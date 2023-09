Grazie per aver seguito questa diretta, arrivederci ai prossimi impegni con la Serie B.16:06

Con l'odierno trionfo, i Lupi della Sila guadagnano 3 punti che li proiettano a 11 lunghezze, resta invece invariata la situazione del Pisa. Uomini di Aquilani e Caserta che saranno impegnati nella 9^ giornata rispettivamente in trasferta, ospiti dello Spezia, e tra le mura domestiche contro il Lecco.16:05

Cala il siaprio allo Stadio Anconetani di Pisa! Rutella manda i titoli di coda di un match accattivante, conclusosi con dei minuti addizionali al cardiopalma. Dopo una prima frazione prettamente a conduzione rossoblù, in cui al minuto 6' Voca batte Nicolas portando i suoi sullo 0-1, la ripresa offre una gara da tutt'altro volto. I secondi 45' di gioco mostrano subito una sfida equilibrata, con il Pisa che nonostante l'inferiorità numerica non accenna ad arrendersi. La vera svolta del match arriva dalle rispettive panchine, con i tecnici che schierano delle forze fresche che risulteranno decisive per il divertimento della gara: al minuto 94', proprio il subentrato Masucci riceve da Beruatto e batte Micai facendo gioire l'intera Arena Garibaldi, portando il Pisa su un pareggio che sarebbe stato prezioso; le sorprese però non cessano di manifestarsi, e proprio allo scadere, al minuto 98', il centravanti Mazzocchi colpisce sul suggerimento di Calò e spedisce la palla oltre i guantoni di Nicolas, gonfiando la rete e stabilendo il trionfo cosentino. Gara che termina dopo un extra-time del recupero, al minuto 98', con una vittoria del Cosenza.16:04

90'+9' TRIPLICE FISCHIO DI RUTELLA! Pisa-Cosenza termina 1-2.16:00

90'+8' GOL! GOL MAZZOCCHI! Pisa-COSENZA: 1-2. Accade di tutto all'arena Garibaldi, Cosenza di nuovo in vantaggio! Sugli sviluppi di un corner, Calò pesca lo stacco di Mazzocchi, che svetta su tutta la retroguardia pisana e con una potente torsione batte Nicolas, facendo esplodere il settore ospiti. Cosenza di nuovo in vantaggio, assist a cura di Calò.



90'+4' GOL! GOL MASUCCI! PISA-Cosenza:1-1. Succede tutto all'ultimo di gioco all'Anconetani, la pareggia il Pisa! Posizione regolare del subentrato Masucci, che si libera da Meroni e riceve un prezioso filtrante da Beruatto, poi di prima intenzione compie una rapida girata verso la porta rossoblù e beffa Micai che stavolta non può nulla. Pareggio del Pisa con l'ausilio dei subentrati, assist a cura di Pietro Beruatto.



90'+3' Chiusura efficace di Venturi, che si getta con tutto il corpo sul filtrante di Esteves e devia in maniera decisiva in fallo laterale.15:53

90'+2' DECISIVO MICAI! Pietro Beruatto arpiona un difficile pallone e con il destro tenta di scavalcare Micai, parata determinante dell'estremo difensore cosentino che con la mano di richiamo sventa la minaccia.15:51

90'+1' Fallo di Florenzi ai danni di Esteves, punizione Pisa dalla metà di campo.15:51

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Bozzetto. Si gioca fino al 95'.15:50

89' Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà recupero.15:49

89' AMMONITO Mattia Viviani: il subentrato stronca al ripartenza nerazzurra con un fallo tattico.15:49

88' CHE CONCLUSIONE DI CANOTTO! Tiro al volo di prima intenzione da parte del numero 31, che centra lo specchio ma la soluzione viene neutralizzata da un'ottima risposta di Nicolas. Angolo per i Lupi.15:48

