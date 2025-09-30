Il Frosinone, con questa vittoria, è in testa alla classifica almeno per una notte: è attesa per domani la risposta del Modena.
Il Cesena perde la sua imbattibilità stagionale.
Prossima giornata: Venezia-Frosinone e Cesena-Reggiana.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 22:29
Dopo il primo tempo a reti inviolate, nei primi dieci minuti della ripresa il Frosinone fa tre gol: doppietta di Raimondo e Ghedjemis. La rete di Ciervo, dopo l'espulsione di Kvernadze, illude i romagnoli ma non basta. 22:27
FINE PARTITA: FROSINONE-CESENA 3-1. Vittoria netta dei ciociari. 22:26
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Kone, dentro Ndow.22:25
Cinque minuti di recupero.22:21
Destro a giro di Adamo, palla alta non di molto.22:20
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Palmisani.22:20
CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Adamo per un fallo su Oyono. 22:15
OCCASIONE FROSINONE! Palla in verticale di Vergani per Bracaglia, che fa tutto da solo ma centra il palo. 22:15
Vergani conquista un prezioso calcio d'angolo. 22:13
Sponda di Shpendi per Olivieri, che conclude malamente sul fondo.22:12
Cross di Adamo, Palmisani in presa alta.22:11
Calcio d'angolo per il Cesena.22:09
GOL! Frosinone-CESENA 3-1. Rete di Ciervo. Castagnetti calcia, la palla respinta da un avversario rimbalza su Shpendi che fa assist involontario per Ciervo. Ciervo, a pochi passi dalla porta, non può sbagliare.
Cichella vede la porta e conclude dal limite, palla alta.22:06
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Koutsoupias, dentro Zilli.22:05
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Blesa, dentro Shpendi.22:00
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Bastoni, dentro Berti.21:58
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Bisoli, dentro Frabotta.21:57
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Ghedjemis, dentro Cichella.21:57
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Raimondo, dentro Vergani. 21:56
Staff medico in campo per Raimondo.21:55
Raimondo punta Zaro e calcia, Zaro fa buona guardia. 21:55
CARTELLINO ROSSO PER IL FROSINONE. Espulso Kvernadze per un fallo su Bisoli. 21:53
Ci prova Magni, palla ampiamente fuori. 21:52
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciofi, dentro Olivieri. 21:48
SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Diao, dentro Magni. 21:47
GOL! FROSINONE-Cesena 3-0. Rete di Ghedjemis. Kone guida la transizione in avanti e apre per Ghedjemis, che rientra e con il sinistro infila Klinsmann complice una leggera deviazione di Adamo.
OCCASIONE CESENA! Oyono non spazza via, Castagnetti recupera palla in area ma non riesce a tenerla bassa. 21:44
GOL! FROSINONE-Cesena 2-0. Rete di Raimondo. Assist di Calò con cross da calcio d'angolo, Raimondo è ben piazzato sul primo palo e di testa insacca.
Calcio d'angolo per il Frosinone, che insiste.21:42
Ottimo avvio di ripresa per il Frosinone.21:41
GOL! FROSINONE-Cesena 1-0. Rete di Raimondo. Punizione battuta da Calò, la palla arriva in qualche modo a Raimondo che da due passi non può sbagliare.
INIZIO SECONDO TEMPO DI FROSINONE-CESENA. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione. 21:35
Le due squadre stanno per tornare in campo, non si preannunciano cambi. 21:35
Ai punti molto meglio i padroni di casa. Kvernadze, migliore in campo, fa quello che vuole sulla sinistra e Klinsmann fa due mezzi miracoli su Monterisi e Raimondo. Il primo tiro in porta del Cesena è a fine frazione, con Ciervo. 21:20
FINE PRIMO TEMPO: FROSINONE-CESENA 0-0. Dominano i ciociari, ma il match non si sblocca.21:19
Ci prova Adamo, Calvani chiude in angolo. 21:18
Un minuto di recupero.21:17
Kvernadze conquista un altro calcio d'angolo. 21:16
OCCASIONE CESENA! Ciervo, da dentro l'area, conclude centrale: si fa trovare pronto Palmisani. 21:16
Blesa ruba palla a Kone e si lancia verso la porta avversaria, alla fine è proprio Kone a rimediare in calcio d'angolo.21:12
Uno scatenato Kvernadze serve al centro Calò, il cui cross tagliato non viene raggiunto per un soffio da Raimondo. 21:08
Chiusura decisiva di Ciofi su Raimondo, trovato da Monterisi in area con un colpo di testa.21:07
Calcio d'angolo per il Frosinone, che insiste in questa fase.21:06
OCCASIONE FROSINONE! Assist basso di Kvernadze per Raimondo, che difende bene palla spalle alla porta, si gira e conclude: grande parata di Klinsmann. 21:05
Il Cesena non ha ancora concluso, molto bene la fase difensiva del Frosinone. 21:04
Cross di Ciofi da destra, Diao è in ritardo nell'attacco al primo palo: attento Palmisani in uscita.20:58
Altra iniziativa di Kvernadze, che rientra e con il destro impegna Klinsmann. 20:54
OCCASIONE FROSINONE! Tiro di Monterisi da dentro l'area, riflesso clamoroso di Klinsmann: la palla si ferma poi sul palo. 20:53
Bene ancora sulla sinistra Kvernadze, chiuso in angolo da Ciofi.20:52
Kvernadze ubriaca un paio di avversari e conclude, Klinsmann in due tempi. 20:51
Ci riprova Kone da fuori, palla alta sopra la traversa.20:49
Ripartenza Frosinone, Ghedjemis è devastante sulla destra ma Mangraviti fa buona guardia: rimessa dal fondo per il Cesena.20:48
Il primo calcio d'angolo della partita è per il Frosinone.20:46
Castagnetti non si coordina bene in area e cicca la palla. 20:45
Ci prova Kone dalla distanza, palla abbondantemente sul fondo.20:44
Kvernadze rientra e con un destro a giro conclude ampiamente fuori. 20:43
Conclude Kone, ribattuto dalla difesa avversaria.20:42
INIZIA FROSINONE-CESENA. Prima palla per i padroni di casa. 20:38
Tre novità rispetto alla gara con il Mantova in casa Frosinone: tornano Kone e Kvernadze, Raimondo preferito a Zilli. Quanto al Cesena, prima da titolare in Serie B per Diao. 20:37
I romagnoli non vincono in casa dei ciociari dal 2010. 20:21
3-4-2-1 per il Cesena: Klinsmann - Mangraviti, Zaro, Ciofi - Adamo, Castagnetti, Bisoli, Ciervo - Diao, Blesa - Bastoni. 20:14
4-2-3-1 per il Frosinone: Palmisani - Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia - Koutsoupias, Calò - Ghedjemis, Kone, Kvernadze - Raimondo. 20:28
Le due formazioni sono seconde, a pari merito, a quota undici punti. 20:11
Sfida di alta quota allo Stirpe: i ciociari sono reduci da una roboante vittoria sul campo del Mantova, i ragazzi di Mignani hanno invece fermato il favoritissimo Palermo di Inzaghi. 20:10
Primo turno infrasettimanale della stagione cadetta. 20:09
Benvenuti alla diretta del match tra Frosinone e Cesena, valido per la sesta giornata del campionato di Serie B. 20:07
Dove si gioca la partita:
Stadio: Benito Stirpe
Città: Frosinone
Capienza: 16125 spettatori20:07
Frosinone - Cesena è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.
Attualmente il Frosinone si trova 1° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Cesena si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 4; il Cesena ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Frosinone ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 9 punti (3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Sudtirol e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Venezia e il Palermo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 1-5 mentre Il Cesena ha incontrato il Palermo pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Jalen Blesa con 2 gol.
Frosinone e Cesena si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Frosinone-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Frosinone
|Cesena
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|3
|3
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|10
|9
|Gol totali subiti
|3
|5
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.0
|Percentuale possesso palla
|45.0
|44.9
|Numero totale di passaggi
|1597
|1863
|Numero totale di passaggi riusciti
|1255
|1464
|Tiri nello specchio della porta
|26
|22
|Percentuale di tiri in porta
|43.3
|44.0
|Numero totale di cross
|74
|82
|Numero medio di cross riusciti
|16
|26
|Duelli per partita vinti
|245
|252
|Duelli per partita persi
|227
|254
|Corner subiti
|23
|9
|Corner guadagnati
|22
|20
|Numero di punizioni a favore
|76
|72
|Numero di punizioni concesse
|88
|64
|Tackle totali
|53
|66
|Percentuale di successo nei tackle
|66.0
|51.5
|Fuorigiochi totali
|11
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|14
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
