Dopo il primo tempo chiuso senza grosse emozioni, nella ripresa la partita è diventata più godibile, con il Venezia cresciuto (buono l’ingresso di Yeboah in questo senso) ed il Palermo che è sembrato accusare un po’ di stanchezza. Poche occasioni da rete vere e proprie, ci ha provato Kike Pérez con il sinistro ma è stato attento Joronen. Nel finale espulso Ceccherini per doppia ammonizione e partita che si è chiusa a porte inviolate.

Il Palermo è secondo in classifica con undici punti, affiancato da Frosinone e Cesena, a due lunghezze dal Modena capolista. La squadra di Pippo Inzaghi ha conquistato tre vittorie e due pari nelle prime cinque giornate e vanta la miglior difesa della serie B (due soli gol subiti). Nell’ultimo turno i rosanero hanno pareggiato 1-1 a Cesena.18:52

Il Venezia invece è settimo con otto punti, a tre lunghezze dal Palermo. Nell’ultimo turno la squadra di Stroppa è tornata alla vittoria dopo il passo falso con il Cesena ed ha sconfitto lo Spezia 2-0 grazie alle reti di Adorante e Korac.18:53

Il Venezia deve fare a meno di Conde e Franjic e dello squalificato Duncan. Stroppa mette Korac al centro della difesa, Lella sulla in mezzo al campo e Fila in avanti. Panchina per Adorante e Yeboah.20:34

Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Zezza e dal quarto uomo Ubaldi. Gariglio e Camplone rispettivamente al Var e Avar.20:24

Primo tempo avaro di emozioni al Barbera, con le due squadre molto attente in fase difensiva e aggressive nei contrasti: ben quattro ammoniti nei primi quarantacinque minuti, tre nel Palermo (Pierozzi, Bani e Augello) e Doumbia nel Venezia. Solo un’occasione da segnalare: al quinto minuto Segre si coordina bene con il destro ma trova pronto Stankovic.21:22

Palermo - Venezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Attualmente il Palermo si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

Il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; il Venezia ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Palermo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Bari e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Cesena e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato lo Spezia vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 2 gol.

Palermo e Venezia si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 17 volte, il Venezia ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Palermo-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Venezia è la squadra che ha battuto più volte il Palermo in Serie BKT (16); 16 successi rosanero e 14 pareggi completano il bilancio.

Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte contro il Palermo in Serie BKT, senza mai subire gol, e potrebbe centrare tre successi esterni di fila contro i rosanero per la prima volta nella competizione - serie di due anche tra il 1965 e 1966.

Il Palermo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 12 gare casalinghe in Serie BKT (6V, 3N, 3P), vincendo nella più recente (2-0 contro il Bari).

Il Venezia non vince in trasferta in Serie BKT dal 20 aprile 2024 (successo per 2-1 a Lecco) e nelle due gare fuori casa di questo campionato ha pareggiato; la squadra lagunare non pareggia tre partite esterne di fila in cadetteria da dicembre 2019.

Considerando anche il finale della scorsa regular season, il Palermo è imbattuto nelle ultime sette gare di Serie BKT (4V, 3N) e non colleziona una striscia di almeno otto gare senza perdere in cadetteria da quella di nove partite a febbraio 2023.

Il Palermo è la squadra che in questa Serie BKT finora ha effettuato più tiri (84), più tiri nello specchio (31) e più tiri dall'interno dell'area di rigore (65).

Sfida tra la squadra che conta più cross su azione in questa Serie BKT (il Palermo, 103) e una delle tre insieme a Pescara e Frosinone che ne effettua di meno (49, il Venezia).

Joel Pohjanpalo affronta la sua ex squadra Venezia per la prima volta in Serie BKT: è simile la sua media minuti/gol in cadetteria con il Palermo (una rete ogni 145 minuti in campo, 12 in totale in 20 presenze) e con i lagunari (una rete ogni 147 minuti in campo, 41 in totale in 75 presenze).

Filippo Inzaghi, che da allenatore al Venezia ha vinto un campionato di Lega Pro nel 2016/17 e ottenuto un quinto posto in Serie BKT nel 2017/18, è imbattuto nelle quattro sfide da tecnico contro i lagunari in cadetteria: tre vittorie e un pareggio, alla guida di Benevento e Reggina.

Nessun giocatore, dall'inizio della scorsa Serie BKT (quindi 2024/25 e 2025/26), ha segnato più gol di Andrea Adorante: 19 (come Iemmello e Pio Esposito), tra cui due su rigore in questa stagione e anche uno al Palermo il 14 settembre 2024 con la maglia della Juve Stabia.