87' Torregrossa combatte con Meroni, mantiene il possesso e sceglie il difficile filtrante per Masucci. Palla profonda sulla quale Rispoli protegge accompagnando in out.15:47

84' Anche in questa occasione Calò procede battendo forte sul secondo palo, palla fuori non di molto. Rinvio con Nicolas.15:45

83' Punizione dai 20 metri a favore del Cosenza, complice il fallo tattico di Canestrelli. Batte il solito Calò.15:44

81' Traversone di Rispoli che vuole lo stacco di Viviani, il suggerimento è fuori misura e Nicolas con lo sguardo accompagna in out.15:40

80' Ultimi 600'' della gara, poi spazio all'assegnazione del recupero.15:39

79' Sostituzione Cosenza: fuori Mateusz Jakub Praszelik, dentro Mattia Viviani.15:39

78' Sostituzione Pisa: fuori Jan Mlakar, dentro Gaetano Vittorio Masucci.15:38

76' AMMONITO Luigi Canotto: subito un giallo anche per il subentrato in maglia cosentina.15:35

74' CONCLUSIONE DI CALO'! Il centrocampista silano si libera dal limite dell'area nerazzurra, salta e lascia sul posto Canestrelli e fa partire un potente destro che termina di poco al lato della porta. Brivido per il Pisa, Cosenza vicinissimo al raddoppio.15:35

73' Suggerimento forte del mediano di Caserta, Meroni prova a compiere la torsione ma arriva in ritardo e concede il rinvio dal fondo.15:33

72' Chance da punizione a favore dei rossoblù, batte Calò.15:32

70' Soluzione di Mlakar sulla quale non arriva alcun compagno, Micai può afferrare la sfera in sicurezza.15:30

69' Palla inattiva dai 25 metri a favore del Pisa, batte Mlakar.15:28

69' Cartellino Giallo Tomás do Lago Pontes Esteves15:28

66' Sostituzione Pisa: fuori Mattia Valoti, dentro Andrea Barberis.15:28

65' AMMONITO Francesco Forte: appena 120'' di gioco e subito ammonizione per il centravanti rossoblù.15:24

63' Sostituzione Cosenza: esce dal campo Manuel Marras, lo sostituisce Aldo Florenzi.15:23

63' Sostituzione Cosenza: fuori Gennaro Tutino, al suo posto subentra Francesco Forte.15:23

62' OCCASIONISSIMA PISA! In casa nerazzurri è proprio Ernesto Torregrossa ad accendere la luce, il subentrato scorre lungo l'out di sinistra, salta Meroni e serve un cross morbido sul quale svetta Valoti. Risposta prodigiosa del solito Micai, che neutralizza la chance dell'1-1.15:23

61' Canotto prova subito ad incidere sul match, sfida Marin all'uno contro uno ma viene schermato dall'efficace lavoro difensivo del numero 8. Possesso che torna alle Torri.15:21

58' Sostituzione Cosenza: fuori anche Idriz Voca, dentro al suo posto Luigi Canotto.15:18

58' Sostituzione Pisa: fuori Emanuel Vignato, rientra dall'infortunio Ernesto Torregrossa.15:18

58' Sostituzione Cosenza: esce dal campo Tommaso D'Orazio, dentro Alessandro Fontanarosa.15:18

57' Arrivano due cambi lungo la panchina ospite, assetto che però non muta.15:17

54' Contatto tra Caracciolo e Rispoli in area pisana, il numero 3 cosentino va giù ma si rialza senza protestare. Rinvio dal fondo con Nicolas.15:14

52' SUBITO ESTEVES! Il subentrato suona subito la carica per i nerazzurri, scagliando un forte destro che viene respinto da Micai. Primo tiro in porta della ripresa per il Pisa.15:13

48' AMMONITO Michael Venturi: terzo ammonito dello schieramento rossoblù.15:08

47' La prima manovra del secondo tempo è amministrata dal Cosenza.15:06

46' Sostituzione Pisa: fuori anche Stefano Moreo, al suo posto subentra Tomás do Lago Pontes Esteves.15:06

46' Sostituzione Pisa: fuori Miguel Luís Pinto Veloso, dentro Gabriele Piccinini.15:05

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.15:05

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.14:56

Dopo tre minuti di extra-time si chiude la prima frazione di gioco all'Arena Garibaldi, risultato che sorride momentaneamente ai Lupi della Sila. Nei primi 45', la formazione ospite ha condotto il possesso, giungendo più volte a conclusioni insidiose per i nerazzurri. La formazione di Caserta impiega appena 360'' a siglare la rete del vantaggio, dopo un'azione portata efficacemente a termine con tutti i propri interpreti di destra: Calò riceve da Venturi, poi premia la sovrapposizione di Rispoli che finta il tiro e scarica per Voca, destro secco del mediano kosovaro che batte Nicolas. Le sorprese non terminano qui, ed al minuto 41' Tommaso Barbieri con un intervento in ritardo ai danni di Tutino condanna i propri compagni a terminare la gara in dieci uomini; Cosenza che tenta di sfruttare la superiorità numerica, ed allo scadere dei minuti addizionali si porta vicino al raddoppio con Tutino, che scopre il destro e calcia in porta trovando però il legno lontano. Primo tempo che si chiude sullo 0-1.14:56

45'+3' FISCHIO DI RUTELLA: termina il primo tempo.14:50

45'+3' PALO DI TUTINO! Pisa che lascia spazio al numero 9 ospite, che conducendo fino alla trequarti avversaria calcia in porta trovando il legno che nega ai Lupi la gioia del raddoppio.14:50

45'+1' Lancio affrettato di Venturi, che vuole Tutino ma riconsegna di fatto il possesso ai nerazzurri. Pisa che palleggia coinvolgendo tutta la propria retroguardia.14:48

45' Sono 3' i minuti addizionali concessi dall'arbitro, si giocherà fino al 48'.14:47

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:45

43' AMMONITO Tommaso D'Orazio: Mazzocchi perde un pallone prezioso ed il numero 11 è costretto a spendere il fallo tattico.14:45

41' DOPPIO GIALLO/ESPULSO Tommaso Barbieri: cartellino rosso per il terzino nerazzurro, che piomba in ritardo su Tutino e viene sanzionato con il doppio cartellino giallo. Pisa in dieci uomini.14:43

39' Scambi ripetuti tra Moreo e Marin, poi il centrocampista centrale sventaglia verso Mlakar che viene anticipato da D'Orazio.14:42

36' SI OPPONE NICOLAS! Cosenza che si dimostra particolarmente insidioso con le iniziative della catena laterale di destra, altra sovrapposizione rapida di Rispoli, che raccoglie il suggerimento di Marras e calcia in diagonale trovando la risposta di un attento Nicolas.14:39

35' Squadre che entrano negli ultimi dieci minuti di gioco del primo tempo, parziale fisso sullo 0-1 a favore dei Silani.14:36

33' D'Orazio recupera la sfera dopo la marcatura su Mlakar, alza lo sguardo e prova a velocizzare invitando Tutino all'allungo, Barbieri ripiega e permette a Nicolas di abbracciare il pallone.14:35

30' Vignato scorre lungo la banda laterale sinistra, sfida Rispoli ma viene rimontato da Meroni, che appoggia su Praszelik e fa riodrinare i suoi.14:32

28' Calcio d'angolo che non porta alcun frutto, si riparte da Micai.14:29

27' Ecco il primo corner per le Torri, Venturi non controlla sulla pressione di Moreo e concede l'angolo.14:28

25' Sterzata di Marras che tenta di eludere Caracciolo, ma il numero 4 mantiene la posizione e torna da Barbieri. Possesso Pisa.14:27

22' Colpo subito da Valoti al fianco sinistro, per Rutella si prosegue senza interruzioni. Proteste dei giocatori pisani, il VAR toglie ogni dubbio.14:27

20' Possesso prolungato del Pisa in attesa dello spazio giusto, Voca e Calò chiudono le linee di passaggio.14:22

18' PARA MICAI! Risposta decisiva del portiere calabrese, che respinge una forte torsione di Canestrelli. Pisa vicino al vantaggio.14:20

17' AMMONITO Idriz Voca: fallo del centrocampista kosovaro ai danni di Beruatto.14:19

15' Voca procede alla battuta, cerca lo stacco di Calò ma sul traversone svetta Canestrelli che allontana la minaccia.14:16

14' Palla inattiva a favore del Cosenza, dalla trequarti batte Voca.14:15

14' AMMONITO Tommaso Barbieri: fallo ai danni di Tutino.14:14

11' CI PROVA MLAKAR! Costruzione rapida del Pisa, con Moreo che finta la conclusione ed appoggia per Mlakar. Il numero 17 nerazzurro calcia in porta ma non trova lo specchio.14:14

8' Praszelik compie un'efficace iniziativa personale, salta e lascia sul posto Marin che è costretto ad abbatterlo. Punizione per il Cosenza dai 35 metri, batte Voca.14:10

6' GOL! GOL VOCA! Pisa-COSENZA: 0-1. Arriva al minuto 6' la rete del vantaggio silano! Azione perfetta del Cosenza, con Calò che conduce fino alla trequarti e scarica per Rispoli, poi il numero 3 completa la sovrapposizione con un rasoterra invitante per Voca, che si inserisce e batte Nicolas. Assist di Rispoli.



3' Dai e vai tra Mlakar e Moreo che viene stroncato dall'anticipo di Meroni. Possesso Cosenza.14:09

1' Il primo possesso della gara è a favore del Pisa.14:02

1' PARTITI! Via a Pisa-Cosenza.14:02

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:38

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:38

FORMAZIONI UFFICIALI: COSENZA (4-2-3-1). Schierati: Micai; Rispoli-Meroni-Venturi-D'Orazio; Calò-Voca; Marras-Praszelik-Mazzocchi; Tutino. Allenatore: Fabio Caserta. A disposizione: Fontanarosa, Cimino, Sgarbi, Viviani, Florenzi, Crespi, Canotto, Arioli, Zilli, Forte, Marson, Lai.13:37

FORMAZIONI UFFICIALI: PISA (4-3-3). Scendono in campo: Nicolas; Barbieri-Canestrelli-Caracciolo-Beruatto; Valoti-Marin-Veloso; Mlakar-Moreo-Vignato. Allenatore: Alberto Aquilani. A disposizione: Calabresi, Hermannsson, Esteves, Leverbe, Jureskin, Barberis, Nagy, Arena, Masucci, Piccinini, Torregrossa, Loria. 13:35

A coadiuvare il fischietto siciliano sono designati gli assistenti di linea Ricci di Firenze-Niedda di Ozieri; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Bozzetto di Teramo; postazione VAR affidata al Sig. Miele di Nola, ausiliato dall'A.VAR La Penna di Roma 1.13:33

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Daniele Rutella, della sezione di Enna.13:31

Tutto pronto allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa, è tempo di Pisa-Cosenza! Match che apre le porte di questa ottava giornata di Serie B, e che mette a confronto Torri e Lupi della Sila dopo cinque mesi dall'ultima volta, nella gara dello scorso 01 Aprile che si concluse con un trionfo silano, complice la rete di Marco Nasti. Le due formazioni si presentano all'odierno incrocio a pari merito con 8 punti, totalizzati nelle prime 7 gare della corrente stagione grazie a due vittorie e due pareggi.13:30

Benvenuti alla diretta scritta di Pisa-Cosenza, gara valida per l'8^ turno del Campionato di Serie B.13:26