Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Frosinone-Cesena: 3-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Benito Stirpe di Frosinone
30 Settembre 2025 ore 20:30
Frosinone
3
Cesena
1
Partita finita
Arbitro: Ivano Pezzuto
  1. 47' 1-0 Antonio Raimondo
  2. 52' 2-0 Antonio Raimondo
  3. 56' 3-0 Farès Ghedjemis
  4. 76' 3-1 Riccardo Ciervo
0'
45'
90'
90'
95'

Il Frosinone, con questa vittoria, è in testa alla classifica almeno per una notte: è attesa per domani la risposta del Modena.

Il Cesena perde la sua imbattibilità stagionale.

Prossima giornata: Venezia-Frosinone e Cesena-Reggiana.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 22:29

  2. Dopo il primo tempo a reti inviolate, nei primi dieci minuti della ripresa il Frosinone fa tre gol: doppietta di Raimondo e Ghedjemis. La rete di Ciervo, dopo l'espulsione di Kvernadze, illude i romagnoli ma non basta. 22:27

  3. 90'+6'

    FINE PARTITA: FROSINONE-CESENA 3-1. Vittoria netta dei ciociari. 22:26

  4. 90'+5'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Kone, dentro Ndow.22:25

  6. 90'

    Cinque minuti di recupero.22:21

  7. 90'

    Destro a giro di Adamo, palla alta non di molto.22:20

  8. 88'

    CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Palmisani.22:20

  9. 85'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Adamo per un fallo su Oyono. 22:15

  10. 84'

    OCCASIONE FROSINONE! Palla in verticale di Vergani per Bracaglia, che fa tutto da solo ma centra il palo. 22:15

  12. 83'

    Vergani conquista un prezioso calcio d'angolo. 22:13

  13. 82'

    Sponda di Shpendi per Olivieri, che conclude malamente sul fondo.22:12

  14. 81'

    Cross di Adamo, Palmisani in presa alta.22:11

  15. 79'

    Calcio d'angolo per il Cesena.22:09

  16. 76'

    GOL! Frosinone-CESENA 3-1. Rete di Ciervo. Castagnetti calcia, la palla respinta da un avversario rimbalza su Shpendi che fa assist involontario per Ciervo. Ciervo, a pochi passi dalla porta, non può sbagliare.

    Guarda la scheda del giocatore Riccardo Ciervo22:09

  18. 75'

    Cichella vede la porta e conclude dal limite, palla alta.22:06

  19. 73'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Koutsoupias, dentro Zilli.22:05

  20. 70'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Blesa, dentro Shpendi.22:00

  21. 67'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Bastoni, dentro Berti.21:58

  22. 66'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Bisoli, dentro Frabotta.21:57

  24. 66'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Ghedjemis, dentro Cichella.21:57

  25. 66'

    SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Raimondo, dentro Vergani. 21:56

  26. 65'

    Staff medico in campo per Raimondo.21:55

  27. 64'

    Raimondo punta Zaro e calcia, Zaro fa buona guardia. 21:55

  28. 62'

    CARTELLINO ROSSO PER IL FROSINONE. Espulso Kvernadze per un fallo su Bisoli. 21:53

  30. 61'

    Ci prova Magni, palla ampiamente fuori. 21:52

  31. 57'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciofi, dentro Olivieri. 21:48

  32. 57'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Diao, dentro Magni. 21:47

  33. 56'

    GOL! FROSINONE-Cesena 3-0. Rete di Ghedjemis. Kone guida la transizione in avanti e apre per Ghedjemis, che rientra e con il sinistro infila Klinsmann complice una leggera deviazione di Adamo.

    Guarda la scheda del giocatore Farès Ghedjemis21:47

  34. 53'

    OCCASIONE CESENA! Oyono non spazza via, Castagnetti recupera palla in area ma non riesce a tenerla bassa. 21:44

  36. 52'

    GOL! FROSINONE-Cesena 2-0. Rete di Raimondo. Assist di Calò con cross da calcio d'angolo, Raimondo è ben piazzato sul primo palo e di testa insacca.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo21:43

  37. 52'

    Calcio d'angolo per il Frosinone, che insiste.21:42

  38. 50'

    Ottimo avvio di ripresa per il Frosinone.21:41

  39. 47'

    GOL! FROSINONE-Cesena 1-0. Rete di Raimondo. Punizione battuta da Calò, la palla arriva in qualche modo a Raimondo che da due passi non può sbagliare.

