Le scelte di Gorgone: in avanti Koffi e Iemmello, out Pafundi. D'Alessandro e Candela gli esterni, Petriccione e Mosti in mediana. 20:17

PREPARTITA

Pisa - Catanzaro è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Catanzaro sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 24 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0 22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1 30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1

Attualmente il Pisa si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Catanzaro ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pisa nelle prime 2 partite ha affrontato il Padova, il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nella prima giornata ha affrontato il Vicenza ottenendo 0 punti.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 2-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Vicenza perdendo 3-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Simone Canestrelli con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Marco D'Alessandro con 1 gol.

Pisa e Catanzaro si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 6 volte, il Catanzaro ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Pisa-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dall'inizio degli anni '70, il Pisa non ha mai vinto nelle 10 partite disputate contro il Catanzaro in Serie BKT, per un bilancio di sette pareggi e tre sconfitte nel parziale, segnando appena tre reti (un 1-1 e un 2-2): 0.3 di media a gara; tra le squadre che i toscani non hanno mai battuto nel periodo nel torneo, quella giallorossa è la compagine affrontata più volte.

Il Pisa non ha mai perso nei nove match casalinghi giocati contro il Catanzaro in Serie BKT: quattro successi nelle prime quattro sfide in Toscana e cinque pareggi nei confronti più recenti; tra le squadre attualmente nel campionato cadetto contro cui i nerazzurri non hanno mai registrato una sconfitta interna nel torneo, quella giallorossa è la formazione affrontata più volte.

Dopo lo 0-1 contro il Padova nella prima giornata, il Pisa potrebbe perdere entrambe le prime due gare stagionali in un singolo torneo cadetto per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria; in generale, non accade ai nerazzurri dalla stagione 1991/92 (2-3 contro la Casertana e 1-3 contro il Modena in quel caso).

Considerando anche il termine della scorsa stagione regolare, il Catanzaro ha perso ciascuna delle ultime tre gare giocate in Serie BKT con un punteggio complessivo di 9-6; da quando sono tornati in cadetteria nel 2023/24, i giallorossi non hanno mai subito quattro sconfitte di fila nel torneo.

Pisa (4+4) e Catanzaro (3+4) sono due delle sole tre squadre - assieme al Palermo (4+3) - che nella prima giornata della Serie BKT 2026/27 hanno sia registrato almeno tre attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria), sia almeno tre attacchi diretti (sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria).

Dopo avere chiuso lo scorso campionato da secondo miglior marcatore del Mantova (sette reti, al pari di Francesco Ruocco e meno solo delle otto di Leonardo Mancuso), al suo esordio con la maglia del Pisa in Serie BKT Tommaso Marras è stato il giocatore che ha tentato più dribbling (sette) nel corso della prima giornata, oltre ad avere giocato nove palloni all’interno dell’area avversaria (record condiviso con Alessandro Arena) e ad avere creato ben quattro occasioni su azione per i propri compagni (meno solo delle cinque di Jari Vandeputte).

Tra le squadre contro cui non ha mai perso in Serie BKT, il Pisa (3V, 3N) è una delle tre contro cui Pietro Iemmello conta più presenze nel torneo: sei (come contro Ascoli e Pescara), segnando anche la rete decisiva per l’1-0 del Perugia del 4 ottobre 2019. Dal suo approdo al Catanzaro nel 2023/24, il classe 1992 è secondo solo a Joel Pohjanpalo (70) per partecipazioni attive nella regular season del torneo cadetto (56 - 41G+15A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: