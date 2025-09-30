Succede tutto nel primo tempo tra Padova e Avellino. Grande avvio dei biancorossi che passano in doppio vantaggio con Sgarbi e Bonaiuto, gli ospiti reagiscono subito con Biasci e Lescano. Nella ripresa calano i ritmi, meglio gli ospiti inizialmente, poi permane l'equilibrio. Entrambe le squadre mantengono l'imbattibilità in campionato pur interrompendo le rispettive strisce di vittorie consecutive

Dopo un esordio sottotono, l'Avellino ha ingranato la marcia portando a casa 10 punti nelle ultime quattro, score che permette ai biancoverdi di Biancolino di godersi la quinta posizione a soli tre punti dalla vetta. I campani sono reduci da tre vittorie consecutive, e arrivano all'Euganeo con l'obiettivo di allungare la striscia positiva17:25

La direzione di gara è affidata ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Miniutti e Zanellati e dal quarto ufficiale Poli. Al Var ci sono invece Maresca e Giua17:26

Le scelte di Andreoletti: non cambia il terzetto difensivo davanti a Fortin, che sarà composto da Faedo, Sgarbi e Perrotta. Sugli esterni panchina per Barreca, al suo posto Favale con Capelli sulla destra, mentre in mediana riposa Crisetig a vantaggio di Harder, che proprio oggi festeggia i vent'anni e completa il reparto con Varas e Fusi. Davanti confermato il tandem Bortolussi - Bonaiuto20:02

Le scelte di Biancolino: c'è Cancellotti in difesa insieme a Enrici e Fontanarosa, mentre Missori e Milani agiranno sulle corsie. Kumi e Palmiero gli interni di centrocampo, davanti Biasci e Insigne supportano Facundo Lescano20:03

PREPARTITA

Padova - Avellino è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Euganeo di Padova.

Arbitro di Padova - Avellino sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Fabio Maresca.

Attualmente Padova si trova 9° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Avellino si trova 4° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Padova ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7; l'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9.

In casa Padova ha fatto 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa l'Avellino ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Monza e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Padova ha incontrato nell'ultima partita l'Avellino pareggiando 2-2 mentre L'Avellino ha incontrato la Virtus Entella vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol.

Padova e Avellino si sono affrontate 10 volte in campionato. Nei precedenti match Padova ha vinto 3 volte, l'Avellino ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Padova-Avellino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Padova ha vinto la sua ultima partita contro l'Avellino in Serie BKT, il 30 maggio 2014, e non ha mai ottenuto due successi consecutivi contro i campani nella competizione.

Il Padova è imbattuto nelle cinque sfide casalinghe contro l'Avellino in Serie BKT, alternando una vittoria (tre) ad un pareggio (due) - successo nella gara più recente, 2-1 il 30 maggio 2014.

Dopo il successo nell'ultima gara casalinga contro la Virtus Entella (2-1), il Padova potrebbe ottenere due successi interni di fila in un singolo torneo in Serie BKT per la prima volta da maggio 2014.

L'Avellino ha vinto l'ultima trasferta in Serie BKT (4-3 vs Carrarese) e non ottiene due successi esterni di fila nella competizione da dicembre 2015 (vs Como e Cesena).

Kevin Varas Macillo è l'unico giocatore del Padova a contare sia almeno un gol che almeno un assist in questa Serie BKT; è anche il primo giocatore dell'Ecuador ad aver segnato in Serie B nelle ultime 19 stagioni (dal 2006/07, da quando Opta raccoglie questo tipo di dato).

L'Avellino in generale ha vinto tre partite di fila in Serie BKT per la prima volta da febbraio 2017 e potrebbe arrivare a quattro successi di fila in cadetteria per la prima volta dalla serie di sei risalente a dicembre 2015-gennaio 2016.

Tommaso Biasci dell'Avellino nell'ultimo turno di campionato ha realizzato la sua prima rete nel torneo 25/26: in generale nelle ultime otto presenze in Serie BKT viaggia a una media di un gol ogni due presenze (quattro reti in otto gare giocate).

