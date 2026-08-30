Benevento e Sudtirol si dividono la posta in palio dopo un match combattuto e pieno di emozioni. Primo tempo di marca giallorossa ma Tumminello si divora il vantaggio, nella ripresa maggiore equilibrio e i biancorossi trovano la rete con Merkaj, lanciato da Vasic. Poi, fallo ingenuo di Schrott su Schimmenti e Salvemini trasforma il rigore che fissa il finale sull'1 a 1.

E' mancato solo il gol nella prima frazione di gioco al "Vigorito". Il Benevento ha avuto diverse occasioni da rete, in particolare con Tumminello, senza però trovare il vantaggio; tentativi anche di Salvemini, Cherubini e Lamesta. Il Sudtirol si è fatto vedere dalle parti di Vannucchi con Vasic. Ammonito Floro Flores. 21:53

Merkaj si libera bene sulla trequarti e poi prova a servire S. Davi che però non ha seguito l'azione. 22:44

E' FINITA! BENEVENTO-SUDTIROL 1-1! Reti di Merkaj e Salvemini (rig.). 22:59

PREPARTITA

Benevento - Sudtirol è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento.

Arbitro di Benevento - Sudtirol sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Mario Perri Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 53 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 1.5 Falli per cartellino 17.6 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Genoa-Ascoli 4-1 23-08-2026 Serie B Pisa-Calcio Padova 0-1 30-08-2026 Serie B Benevento-Südtirol 1-1

Attualmente il Benevento si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Sudtirol si trova 7° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Benevento ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3; il Sudtirol ha segnato 2 gol e ne ha subiti 1.

In casa il Benevento ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Sudtirol ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Benevento nelle prime 2 partite ha affrontato il Modena, il Sudtirol ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Sudtirol nella prima giornata ha affrontato la Virtus Entella ottenendo 3 punti.

Il Benevento ha incontrato nell'ultima partita il Sudtirol pareggiando 1-1 mentre Il Sudtirol ha incontrato la Virtus Entella vincendo 1-0.

Benevento e Sudtirol si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Benevento non ha mai vinto, il Sudtirol ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Benevento-Sudtirol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Südtirol è rimasto imbattuto in entrambi i confronti contro il Benevento in Serie BKT, grazie a un pareggio per 1-1 il 9 ottobre 2022 e a un successo per 2-0, l'1 marzo 2023.

Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Modena nel primo turno di campionato, il Benevento potrebbe perdere entrambi i primi due match stagionali in un torneo di Serie BKT per la prima volta nella sua storia.

Il Südtirol ha battuto per 1-0 la Virtus Entella nel primo turno di questo campionato e, a partire dalla prima stagione degli altoatesini in Serie BKT (dal 2022/23), solo il Palermo ha ottenuto più successi (32) con un solo gol di scarto rispetto ai biancorossi (29) nella competizione. Inoltre, la squadra attualmente allenata da Davide Possanzini non ha mai registrato due 'clean sheet' nei primi due match stagionali di un torneo cadetto.

Il gol del momentaneo vantaggio del Benevento contro il Modena nel primo turno di questo campionato è arrivato di testa (Francesco Salvemini), nonostante i giallorossi siano stati una delle tre squadre ad avere vinto meno duelli aerei nel corso del primo weekend della Serie BKT 2026/27: otto, al pari del Vicenza, e più solo del Südtirol, avversario di giornata.

Il Südtirol ha conquistato il successo nella prima gara stagionale di campionato contro la Virtus Entella, nonostante sia stata la squadra che ha giocato meno palloni all'interno dell'area avversaria (solo sette, ben 20 in meno del Benevento, avversario di giornata) e che solo il Cesena abbia tentato meno tiri (sette) rispetto agli altoatesini (otto, esattamente la metà di quanto fatto dai giallorossi contro il Modena) nel primo turno della Serie BKT 2026/27.

Il Südtirol è l’unica squadra contro cui Leonardo Sernicola ha segnato più di una rete in Serie BKT: due centri per il classe 1997 contro gli altoatesini, incluso il suo ultimo gol nel torneo il 18 aprile scorso, nel successo interno per 6-1 dello Spezia (la sconfitta più ampia nella storia dei biancorossi in cadetteria).

La rete al 90’ di Simone Davì ha permesso al Südtirol di battere per 1-0 la Virtus Entella nella prima giornata di questo campionato, nonostante l’inferiorità numerica dei biancorossi da fine primo tempo. Dall’inizio della scorsa stagione, solo la Juve Stabia ha mandato a bersaglio più giocatori subentrati differenti (nove) rispetto agli altoatesini (otto, come Carrarese e Modena) nella 'regular season' di Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: