Succede tutto nel primo tempo tra Padova e Avellino. Grande avvio dei biancorossi che passano in doppio vantaggio con Sgarbi e Bonaiuto, gli ospiti reagiscono subito con Biasci e Lescano. Nella ripresa calano i ritmi, meglio gli ospiti inizialmente, poi permane l'equilibrio. Entrambe le squadre mantengono l'imbattibilità in campionato pur interrompendo le rispettive strisce di vittorie consecutive
90'+4'
FINISCE QUI! Padova-Avellino termina 2-2!22:24
90'+2'
Ci prova in tuffo Bortolussi, il suo colpo di testa non inquadra la porta22:21
90'
Quattro minuti di recupero22:19
89'
Cartellino giallo per Russo22:18
86'
Uscita decisiva di Fortin che anticipa all'ultimo Besaggio22:15
85'
Ammonito Di Maggio22:14
84'
Quinto cambio nel Padova: esce Harder, entra Jonathan Silva 22:13
83'
Quinto cambio nell'Avellino: esce Palmiero, entra Palumbo22:11
82'
Quarto cambio nell'Avellino: esce Cancellotti, entra Simic22:10
79'
Prova a colpire Bortolussi, si oppone Besaggio22:08
77'
Quarto cambio nel Padova: esce Varas, entra Di Maggio22:05
77'
Terzo cambio nel Padova: esce Fusi, entra Crisetig22:05
75'
Ripartenza del Padova con Bortolussi, che però calibra male il cross al centro spedendo la sfera direttamente sul fondo22:04
73'
Terzo cambio nell'Avellino: esce Lescano, entra Crespi22:02
73'
Secondo cambio nell'Avellino: esce Missori, entra Russo22:01
70'
FA TUTTO BIASCI! Lescano serve l'attaccante biancoverde che parte in velocità lasciando sul posto Harder e conclude a giro dal limite, il pallone scheggia la parte alta della traversa!21:59
68'
LASAGNA! Botta di sinistro da fuori, Iannarilli mette in angolo!21:58
68'
Capelli prova a piazzarla dalla distanza, palla fuori21:57
67'
Si sgancia in avanti Faedo e cerca il cross al centro, allontana la difesa dell'Avellino21:56
63'
Molte interruzioni in questa prima parte di secondo tempo21:52
62'
Primo cambio nell'Avellino: esce Insigne, entra Besaggio21:51
60'
Il check del Var avvalla la decisione di Rapuano, non c'è penalty per i padroni di casa21:49
59'
Si prende un rischio Iannarilli andando ad abbattere Lasagna in uscita. Per Rapuano è tutto regolare, resta però a terra l'ex Verona21:48
57'
Secondo cambio nel Padova: esce Buonaiuto, entra Lasagna21:45
56'
Primo cambio nel Padova: esce Favale, entra Barreca21:45
54'
Cartellino giallo per Favale21:43
54'
RIECCO IL PADOVA! Palla morbida messa al centro da Fusi, Bonaiuto di testa sfiora il palo!21:43
52'
Doppio tentativo prima di Palmiero e successivamente di Missori, si oppone in entrambe le occasioni il muro del Padova21:41
49'
KUMI! Botta improvvisa da fuori indirizzata all'angolino basso, grande parata di Fortin che respinge e blocca in due tempi!21:39
48'
È l'Avellino a iniziare con più intraprendenza questa ripresa21:38
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di PADOVA-AVELLINO!21:34
Un primo tempo scoppiettante all'Euganeo. Primi trenta minuti pressoché perfetti da parte del Padova che sblocca la gara su corner con l'imperiosa incornata di Sgarbi e raddoppia con il mancino superlativo di Bonaiuto dal limite. La reazione dell'Avellino non tarda ad arrivare, Biasci accorcia subito le distanze sfruttando al meglio la sponda di Lescano, il quale realizza la rete del pareggio allo scadere girando in rete il cross dalla destra di Missori21:22
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Terminano 2-2 i primi 45 minuti!21:19
45'+1'
Bonaiuto di testa sul cross di Capelli, blocca Iannarilli21:18
45'
Due minuti di recupero21:17
44'
GOL! Padova-AVELLINO 2-2! Rete di Lescano! Missori mette al centro un cross basso apparentemente innocuo, il pallone passa e Lescano gira verso la porta battendo Fortin e realizzando il suo primo gol in Serie B!
Bonaiuto cerca di sorprendere Iannarilli da trenta metri, palla alta21:15
42'
Proteste del Padova, i padroni di casa recriminano per un fallo di mano in area sul colpo di testa di Bonaiuto21:14
39'
Spinge in questo finale di tempo l'Avellino, che ha ritrovato nuove energie dopo il gol del 2-121:12
35'
Fusi entra in area sul centro destra e prova il suggerimento per Bonaiuto, uscita di Iannarilli che smanaccia e sventa il pericolo21:07
31'
GOL! Padova-AVELLINO 2-1! Rete di Biasci! Kumi accelera sulla sinistra e serve al centro Lescano. L'attaccante ex Trapani protegge la sfera e la appoggia all'indietro per la conclusione vincente di Biasci! Che partita all'Euganeo!
GOL! PADOVA-Avellino 2-0! Rete di Bonaiuto! Grandissima azione di biancorossi, Capelli serve orizzontalmente Varas il quale stoppa il pallone per il mancino delizioso di Bonaiuto che batte per la seconda volta Iannarilli!
OCCASIONE AVELLINO! Lancio al bacio di Insigne a premiare l'inserimento in area di Kumi che al volo manda alto! Non era facile coordinarsi, grande chance per gli ospiti!20:57
22'
Ripartenza del Padova con Varas, il quale arriva al limite dell'area sbagliando però l'appoggio in fase di rifinitura20:55
18'
Fontanarosa cerca Lescano nel cuore dell'area, uscita sicura e tempestiva di Fortin20:50
15'
Prova a riaffacciarsi in avanti l'Avellino, cross di Milani troppo profondo, Fortin prova a proteggere la sfera ma poi deve concedere il corner20:48
12'
OCCASIONE PADOVA! Cross basso dalla destra di Capelli per Faedo che prova il colpo di tacco, il pallone viene intercettato e diventa buono per Bonaiuto che si avventa sulla sfera e colpisce il palo esterno! 20:45
9'
GOL! PADOVA-Avellino 1-0! Rete di Sgarbi! Corner dalla sinistra battuto da Favale, inserimento perfetto a centro area di Sgarbi che di testa incorna e batte Iannarilli! Si sblocca il match dell'Euganeo!
RISPONDE L'AVELLINO! Cross dalla destra di Missori, sul secondo palo arriva Milani che di prima intenzione chiama Fortin alla respinta istintiva sul primo palo!20:39
5'
SI DIVORA IL VANTAGGIO IL PADOVA! Varas sventaglia sulla destra verso Capelli, il quale serve al centro Bortolussi. Il centravanti del Padova appoggia in zona dischetto ancora per Varas che calcia alto un rigore in movimento!20:37
3'
Capelli va giù in area nel contatto con Milani, si può giocare per Rapuano20:55
2'
Biasci prova ad infilarsi tra le maglie della difesa biancorossa, fanno buona guardia i centrali della squadra di Andreoletti20:34
SI PARTE! È iniziata PADOVA-AVELLINO!20:32
Le scelte di Biancolino: c'è Cancellotti in difesa insieme a Enrici e Fontanarosa, mentre Missori e Milani agiranno sulle corsie. Kumi e Palmiero gli interni di centrocampo, davanti Biasci e Insigne supportano Facundo Lescano20:03
Le scelte di Andreoletti: non cambia il terzetto difensivo davanti a Fortin, che sarà composto da Faedo, Sgarbi e Perrotta. Sugli esterni panchina per Barreca, al suo posto Favale con Capelli sulla destra, mentre in mediana riposa Crisetig a vantaggio di Harder, che proprio oggi festeggia i vent'anni e completa il reparto con Varas e Fusi. Davanti confermato il tandem Bortolussi - Bonaiuto20:02
FORMAZIONE UFFICIALE AVELLINO: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Iannarilli - Cancellotti, Fontanarosa, Enrici - Missori, Kumi, Palmiero, Milani - Biasci, Insigne - Lescano20:00
FORMAZIONE UFFICIALE PADOVA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Fortin - Faedo, Sgarbi, Perrotta - Capelli, Fusi, Harder, Varas, Favale - Bonaiuto, Bortolussi 19:58
La direzione di gara è affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Zanellati e dal quarto ufficiale Poli. Al Var ci sono invece Maresca e Giua17:26
Dopo un esordio sottotono, l'Avellino ha ingranato la marcia portando a casa 10 punti nelle ultime quattro, score che permette ai biancoverdi di Biancolino di godersi la quinta posizione a soli tre punti dalla vetta. I campani sono reduci da tre vittorie consecutive, e arrivano all'Euganeo con l'obiettivo di allungare la striscia positiva17:25
Sette punti in cinque partite per il Padova di Andreoletti, reduce da due vittorie consecutive, l'ultima delle quali all'U Pwer Stadium di Monza. Nonostante l'impegno infrasettimanale, il tecnico dei veneti non sembra intenzionato ad attuare troppi stravolgimenti rispetto all'undici che ottenuto i tre punti in Brianza17:22
Benvenuti alla diretta di Padova-Avellino, gara valida per la 6° giornata del campionato di Serie B!17:20
Padova - Avellino è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Euganeo di Padova. Arbitro di Padova - Avellino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.
Attualmente Padova si trova 9° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Avellino si trova 4° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Padova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; l'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9.
In casa Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Monza e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Padova ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 2-2 mentre L'Avellino ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.
Padova e Avellino si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 3 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Padova-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Padova ha vinto la sua ultima partita contro l'Avellino in Serie BKT, il 30 maggio 2014, e non ha mai ottenuto due successi consecutivi contro i campani nella competizione.
Il Padova è imbattuto nelle cinque sfide casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT, alternando una vittoria (tre) ad un pareggio (due) - successo nella gara più recente, 2-1 il 30 maggio 2014.
Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro la Virtus Entella (2-1), il Padova potrebbe ottenere due successi interni di fila in un singolo torneo in Serie BKT per la prima volta da maggio 2014.
L'Avellino ha vinto l'ultima trasferta in Serie BKT (4-3 vs Carrarese) e non ottiene due successi esterni di fila nella competizione da dicembre 2015 (vs Como e Cesena).
Kevin Varas Macillo è l'unico giocatore del Padova a contare sia almeno un gol che almeno un assist in questa Serie BKT; è anche il primo giocatore dell'Ecuador ad aver segnato in Serie B nelle ultime 19 stagioni (dal 2006/07, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato).
L'Avellino in generale ha vinto tre partite di fila in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2017 e potrebbe arrivare a quattro successi di fila in cadetteria per la prima volta dalla serie di sei risalente a dicembre 2015-gennaio 2016.
Tommaso Biasci dell'Avellino nell'ultimo turno di campionato ha realizzato la sua prima rete nel torneo 25/26: in generale nelle ultime otto presenze in Serie BKT viaggia a una media di un gol ogni due presenze (quattro reti in otto gare giocate).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: