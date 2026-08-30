Il Mantova è anche reduce dalla clamorosa vittoria all'Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia, che gli è valsa l'accesso ai sedicesimi di finale. I lombardi dopo avere vinto il primo confronto in assoluto contro l'Empoli in Serie B, non ha poi più sconfitto i toscani nelle successive sette sfide nel torneo.17:34

Nel Mantova in avanti gioca Gilozzi con Ilie e Ruocco alle sue spalle. Davanti a Bardi difesa a tre formata da Tomasevic, Cella e Castellini. Nell'Empoli coopia d'attacco formata da Shpendi, Distefano. In mezzo al campo spazio a Magnino, Yepes e Saporiti, con ai lati Egan e Zedadka.18:30

SHPENDI! Cross dalla trequarti, Shpendi prende il tempo a Cella e schiaccia di testa, Bardi si distende e devia in angolo.19:42

Partita piacevole con entrambe le squadre che provano a condurre il gioco. Partono meglio i padroni di casa che sfiorano il gol con Castellini e Ilie, l'Empoli diventa pericoloso nel finale e con Shpendi sfiora il gol del vantaggio.19:50

GOL! MANTOVA - Empoli 1-1! Rete di Ruocco. Castellini serve sulla trequarti Ruocco, controllo e conclusione dalla distanza che coglie impreparato Seghetti e si spegne sotto la traversa. Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco 20:18

PREPARTITA

Mantova - Empoli è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio Danilo Martelli – Pata Stadium di Mantova.

Arbitro di Mantova - Empoli sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 6 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente il Mantova si trova 2° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Empoli si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2; l'Empoli ha segnato 2 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Mantova ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Mantova nell'ultima partita ha affrontato la Carrares ottenendo 3 punti.

L'Empoli nella prima giornata ha affrontato la Cremones ottenendo 3 punti.

Mantova e Empoli si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Mantova ha vinto 1 volta, l'Empoli ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Mantova-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo avere vinto il primo confronto in assoluto contro l'Empoli in Serie BKT (2-0, il 17 novembre 1946), il Mantova non ha più sconfitto i toscani nelle successive sette sfide nel torneo (4N, 3P). Tra le squadre che partecipano al campionato cadetto 2026/27, solo contro la Cremonese (10), gli azzurri vantano una serie aperta più lunga di match da imbattuti.

Bilancio in perfetto equilibrio tra Mantova ed Empoli in casa dei lombardi in Serie BKT, grazie a una vittoria per parte e due pareggi; nel confronto più recente al Martelli, è arrivato il primo successo esterno degli azzurri sui biancorossi nel torneo (1-0, con gol di Marco Nasti).

Dopo il 2-1 inflitto alla Carrarese alla prima giornata di campionato, il Mantova potrebbe vincere entrambe le prime due gare giocate in un singolo torneo di Serie BKT per la prima volta dal 2005/06 (contro Arezzo e Cesena in quel caso).

L'Empoli ha battuto per 1-0 la Cremonese alla prima giornata e non ha mai ottenuto due successi senza subire reti nelle prime due gare stagionali disputate in Serie BKT. In generale, l'ultima volta in cui i toscani hanno registrato due vittorie nelle prime due sfide di un campionato cadetto risale al 2013/14 con Maurizio Sarri in panchina (3-1 contro il Latina e 2-1 contro il Palermo), mentre l'ultima occasione in cui hanno registrato due 'clean sheet' nei primi due match è stata nel 2020/21 con Alessio Dionisi (2-0 contro il Frosinone e 0-0 contro il Monza).

Da un lato, solo la Virtus Entella ha effettuato più recuperi offensivi (13) rispetto al Mantova (12 - al massimo a 40 metri dalla porta avversaria) nel primo turno della Serie BKT 2026/27; dall'altro, l'Empoli è la squadra che ne ha registrati di meno (solo uno).

Assieme a Cristian Shpendi con il Cesena e a Simone Santoro con il Modena, Francesco Ruocco è uno dei soli tre giocatori che hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie BKT vestendo sempre la maglia della stessa squadra. Inoltre, dopo il gol all'esordio stagionale contro la Carrarese, il classe 2001 del Mantova potrebbe andare a bersaglio per due match di fila in cadetteria per la seconda volta in carriera, dopo la serie di tre registrata lo scorso novembre (contro Sampdoria, Padova e Spezia in quel caso).

Stiven Shpendi - a bersaglio nell'ultimo confronto di campionato contro il Mantova, il 14 marzo scorso - è uno dei soli tre giocatori nati dal 2003 in avanti con almeno 20 reti realizzate in campionato tra Serie A e Serie BKT nelle ultime tre stagioni (dal 2024/25), assieme al gemello Cristian Shpendi (24) e a Francesco Pio Esposito (25, esclusa post season - classe 2005). Inoltre, dopo la doppietta contro il Monza nell'ultima gara della scorsa 'regular season' e il gol contro la Cremonese nel primo turno di questo torneo, il classe 2003 potrebbe segnare per tre match di fila per la prima volta in carriera in cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: