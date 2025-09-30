La Reggiana arriva dalla 2° sconfitta stagionale, maturata al Druso contro il Sudtirol, dopo essere andata a punti per 3 gare consecutive. L'unica vittoria in campionato risale alla 5° giornata quando gli emiliani hanno avuto la meglio, in 11 contro 9, sull'Empoli. Sono quindi 5 i punti maturati nelle prime 5 giornate di campionato che valgono ai granata la 12° posizione assieme a Catanzaro, Virtus Entella ed Empoli.17:30

Avvio di stagione deludente quello dello Speiza che, dopo aver perso la finale play-off contro la Cremonese ed aver accarezzato la promozione in Serie A, si ritrova con appena 2 punti al penultimo posto in classifica assieme al Bari e sopra solamente alla Sampdoria. Dopo i pareggi contro Catanzaro ed Empoli sono arrivate le sconfitte con Juve Stabia, Venezia e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma.17:38

Sarà Andrea Zanotti, della sezione di Rimini, l’arbitro che dirigerà la gara di questa sera. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Bitonti e Grasso, con Turrini quarto ufficiale. Al Var il genovese Davide Ghersini, che sarà in cabina con l’Avar Francesco Cosso di Reggio Calabria.17:40

PALO REGGIANA! Continua la pressione della Reggiana. Portanova guida la manovra al limite dell'area e sistema il pallone ancora una volta per Charlys che prende la mira e piazza colpendo il palo! La palla rimbalza sul legno e sbatte sulla schiena di Sarr fermandosi davanti alla porta sguarnita. Allontana la difesa!22:06

Ingenuità di Libutti! Brutto fallo del difensore granata che allarga il braccio e colpisce Di Serio mentre il pallone era in possesso della difesa della Reggiana. Cartellino giallo e punizione da ottima posizione per lo Spezia.22:15

Reggiana - Spezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Reggiana - Spezia sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente la Reggiana si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

La Reggiana ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; lo Spezia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.

In casa la Reggiana ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Sudtirol e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Venezia perdendo 2-0.

Reggiana e Spezia si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, lo Spezia ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Reggiana-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Reggiana è imbattuta in tre delle quattro sfide contro lo Spezia in Serie BKT disputate negli anni 2000 (2V, 1N); in particolare, i granata potrebbero vincere due match di fila contro i liguri nel torneo solo per la seconda volta, dopo la stagione 1948/49.

Dopo aver vinto due delle prime tre trasferte contro la Reggiana in Serie BKT (1N), lo Spezia non ha trovato il successo nelle successive cinque (2N, 3P), segnando mai più di una rete a partita nel parziale.

La Reggiana è reduce da quattro gare casalinghe senza sconfitta (3V, 1N) e potrebbe restare imbattuta per più match interni di fila per la prima volta dal periodo settembre-dicembre 2023 in Serie BKT (serie di sette).

Questa è la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria che lo Spezia non vince nessuna delle prime cinque partite di un campionato di Serie BKT: i liguri hanno raccolto appena due punti fin qui (2N, 3P), uno in più degli altri due peggiori avvi in cadetteria dal 1994/95 (un punto nel 2007/08 e un punto nel 2023/24).

Manolo Portanova, che è andato a segno nell'ultima sfida tra Reggiana e Spezia a maggio 2025, ha partecipato attivamente a sei gol (cinque reti e un assist) nelle ultime nove presenze in Serie BKT, dopo che nelle precedenti nove in questa categoria aveva segnato appena una rete senza fornire alcun passaggio vincente.

La Reggiana è la formazione che ha subito più tiri nello specchio (35) e più tiri in generale (91) in questa Serie BKT. In ben tre giornate su cinque la formazione emiliana ha incassato almeno due reti.

Gianluca Lapadula, che finora in questo campionato ha disputato appena 26 minuti, ha segnato il suo ultimo gol in trasferta in Serie BKT proprio contro la Reggiana al Mapei Stadium in quello che finora è stato il suo unico incrocio con la formazione emiliana in cadetteria.

