Juve Stabia-Mantova: 2-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia
30 Settembre 2025 ore 20:30
Juve Stabia
2
Mantova
1
Partita finita
Arbitro: Andrea Calzavara
  1. 5' 1-0 Marco Ruggero
  2. 20' 2-0 Leonardo Candellone
  3. 90+4' 2-1 Leonardo Mancuso
0'
45'
90'
90'
95'

La Juve Stabia continua a rimanere imbattuta e vola in classifica, 2-1 il finale con le reti di Ruggero e Candelloni nel primo tempo. Per il Mantova troppo tardi la rete che avrebbe riaperto la partita, trovata da Mancuso in pieno recupero.

  1. Da Juve Stabia - Mantova é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:30

  2. 90'+5'

    FINISCE JUVE STABIA - MANTOVA! 2-1 IL FINALE!22:29

  3. 90'+4'

    GOL! Juve Stabia - MANTOVA 2-1! Rete di Leonardo Mancuso. Gran giocata della punta che, dopo aver ricevuto in area da Trimboli, riesce a trovare la conclusione che batte Confente.

  4. 90'+3'

    Gran uscita di Confente, il portiere subisce anche il fallo in attacco di Mensah.22:25

  5. 90'+2'

    Errore di Confente nel servire Varnier, regalato l'angolo al Mantova.22:24

  6. 90'+1'

    Quattro i minuti di recupero.22:24

  8. 90'

    Ultimo minuto prima del recupero, Mantova che ci prova con le ultime forze.22:23

  9. 87'

    Mantova ora tutto nella trequarti di una Juve Stabia ora sulla difensiva.22:21

  10. 85'

    Cross di Paoletti, Confente devia in angolo.22:18

  11. 84'

    Punizione dal limite per la Juve Stabia: Maistro prova a giro, palla alta.22:17

  12. 82'

    Check del VAR per il tocco di mano, si continua a giocare.22:15

  14. 81'

    AMMONITO Nicolò Radaelli. Falllo di frustrazione della punta che abbatte Pierobon, dopa una protesta per un tocco di mano in area di Varnier. 22:14

  15. 80'

    BURNETE! Cross di Zuccon, controllo e conclusione del rumeno, blocca Festa.22:13

  16. 79'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Kevin Piscopo, entra Federico Zuccon.22:12

  17. 79'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Marco Ruggero, entra Marco Bellich.22:12

  18. 78'

    Mantova ora tutto in avanti, Abate corre ai ripari.22:12

  20. 77'

    Sostituzione MANTOVA: esce Federico Artioli, entra Davis Mensah.22:11

  21. 77'

    Sostituzione MANTOVA: esce Nicholas Bonfanti, entra Leonardo Mancuso.22:11

  22. 76'

    Entrato bee in partita Radaelli, una spina sul fianco sinistro della difesa locale.22:10

  23. 74'

    AMMONITO Alessandro Confente. Giallo al portiere per perdita di tempo. 22:08

  24. 74'

    Bragantini prova una conclusione a sorpresa sul primo palo, palla a lato.22:07

  26. 73'

    Sostituzione MANTOVA: esce Tommaso Maggioni, entra Nicolò Radaelli.22:06

  27. 72'

    Partita ora piú aperta, Mantova che sta trovando qualche varco, ma il tempo é sempre meno per gli ospiti per recuperare la partita.22:05

  28. 70'

    AMMONITO Flavio Paoletti. Fallo su Maistro, altro giallo del match. 22:04

  29. 69'

    BRAGANTINI! Gran palla di Paoletti per la punta, conclusione da ottima posizione ma ottima é anhe la uscita di Confente.22:02

  30. 68'

    Pierobon forte in pressione su Maggioni: Abate, a pochi passi, applaude la dedizione dei suoi.22:02

  32. 65'

    Punizione di Maistro, blocca Festa in area.21:58

  33. 63'

    Partita che vive di fiammate, molte nate piú dagli errori delle due squadre che da vere e proprie occasioni costruite.21:57

  34. 62'

    BONFANTI! Errore di Leone, controllo della punta e conclusione di poco a lato!21:57

  35. 60'

    BURNETE! Ripartenza delle Vespe, conclusione della punta respinta da Festa!21:54

  36. 59'

    matova che ora sembra aver trovato il giusto ritmo, é la Juve Stabia che fatica nel pressing.21:54

  38. 57'

    TRIMBOLI! Conclusione dal limite del mediano, palla bloccata da Confente.21:50

  39. 56'

    Sostituzione MANTOVA: esce Tommaso Marras, entra Antonio Fiori.21:50

  40. 56'

    Sostituzione MANTOVA: esce David Wieser, entra Flavio Paoletti.21:49

  41. 55'

    Palo incredibile di Burnete che prova da centrocampo a battere Festa fuori dai pali, la azione era comunque ferma per fuorigioco.21:49

  42. 54'

    Problemi anche per Gabrielloni dopo il contrasto con Castellini di qualche minuto fa, altro cambio obbligato per Abate.21:47

  44. 53'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Alessandro Gabrielloni, entra Rares Burnete.21:47

  45. 52'

    Cross pericoloso di Marras, palla deviata in angolo.21:46

  46. 51'

    Intervento pulito secondo il VAR, si continua a giocare.21:44

  47. 50'

    Check del VAR per l'intervento di Castellini su Gabrielloni.21:43

  48. 49'

    GABRIELLONI! La punta in pressing recupera, si invola, ma é fermato in area da Castellini.21:42

  50. 48'

    Mantova che prova il suo classico giro palla, ma Juve Stabia che non sembra soffrire la fatica e continua con il suo pressing.21:41

  51. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:39

  52. 46'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Mosti, entra Christian Pierobon.21:39

  53. Juve Stabia in vantaggio per 2-0, locali che passano in vantaggio con Ruggiero che devia sottoporta una conclusione di Carissoni, raddoppia Candellone in mischia dopo un tocco di Varnier. Sfortunato il Mantova, che prova a riaprire la partita ma trova solo la traversa con Brigantini.21:22

  54. 45'+3'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI JUVE STABIA - MANTOVA! 2-0 il parziale.21:21

  56. 45'+2'

    Fallo di Marras su un ottimo Carissoni.21:21

  57. 45'+1'

    Tre i minuti di recupero.21:19

  58. 45'+1'

    Proteste della Juve Stabia per un tocco di mano in area di Wieser, ma non ci sono fischi a favore per le vespe.21:19

  59. 45'

    AMMONITO Simone Trimboli. Giallo per il giocatore del Mantova, ospiti in sofferenza. 21:18

  60. 44'

    Gran ripartenza della Juve Stabia, cross di Carissoni che taglia tutta l'area: non ci arriva Gabrielloni.21:16

  62. 42'

    Locali che ora cercano di sfruttare il giro palla per mettere in ghiaccio questo finale di primo tempo.21:14

  63. 40'

    AMMONITO Nicola Mosti. Intervento in ritardo su Wieser, primo giallo del match. 21:14

  64. 39'

    TRAVERSA DI BRAGANTINI! Conclusione al giro dell'esterno, un mancino che supera Confente ma trova il legno!21:12

  65. 38'

    Proteste di Carissoni per un contatto in area del Mantova, Calzavara dice che si puó continuare.21:10

  66. 37'

    La squadra di Abate sta cercando di trovare il nuovo equilibrio, dopo il cambio forzato: Mantova con piú spazio.21:10

  68. 34'

    Altro angolo per la Juve Stabia: Festa blocca il pallone, fallo in attacco di Gabrielloni.21:07

  69. 32'

    Cross di Marras, Confente costretto con i pugni ad anticipare Bonfanti.21:05

  70. 31'

    Sostituzione JUVE STABIA: esce Leonardo Candellone, entra Fabio Maistro.21:05

  71. 30'

    Problemi per Candellone, che non sembra poter continuare la partita.21:03

  72. 29'

    BONFANTI! La punta entra in area ma é fermata da Confente in uscita, proteste del Mantova.21:02

  74. 28'

    Artioli mette al centro, respinge la difesa della Juve Stabia.21:01

  75. 27'

    La squadra di Possanzini sta cercando di prendere metri: punizione dalla trequarti per il Mantova.21:00

  76. 24'

    Si fa dura ora per il Mantova, sotto di ben due reti contro una Juve Stabia che é scesa in campo con un ottimo atteggiamento.20:57

  77. 22'

    Altro check del VAR, altra conferma del gol di Calzavara.20:55

  78. 20'

    GOL! JUVE STABIA - Mantova 2-0! Rete di Leonardo Candellone. Angolo di Leone, mischione in area, tocco di Varnier con la punta risolve con una potente conclusione ravvicinata sotto il sette.

  80. 19'

    Piscopo guadagna un nuovo corner: azione nata dal cross lungo di Candellone, dopo la sponda di Gabrielloni.20:52

  81. 17'

    Rischia il cartellino Carissoni, che ferma con una netta trattenuta Marras.20:49

  82. 15'

    PALO DI PISCOPO! Che occasione per la Juve Stabia, legno dell'esterno di testa sul cross di Carissoni.20:48

  83. 14'

    CASTELLINI! Conclusione di destro del terzino, attento Confente che allontana dalla porta.20:46

  84. 12'

    Lancio per Gabrielloni che arpiona in area, ottima la chiusura di Cella.20:45

  86. 11'

    Mantova che prova a ragionare, ma continua la pressione asfissiante della Juve Stabia.20:44

  87. 10'

    Cross di Piscopo, che sta svariando molto sulla sinistra: attento Festa.20:42

  88. 9'

    La squadra di Abate non sembra voler abbassare il ritmo, Mantova che prova a lanciare lungo per Bonfanti, che peró si trova la arcigna marcatura di Varnier.20:41

  89. 7'

    Check del VAR in corso, confermato il gol da Calzavara.20:39

  90. 5'

    GOL! JUVE STABIA - Mantova 1-0! Rete di Marco Ruggero. Sugli sviluppi dell'angolo, Carissoni entra in area e calcia con il sinistro, una deviazione di tacco sotto porta del difensore porta in vantaggio le Vespe!

  92. 4'

    Angolo per la Juve Stabia: Leone mette al centro, pallone corto sul primo palo, allontanato.20:38

  93. 3'

    Pressing molto alto della squadra di casa, Mantova che fatica a giocare il pallone.20:37

  94. 2'

    Vespe con la classica maglia giallonera, Mantova in completo biancorosso.20:34

  95. 1'

    INIZIA JUVE STABIA - MANTOVA!20:33

  96. Sarà l'arbitro Andrea Calzavara della sezione di Varese a dirigere il match Juve Stabia – Mantova.20:06

  98. Possanzini si gioca molto in questa partita, ma schiera un 4-3-3 vero con il tridente Marras, Bonfanti, Bragantini in attacco. Novitça Wieser a centrocampo, Maggioni da terzino destro.20:09

  99. Vespe con Candellone e Gabrielloni in attacco, da capire se il primo sará sulla linea del secondo o sulla trequarti con Piscopo. Leone in regia, Giorgini a dirigere la difesa.20:08

  100. La formazione del MANTOVA (4-3-3): Festa - Maggioni, Mantovani, Cella, Castellini - Trimboli, Wieser, Artioli - Marras, Bonfanti, Bragantini.20:04

  101. Sono ufficiali le formazioni del match: JUVE STABIA (3-4-1-2): Confente - Ruggero, Giorgini, Varnier - Carissoni, Correia, Leone, Mosti - Piscopo - Candellone, Gabrielloni 20:07

  102. Turno infrasettimanale di Serie B, nella Sesta Giornata la Juve Stabia ospita al Menti il Mantova: Vespe ancora imbattute ma con be quattro pareggi, ospiti a quota quattro sconfitte, tre consecutive nelle ultime tre.20:01

  104. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Romeo Menti di Castellammare
    Città: Castellammare di Stabia
    Capienza: 7642 spettatori20:01

Formazioni Juve Stabia - Mantova

PREPARTITA

Juve Stabia - Mantova è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Attualmente Juve Stabia si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Mantova si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte).
Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.

In casa Juve Stabia ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e il Frosinon ottenendo 0 punti.
Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato il Frosinone perdendo 1-5.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.

Juve Stabia e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle due partite disputate contro il Mantova in Serie BKT, grazie a un successo interno all'andata e un pareggio nella gara di ritorno nel torneo 2024/25.
  • La Juve Stabia arriva da tre pareggi casalinghi consecutivi - tutti a porte inviolate - e nella sua storia in Serie BKT non ha mai pareggiato quattro gare interne di fila.
  • Il Mantova ha perso le ultime tre trasferte senza segnare e nella sua storia in Serie BKT solo una volta è arrivato a quattro sconfitte esterne di fila senza trovare la rete, tra ottobre e dicembre 1972 (serie arrivata a cinque).
  • La Juve Stabia ha pareggiato sei delle ultime otto gare in Serie BKT (1V, 1P), incluse quattro delle prime cinque partite di questo campionato; in caso di vittoria, le vespe stabilirebbero la loro nuova miglior partenza a questo punto del torneo, arrivando a 10 punti (due in più dello scorso campionato).
  • Alessandro Gabrielloni ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due presenze in Serie BKT; in particolare, il classe '94 potrebbe andare a segno per almeno due gare di fila per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2024 (serie di quattro con il Como).
  • Tre sconfitte consecutive per il Mantova, che ha anche la peggior difesa di questa Serie BKT (11 reti subite, oltre due di media a match): i lombardi non incappano in quattro sconfitte di fila in cadetteria addirittura dal novembre 1959.
  • Antonio Fiori ha già eguagliato in cinque presenze di questo campionato, l'intero bottino di gol del torneo di Serie BKT 2024/25 (due reti in 35 gare giocate): il classe 2003 del Mantova non ha mai segnato in due presenze consecutive di cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Juve StabiaMantova
Partite giocate55
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse04
Numero di partite pareggiate40
Gol totali segnati64
Gol totali subiti411
Media gol subiti per partita0.82.2
Percentuale possesso palla56.461.5
Numero totale di passaggi21082486
Numero totale di passaggi riusciti17552199
Tiri nello specchio della porta1927
Percentuale di tiri in porta46.347.4
Numero totale di cross9977
Numero medio di cross riusciti2323
Duelli per partita vinti222198
Duelli per partita persi270218
Corner subiti2035
Corner guadagnati2419
Numero di punizioni a favore6198
Numero di punizioni concesse9166
Tackle totali5541
Percentuale di successo nei tackle63.653.7
Fuorigiochi totali104
Numero totale di cartellini gialli1512
Numero totale di cartellini rossi10

Juve Stabia - Mantova Live

Classifica SERIE B

  1. Frosinone14
  2. Modena13
  3. Palermo12
  4. Avellino11
  5. Cesena11
Classifica marcatori SERIE B

  1. Ettore Gliozzi4
  2. Bohdan Popov4
  3. Leonardo Candellone3
  4. Farès Ghedjemis3
  5. Leonardo Mancuso3
