Dopo il primo tempo chiuso senza grosse emozioni, nella ripresa la partita è diventata più godibile, con il Venezia cresciuto (buono l’ingresso di Yeboah in questo senso) ed il Palermo che è sembrato accusare un po’ di stanchezza. Poche occasioni da rete vere e proprie, ci ha provato Kike Pérez con il sinistro ma è stato attento Joronen. Nel finale espulso Ceccherini per doppia ammonizione e partita che si è chiusa a porte inviolate.
Il Palermo sale a dodici punti e resta al terzo posto. Nel prossimo turno i rosanero saranno ospiti dello Spezia.
Anche per il Venezia posizione di classifica invariata: la squadra di Stroppa rimane settima e nella prossima gara affronterà la capolista Frosinone tra le mura amiche del Penzo.
90'+6'
Finisce la partita! PALERMO-VENEZIA 0-0!22:27
90'+5'
Yeboah imbuca bene per Casas, che però calcia lontano dallo specchio della porta.22:27
90'+4'
Hainaut dalla sinistra, blocca Joronen.22:26
90'+2'
Secondo giallo e cartellino rosso per Pietro Ceccaroni, falloso su Busio! Palermo che chiude in dieci uomini.22:26
90'+2'
Doppia sostituzione per Stroppa: escono Fila e Kike Pérez per Bohinen e Casas.22:25
90'
Quattro minuti di recupero.22:23
87'
Sinistro di Yeboah da fuori area: tiro centrale, para senza problemi Joronen.22:20
86'
Cartellino giallo per Gianluca Busio che stende Segre.22:18
85'
Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Salim Diakité e dentro Bartosz Bereszynski.22:16
83'
KIKE PEREZ! Calcia dai venti metri lo spagnolo: palla verso l'incrocio, Joronen devia in calcio d'angolo!22:15
81'
Busio travolto da Segre in corsa: rimane a terra il giocatore di nazionalità americana.22:14
78'
Sostituzione Venezia: esce Haps ed entra Bjarki Bjarkason.22:10
77'
Contropiede del Venezia, Busio serve Doumbia che però viene anticipato da Bani.22:09
76'
Il pubblico del Barbera prova a spingere i propri giocatori.22:08
73'
OCCASIONE VENEZIA! Yeboah serve Doumbia, il quale appoggia indietro per Kike Pérez: il mancino dello spagnolo però finisce alto!22:06
70'
Venti minuti più recupero alla fine della partita.22:02
69'
Rischia un po' la difesa veneta sul pressing del Palermo.22:01
67'
Subito protagonista Yeboah, che cerca lo spazio per il tiro e guadagna un corner.21:59
66'
Primo cambio per il Venezia: Stroppa toglie Nunzio Lella ed inserisce John Yeboah.21:58
60'
Prova a scuotere i suoi con i cambi Pippo Inzaghi, un po' in balìa degli avversari in questo secondo tempo.21:52
58'
Altra doppia sostituzione per Inzaghi, che toglie Giovane e Brunori per Le Douaron e Gomes.21:51
54'
Altro cross di Haps, questa volta direttamente sul fondo.21:46
53'
Haps mette in mezzo per Fila, che non controlla bene ma guadagna un calcio d'angolo.21:45
52'
Busio si libera bene e calcia dal limite: palla larga sul fondo.21:47
50'
Calcia Kike Pérez, respinge la barriera.21:42
49'
Cartellino giallo per Pietro Ceccaroni, che stende Doumbia al limite dell'area. Punizione molto interessante per la squadra veneta.21:41
45'
Inizia il secondo tempo! PALERMO-VENEZIA 0-0!21:38
45'
Doppia sostituzione Palermo: fuori Augello e Pierozzi per Gyasi e Peda.21:38
Pippo Inzaghi da indicazioni a Gyasi: probabile sostituzione tra le fila rosanero.21:36
Primo tempo avaro di emozioni al Barbera, con le due squadre molto attente in fase difensiva e aggressive nei contrasti: ben quattro ammoniti nei primi quarantacinque minuti, tre nel Palermo (Pierozzi, Bani e Augello) e Doumbia nel Venezia. Solo un’occasione da segnalare: al quinto minuto Segre si coordina bene con il destro ma trova pronto Stankovic.21:22
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. PALERMO-VENEZIA 0-0!21:20
45'
Un minuto di recupero.21:19
43'
Ci prova anche Lella, che però centra Bani con il tiro.21:17
43'
Brunori tenta un cross, esce bene Stankovic.21:16
42'
Bani ci prova di sinistro, palla deviata in corner.21:15
40'
Cinque minuti al termine della prima frazione di gioco.21:15
37'
Cartellino giallo anche per Mattia Bani: duro intervento in scivolata su Fila.21:11
35'
Discesa di Augello sulla sinistra, ben controllato però da Hainaut.21:09
33'
Cartellino giallo per Issa Doumbia, che scivola palla al piede e poi sposta il pallone con la mano.21:06
31'
Ammonito Tommaso Augello che trattiene Doumbia dopo aver perso palla.21:05
30'
Scintille in campo, con Marinelli chiamato a mettere ordine.21:07
27'
Resta a terra Busio dopo aver subito un colpo in faccia.21:01
25'
Tacco in area di Pohjanpalo, libera Sverko.20:58
23'
Brunori prova un tiro-cross quasi all'altezza della bandierina, palla che esce sul fondo.20:57
21'
Tenta lo schema manovrato su punizione il Palermo, ma controlla bene la difesa veneziana.20:55
15'
Cartellino giallo per Niccolò Pierozzi, che stende Kike Pérez lanciato sulla destra.20:48
12'
Tenta una ripartenza il Venezia: buona apertura su Kike Pérez ma lo spagnolo è in offside.20:46
8'
Kike Pérez si abbassa spesso in mediana, favorendo l'apertura degli esterni Haps e Hainaut.20:44
6'
OCCASIONE PALERMO! Cross dalla destra, Pohjanpalo non ci arriva ma si inserisce Segre che calcia di destro: ottimi riflessi di Stankovic!20:40
5'
Brunori attacca sulla destra e conquista il primo calcio d'angolo della partita.20:38
Allo stadio Renzo Barbera di Palermo è tutto pronto. Comincia la sfida PALERMO-VENEZIA!20:33
Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Zezza e dal quarto uomo Ubaldi. Gariglio e Camplone rispettivamente al Var e Avar.20:24
Serata particolarmente emozionante per Pohjanpalo, che affronta per la prima volta la sua ex squadra. Altri ex della gara: Joronen, Ceccaroni, Segre e Pippo Inzaghi.20:30
Il Venezia deve fare a meno di Conde e Franjic e dello squalificato Duncan. Stroppa mette Korac al centro della difesa, Lella sulla in mezzo al campo e Fila in avanti. Panchina per Adorante e Yeboah.20:34
Il Palermo deve rinunciare agli indisponibili Bardi, Gomis e Ranocchia. Inzaghi ne cambia quattro rispetto a Cesena: titolari Brunori, Blin, Giovane e Diakité.20:06
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Korac, Sverko – Hainaut, Lella, Busio, Doumbia, Haps – Fila, Kike Pérez. A disposizione: Plizzarri, Sagrado, Venturi, Adorante, Sidibé, Svoboda, Compagnon, Bohinen, Bjarkason, Pietrelli, Casas, Yeboah. All. Stroppa.20:29
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con il 3-5-2: Joronen – Pierozzi, Bani, Ceccaroni – Diakité, Segre, Blin, Giovane, Augello – Brunori, Phjanpalo. A disposizione: Gomes, Gyasi, Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona. All. Inzaghi.19:47
Il Venezia invece è settimo con otto punti, a tre lunghezze dal Palermo. Nell’ultimo turno la squadra di Stroppa è tornata alla vittoria dopo il passo falso con il Cesena ed ha sconfitto lo Spezia 2-0 grazie alle reti di Adorante e Korac.18:53
Il Palermo è secondo in classifica con undici punti, affiancato da Frosinone e Cesena, a due lunghezze dal Modena capolista. La squadra di Pippo Inzaghi ha conquistato tre vittorie e due pari nelle prime cinque giornate e vanta la miglior difesa della serie B (due soli gol subiti). Nell’ultimo turno i rosanero hanno pareggiato 1-1 a Cesena.18:52
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo e Venezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie B.18:51
Palermo - Venezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.
Attualmente il Palermo si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; il Venezia ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Palermo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Bari e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Cesena e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato lo Spezia vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 2 gol.
Palermo e Venezia si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 17 volte, il Venezia ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Palermo-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Venezia è la squadra che ha battuto più volte il Palermo in Serie BKT (16); 16 successi rosanero e 14 pareggi completano il bilancio.
Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte contro il Palermo in Serie BKT, senza mai subire gol, e potrebbe centrare tre successi esterni di fila contro i rosanero per la prima volta nella competizione - serie di due anche tra il 1965 e 1966.
Il Palermo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 12 gare casalinghe in Serie BKT (6V, 3N, 3P), vincendo nella più recente (2-0 contro il Bari).
Il Venezia non vince in trasferta in Serie BKT dal 20 aprile 2024 (successo per 2-1 a Lecco) e nelle due gare fuori casa di questo campionato ha pareggiato; la squadra lagunare non pareggia tre partite esterne di fila in cadetteria da dicembre 2019.
Considerando anche il finale della scorsa regular season, il Palermo è imbattuto nelle ultime sette gare di Serie BKT (4V, 3N) e non colleziona una striscia di almeno otto gare senza perdere in cadetteria da quella di nove partite a febbraio 2023.
Il Palermo è la squadra che in questa Serie BKT finora ha effettuato più tiri (84), più tiri nello specchio (31) e più tiri dall'interno dell'area di rigore (65).
Sfida tra la squadra che conta più cross su azione in questa Serie BKT (il Palermo, 103) e una delle tre insieme a Pescara e Frosinone che ne effettua di meno (49, il Venezia).
Joel Pohjanpalo affronta la sua ex squadra Venezia per la prima volta in Serie BKT: è simile la sua media minuti/gol in cadetteria con il Palermo (una rete ogni 145 minuti in campo, 12 in totale in 20 presenze) e con i lagunari (una rete ogni 147 minuti in campo, 41 in totale in 75 presenze).
Filippo Inzaghi, che da allenatore al Venezia ha vinto un campionato di Lega Pro nel 2016/17 e ottenuto un quinto posto in Serie BKT nel 2017/18, è imbattuto nelle quattro sfide da tecnico contro i lagunari in cadetteria: tre vittorie e un pareggio, alla guida di Benevento e Reggina.
Nessun giocatore, dall'inizio della scorsa Serie BKT (quindi 2024/25 e 2025/26), ha segnato più gol di Andrea Adorante: 19 (come Iemmello e Pio Esposito), tra cui due su rigore in questa stagione e anche uno al Palermo il 14 settembre 2024 con la maglia della Juve Stabia.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: