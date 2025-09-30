Ai punti molto meglio i padroni di casa. Kvernadze, migliore in campo, fa quello che vuole sulla sinistra e Klinsmann fa due mezzi miracoli su Monterisi e Raimondo. Il primo tiro in porta del Cesena è a fine frazione, con Ciervo. 21:20

PREPARTITA

Frosinone - Cesena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Cesena si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 4; il Cesena ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Frosinone ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Sudtirol e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-5 mentre Il Cesena ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Jalen Blesa con 2 gol.

Frosinone e Cesena si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Cesena ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro il Frosinone in Serie BKT (3N, 2P).

Il Frosinone ha vinto quattro delle sei sfide casalinghe contro il Cesena in Serie BKT (1N, 1P); in generale, questi sei incroci hanno visto segnare in media ben 4.6 gol a partita - successo dei ciociari per 3-2 nel più recente, lo scorso 1° dicembre.

Il Frosinone è imbattuto da nove gare casalinghe in Serie BKT (3V, 6N) e in questa serie ha sempre trovato la rete, subendo tuttavia gol in otto delle nove partite di questo parziale - unica eccezione il successo per 2-0 sull'Avellino nella prima giornata.

Il Cesena sta vivendo la sua più lunga serie di vittorie consecutive fuori casa in Serie BKT (cinque di fila); inoltre, i bianconeri potrebbero segnare almeno due gol per quattro trasferte di fila per la prima volta da ottobre-dicembre 2017.

Farès Ghedjemis del Frosinone ha partecipato attivamente a quattro gol in questa Serie BKT (due reti e due assist), già una partecipazione in più rispetto alle tre di tutta l'annata 24/25 (due gol, un assist); lui e il suo compagno di squadra Īlias Koutsoupias sono gli unici in questo campionato a vantare almeno due gol e almeno due passaggi vincenti.

Questa è la terza volta nella sua storia in Serie BKT, che il Frosinone rimane imbattuto nelle prime cinque partite stagionali: nel 2017/18 poi arrivò la promozione in Serie A, nel 2021/22 chiuse il campionato al nono posto.

Sfida tra due squadre ancora imbattute in questa Serie BKT: il Cesena, in particolare, non rimaneva senza sconfitte dopo i primi cinque turni di campionato cadetto addirittura dal 2006/07, stagione in cui alla fine chiuse al 15° posto.

