroni riesce a staccare e a togliergli il pallone dalla testa mandando in calcio d'angolo.19:41
37'
Ancora un recupero alto dell'Arezzo. Arena va centralmente da Sala che allunga il pallone per calciare ma infine serve Righetti che prova il mancino da fuori area. Palla a lato.19:40
37'
Arena se ne va in tunnel su Augello che lo insegue fermandolo con un fallo.19:39
35'
Tavernelli trova ancora Righetti largo a sinistra. Bani respinge il suo cross in rimessa laterale.19:37
34'
Sala recupera un altro pallone con il suo pressing deciso. L'azione viene però fermata da Marinelli per un tocco di mano dell'esterno aretino.19:37
32'
Illanes perde una palla sanguinosa sulla liena di fondo. Strefezza va al centro dopo Righetti rimedia con un intervento provvidenziale.19:35
29'
Palla bassa da sinistra di RIghetti. Una leggerissima deviazione della difesa rosanero manda fuori giro Ionita che manca l'impatto col pallone da ottima posizione.19:32
28'
Spinge l'Arezzo alla ricerca del pari. Sala va al cross dal vertice destro e la difesa rosanero si rifugia in corner dopo una deviazione che regala più di un brivido ad Inzaghi.19:31
27'
Si prende un gran rischio Perin che si trova Sala addosso e lo dribbla a centro area.19:29
26'
Strefezza al cross da destra. Sicura l'uscita di Nunziante.19:28
23'
Cooling break. I due tecnici ne approfittano per dare indicazioni.19:27
22'
Vantaggio Palermo che stava mettendo sotto grande pressione la difesa aretina da una decina di minuti.19:25
21'
GOOL!! Arezzo-PALERMO 0-1!! Rete di Dennis Johnsen! Passano in vantaggio i rosanero dopo un'azione confusa. Augello recupera palla e crossa da sinistra. Bani colpisce di testa ma non indirrizza verso la porta con la palla che finisce sul destro di Hernani che calcia verso il centro dove Johnsen batte a colpo sicuro battendo Nunziante.
Duello sulla fascia tra Righetti e Strefezza. Il difensore amaranto attende l'esterno rosanero e va a prendersi il calcio di punizione.19:21
16'
OCCASIONE AREZZO! Cianci viene servito centralmente sul limite dell'area di rigore, si gira ma riesce a concludere solo allungandosi con la punta del piede. Palla a lato.19:21
15'
GOL ANNULLLATO AL PALERMO! Aumenta la velocità del palleggio rosanero. Bella l'azione che porta al gol di Segre sull'assist col tacco volante di Pierozzi. La rete non viene però convalidata per la precedente posizione irregolare di Hernani.19:17
12'
Il Palermo prova ad avanzare con un possesso ragionato. Copre bene gli spazi la formazione amaranto.19:15
10'
TAVERNELLI! Palla larga a sinistra per Tavernelli che entra in area spostando palla sul destro. Conclusione violenta e centrale che Perin devia sopra la traversa.19:13
9'
Johnsen scatta appena oltre la linea del fuorigioco ma viene comunque fermato dalla difesa avversaria prima del fischio dell'arbitro.19:11
9'
Dopo una breve pausa Marinelli consegna la palla a Perin e la partita riprende.19:11
7'
Sala servito a destra mette un buon cross da destra ma nessuno riesce a raggiungerlo. Raccoglie Righetti sul vertice ma nel mentre Hernani si scontra con Marinelli con il diretto di gara che subisce il colpo e va a terra. Azione fermata.19:10
5'
Rimessa in zona offensiva per il Palermo. Augello batte direttamente nel cuore dell'area aretina ma Bani commette fallo in attacco.19:07
3'
Prima azione offensiva dei rosanero. Hernani stacca, solo a centro area, sul cross da destra ma colpisce malissimo di testa e fa impennare il il pallone.19:05
2'
Tavernelli allarga a sinistra per Righetti che prova a servire basso al centro. Perin mette i guantoni sul pallone.19:04
1'
Subito una palla lunga sulla sinistra dell'Arezzo. Ceccaroni chiude ed evita l'angolo.19:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Marinelli e l'Arezzo muove il primo pallone del match.19:02
Le squadre scendono sul terreno di gioco. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Arezzo-Palermo!18:59
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO. 3-4-2-1. Perin; Ceccaroni, Bani, Pierozzi; Augello, Ranocchia, Segre, Hernani; Johnsen, Strefezza; Pohjanpalo.18:26
FORMAZIONE UFFICIALE AREZZO. 4-3-3. Nunziante; Righetti, Illanes, Gilli, Renzi; Ionita, Iaccarino, Sala; Tavernelli, Cianci, Arena.18:25
Dirige la gara il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.17:22
I PRECEDENTI. Arezzo e Palermo tornano a sfidarsi in Serie B dopo oltre 40 anni dall'ultimo incrocio in cadetteria. 16 i precedenti in questo campionato con i toscani leggermente avanti grazie alle sei vittorie ottenute contro le quattro dei siciliani; sei i pareggi.17:22
Vittoria di misura per il Palermo che ha aperto la stagione battendo 1-0 la Juve Stabia tra le mura del Barbera. Decisivo il gol in apertura di match di Johnsen. I rosanero sono considerati tra i principali favorite per la vittoria del campionato cadetto e la promozione in Serie A. 17:19
L'Arezzo mancava all'appello in cadetteria da ben 19 anni e ha aperto la stagione del rientro ottenendo subito una vittoria nella trasferta di Avellino, rimontando gli irpini grazie alle reti di Cianci e Ionita.17:16
Siamo allo Stadio Comunale CIttà di Arezzo! L'Arezzo di Cristian Bucchi ospita il Palermo di Filippo Inzaghi.18:55
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Arezzo e Palermo, gara valida per la 2° giornata di Serie BKT.16:53
Arezzo - Palermo è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo. Arbitro di Arezzo - Palermo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.
Livio Marinelli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
22-08-2026
Serie A
Inter-Monza 4-1
Attualmente l'Arezzo si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Arezzo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Palermo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.
In casa l'Arezzo ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Arezzo nell'ultima partita ha affrontato l'Avellino ottenendo 3 punti. Il Palermo nella prima giornata ha affrontato la Juve Stabia ottenendo 3 punti. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 2 gol.
Arezzo e Palermo si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match l'Arezzo ha vinto 6 volte, il Palermo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Arezzo-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Arezzo e Palermo torneranno ad affrontarsi in un match di Serie BKT per la prima volta a distanza di oltre 40 anni: l'ultimo confronto nel torneo tra le due squadre, infatti, risale al successo in trasferta dei toscani per 1-0 del 18 maggio 1986 (rete di Andrea Mangoni).
In generale, questo sarà il 17° confronto tra Arezzo e Palermo in Serie BKT: il bilancio attuale è di sei successi amaranto, quattro rosanero e sei pareggi.
Dopo avere perso il primo confronto interno in assoluto contro il Palermo in Serie BKT (0-1), l'Arezzo è rimasto imbattuto nei sette confronti successivi (3V, 4N) davanti al proprio pubblico contro i rosanero nella competizione; tra le squadre attualmente in cadetteria, solo contro Catanzaro (otto) e Cesena (11) i toscani vantano una serie aperta di più match interni di fila senza sconfitte nel torneo - sette anche contro la Reggiana.
Dopo il successo per 2-1 contro l'Avellino, l'Arezzo potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali in Serie BKT solo per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscita nel nel 1984/85 (contro Cesena ed Empoli) e nel 2004/05 (contro Catania e Treviso, proprio in veste di neopromossa).
Anche il Palermo ha ottenuto un successo alla prima giornata (1-0 contro la Juve Stabia) e solo altre due volte ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie BKT: nel 1955/56 (contro Taranto e Legnano) e nel 1964/65 (contro Trani e Potenza).
Il Palermo ha perso l'ultima trasferta nella passata stagione di Serie BKT (0-2 sul campo del Venezia) e solo una volta ha registrato due sconfitte esterne di fila in campionato negli ultimi due anni solari (da inizio 2025): tra ottobre e novembre scorsi, contro Catanzaro e Juve Stabia.
Nel primo turno della Serie BKT 2026/27, l'Arezzo è stata una delle sole due squadre (assieme all'Hellas Verona) ad avere concesso una rete ai propri avversari a seguito di un recupero offensivo. Dall'altra parte, nonostante abbia riconquistato il possesso in ben otto occasioni di questo tipo (quarto dato più alto del torneo in corso) durante la prima giornata, il Palermo non è mai andato alla conclusione da questa situazione di gioco.
Pisa (4+4) e Catanzaro (3+4) sono due delle sole tre squadre - assieme al Palermo (4+3) - che nella prima giornata della Serie BKT 2026/27 hanno sia registrato almeno tre attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria), sia almeno tre attacchi diretti (sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria).
Alberto Cerri (49 gol al momento) è a un passo dal traguardo delle 50 marcature in Serie BKT, oltre a essere l'unico giocatore attualmente nella rosa dell'Arezzo ad avere già trovato la via della rete contro il Palermo in un match del torneo cadetto: l'1 maggio 2023, proprio in un match casalingo, quando indossava la maglia del Como (1-1 al Sinigaglia).
Due dei tre giocatori che hanno preso parte ad almeno una marcatura in ciascuna delle ultime cinque stagioni regolari di Serie BKT (dal 2022/23) giocano nel Palermo: Dennis Johnsen (gol contro la Juve Stabia alla prima giornata di questo torneo) e Joel Pohjanpalo (autore dell'assist per la rete del suo compagno) - il terzo è Ettore Gliozzi. In particolare, nel periodo, il finlandese è l'unico giocatore con almeno 50 reti e almeno 20 assist tra Serie A e torneo cadetto (80+22, esclusa post season).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: