La Juve Stabia continua a rimanere imbattuta e vola in classifica, 2-1 il finale con le reti di Ruggero e Candelloni nel primo tempo. Per il Mantova troppo tardi la rete che avrebbe riaperto la partita, trovata da Mancuso in pieno recupero.

PREPARTITA

Juve Stabia - Mantova è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Attualmente Juve Stabia si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Mantova si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.

In casa Juve Stabia ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e il Frosinon ottenendo 0 punti.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato il Frosinone perdendo 1-5.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.

Juve Stabia e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Juve Stabia-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle due partite disputate contro il Mantova in Serie BKT, grazie a un successo interno all'andata e un pareggio nella gara di ritorno nel torneo 2024/25.

La Juve Stabia arriva da tre pareggi casalinghi consecutivi - tutti a porte inviolate - e nella sua storia in Serie BKT non ha mai pareggiato quattro gare interne di fila.

Il Mantova ha perso le ultime tre trasferte senza segnare e nella sua storia in Serie BKT solo una volta è arrivato a quattro sconfitte esterne di fila senza trovare la rete, tra ottobre e dicembre 1972 (serie arrivata a cinque).

La Juve Stabia ha pareggiato sei delle ultime otto gare in Serie BKT (1V, 1P), incluse quattro delle prime cinque partite di questo campionato; in caso di vittoria, le vespe stabilirebbero la loro nuova miglior partenza a questo punto del torneo, arrivando a 10 punti (due in più dello scorso campionato).

Alessandro Gabrielloni ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due presenze in Serie BKT; in particolare, il classe '94 potrebbe andare a segno per almeno due gare di fila per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2024 (serie di quattro con il Como).

Tre sconfitte consecutive per il Mantova, che ha anche la peggior difesa di questa Serie BKT (11 reti subite, oltre due di media a match): i lombardi non incappano in quattro sconfitte di fila in cadetteria addirittura dal novembre 1959.

Antonio Fiori ha già eguagliato in cinque presenze di questo campionato, l'intero bottino di gol del torneo di Serie BKT 2024/25 (due reti in 35 gare giocate): il classe 2003 del Mantova non ha mai segnato in due presenze consecutive di cadetteria.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: