Prima vittoria per la Ternana in questo campionato. Partita mai in discussione, con i padroni di casa che hanno avuto in mano il pallino del gioco per gran parte del match. Brutta prestazione per la squadra di Nesta, che è rimasta a lungo fuori dalla partita. Parte forte la Ternana con due gol nei primi 11 minuti dei due difensori Celli e Diakitè. Nel recupero Distefano firma il tris.18:25