Nella nona giornata, big match per entrambe: la squadra di Bianco ospiterà il Palermo, i ragazzi di Vanoli affronteranno il Parma.16:06

Gara equilibrata che si accende nella ripresa: gli arancioneroverdi ribaltano il vantaggio di Bonfanti con le reti di Altare, Gytkjaer e Bjarkason assestando ai gialloblu il primo ko del campionato. Infortuni per i due portieri, Gagno e Joronen.16:05

Cambi esauriti, Joronen rimane in campo, fasciato all'adduttore.15:59

Problemi muscolari per Joronen che sembra stirarsi nel rinvio, gioco fermo.15:57

Gerli scodella in area, Strizzolo di testa spedisce sul fondo.15:56

Punizione di Manconi, Zaro di testa non inquadra la porta.15:52

ULTIMO CAMBIO VENEZIA. Vanoli passa al 3-5-2: Modolo per Ellertsson.15:55

Punizione di Manconi, sponda di Abiuso, deviata in angolo da Candela.15:52

SOSTITUZIONE VENEZIA. Finisce la gara di Pohjanpalo, spezzone per l'ex Pierini.15:44

Gerli avanza centralmente, destro sporcato in angolo da Altare.15:40

GOL! Modena-VENEZIA 1-2! Rete di Gytkjaer. Ellertsson serve in area Gytkjaer che controlla, si gira e spara il destro all'incrocio, imparabile per Seculin. Guarda la scheda del giocatore Christian Gytkjær 15:39

SOSTITUZIONE MODENA. Staffetta in attacco tra Bonfanti e Strizzolo.15:32

SOSTITUZIONE MODENA. Energie fresche sulla fascia: Ponsi per Cotali.15:32

Abiuso portegge palla in area, Candela spazza in angolo.15:28

Pohjanpalo si esibisce in una rovesciata a centroarea, conclusione troppo pulita, Seculin sicuro in presa.15:27

Lancio per Abiuso, Altare protegge l'uscita di Joronen.15:24

Palumbo si sposta sulla sinistra, Busio lo ferma in angolo.15:23

AMMONITO Zampano per comportamento scorretto.15:21

AMMONITO Oukhadda per comportamento scorretto.15:20

Scintille tra Oukhadda e Zampano, Tremolada estrae il giallo per entrambi.15:21

Candela dalla destra, Busio da posizione defilata, ribattuto in angolo da Cauz.15:18

Gerli dai 20 metri, destro alzato in angolo da Tessmann.15:11

Oukhadda centra dalla destra, Abiuso e Bonfanti non ci arrivano.15:10

SOSTITUZIONE VENEZIA. Non rientra nemmeno Johnsen, Vanoli inserisce Gytkjaer.15:08

Gara tattica ed equilibrata, ritmi non particolarmente elevati: Tremolada impegna Joronen dalla distanza, Pohjanpalo sfiora il vantaggio di testa, Ellertsson spreca a tu per tu con Gagno che poi esce dal campo per un problema al ginocchio.14:52