    Guarda la scheda del giocatore Antonio Raimondo21:40

  40. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI FROSINONE-CESENA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 21:35

  42. Le due squadre stanno per tornare in campo, non si preannunciano cambi. 21:35

  43. Ai punti molto meglio i padroni di casa. Kvernadze, migliore in campo, fa quello che vuole sulla sinistra e Klinsmann fa due mezzi miracoli su Monterisi e Raimondo. Il primo tiro in porta del Cesena è a fine frazione, con Ciervo. 21:20

  44. 45'+2'

    FINE PRIMO TEMPO: FROSINONE-CESENA 0-0. Dominano i ciociari, ma il match non si sblocca.21:19

  45. 45'+1'

    Ci prova Adamo, Calvani chiude in angolo. 21:18

  46. 45'

    Un minuto di recupero.21:17

  48. 44'

    Kvernadze conquista un altro calcio d'angolo. 21:16

  49. 43'

    OCCASIONE CESENA! Ciervo, da dentro l'area, conclude centrale: si fa trovare pronto Palmisani. 21:16

  50. 40'

    Blesa ruba palla a Kone e si lancia verso la porta avversaria, alla fine è proprio Kone a rimediare in calcio d'angolo.21:12

  51. 36'

    Uno scatenato Kvernadze serve al centro Calò, il cui cross tagliato non viene raggiunto per un soffio da Raimondo. 21:08

  52. 35'

    Chiusura decisiva di Ciofi su Raimondo, trovato da Monterisi in area con un colpo di testa.21:07

  54. 34'

    Calcio d'angolo per il Frosinone, che insiste in questa fase.21:06

  55. 33'

    OCCASIONE FROSINONE! Assist basso di Kvernadze per Raimondo, che difende bene palla spalle alla porta, si gira e conclude: grande parata di Klinsmann. 21:05

  56. 30'

    Il Cesena non ha ancora concluso, molto bene la fase difensiva del Frosinone. 21:04

  57. 26'

    Cross di Ciofi da destra, Diao è in ritardo nell'attacco al primo palo: attento Palmisani in uscita.20:58

  58. 22'

    Altra iniziativa di Kvernadze, che rientra e con il destro impegna Klinsmann. 20:54

  60. 19'

    OCCASIONE FROSINONE! Tiro di Monterisi da dentro l'area, riflesso clamoroso di Klinsmann: la palla si ferma poi sul palo. 20:53

  61. 18'

    Bene ancora sulla sinistra Kvernadze, chiuso in angolo da Ciofi.20:52

  62. 18'

    Kvernadze ubriaca un paio di avversari e conclude, Klinsmann in due tempi. 20:51

  63. 16'

    Ci riprova Kone da fuori, palla alta sopra la traversa.20:49

  64. 14'

    Ripartenza Frosinone, Ghedjemis è devastante sulla destra ma Mangraviti fa buona guardia: rimessa dal fondo per il Cesena.20:48

  66. 11'

    Il primo calcio d'angolo della partita è per il Frosinone.20:46

  67. 10'

    Castagnetti non si coordina bene in area e cicca la palla. 20:45

  68. 9'

    Ci prova Kone dalla distanza, palla abbondantemente sul fondo.20:44

  69. 7'

    Kvernadze rientra e con un destro a giro conclude ampiamente fuori. 20:43

  70. 5'

    Conclude Kone, ribattuto dalla difesa avversaria.20:42

  72. INIZIA FROSINONE-CESENA. Prima palla per i padroni di casa. 20:38

  73. Tre novità rispetto alla gara con il Mantova in casa Frosinone: tornano Kone e Kvernadze, Raimondo preferito a Zilli. Quanto al Cesena, prima da titolare in Serie B per Diao. 20:37

  74. I romagnoli non vincono in casa dei ciociari dal 2010. 20:21

  75. 3-4-2-1 per il Cesena: Klinsmann - Mangraviti, Zaro, Ciofi - Adamo, Castagnetti, Bisoli, Ciervo - Diao, Blesa - Bastoni. 20:14

  76. 4-2-3-1 per il Frosinone: Palmisani - Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia - Koutsoupias, Calò - Ghedjemis, Kone, Kvernadze - Raimondo. 20:28

  78. Le due formazioni sono seconde, a pari merito, a quota undici punti. 20:11

  79. Sfida di alta quota allo Stirpe: i ciociari sono reduci da una roboante vittoria sul campo del Mantova, i ragazzi di Mignani hanno invece fermato il favoritissimo Palermo di Inzaghi. 20:10

  80. Primo turno infrasettimanale della stagione cadetta. 20:09

  81. Benvenuti alla diretta del match tra Frosinone e Cesena, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. 20:07

  83. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Benito Stirpe
    Città: Frosinone
    Capienza: 16125 spettatori20:07

    Benito Stirpe Fonte: Gettyimages

Formazioni Frosinone - Cesena

PREPARTITA

Frosinone - Cesena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Cesena si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 4; il Cesena ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Frosinone ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Sudtirol e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-5 mentre Il Cesena ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Jalen Blesa con 2 gol.

Frosinone e Cesena si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Frosinone-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Cesena ha vinto solo una delle ultime sei sfide contro il Frosinone in Serie BKT (3N, 2P).
  • Il Frosinone ha vinto quattro delle sei sfide casalinghe contro il Cesena in Serie BKT (1N, 1P); in generale, questi sei incroci hanno visto segnare in media ben 4.6 gol a partita - successo dei ciociari per 3-2 nel più recente, lo scorso 1° dicembre.
  • Il Frosinone è imbattuto da nove gare casalinghe in Serie BKT (3V, 6N) e in questa serie ha sempre trovato la rete, subendo tuttavia gol in otto delle nove partite di questo parziale - unica eccezione il successo per 2-0 sull'Avellino nella prima giornata.
  • Il Cesena sta vivendo la sua più lunga serie di vittorie consecutive fuori casa in Serie BKT (cinque di fila); inoltre, i bianconeri potrebbero segnare almeno due gol per quattro trasferte di fila per la prima volta da ottobre-dicembre 2017.
  • Farès Ghedjemis del Frosinone ha partecipato attivamente a quattro gol in questa Serie BKT (due reti e due assist), già una partecipazione in più rispetto alle tre di tutta l'annata 24/25 (due gol, un assist); lui e il suo compagno di squadra Īlias Koutsoupias sono gli unici in questo campionato a vantare almeno due gol e almeno due passaggi vincenti.
  • Questa è la terza volta nella sua storia in Serie BKT, che il Frosinone rimane imbattuto nelle prime cinque partite stagionali: nel 2017/18 poi arrivò la promozione in Serie A, nel 2021/22 chiuse il campionato al nono posto.
  • Sfida tra due squadre ancora imbattute in questa Serie BKT: il Cesena, in particolare, non rimaneva senza sconfitte dopo i primi cinque turni di campionato cadetto addirittura dal 2006/07, stagione in cui alla fine chiuse al 15° posto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FrosinoneCesena
Partite giocate55
Numero di partite vinte33
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati109
Gol totali subiti35
Media gol subiti per partita0.61.0
Percentuale possesso palla45.044.9
Numero totale di passaggi15971863
Numero totale di passaggi riusciti12551464
Tiri nello specchio della porta2622
Percentuale di tiri in porta43.344.0
Numero totale di cross7482
Numero medio di cross riusciti1626
Duelli per partita vinti245252
Duelli per partita persi227254
Corner subiti239
Corner guadagnati2220
Numero di punizioni a favore7672
Numero di punizioni concesse8864
Tackle totali5366
Percentuale di successo nei tackle66.051.5
Fuorigiochi totali118
Numero totale di cartellini gialli149
Numero totale di cartellini rossi10

Frosinone - Cesena Live

Leader Piattaforme Aeree

Classifica SERIE B

  1. Frosinone14
  2. Modena13
  3. Palermo12
  4. Avellino11
  5. Cesena11
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi4
  2. Bohdan Popov4
  3. Leonardo Candellone3
  4. Farès Ghedjemis3
  5. Leonardo Mancuso3
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio