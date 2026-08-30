Benevento e Sudtirol si dividono la posta in palio dopo un match combattuto e pieno di emozioni. Primo tempo di marca giallorossa ma Tumminello si divora il vantaggio, nella ripresa maggiore equilibrio e i biancorossi trovano la rete con Merkaj, lanciato da Vasic. Poi, fallo ingenuo di Schrott su Schimmenti e Salvemini trasforma il rigore che fissa il finale sull'1 a 1.
In classifica, i campani muovono a 1 mentre i bolzanini salgono a 4 punti. Nel prossimo turno, Sudtirol-Catanzaro e Ascoli-Benevento.
Per la diretta di Benevento-Sudtirol è tutto, buon proseguimento di serata.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+8'
E' FINITA! BENEVENTO-SUDTIROL 1-1! Reti di Merkaj e Salvemini (rig.). 22:59
90'+7'
Affondo di Okereke che conquista un altro tiro dalla bandierina. 22:58
90'+6'
Crampi per Scognamillo. 22:57
90'+5'
Rimessa laterale per gli altoatesini in zona d'attacco. 22:56
90'+3'
Presumibilmente il recupero di 5 minuti sarà protratto. 22:56
90'+2'
PILLOLA STATISTICA: 2° centro consecutivo dopo il gol all'esordio. 22:55
90'+2'
GOL! BENEVENTO-Sudtirol 1-1! Rigore di Salvemini. Pareggio dei padroni di casa dal dischetto: destro potente di Salvemini che non lascia scampo a Plizzari. 22:54
90'+1'
Check del VAR: penalty confermato. 22:52
90'
CALCIO DI RIGORE PER IL BENEVENTO! Fallo di Schrott ai danni di Schimmenti! 22:51
89'
Burnete porta su la sfera nel chiaro intento di far scorrere il cronometro. 22:50
87'
Esaurite tutte le sostituzioni. 22:49
86'
QUINTO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Schrott, esce Bjarkason. 22:48
86'
QUARTO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Tait, esce Rispoli. 22:47
86'
TERZO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Okoro, esce Merkaj. 22:47
85'
I padroni di casa tentano l'assedio col rischio di innescare le ripartenze degli ospiti. 22:46
84'
Corner conquistato da Okereke. 22:45
83'
Merkaj si libera bene sulla trequarti e poi prova a servire S. Davi che però non ha seguito l'azione. 22:44
81'
Subito in azione Mignani che prova il tiro, sinistro murato, arriva a rimorchio Okereke che colpisce male. 22:42
80'
QUINTO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Schimmenti, esce Lamesta. 22:42
80'
QUARTO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Mignani, esce Tumminello. 22:41
79'
AMMONITO TUMMINELLO: fallo ai danni di Burnete. 22:41
77'
Spunto di Okereke che punta l'area e calcia: sinistro potente alto sopra la traversa. 22:39
76'
Giorgini svirgola la sfera e deve concedere un tiro dalla bandierina. 22:38
74'
TERZO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Siatounis, esce Prisco. 22:37
74'
SECONDO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Pierozzi, esce Beruatto. 22:35
73'
Tiro dal vertice dell'area di rigore a opera di Okereke, Stivanello allunga la traiettoria in corner. 22:34
71'
SECONDO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra S. Davi, esce Vasic. 22:33
70'
Cooling break. 22:33
69'
PILLOLA STATISTICA: 20° centro in Serie B per l'attaccante. 22:32
69'
GOL! Benevento-SUDTIROL 0-1! Rete di Merkaj. Ospiti in vantaggio: contropiede di Vasic che lancia Merkaj, il quale dribbla Saio e batte Vannucchi di sinistro.
PRIMO CAMBIO NEL BENEVENTO: entra Okereke, esce Cherubini. 22:27
65'
Sinistro debole di Beruatto che non crea problemi a Plizzari. 22:26
63'
Il Benevento si riporta in attacco, Tumminello calcia da posizione centrale ma manda la sfera in curva. 22:24
61'
CI PROVA ANCORA BJARKASON! Destro a giro sul secondo palo fuori di poco. 22:22
60'
BJARKASON! Tiro diretto in porta deviato da Vannucchi in corner. 22:22
59'
PRIMO CAMBIO NEL SUDTIROL: entra Burnete, esce Lopes. 22:20
58'
Rovesciata di Prisco: conclusione spettacolare ma che termina in curva. 22:20
57'
Destro al volo di Cherubini sul traversone di Sernicola, deviazione di Molina in corner. 22:18
55'
AMMONITO MERKAJ: fallo su Scagnamillo. 22:16
53'
Fuorigioco di Tumminello. 22:15
52'
Ancora Cherubini in azione, Lopes lo stende in maniera fallosa sul lato corto dell'area di rigore. 22:13
51'
Lamesta prova la conclusione, poi Cherubini dribbla, entra in area e viene chiuso in corner. 22:12
50'
Sinistro al volo di Lopes, Prisco si immola e mura la conclusione. 22:11
48'
Intanto viene comunicato il numero degli spettatori, pari a 6144. 22:09
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo. 22:06
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BENEVENTO-SUDTIROL! Si riparte dal risultato di 0-0. 22:06
Squadre negli spogliatoi dove i due tecnici studiano le mosse in vista della ripresa. 21:54
E' mancato solo il gol nella prima frazione di gioco al "Vigorito". Il Benevento ha avuto diverse occasioni da rete, in particolare con Tumminello, senza però trovare il vantaggio; tentativi anche di Salvemini, Cherubini e Lamesta. Il Sudtirol si è fatto vedere dalle parti di Vannucchi con Vasic. Ammonito Floro Flores. 21:53
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO! BENEVENTO-SUDTIROL 0-0. 21:50
45'+1'
Si gioca il primo dei due minuti di recupero. 21:49
45'
TUMMINELLO MANCA IL GOL! Assist perfetto di Lamesta per il colpo di testa di Tumminello che, tutto solo, non insacca. 21:48
42'
Imbucata di Lamesta per Salvemini che si porta la sfera sul sinistro, Molina chiude sulla conclusione e finisce anche per subire fallo. 21:46
40'
Ritmi più compassati: il Sudtirol prova a costruire ragionando, il Benevento pronto a scattare in contropiede. 21:44
38'
Diversi errori di misura da una parte e dall'altra negli ultimi minuti di gioco. 21:41
36'
AMMONITO FLORO FLORES: cartellino giallo mostrato al tecnico del Benevento, che ha criticato una decisione arbitrale. 21:39
35'
Beruatto protesta con il guardalinee per una rimessa laterale, richiamo verbale di Perri. 21:38
32'
TUMMINELLO, FUORI! Gran palla di Cherubini per il numero 93 che colpisce d'esterno con il sinistro e non inquadra il bersaglio. 21:36
31'
Merkaj murato, la sfera arriva a Tronchin che calcia: destro che termina addirittura in fallo laterale. 21:34
29'
Giro palla dei giallorossi che coinvolge anche Vannucchi. 21:32
27'
Offside di Maita. 21:31
26'
Tumminello serve Cherubini che prova a chiudere il triangolo, la retroguardia bolzanina interrompe la trama. 21:29
24'
Gioco fermo: cooling break. 21:27
23'
Inserimento di Rispoli in area, scarico a Lopes che opera un cross morbido ma impreciso, nulla da fare. 21:26
21'
Fallo di Beruatto su Lopes nella metà campo dei padroni di casa. 21:24
19'
Contropiede del Benevento condotta da Cherubini che scarica a Lamesta: sinistro in porta, blocca Plizzari. 21:22
17'
Traversone di Lamesta sul secondo palo, Tumminello al volo non impatta bene; l'azione termina con il destro centrale di Cherubini. 21:21
16'
Colpo di testa di Salvemini che impegna l'estremo difensore biancorosso ma l'arbitro ha rilevato un fallo in attacco. 21:19
15'
Lamesta punta Veroli in dribbling, ne nasce un altro calcio d'angolo. 21:18
14'
Tiro dalla bandierina in favore della formazione giallorossa. 21:17
13'
Tiro da fermo di Lopes, respinto dal muro campano. 21:16
12'
Avvio di match con diverse occasioni da rete, soprattutto di marca sannita. 21:15
11'
SINISTRO DI LAMESTA! Cross di Cherubini per la conclusione al volo di Lamesta, risposta di Plizzari a deviare. 21:15
9'
Lunghissimo fraseggio degli ospiti da destra a sinistra, manca lo spazio per la conclusione. 21:12
7'
RISPOSTA SUDTIROL! Bjarkason appoggia per Vasic ai 16 metri, destro potente ma impreciso che termina fuori. 21:10
5'
BENEVENTO A CENTIMETRI DAL GOL! Altro errore in costruzione, a opera di Molina, Salvemini anticipa Plizzari e tira, Giorgini provvidenziale salva sulla linea di porta. 21:08
3'
TUMMINELLO! Errore di Rispoli che perde palla davanti alla propria area, Tumminello calcia subito trovando la deviazione in corner. 21:06
2'
Tumminello prova a ricevere la sfera sulla trequarti campo. 21:05
1'
INIZIA BENEVENTO-SUDTIROL! Primo pallone giocato da Tronchin. 21:03
Squadre in campo agli ordini di Perri: padroni di casa in maglia giallorossa, ospiti in casacca nera. 21:00
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:47
Floro Flores opera alcuni cambiamenti nello schieramento e sceglie Tumminello al fianco di Cherubini a sostegno della punta Salvemini, novità Saio al centro della difesa, Sernicola rimpiazza Pierozzi. Possanzini rimpiazza lo squalificato Stabile con Veroli in difesa, Merkaj terminale offensivo; il match-winner della prima giornata S. Davi inizia ancora dalla panchina. 21:05
FORMAZIONE SUDTIROL (4-2-3-1): Plizzari - Molina, Stivanello, Giorgini, Veroli - Rispoli, Tronchin - Lopes, Vasic, Bjarkason - Merkaj. A disposizione: Iuliano, Schrott, Laureti, F. Davi, Brik, Vadjunec, Okoro, Burnete, Frigerio, S. Davi, Mixtur, Tait. 20:59
Dirige l'incontro il signor Mario Perri di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Di Giacinto. Quarto Ufficiale Gabriele Totaro. Al VAR Santoro di Messina, AVAR Di Vuolo di Castellammare di Stabia.10:23
Il match del "Vigorito" mette di fronte i campani, sconfitti a domicilio all'esordio per opeera del Modena, agli altoatesini, che hanno sconfitto l'Entella tra le mura amiche. 10:21
Benvenuti alla diretta di Benevento-Sudtirol, gara valida per il 2° turno del campionato di Serie B. 10:19
Benevento - Sudtirol è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento. Arbitro di Benevento - Sudtirol sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
53
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
1.5
Falli per cartellino
17.6
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Genoa-Ascoli 4-1
23-08-2026
Serie B
Pisa-Calcio Padova 0-1
30-08-2026
Serie B
Benevento-Südtirol 1-1
Attualmente il Benevento si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Sudtirol si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Benevento ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Sudtirol ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.
In casa il Benevento ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Benevento nelle prime 2 partite ha affrontato il Modena, il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Sudtirol nella prima giornata ha affrontato la Virtus Entella ottenendo 3 punti. Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.
Benevento e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Benevento-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Südtirol è rimasto imbattuto in entrambi i confronti contro il Benevento in Serie BKT, grazie a un pareggio per 1-1 il 9 ottobre 2022 e a un successo per 2-0, l'1 marzo 2023.
Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Modena nel primo turno di campionato, il Benevento potrebbe perdere entrambi i primi due match stagionali in un torneo di Serie BKT per la prima volta nella sua storia.
Il Südtirol ha battuto per 1-0 la Virtus Entella nel primo turno di questo campionato e, a partire dalla prima stagione degli altoatesini in Serie BKT (dal 2022/23), solo il Palermo ha ottenuto più successi (32) con un solo gol di scarto rispetto ai biancorossi (29) nella competizione. Inoltre, la squadra attualmente allenata da Davide Possanzini non ha mai registrato due 'clean sheet' nei primi due match stagionali di un torneo cadetto.
Il gol del momentaneo vantaggio del Benevento contro il Modena nel primo turno di questo campionato è arrivato di testa (Francesco Salvemini), nonostante i giallorossi siano stati una delle tre squadre ad avere vinto meno duelli aerei nel corso del primo weekend della Serie BKT 2026/27: otto, al pari del Vicenza, e più solo del Südtirol, avversario di giornata.
Il Südtirol ha conquistato il successo nella prima gara stagionale di campionato contro la Virtus Entella, nonostante sia stata la squadra che ha giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria (solo sette, ben 20 in meno del Benevento, avversario di giornata) e che solo il Cesena abbia tentato meno tiri (sette) rispetto agli altoatesini (otto, esattamente la metà di quanto fatto dai giallorossi contro il Modena) nel primo turno della Serie BKT 2026/27.
Il Südtirol è l’unica squadra contro cui Leonardo Sernicola ha segnato più di una rete in Serie BKT: due centri per il classe 1997 contro gli altoatesini, incluso il suo ultimo gol nel torneo il 18 aprile scorso, nel successo interno per 6-1 dello Spezia (la sconfitta più ampia nella storia dei biancorossi in cadetteria).
La rete al 90’ di Simone Davì ha permesso al Südtirol di battere per 1-0 la Virtus Entella nella prima giornata di questo campionato, nonostante l’inferiorità numerica dei biancorossi da fine primo tempo. Dall’inizio della scorsa stagione, solo la Juve Stabia ha mandato a bersaglio più giocatori subentrati differenti (nove) rispetto agli altoatesini (otto, come Carrarese e Modena) nella 'regular season' di Serie BKT.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: