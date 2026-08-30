Dopo un primo tempo a reti bianche ma con diverse azioni da rete su entrambi i lati, nella ripresa, nel giro di dieci minuti, le squadre vanno a segno tre volte. Passa in vantaggio l'Empoli con Saporiti, ma il Mantova, con un uno due micidiale targato Ruocco e Vlahovic, capovolge il risultato. Nel finale il gol di Benaissa chiude la partita.
Continua il periodo posotivo del Mantova che si porta a 6 lunghezze a punteggio pieno, frena l'Empoli che rimane con 3 punti.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!20:56
90'+5'
Fine partita: MANTOVA - EMPOLI 3-1.20:55
90'+4'
Conclusione di piatto di Shpendi dalla distanza, palla sopra la traversa.20:53
90'+3'
Cartellino giallo per Magnino, fallo su Cajazzo.20:52
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.20:53
90'
GOL! MANTOVA - Empoli 3-1! Rete di Benaissa. Contropiede del Mantova, palla in profondità per Vlahovic che in area controlla ma non riesce a calciare, servendo però Benaissa che arriva da dietro e conclude angolato in rete.20:51
86'
Dentro Orlandi per Saporiti.20:45
86'
Doppio cambio nell'Empolo, entra Berizzi per Corrado.20:45
86'
Cartellino giallo per Deli per un'entrata pericolosa a metà campo.20:45
83'
Sostituzione nel Mantova, entra Kospo per Tomasevic.20:43
83'
LONGONDA! Scatta sul filo del fuorigioco Longonda ma a tu per tu con Seghetti prova a saltarlo ma al momento della conclusione gli calcia addosso.20:43
78'
Sostituzione nel Mantova, entra Mboyo per Ruocco.20:37
77'
Conclusione con il mancino di Benaissa, palla di non molto sopra la traversa.20:37
74'
Cartellino giallo per Belardinelli, strattonata alla maglietta di Kouda.20:33
72'
Dentro Deli per Yepes.20:31
72'
Cambi nel Cesena, entra Popov per Distefano.20:31
68'
Secondo cooling break della partita.20:27
66'
Azione prolungata dell'Empoli, la palla arriva al limite dell'area, Magnino calcia al volo ma non trova la porta.20:26
61'
GOL! MANTOVA - Empoli 2-1! Rete di Vlahovic. Azione personale di Vlahovic che riceve palla da Cella a metà campo, scatta per vie centrali, entra in area e col mancino infila Seghetti.
Cartellino giallo per Curto per un'entrata irruenta.20:16
56'
Cajazzo prende il psoto di Ilie.20:15
56'
Dentro Kouda per Ignacchiti.20:15
55'
Triplo cambio nel Mantova, entra Vlahovic per Gliozzi.20:15
55'
Sostituzione nell'Empoli, entra Belardinelli per Zedadka.20:14
54'
Prova a reagire il Mantova alzando i giri del motore, l'Empoli tiene botta.20:14
51'
Cartellino giallo per Bardi per proteste.20:11
51'
GOL! Mantova - EMPOLI 0-1! Rete di Saporiti. Cross di Egan dal limite dell'area, inserimento perfetto di Saporiti che tutto solo in area colpisce di testa e infila Bardi.20:11
50'
Destro di Ilie da fuori area, palla di poco alla sinistra di Seghetti.20:09
49'
Cartellino giallo per Zedadka, fallo da dietro.20:08
46'
Inizia il secondo tempo di MANTOVA - EMPOLI. Si riparte senza sostituzioni.20:05
Partita piacevole con entrambe le squadre che provano a condurre il gioco. Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il gol con Castellini e Ilie, l'Empoli diventa pericoloso nel finale e con Shpendi sfiora il gol del vantaggio.19:50
45'+2'
Fine primo tempo: MANTOVA - EMPOLI 0-0.19:50
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.19:48
42'
Cartellino giallo per Castellini, fallo su Zedadka.19:44
39'
SHPENDI! Cross dalla trequarti, Shpendi prende il tempo a Cella e schiaccia di testa, Bardi si distende e devia in angolo.19:42
33'
Silva dalla destra, alza la testa e serve Gliozzi in mezzo, conclusione al volo ma palla alta sopra la traversa.19:36
31'
Superata la mezz'ora dopo un buon avvio da parte dei padroni di casa, l'Empoli ora sta prendendo campo.19:33
25'
Cooling break tra le due squadre.19:30
23'
Cartellino giallo per Yepes, fallo a metà campo.19:26
21'
Saporiti prova a rendersi pericoloso con una conclusione di destro da fuori area, palla di non molto alla sinistra di Bardi.19:23
18'
Ci prova Gliozzi che riceve palla in area, prova la girata ma blocca sicuro Seghetti.19:22
18'
Punizione dalla trequarti per l'Empoli, Saporiti scodella in area, ma il Mantova difende con ordine.19:21
14'
ILIE! Conclusione improvvisa di potenza dal limite con il destro, Seghetti smanaccia in calcio d'angolo.19:17
13'
Calcio di punizione dal limite ma da posizione laterale per il Mantova, Trimboli crossa in area ma colpisce la barriera.19:16
8'
CASTELLINI! Punizione dalla trequarti calciata da Trimboli, Castellini schiaccia di testa, Corrado riesce a deviarla in angolo.19:11
4'
Avvio di gara a ritmi relativamente bassi, le squadre si studiano.19:06
1'
FISCHIO D’INIZIO DI MANTOVA - EMPOLI. Arbitra Colombo.19:02
Nel Mantova in avanti gioca Gilozzi con Ilie e Ruocco alle sue spalle. Davanti a Bardi difesa a tre formata da Tomasevic, Cella e Castellini. Nell'Empoli coopia d'attacco formata da Shpendi, Distefano. In mezzo al campo spazio a Magnino, Yepes e Saporiti, con ai lati Egan e Zedadka.18:30
Il Mantova è anche reduce dalla clamorosa vittoria all'Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia, che gli è valsa l'accesso ai sedicesimi di finale. I lombardi dopo avere vinto il primo confronto in assoluto contro l'Empoli in Serie B, non ha poi più sconfitto i toscani nelle successive sette sfide nel torneo.17:34
Entrambe vittoriose nella prima giornata di campionato, Mantova ed Empoli si incrociano in questo secondo turno di Serie B.17:31
Mantova - Empoli è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027. La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova. Arbitro di Mantova - Empoli sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
6
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente il Mantova si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Empoli si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Empoli ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Mantova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Mantova nell'ultima partita ha affrontato la Carrares ottenendo 3 punti. L'Empoli nella prima giornata ha affrontato la Cremones ottenendo 3 punti.
Mantova e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 1 volta, l'Empoli ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Mantova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo avere vinto il primo confronto in assoluto contro l'Empoli in Serie BKT (2-0, il 17 novembre 1946), il Mantova non ha più sconfitto i toscani nelle successive sette sfide nel torneo (4N, 3P). Tra le squadre che partecipano al campionato cadetto 2026/27, solo contro la Cremonese (10), gli azzurri vantano una serie aperta più lunga di match da imbattuti.
Bilancio in perfetto equilibrio tra Mantova ed Empoli in casa dei lombardi in Serie BKT, grazie a una vittoria per parte e due pareggi; nel confronto più recente al Martelli, è arrivato il primo successo esterno degli azzurri sui biancorossi nel torneo (1-0, con gol di Marco Nasti).
Dopo il 2-1 inflitto alla Carrarese alla prima giornata di campionato, il Mantova potrebbe vincere entrambe le prime due gare giocate in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2005/06 (contro Arezzo e Cesena in quel caso).
L'Empoli ha battuto per 1-0 la Cremonese alla prima giornata e non ha mai ottenuto due successi senza subire reti nelle prime due gare stagionali disputate in Serie BKT. In generale, l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato due vittorie nelle prime due sfide di un campionato cadetto risale al 2013/14 con Maurizio Sarri in panchina (3-1 contro il Latina e 2-1 contro il Palermo), mentre l'ultima occasione in cui hanno registrato due 'clean sheet' nei primi due match è stata nel 2020/21 con Alessio Dionisi (2-0 contro il Frosinone e 0-0 contro il Monza).
Da un lato, solo la Virtus Entella ha effettuato più recuperi offensivi (13) rispetto al Mantova (12 - al massimo a 40 metri dalla porta avversaria) nel primo turno della Serie BKT 2026/27; dall'altro, l'Empoli è la squadra che ne ha registrati di meno (solo uno).
Assieme a Cristian Shpendi con il Cesena e a Simone Santoro con il Modena, Francesco Ruocco è uno dei soli tre giocatori che hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie BKT vestendo sempre la maglia della stessa squadra. Inoltre, dopo il gol all'esordio stagionale contro la Carrarese, il classe 2001 del Mantova potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in cadetteria per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata lo scorso novembre (contro Sampdoria, Padova e Spezia in quel caso).
Stiven Shpendi - a bersaglio nell'ultimo confronto di campionato contro il Mantova, il 14 marzo scorso - è uno dei soli tre giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno 20 reti realizzate in campionato tra Serie A e Serie BKT nelle ultime tre stagioni (dal 2024/25), assieme al gemello Cristian Shpendi (24) e a Francesco Pio Esposito (25, esclusa post season - classe 2005). Inoltre, dopo la doppietta contro il Monza nell'ultima gara della scorsa 'regular season' e il gol contro la Cremonese nel primo turno di questo torneo, il classe 2003 potrebbe segnare per tre match di fila per la prima volta in carriera in cadetteria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: