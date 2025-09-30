Virgilio Sport
Palermo-Venezia: 0-0 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Renzo Barbera di Palermo
30 Settembre 2025 ore 20:30
Palermo
0
Venezia
0
Partita finita
Arbitro: Livio Marinelli
    0'
    45'
    90'
    90'
    95'

    Dopo il primo tempo chiuso senza grosse emozioni, nella ripresa la partita è diventata più godibile, con il Venezia cresciuto (buono l’ingresso di Yeboah in questo senso) ed il Palermo che è sembrato accusare un po’ di stanchezza. Poche occasioni da rete vere e proprie, ci ha provato Kike Pérez con il sinistro ma è stato attento Joronen. Nel finale espulso Ceccherini per doppia ammonizione e partita che si è chiusa a porte inviolate.

    Il Palermo sale a dodici punti e resta al terzo posto. Nel prossimo turno i rosanero saranno ospiti dello Spezia.

    Anche per il Venezia posizione di classifica invariata: la squadra di Stroppa rimane settima e nella prossima gara affronterà la capolista Frosinone tra le mura amiche del Penzo.

    Le Pagelle

    1. Grazie per aver seguito la diretta scritta di Palermo-Venezia 0-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!22:38

    2. 90'+6'

      Finisce la partita! PALERMO-VENEZIA 0-0!22:27

    3. 90'+5'

      Yeboah imbuca bene per Casas, che però calcia lontano dallo specchio della porta.22:27

    4. 90'+4'

      Hainaut dalla sinistra, blocca Joronen.22:26

    6. 90'+2'

      Secondo giallo e cartellino rosso per Pietro Ceccaroni, falloso su Busio! Palermo che chiude in dieci uomini.22:26

    7. 90'+2'

      Doppia sostituzione per Stroppa: escono Fila e Kike Pérez per Bohinen e Casas.22:25

    8. 90'

      Quattro minuti di recupero.22:23

    9. 87'

      Sinistro di Yeboah da fuori area: tiro centrale, para senza problemi Joronen.22:20

    10. 86'

      Cartellino giallo per Gianluca Busio che stende Segre.22:18

    12. 85'

      Ultimo cambio per Inzaghi: fuori Salim Diakité e dentro Bartosz Bereszynski.22:16

    13. 83'

      KIKE PEREZ! Calcia dai venti metri lo spagnolo: palla verso l'incrocio, Joronen devia in calcio d'angolo!22:15

    14. 81'

      Busio travolto da Segre in corsa: rimane a terra il giocatore di nazionalità americana.22:14

    15. 78'

      Sostituzione Venezia: esce Haps ed entra Bjarki Bjarkason.22:10

    16. 77'

      Contropiede del Venezia, Busio serve Doumbia che però viene anticipato da Bani.22:09

    18. 76'

      Il pubblico del Barbera prova a spingere i propri giocatori.22:08

    19. 73'

      OCCASIONE VENEZIA! Yeboah serve Doumbia, il quale appoggia indietro per Kike Pérez: il mancino dello spagnolo però finisce alto!22:06

    20. 70'

      Venti minuti più recupero alla fine della partita.22:02

    21. 69'

      Rischia un po' la difesa veneta sul pressing del Palermo.22:01

    22. 67'

      Subito protagonista Yeboah, che cerca lo spazio per il tiro e guadagna un corner.21:59

    24. 66'

      Primo cambio per il Venezia: Stroppa toglie Nunzio Lella ed inserisce John Yeboah.21:58

    25. 60'

      Prova a scuotere i suoi con i cambi Pippo Inzaghi, un po' in balìa degli avversari in questo secondo tempo.21:52

    26. 58'

      Altra doppia sostituzione per Inzaghi, che toglie Giovane e Brunori per Le Douaron e Gomes.21:51

    27. 54'

      Altro cross di Haps, questa volta direttamente sul fondo.21:46

    28. 53'

      Haps mette in mezzo per Fila, che non controlla bene ma guadagna un calcio d'angolo.21:45

    30. 52'

      Busio si libera bene e calcia dal limite: palla larga sul fondo.21:47

    31. 50'

      Calcia Kike Pérez, respinge la barriera.21:42

    32. 49'

      Cartellino giallo per Pietro Ceccaroni, che stende Doumbia al limite dell'area. Punizione molto interessante per la squadra veneta.21:41

    33. 45'

      Inizia il secondo tempo! PALERMO-VENEZIA 0-0!21:38

    34. 45'

      Doppia sostituzione Palermo: fuori Augello e Pierozzi per Gyasi e Peda.21:38

    36. Pippo Inzaghi da indicazioni a Gyasi: probabile sostituzione tra le fila rosanero.21:36

    37. Primo tempo avaro di emozioni al Barbera, con le due squadre molto attente in fase difensiva e aggressive nei contrasti: ben quattro ammoniti nei primi quarantacinque minuti, tre nel Palermo (Pierozzi, Bani e Augello) e Doumbia nel Venezia. Solo un’occasione da segnalare: al quinto minuto Segre si coordina bene con il destro ma trova pronto Stankovic.21:22

    38. 45'+2'

      Finisce la prima frazione di gioco. PALERMO-VENEZIA 0-0!21:20

    39. 45'

      Un minuto di recupero.21:19

    40. 43'

      Ci prova anche Lella, che però centra Bani con il tiro.21:17

    42. 43'

      Brunori tenta un cross, esce bene Stankovic.21:16

    43. 42'

      Bani ci prova di sinistro, palla deviata in corner.21:15

    44. 40'

      Cinque minuti al termine della prima frazione di gioco.21:15

    45. 37'

      Cartellino giallo anche per Mattia Bani: duro intervento in scivolata su Fila.21:11

    46. 35'

      Discesa di Augello sulla sinistra, ben controllato però da Hainaut.21:09

    48. 33'

      Cartellino giallo per Issa Doumbia, che scivola palla al piede e poi sposta il pallone con la mano.21:06

    49. 31'

      Ammonito Tommaso Augello che trattiene Doumbia dopo aver perso palla.21:05

    50. 30'

      Scintille in campo, con Marinelli chiamato a mettere ordine.21:07

    51. 27'

      Resta a terra Busio dopo aver subito un colpo in faccia.21:01

    52. 25'

      Tacco in area di Pohjanpalo, libera Sverko.20:58

    54. 23'

      Brunori prova un tiro-cross quasi all'altezza della bandierina, palla che esce sul fondo.20:57

    55. 21'

      Tenta lo schema manovrato su punizione il Palermo, ma controlla bene la difesa veneziana.20:55

    56. 15'

      Cartellino giallo per Niccolò Pierozzi, che stende Kike Pérez lanciato sulla destra.20:48

    57. 12'

      Tenta una ripartenza il Venezia: buona apertura su Kike Pérez ma lo spagnolo è in offside.20:46

    58. 8'

      Kike Pérez si abbassa spesso in mediana, favorendo l'apertura degli esterni Haps e Hainaut.20:44

    60. 6'

      OCCASIONE PALERMO! Cross dalla destra, Pohjanpalo non ci arriva ma si inserisce Segre che calcia di destro: ottimi riflessi di Stankovic!20:40

    61. 5'

      Brunori attacca sulla destra e conquista il primo calcio d'angolo della partita.20:38

    62. Allo stadio Renzo Barbera di Palermo è tutto pronto. Comincia la sfida PALERMO-VENEZIA!20:33

    63. Arbitra la sfida Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Zezza e dal quarto uomo Ubaldi. Gariglio e Camplone rispettivamente al Var e Avar.20:24

    64. Serata particolarmente emozionante per Pohjanpalo, che affronta per la prima volta la sua ex squadra. Altri ex della gara: Joronen, Ceccaroni, Segre e Pippo Inzaghi.20:30

    66. Il Venezia deve fare a meno di Conde e Franjic e dello squalificato Duncan. Stroppa mette Korac al centro della difesa, Lella sulla in mezzo al campo e Fila in avanti. Panchina per Adorante e Yeboah.20:34

    67. Il Palermo deve rinunciare agli indisponibili Bardi, Gomis e Ranocchia. Inzaghi ne cambia quattro rispetto a Cesena: titolari Brunori, Blin, Giovane e Diakité.20:06

    68. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia si schiera con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Korac, Sverko – Hainaut, Lella, Busio, Doumbia, Haps – Fila, Kike Pérez. A disposizione: Plizzarri, Sagrado, Venturi, Adorante, Sidibé, Svoboda, Compagnon, Bohinen, Bjarkason, Pietrelli, Casas, Yeboah. All. Stroppa.20:29

    69. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo scende in campo con il 3-5-2: Joronen – Pierozzi, Bani, Ceccaroni – Diakité, Segre, Blin, Giovane, Augello – Brunori, Phjanpalo. A disposizione: Gomes, Gyasi, Avella, Pizzuto, Bereszynski, Peda, Veroli, Vasic, Palumbo, Le Douaron, Corona. All. Inzaghi.19:47

    70. Il Venezia invece è settimo con otto punti, a tre lunghezze dal Palermo. Nell’ultimo turno la squadra di Stroppa è tornata alla vittoria dopo il passo falso con il Cesena ed ha sconfitto lo Spezia 2-0 grazie alle reti di Adorante e Korac.18:53

    72. Il Palermo è secondo in classifica con undici punti, affiancato da Frosinone e Cesena, a due lunghezze dal Modena capolista. La squadra di Pippo Inzaghi ha conquistato tre vittorie e due pari nelle prime cinque giornate e vanta la miglior difesa della serie B (due soli gol subiti). Nell’ultimo turno i rosanero hanno pareggiato 1-1 a Cesena.18:52

    73. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Palermo e Venezia, gara valida per la sesta giornata del campionato di serie B.18:51

    75. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Renzo Barbera
      Città: Palermo
      Capienza: 36822 spettatori18:51

      Renzo Barbera Fonte: Gettyimages

    Formazioni Palermo - Venezia

    PREPARTITA

    Palermo - Venezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

    Attualmente il Palermo si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte); invece il Venezia si trova 7° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).
    Il Palermo ha segnato 7 gol e ne ha subiti 2; il Venezia ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.

    In casa il Palermo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
    Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Bari e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
    Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, il Cesena e lo Spezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
    Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita il Cesena pareggiando 1-1 mentre Il Venezia ha incontrato lo Spezia vincendo 2-0.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 2 gol.

    Palermo e Venezia si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo ha vinto 17 volte, il Venezia ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 15.

    Palermo-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Venezia è la squadra che ha battuto più volte il Palermo in Serie BKT (16); 16 successi rosanero e 14 pareggi completano il bilancio.
    • Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte contro il Palermo in Serie BKT, senza mai subire gol, e potrebbe centrare tre successi esterni di fila contro i rosanero per la prima volta nella competizione - serie di due anche tra il 1965 e 1966.
    • Il Palermo non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 12 gare casalinghe in Serie BKT (6V, 3N, 3P), vincendo nella più recente (2-0 contro il Bari).
    • Il Venezia non vince in trasferta in Serie BKT dal 20 aprile 2024 (successo per 2-1 a Lecco) e nelle due gare fuori casa di questo campionato ha pareggiato; la squadra lagunare non pareggia tre partite esterne di fila in cadetteria da dicembre 2019.
    • Considerando anche il finale della scorsa regular season, il Palermo è imbattuto nelle ultime sette gare di Serie BKT (4V, 3N) e non colleziona una striscia di almeno otto gare senza perdere in cadetteria da quella di nove partite a febbraio 2023.
    • Il Palermo è la squadra che in questa Serie BKT finora ha effettuato più tiri (84), più tiri nello specchio (31) e più tiri dall'interno dell'area di rigore (65).
    • Sfida tra la squadra che conta più cross su azione in questa Serie BKT (il Palermo, 103) e una delle tre insieme a Pescara e Frosinone che ne effettua di meno (49, il Venezia).
    • Joel Pohjanpalo affronta la sua ex squadra Venezia per la prima volta in Serie BKT: è simile la sua media minuti/gol in cadetteria con il Palermo (una rete ogni 145 minuti in campo, 12 in totale in 20 presenze) e con i lagunari (una rete ogni 147 minuti in campo, 41 in totale in 75 presenze).
    • Filippo Inzaghi, che da allenatore al Venezia ha vinto un campionato di Lega Pro nel 2016/17 e ottenuto un quinto posto in Serie BKT nel 2017/18, è imbattuto nelle quattro sfide da tecnico contro i lagunari in cadetteria: tre vittorie e un pareggio, alla guida di Benevento e Reggina.
    • Nessun giocatore, dall'inizio della scorsa Serie BKT (quindi 2024/25 e 2025/26), ha segnato più gol di Andrea Adorante: 19 (come Iemmello e Pio Esposito), tra cui due su rigore in questa stagione e anche uno al Palermo il 14 settembre 2024 con la maglia della Juve Stabia.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    PalermoVenezia
    Partite giocate55
    Numero di partite vinte32
    Numero di partite perse01
    Numero di partite pareggiate22
    Gol totali segnati77
    Gol totali subiti25
    Media gol subiti per partita0.41.0
    Percentuale possesso palla49.958.6
    Numero totale di passaggi18502376
    Numero totale di passaggi riusciti14422035
    Tiri nello specchio della porta3120
    Percentuale di tiri in porta50.043.5
    Numero totale di cross13072
    Numero medio di cross riusciti4320
    Duelli per partita vinti279238
    Duelli per partita persi248227
    Corner subiti1921
    Corner guadagnati2521
    Numero di punizioni a favore7271
    Numero di punizioni concesse6981
    Tackle totali7464
    Percentuale di successo nei tackle59.545.3
    Fuorigiochi totali66
    Numero totale di cartellini gialli67
    Numero totale di cartellini rossi02

    Palermo - Venezia Live

