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Pisa-Catanzaro: 2-1 - Serie B 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

30 Agosto 2026 ore 21:00
Pisa
2
Catanzaro
1
Partita finita
Arbitro: Alberto Arena
  1. 22' 0-1 Pietro Iemmello
  2. 28' 1-1 Simone Canestrelli
  3. 30' 2-1 Giuseppe Leone
0'
45'
90'
90'
94'

Il Pisa in rimonta batte 2-1 il Catanzaro e ottiene la prima vittoria in campionato. Ospiti avanti con Iemmello al 22', Canestrelli risponde al 28', Leone dopo due minuti firma il sorpasso (30'). Tante occasioni per entrambe le squadre, molte le parate di Confente e Pigliacelli.

Nel prossimo turno di Serie B per il Pisa impegno in trasferta sul campo della Juve Stabia, il Catanzaro affronterà fuori casa il Sudtirol.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Pisa-Catanzaro, arrivederci al prossimo turno di Serie B!23:00

  2. 90'+4'

    Fine partita! PISA-CATANZARO 2-1 (22' Iemmello, 28' Canestrelli, 30' Leone).22:56

  3. 90'+3'

    Ammonito ANTONINI per comportamento non regolamentare.22:55

  4. 90'

    L'arbitro Arena concede tre minuti di recupero. 22:52

  5. 87'

    Ammonito PETRICCIONE per gioco scorretto su Petagna. 22:49

  7. 87'

    Sinistro di Angori, Pigliacelli in presa bassa fa sua la sfera. 22:48

  8. 84'

    Ammonito VURAL per gioco scorretto su Franck Tchaouna.22:45

  9. 81'

    Subito in evidenza Rao, efficace la risposta di Pigliacelli.22:45

  10. 80'

    Ammonito CALABRESI per gioco scorretto su Iemmello.22:41

  11. 79'

    Sostituzione CATANZARO: entra Pecorino esce Alesi.22:42

  13. 79'

    Sostituzione CATANZARO: entra Di Francesco esce Mosti.22:42

  14. 79'

    Sostituzione PISA: entra Vural esce Leone.22:42

  15. 79'

    Sostituzione PISA: entra Rao esce Tramoni.22:42

  16. 77'

    OCCASIONE PISA! Contropiede dei padroni di casa, Pigliacelli in uscita chiude lo specchio della porta a Piccinini. 22:39

  17. 74'

    Dopo una verifica di circa due minuti annullata la rete del pareggio di Mosti. 22:38

  19. 72'

    Sostituzione PISA: entra Caracciolo esce Bozhinov.22:36

  20. 72'

    RETE ANNULLATA! Mosti in gol sugli sviluppi di un corner, annullato dopo segnalazione del Var per una posizione di fuorigioco. 22:35

  21. 70'

    Mosti in gol dopo un'azione da corner, controllo Var in corso per verificare la posizione di partenza del centrocampista. 22:37

  22. 68'

    Sostituzione CATANZARO: entra Frosinini esce Ruggero.22:29

  23. 67'

    Koffi impegna Confente con un tiro da posizione decentrata, un altro intervento del portiere del Pisa. 22:28

  25. 65'

    Sostituzione PISA: entra Piccinini esce Leris.22:26

  26. 65'

    Sostituzione PISA: entra Denoon esce Zanon.22:26

  27. 63'

    Momento favorevole al Catanzaro, tre volte vicino al pareggio. 22:26

  28. 60'

    OCCASIONE CATANZARO! Franck Tchaouna ci prova da posizione defilata dopo un numero, Confente fa buona guardia sul primo palo. 22:23

  29. 60'

    OCCASIONE CATANZARO! Opportunità per Iemmello, Confente si oppone in tuffo. 22:22

  31. 57'

    Fraseggio del Catanzaro, il Pisa non concede varchi. 22:19

  32. 54'

    OCCASIONE CATANZARO! Colpo di testa di Ruggero sugli sviluppi del corner, Confente vola e alza la sfera oltre il montante. 22:16

  33. 53'

    Possesso prolungato del Catanzaro, Dorval ottiene un corner. 22:15

  34. 50'

    Alesi a sinistra, Dorval si sposta sulla fascia opposta.22:12

  35. 47'

    Diagonale di Tramoni, pallone largo di molto. 22:08

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di PISA-CATANZARO! 22:07

  38. 46'

    Sostituzione CATANZARO: entra Franck Tchaouna esce Candela.22:06

  39. Il Pisa conduce 2-1 a fine primo tempo. Catanzaro in vantaggio al 22' con Iemmello, Canestrelli risponde al 28', Leone firma il sorpasso al 30'.21:53

  40. 45'+2'

    Fine primo tempo: PISA-CATANZARO 2-1! In gol Iemmello, Canestrelli e Leone.21:52

  41. 45'+1'

    L'arbitro Arena concede due minuti di recupero. 21:49

  43. 45'

    OCCASIONE PISA! Tramoni dalla bandierina, deviazione al volo di Correia, pallone non molto distante dal palo. 21:48

  44. 41'

    Guizzo di Correia, Pigliacelli esce dall'area e in scivolata anticipa tutti. 21:44

  45. 39'

    Ammonito ZANON per gioco scorretto su Dorval. 21:43

  46. 37'

    Conclusione altissima di Mosti, nulla di fatto per il Catanzaro. 21:40

  47. 33'

    Retropassaggio corto di Verrengia, l'arbitro punisce una spinta di Tramoni su Pigliacelli. 21:36

  49. 30'

    GOL! PISA-Catanzaro 2-1! Rete di Leone. Suggerimento di Correia, Leone solo davanti a Pigliacelli insacca con freddezza.

    Guarda la scheda del giocatore Giuseppe Leone21:35

  50. 29'

    Inserimento in area di Angori, l'esterno di sinistro alza la mira. 21:34

  51. 28'

    GOL! PISA-Catanzaro 1-1! Rete di Canestrelli. Corner di Tramoni, Canestrelli colpisce di nuca spalle alla porta, pallone in fondo al sacco.

    Guarda la scheda del giocatore Simone Canestrelli21:32

  52. 26'

    Insiste il Pisa, Petagna in area calcia ma non riesce a dare forza al pallone.21:30

  53. 25'

    Reazione del Pisa con un tiro centrale di Leris, Pigliacelli non si fa sorprendere.21:29

  55. 22'

    GOL! Pisa-CATANZARO 0-1! Rete di Iemmello. Cross dalla destra di Candela, Iemmello in area di testa batte Confente.

    Guarda la scheda del giocatore Pietro Iemmello21:27

  56. 20'

    Tentativo da fuori area di Tramoni, pallone sull'esterno della rete. 21:23

  57. 19'

    Calabresi in anticipo su Iemmello, punizione da metà campo per il Pisa. 21:22

  58. 16'

    Tiro-cross di Alesi, libera la difesa del Pisa. 21:19

  59. 12'

    Risponde il Catanzaro: ci prova Koffi, Confente si rifugia in corner. 21:16

  61. 11'

    OCCASIONE PISA! Colpo di testa di Canestrelli sugli sviluppi di un corner, parata in tuffo di Pigliacelli. 21:15

  62. 10'

    Pisa pericoloso: traversone di Tramoni, stacca Leris, Pigliacelli risponde presente. 21:14

  63. 9'

    Cambio forzato per il Catanzaro, problema fisico per D'Alessandro. 21:13

  64. 9'

    Sostituzione CATANZARO: entra Dorval esce D'Alessandro.21:12

  65. 7'

    OCCASIONE PISA! Conclusione dal limite di Tramoni deviata, Pigliacelli si oppone in tuffo, Verrengia sulla linea di porta evita il gol. 21:12

  67. 4'

    Pisa in avanti, ma c'è un malinteso tra Angori e Petagna.21:07

  68. 1'

    Inizio primo tempo di PISA-CATANZARO! Dirige la gara l'arbitro Arena. 21:03

  69. Le scelte di Gorgone: in avanti Koffi e Iemmello, out Pafundi. D'Alessandro e Candela gli esterni, Petriccione e Mosti in mediana. 20:17

  70. Le scelte di Bianco: Petagna al centro dell'attacco, Tramoni e Leris a supporto. Moreo indisponibile. Zanon e Angori sulle fasce.20:16

  71. Panchina CATANZARO: Marietta, Imperiale, Postiglione, Frosinini, Giovane, Dorval, Franky Tchaouna, Di Francesco, Buso, Pecorino, Reita, Arditi.20:15

  73. Panchina PISA: Loria, Caracciolo, Vural, Coppola, Mbambi, Loyola, Denoon, Estevez, Piccinini, Ferrah, Bonfanti, Rao, Primasso.20:15

  74. Formazione CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Ruggero, Antonini, Verrengia - Candela, Mosti, Petriccione, D'Alessandro - Iemmello, Alesi - Koffi.20:14

  75. Formazione PISA (3-4-2-1): Confente - Calabresi, Bozhinov, Canestrelli - Zanon, Correia, Leone, Angori - Tramoni, Leris - Petagna.20:13

  76. Manca poco all'inizio di Pisa-Catanzaro. Entrambe le squadre sconfitte al debutto in campionato.20:11

  77. Benvenuti alla diretta della partita della 2^ giornata di Serie B, si affrontano Pisa e Catanzaro.20:10

Formazioni Pisa - Catanzaro

Pisa
Catanzaro
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Paolo Bianco
TITOLARI CATANZARO
PANCHINA CATANZARO
ALLENATORE CATANZARO
  • Giorgio Gorgone
PREPARTITA

Pisa - Catanzaro è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 30 agosto alle ore 21:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Catanzaro sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Alberto Arena

Statistiche Stagionali
Partite dirette1
Falli fischiati24
Fuorigioco0
Rigori assegnati0
Ammonizioni3
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 1 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2026 Coppa Italia Palermo-Lecce 2-0
22-08-2026 Serie A Udinese-Como 1-1
30-08-2026 Serie B Pisa-Catanzaro 2-1

Attualmente il Pisa si trova 10° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Catanzaro si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 2; il Catanzaro ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Pisa ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Pisa nelle prime 2 partite ha affrontato il Padova, il Catanzaro ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Catanzaro nella prima giornata ha affrontato il Vicenza ottenendo 0 punti.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro vincendo 2-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Vicenza perdendo 3-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Simone Canestrelli con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Marco D'Alessandro con 1 gol.

Pisa e Catanzaro si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 6 volte, il Catanzaro ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Pisa-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dall'inizio degli anni '70, il Pisa non ha mai vinto nelle 10 partite disputate contro il Catanzaro in Serie BKT, per un bilancio di sette pareggi e tre sconfitte nel parziale, segnando appena tre reti (un 1-1 e un 2-2): 0.3 di media a gara; tra le squadre che i toscani non hanno mai battuto nel periodo nel torneo, quella giallorossa è la compagine affrontata più volte.
  • Il Pisa non ha mai perso nei nove match casalinghi giocati contro il Catanzaro in Serie BKT: quattro successi nelle prime quattro sfide in Toscana e cinque pareggi nei confronti più recenti; tra le squadre attualmente nel campionato cadetto contro cui i nerazzurri non hanno mai registrato una sconfitta interna nel torneo, quella giallorossa è la formazione affrontata più volte.
  • Dopo lo 0-1 contro il Padova nella prima giornata, il Pisa potrebbe perdere entrambe le prime due gare stagionali in un singolo torneo cadetto per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria; in generale, non accade ai nerazzurri dalla stagione 1991/92 (2-3 contro la Casertana e 1-3 contro il Modena in quel caso).
  • Considerando anche il termine della scorsa stagione regolare, il Catanzaro ha perso ciascuna delle ultime tre gare giocate in Serie BKT con un punteggio complessivo di 9-6; da quando sono tornati in cadetteria nel 2023/24, i giallorossi non hanno mai subito quattro sconfitte di fila nel torneo.
  • Pisa (4+4) e Catanzaro (3+4) sono due delle sole tre squadre - assieme al Palermo (4+3) - che nella prima giornata della Serie BKT 2026/27 hanno sia registrato almeno tre attacchi manovrati (sequenze su azione da 10+ passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria), sia almeno tre attacchi diretti (sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco in area avversaria).
  • Dopo avere chiuso lo scorso campionato da secondo miglior marcatore del Mantova (sette reti, al pari di Francesco Ruocco e meno solo delle otto di Leonardo Mancuso), al suo esordio con la maglia del Pisa in Serie BKT Tommaso Marras è stato il giocatore che ha tentato più dribbling (sette) nel corso della prima giornata, oltre ad avere giocato nove palloni all’interno dell’area avversaria (record condiviso con Alessandro Arena) e ad avere creato ben quattro occasioni su azione per i propri compagni (meno solo delle cinque di Jari Vandeputte).
  • Tra le squadre contro cui non ha mai perso in Serie BKT, il Pisa (3V, 3N) è una delle tre contro cui Pietro Iemmello conta più presenze nel torneo: sei (come contro Ascoli e Pescara), segnando anche la rete decisiva per l’1-0 del Perugia del 4 ottobre 2019. Dal suo approdo al Catanzaro nel 2023/24, il classe 1992 è secondo solo a Joel Pohjanpalo (70) per partecipazioni attive nella regular season del torneo cadetto (56 - 41G+15A).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaCatanzaro
Partite giocate11
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati02
Gol totali subiti13
Media gol subiti per partita1.03.0
Percentuale possesso palla58.353.1
Numero totale di passaggi524398
Numero totale di passaggi riusciti441337
Tiri nello specchio della porta76
Percentuale di tiri in porta41.260.0
Numero totale di cross1522
Numero medio di cross riusciti32
Duelli per partita vinti5839
Duelli per partita persi4941
Corner subiti610
Corner guadagnati46
Numero di punizioni a favore1714
Numero di punizioni concesse716
Tackle totali117
Percentuale di successo nei tackle36.471.4
Fuorigiochi totali01
Numero totale di cartellini gialli13
Numero totale di cartellini rossi00

Pisa - Catanzaro Live

Classifica SERIE B

  1. Modena6
  2. Mantova6
  3. Palermo6
  4. Ascoli4
  5. Cesena4
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Giuseppe Caso2
  2. Pietro Cianci2
  3. Dennis Johnsen2
  4. Giacomo Olzer2
  5. Francesco Ruocco2
MOSTRA COMPLETA

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