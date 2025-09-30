La Juve Stabia continua a rimanere imbattuta e vola in classifica, 2-1 il finale con le reti di Ruggero e Candelloni nel primo tempo. Per il Mantova troppo tardi la rete che avrebbe riaperto la partita, trovata da Mancuso in pieno recupero.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Da Juve Stabia - Mantova é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:30
90'+5'
FINISCE JUVE STABIA - MANTOVA! 2-1 IL FINALE!22:29
90'+4'
GOL! Juve Stabia - MANTOVA 2-1! Rete di Leonardo Mancuso. Gran giocata della punta che, dopo aver ricevuto in area da Trimboli, riesce a trovare la conclusione che batte Confente.
Cross pericoloso di Marras, palla deviata in angolo.21:46
51'
Intervento pulito secondo il VAR, si continua a giocare.21:44
50'
Check del VAR per l'intervento di Castellini su Gabrielloni.21:43
49'
GABRIELLONI! La punta in pressing recupera, si invola, ma é fermato in area da Castellini.21:42
48'
Mantova che prova il suo classico giro palla, ma Juve Stabia che non sembra soffrire la fatica e continua con il suo pressing.21:41
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:39
46'
Sostituzione JUVE STABIA: esce Nicola Mosti, entra Christian Pierobon.21:39
Juve Stabia in vantaggio per 2-0, locali che passano in vantaggio con Ruggiero che devia sottoporta una conclusione di Carissoni, raddoppia Candellone in mischia dopo un tocco di Varnier. Sfortunato il Mantova, che prova a riaprire la partita ma trova solo la traversa con Brigantini.21:22
45'+3'
FINISCE IL PRIMO TEMPO DI JUVE STABIA - MANTOVA! 2-0 il parziale.21:21
45'+2'
Fallo di Marras su un ottimo Carissoni.21:21
45'+1'
Tre i minuti di recupero.21:19
45'+1'
Proteste della Juve Stabia per un tocco di mano in area di Wieser, ma non ci sono fischi a favore per le vespe.21:19
45'
AMMONITO Simone Trimboli. Giallo per il giocatore del Mantova, ospiti in sofferenza. 21:18
44'
Gran ripartenza della Juve Stabia, cross di Carissoni che taglia tutta l'area: non ci arriva Gabrielloni.21:16
42'
Locali che ora cercano di sfruttare il giro palla per mettere in ghiaccio questo finale di primo tempo.21:14
40'
AMMONITO Nicola Mosti. Intervento in ritardo su Wieser, primo giallo del match. 21:14
39'
TRAVERSA DI BRAGANTINI! Conclusione al giro dell'esterno, un mancino che supera Confente ma trova il legno!21:12
38'
Proteste di Carissoni per un contatto in area del Mantova, Calzavara dice che si puó continuare.21:10
37'
La squadra di Abate sta cercando di trovare il nuovo equilibrio, dopo il cambio forzato: Mantova con piú spazio.21:10
34'
Altro angolo per la Juve Stabia: Festa blocca il pallone, fallo in attacco di Gabrielloni.21:07
32'
Cross di Marras, Confente costretto con i pugni ad anticipare Bonfanti.21:05
Piscopo guadagna un nuovo corner: azione nata dal cross lungo di Candellone, dopo la sponda di Gabrielloni.20:52
17'
Rischia il cartellino Carissoni, che ferma con una netta trattenuta Marras.20:49
15'
PALO DI PISCOPO! Che occasione per la Juve Stabia, legno dell'esterno di testa sul cross di Carissoni.20:48
14'
CASTELLINI! Conclusione di destro del terzino, attento Confente che allontana dalla porta.20:46
12'
Lancio per Gabrielloni che arpiona in area, ottima la chiusura di Cella.20:45
11'
Mantova che prova a ragionare, ma continua la pressione asfissiante della Juve Stabia.20:44
10'
Cross di Piscopo, che sta svariando molto sulla sinistra: attento Festa.20:42
9'
La squadra di Abate non sembra voler abbassare il ritmo, Mantova che prova a lanciare lungo per Bonfanti, che peró si trova la arcigna marcatura di Varnier.20:41
7'
Check del VAR in corso, confermato il gol da Calzavara.20:39
5'
GOL! JUVE STABIA - Mantova 1-0! Rete di Marco Ruggero. Sugli sviluppi dell'angolo, Carissoni entra in area e calcia con il sinistro, una deviazione di tacco sotto porta del difensore porta in vantaggio le Vespe!
Angolo per la Juve Stabia: Leone mette al centro, pallone corto sul primo palo, allontanato.20:38
3'
Pressing molto alto della squadra di casa, Mantova che fatica a giocare il pallone.20:37
2'
Vespe con la classica maglia giallonera, Mantova in completo biancorosso.20:34
1'
INIZIA JUVE STABIA - MANTOVA!20:33
Sarà l'arbitro Andrea Calzavara della sezione di Varese a dirigere il match Juve Stabia – Mantova.20:06
Possanzini si gioca molto in questa partita, ma schiera un 4-3-3 vero con il tridente Marras, Bonfanti, Bragantini in attacco. Novitça Wieser a centrocampo, Maggioni da terzino destro.20:09
Vespe con Candellone e Gabrielloni in attacco, da capire se il primo sará sulla linea del secondo o sulla trequarti con Piscopo. Leone in regia, Giorgini a dirigere la difesa.20:08
La formazione del MANTOVA (4-3-3): Festa - Maggioni, Mantovani, Cella, Castellini - Trimboli, Wieser, Artioli - Marras, Bonfanti, Bragantini.20:04
Sono ufficiali le formazioni del match: JUVE STABIA (3-4-1-2): Confente - Ruggero, Giorgini, Varnier - Carissoni, Correia, Leone, Mosti - Piscopo - Candellone, Gabrielloni 20:07
Turno infrasettimanale di Serie B, nella Sesta Giornata la Juve Stabia ospita al Menti il Mantova: Vespe ancora imbattute ma con be quattro pareggi, ospiti a quota quattro sconfitte, tre consecutive nelle ultime tre.20:01
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori20:01
Juve Stabia - Mantova è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Attualmente Juve Stabia si trova 6° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte); invece Mantova si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 5 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 5; Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.
In casa Juve Stabia ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, Modena e il Frosinon ottenendo 0 punti. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato il Frosinone perdendo 1-5. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.
Juve Stabia e Mantova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.
Juve Stabia-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia è rimasta imbattuta nelle due partite disputate contro il Mantova in Serie BKT, grazie a un successo interno all'andata e un pareggio nella gara di ritorno nel torneo 2024/25.
La Juve Stabia arriva da tre pareggi casalinghi consecutivi - tutti a porte inviolate - e nella sua storia in Serie BKT non ha mai pareggiato quattro gare interne di fila.
Il Mantova ha perso le ultime tre trasferte senza segnare e nella sua storia in Serie BKT solo una volta è arrivato a quattro sconfitte esterne di fila senza trovare la rete, tra ottobre e dicembre 1972 (serie arrivata a cinque).
La Juve Stabia ha pareggiato sei delle ultime otto gare in Serie BKT (1V, 1P), incluse quattro delle prime cinque partite di questo campionato; in caso di vittoria, le vespe stabilirebbero la loro nuova miglior partenza a questo punto del torneo, arrivando a 10 punti (due in più dello scorso campionato).
Alessandro Gabrielloni ha preso parte a tre gol (una rete, due assist) nelle ultime due presenze in Serie BKT; in particolare, il classe '94 potrebbe andare a segno per almeno due gare di fila per la prima volta dal periodo marzo-aprile 2024 (serie di quattro con il Como).
Tre sconfitte consecutive per il Mantova, che ha anche la peggior difesa di questa Serie BKT (11 reti subite, oltre due di media a match): i lombardi non incappano in quattro sconfitte di fila in cadetteria addirittura dal novembre 1959.
Antonio Fiori ha già eguagliato in cinque presenze di questo campionato, l'intero bottino di gol del torneo di Serie BKT 2024/25 (due reti in 35 gare giocate): il classe 2003 del Mantova non ha mai segnato in due presenze consecutive di cadetteria.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: