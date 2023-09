Da Brescia - Ascoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!15:57

Brescia che si porta a quota 9, subisce il primo gol ma si sblocca anche trovando la rete dopo tre partite; Ascoli che muove la classifica rimanendo ad una lunghezza dalla squadra di Gastaldello.15:57

Brescia e Ascoli si dividono la posta in palio, ospiti che passano in vantaggio con Falzerano, pareggio delle Rondinelle nel finale con Moncini dopo un secondo tempo di assedio.15:56

90'+6' FINISCE BRESCIA - ASCOLI! 1-1 il finale, a Falzerano risponde Moncini.15:56

90'+5' MANZARI! Controllo e sinistro a giro dell'attaccante, palla a lato.15:54

90'+4' Ascoli che prova a chiudere in avanti, Brescia decisamente stanco dopo un secondo tempo di rincorsa.15:52

90'+3' DI TACCHIO! Conclusione al volo del mediano, palla di poco alta!15:52

90'+2' Paghera prova la verticale, nessuno dei compagni aveva peró attaccato la profondità.15:51

90'+1' Sei i minuti di recupero.15:50

90' ANNULLATO IL GOL AL BRESCIA! Bianchi entra in area, palla a Olzer che insacca: tutto fermo per fuorigioco.15:49

90' Cross di Falasco, palla direttamente su fondo.15:48

89' Olzer sbaglia la sponda, parte il contropiede dell'Ascoli.15:48

88' Brescia che continua a spingere, ma le forze scarseggiano: Ascoli che peró si limita a spazzare.15:48

86' Ultimi cinque minuti piú recupero per le due squadre per trovare il vantaggio: da capire se ci saranno le forze fisiche e mentali per trovare la rete.15:46

85' GOL! BRESCIA - Ascoli 1-1! Rete di Gabriele Moncini. Cross di Huard deviato, Bisoli al volo rimette al centro: la punta, da due passi, insaccca il pareggio!



85' CHE RISCHIO PER L'ASCOLI! Cross di Fogliata, Viviano lascia passare ma Falasco, alle sue spalle la tocca: pallone che rimane in area e viene spazzato con difficoltà.15:44

84' AMMONITO Giuseppe Bellusci. Giallo al difensore per aver tardato la ripresa del gioco. 15:43

83' Punizione dal limite per l'Ascoli: Pedro Mendes prova a giro, palla altissima sopra la traversa.15:42

82' Cross di Milanese, Manzari si inserisce ma lo anticipa Mangraviti: sul proseguo dell'azione, fallo di mano di Bisoli al limite dell'area.15:41

80' Sostituzione BRESCIA: esce Andrea Papetti, entra Giacomo Olzer.15:39

80' Problemi ora per DI Tacchio, che si stende a terra e sembra in difficoltà a continuare il match.15:39

78' Sostituzione ASCOLI: esce Samuel Giovane, entra Erdis Kraja.15:37

78' Sostituzione ASCOLI: esce Ilija Nestorovski, entra Danilo Quaranta.15:36

77' NESTOROVSKI! Conclusione alta spora la traversa, dopo che Paghera aveva sbagliato l'intervento al limite dell'area.15:36

76' Mangraviti con una ottima chiusura su Manzari, che aveva provato l'ingresso palla al piede in area.15:34

75' Giovane sembra faticare a riprendere la partita, Ascoli che potrebbe essere costretto ad un nuovo cambio.15:33

74' Fogliata duro su Giovane, solo richiamo verbale per lui.15:33

72' Sostituzione BRESCIA: esce Nicolas Galazzi, entra Matthieu Huard.15:31

71' Ascoli che prova ora a difendersi con il possesso palla, ma é furioso il pressing del Brescia.15:30

70' Continua il forcing del Brescia, altro angolo per le Rondinelle.15:30

68' Sostituzione ASCOLI: esce Marcello Falzerano, entra Tommaso Milanese.15:28

68' Sostituzione ASCOLI: esce Pablo Rodríguez, entra Giacomo Manzari.15:27

66' Paghera dalla distanza, una deviazione fa sudare freddo Viviano: solo angolo per il Brescia.15:25

65' BIANCHI! La punta entra in area e conclude di potenza, Viviano con i pugni mette ancora in corner!15:23

64' Tocco di mano di Bisoli cadendo sul pallone: fischio contro, il capitano mostra di aver subito la spinta di DI Tacchio che gli ha anche tolto la scarpa.15:23

63' Sostituzione ASCOLI: esce Vhakka Gnahoré, entra Nicola Falasco.15:22

61' GALAZZI! Il fantasista cerca il gol olimpico, Viviano con un colpo di reni mette ancora in corner.15:20

60' Conclusione di Mangarviti, una deviazione manda la sfera in angolo: continua a spingere il Brescia.15:19

59' Galazzi al centro, Di Tacchio di testa allontana.15:18

58' Ascoli ora sempre piú chiuso nella propria metá campo, punizione dalla trequarti per il Brescia.15:18

57' Cross teso di Dickmann, chiusura di Botteghin in angolo: sta spingendo con veemenza il Brescia.15:16

55' Bellusci chiude bene Bianchi sullòut di destra, guadagnando anche la rimessa laterale.15:15

54' SUBITO MONCINI! Conclusione potente della punta che si allarga e calcia, senza trovare la porta. Disperato Paghera che si era liberato in area.15:13

53' Sostituzione BRESCIA: esce Gennaro Borrelli, entra Gabriele Moncini.15:12

52' Rischio per il Brescia, che ha lasciato veramente tanto spazio in contropiede ai velocisti dell'Ascoli.15:11

51' Check del VAR che conferma la posizione di fuorigioco del macedone, che si é molto lamentato con Rodriguez per il passaggio in ritardo.15:10

50' ANNULLATO IL RADDOPPIO A NESTOROVSKI! L'ex Udinese batte Lezzerini con un bel pallonetto, rete annullata per fuorigioco!15:09

49' Gran chiusura di Papetti su Falzerano, che si era lanciato palla al piede sulla sinistra.15:07

48' A terra dolorante Rodriguez, colpo alla testa per lui. Lo spagnolo si rialza tra gli applausi dei suoi ex tifosi.15:06

47' Subito un cross pericoloso di Fogliata, allontana con difficoltà Giovane.15:05

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BRESCIA - ASCOLI!15:04

46' Sostituzione BRESCIA: esce Mohamed Fares, entra Riccardo Fogliata.15:04

46' Sostituzione BRESCIA: esce Birkir Bjarnason, entra Fabrizio Paghera.15:04

Ascoli che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0, decide un gol di Falzerano nato dalla bella imbucata di Rodriguez. La reazione del Brescia, dopo la rete, ha tardato ma é arrivata: Galazzi due volte e Borelli hanno sfiorato il pareggio, enorme in almeno due occasioni il difensore Botteghin.15:03

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI BRESCIA - ASCOLI! 0-1 il risultato parziale, decide il gol di Falzerano.14:50

45'+3' AMMONITO Marcello Falzerano. Intervento in ritardo su Bjarnaso. 14:50

45'+1' Si sta giocando molto poco in questi ultimi minuti, tanti i fischi di Monaldi.14:48

45' Due i minuti di recupero.14:48

44' GALAZZI! Deviazione in area del fantasista, murata la conclusione da Botteghin!14:46

43' Punizione per il Brescia: pallone profondo per Mangraviti, Botteghin vola e allontana di testa.14:45

41' Fares chiude su Rodriguez, ancora attento il quinto in diagonale.14:43

40' Partita con piú ritmo in questa seconda parte, Brescia che attacca, Ascoli che riparte in contropiede.14:41

39' DI TACCHIO! Falzerano calcia al centro, deviazione debole del mediano che non impegna Lezzerini.14:40

38' Contropiede Ascoli, Falzerano crossa al centro, Bisoli salva in angolo: si arrabbia moltissimo con i compagni non rientrati il capitano del Brescia.14:40

36' Brescia vicino al pareggio con questa doppia occasione, Ascoli che sta soffrendo il ritorno delle Rondinelle dopo mezzora di controllo.14:38

35' CHE SALVATAGGIO DI BOTTEGHIN! Colpo di testa a botta sicura di Borrelli, il difensore salva sulla linea!14:37

34' DICKMANN! Schema su angolo per il terzino che calcia di prima intenzione: pallone respinto!14:37

33' Fase confusa della partita, Brescia che spinge, Ascoli che fatica a ripartire.14:35

32' Dickmann rientra per il cross ma prova in porta, Botteghin allontana.14:34

30' Gran chiusura di Fares su Pedro Mendes, che si era inserito palla al piede in area.14:32

29' AMMONITO Ilija Nestorovski. Spinta con la palla ormai lontana a Bjarnason. 14:34

28' Gastaldello chiede calma ai suoi, c'é ancora molto tempo per trovare il pareggio.14:30

27' AMMONITO Lorenzo Dickmann. Intervento in ritardo per fermare il contropiede portato da Pablo Rodriguez. 14:29

26' Gran lavoro in pressing per Bianchi, sempre pronto ad attaccare il portatore di palla avversario.14:29

25' AMMONITO Nicolas Galazzi. Secondo intervento duro in pochi minuti per il fantasista, giallo per lui. 14:27

23' Ora é il Brescia che gestisce il pallone, con l'Ascoli che aspetta: pochi spazi per le Rondinelle.14:25

22' Falzerano steso da Papetti, protesta l'Ascoli che chiede il cartellino.14:24

21' Pablo Rodriguez prova a lanciarsi palla al piede ma é fermato da Dickmann: fallo in attacco per il giovane spagnolo.14:22

19' Brescia che sta faticando a trovare la reazione, Ascoli in controllo.14:21

17' GALAZZI! Conclusione dalla distanza del fantasista, Viviano accompagna a lato.14:19

16' Ascoli che sblocca la partita dopo un quarto d'ora, primo gol subito da Lezzerini in questo campionato.14:19

15' GOL! Brescia - ASCOLI 0-1! Rete di Marcello Falzerano. Contropiede Ascoli, Pablo Rodriguez porta palla e trova l'ex Venezia che, da buona posizione, supera Lezzerini anche grazie alla deviazione di Mangraviti.



15' Cross di Fares, sponda di Borrelli che non trova peró compagni.14:17

14' Il corner di Falzerano é potente ma poco preciso, allontana la difesa locale.14:16

13' Cross di Falzerano, Bisoli respinge male e manda in angolo.14:15

12' Possesso palla prolungato dell'Ascoli, ritmi che non si alzano.14:14

10' Bianchi in pressione, non riesce a recuperare: le due squadre si stanno affrontando a viso aperto, mancano peró ancora le occasioni.14:14

8' Ascoli che sta prendendo metri, Brescia che aspetta.14:11

7' Rischia molto Papetti con un intervento in ritardo su Giovane, fischia Molnaldi.14:10

6' Molta aggressività in campo, partita non cattiva ma di certo fisica.14:08

4' Discesa palla al piede di Galazzi, fallo di Gnahorè. Nulla da fare sulla punizione dalla trequarti.14:08

3' Conclusione potente di Falzerano, palla respinta di testa da Bisoli.14:04

2' Tocco di mano di Bisoli, punizione da posizione interessante per l'Ascoli.14:03

2' Brescia con la classica divisa azzurra con la grande vu bianca sul petto, Ascoli in nero.14:02

1' INIZIA BRESCIA - ASCOLI! Primo pallone per gli ospiti.14:02

Brescia che ritrova il suo pubblico dopo ben 121 giorni, tanto entusiasmo sugli spalti del Rigamonti.13:56

Dirige il match l'arbitro Marco Monaldi di Macerata.13:39

Gastaldello con la difesa a tre, Dickmann e Fares da quinti di centrocampo, Galazzi alle spalle di Borelli e Bianchi. Per Viali 4-3-2-1 con Nestorovski in avanti, Mendes e Rodriguez alle sue spalle; Falzerano da mezzala.13:38

La formazione dell'ASCOLI: (4-3-2-1), Viviano - Bayeye, Botteghin, Bellusci, Giovane - Gnahorè, Di Tacchio, Falzerano - Mendes, Rodriguez; Nestorovski. A disposizione: Barosi, Bolletta, Haveri, Falasco, Quaranta, Milanese, Caligara, Masini, Kraja, D’Uffizi, Millico, Manzari.13:37

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA (3-4-1-2), Lezzerini - Papetti, Cistana, Mangraviti - Dickmann, Bjarnason, Bisoli, Fares - Galazzi - Borrelli, Bianchi. A disposizione: Andrenacci, Huard, Paghera, Ndoj, Moncini, Jallow, Fogliata Olzer, Adorni.13:36

Il Brescia ospita l'Ascoli in questa sfida del sabato di Serie B: Rondinelle ancora imbattute in campionato e a quota 8, un punto in piú degli ospiti che peró hanno disputato tre gare in piú.13:34