Nel prossimo turno di campionato farà visita all'Hellas Verona, mentre il Palermo è pronto ad ospitare la Sampdoria nel posticipo del Lunedì.

Il Palermo vince le prime due partite di campionato dopo 60 anni dall'ultima volta e vola a 6 punti condivendo il primo posto con Modena e Mantova. Prima battuta d'arresto invece per un ottimo Arezzo che rimane fermo a quota 3 punti.

Il Palermo ottiene il doppio vantaggio grazie alle reti di Johnsen e Ranocchia. Un Arezzo stoico lotta su ogni palla e ottiene il pari con la coppia Cianci-Tavernelli prima del gol allo scadere di Augello che decide la partita.

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Arezzo e Palermo, gara valida per la 2° giornata di Serie BKT.16:53

L'Arezzo mancava all'appello in cadetteria da ben 19 anni e ha aperto la stagione del rientro ottenendo subito una vittoria nella trasferta di Avellino, rimontando gli irpini grazie alle reti di Cianci e Ionita.17:16

Vittoria di misura per il Palermo che ha aperto la stagione battendo 1-0 la Juve Stabia tra le mura del Barbera. Decisivo il gol in apertura di match di Johnsen. I rosanero sono considerati tra i principali favorite per la vittoria del campionato cadetto e la promozione in Serie A. 17:19

I PRECEDENTI. Arezzo e Palermo tornano a sfidarsi in Serie B dopo oltre 40 anni dall'ultimo incrocio in cadetteria. 16 i precedenti in questo campionato con i toscani leggermente avanti grazie alle sei vittorie ottenute contro le quattro dei siciliani; sei i pareggi.17:22

Duello sulla fascia tra Righetti e Strefezza. Il difensore amaranto attende l'esterno rosanero e va a prendersi il calcio di punizione.19:21

CHE BRIVIDO PER IL PALERMO! Cianci si abbassa e fa partire l'azione allargando per Tavernelli che va subito con l'esterno a mettere palla al centro. Augello anticipa tutti e manda fuori, facendo carambolare sull'avversario ed evitando anche il calcio d'angolo.20:27

PREPARTITA

Arezzo - Palermo è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Città di Arezzo di Arezzo.

Arbitro di Arezzo - Palermo sarà Livio Marinelli. Al VAR invece ci sarà Luca Massimi.

Livio Marinelli Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Inter-Monza 4-1

Attualmente l'Arezzo si trova 9° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Palermo si trova 3° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Arezzo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4; il Palermo ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Arezzo ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Arezzo nell'ultima partita ha affrontato l'Avellino ottenendo 3 punti.

Il Palermo nella prima giornata ha affrontato la Juve Stabia ottenendo 3 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Cianci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Dennis Johnsen con 2 gol.

Arezzo e Palermo si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match l'Arezzo ha vinto 6 volte, il Palermo ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Arezzo-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Arezzo e Palermo torneranno ad affrontarsi in un match di Serie BKT per la prima volta a distanza di oltre 40 anni: l'ultimo confronto nel torneo tra le due squadre, infatti, risale al successo in trasferta dei toscani per 1-0 del 18 maggio 1986 (rete di Andrea Mangoni).

In generale, questo sarà il 17° confronto tra Arezzo e Palermo in Serie BKT: il bilancio attuale è di sei successi amaranto, quattro rosanero e sei pareggi.

Dopo avere perso il primo confronto interno in assoluto contro il Palermo in Serie BKT (0-1), l'Arezzo è rimasto imbattuto nei sette confronti successivi (3V, 4N) davanti al proprio pubblico contro i rosanero nella competizione; tra le squadre attualmente in cadetteria, solo contro Catanzaro (otto) e Cesena (11) i toscani vantano una serie aperta di più match interni di fila senza sconfitte nel torneo - sette anche contro la Reggiana.

Dopo il successo per 2-1 contro l'Avellino, l'Arezzo potrebbe vincere entrambe le prime due partite stagionali in Serie BKT solo per la terza volta nella propria storia, dopo esserci riuscita nel nel 1984/85 (contro Cesena ed Empoli) e nel 2004/05 (contro Catania e Treviso, proprio in veste di neopromossa).

Anche il Palermo ha ottenuto un successo alla prima giornata (1-0 contro la Juve Stabia) e solo altre due volte ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie BKT: nel 1955/56 (contro Taranto e Legnano) e nel 1964/65 (contro Trani e Potenza).

Il Palermo ha perso l'ultima trasferta nella passata stagione di Serie BKT (0-2 sul campo del Venezia) e solo una volta ha registrato due sconfitte esterne di fila in campionato negli ultimi due anni solari (da inizio 2025): tra ottobre e novembre scorsi, contro Catanzaro e Juve Stabia.

Nel primo turno della Serie BKT 2026/27, l'Arezzo è stata una delle sole due squadre (assieme all'Hellas Verona) ad avere concesso una rete ai propri avversari a seguito di un recupero offensivo. Dall'altra parte, nonostante abbia riconquistato il possesso in ben otto occasioni di questo tipo (quarto dato più alto del torneo in corso) durante la prima giornata, il Palermo non è mai andato alla conclusione da questa situazione di gioco.

Pisa (4+4) e Catanzaro (3+4) sono due delle sole tre squadre - assieme al Palermo (4+3) - che nella prima giornata della Serie BKT 2026/27 hanno sia registrato almeno tre attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria), sia almeno tre attacchi diretti (sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria).

Alberto Cerri (49 gol al momento) è a un passo dal traguardo delle 50 marcature in Serie BKT, oltre a essere l'unico giocatore attualmente nella rosa dell'Arezzo ad avere già trovato la via della rete contro il Palermo in un match del torneo cadetto: l'1 maggio 2023, proprio in un match casalingo, quando indossava la maglia del Como (1-1 al Sinigaglia).

Due dei tre giocatori che hanno preso parte ad almeno una marcatura in ciascuna delle ultime cinque stagioni regolari di Serie BKT (dal 2022/23) giocano nel Palermo: Dennis Johnsen (gol contro la Juve Stabia alla prima giornata di questo torneo) e Joel Pohjanpalo (autore dell'assist per la rete del suo compagno) - il terzo è Ettore Gliozzi. In particolare, nel periodo, il finlandese è l'unico giocatore con almeno 50 reti e almeno 20 assist tra Serie A e torneo cadetto (80+22, esclusa post season).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: