Termina in pareggio la sfida del Mapei Stadium tra Dionigi e D'Angelo. La rete del vantaggio dello Spezia arriva nel 1° tempo grazie alla prodezza di Lapadula al 26°. La svolta arriva all'intervallo con l'ingresso di Girma che segnerà il gol del definitivo 1-1 al minuto 61. Spezia in 10 uomini a causa dell'espulsione di Hristov al 52° minuto.
Muovono la classifica entrambe le compagini quindi con la Reggiana che sale a 6 punti e rimanendo al 12° posto, aspettando ovviamente i risultati delle 4 partite di domani sera. Nel prossimo turno di campionato la formazione granata verrà ospitata dal Cesena.
Appuntamento con la 1° vittoria stagionale ancora rimandato per lo Spezia che sale a 3 punti e rimane nella zona bassa della classifica. Nel prossimo turno di arriva il Palermo a sfidare a La Spezia la formazione di Luca D'Angelo.
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO AL MAPEI STADIUM! Reggina-Spezia 1-122:23
90'+5'
Prova a spingere Tripaldelli sulla sinistra. Commette però fallo regalando secondi preziosi allo Spezia.22:23
90'+3'
Cartellino giallo anche per Natan Girma, reo di aver commesso fallo all'altezza di centrocampo allargando il braccio sul viso di Esposito.22:20
90'+2'
Di Serio prova a disturbare l'azione difensiva della Reggiana, che guadagna rinvio dal fondo.22:19
90'
5 minuti di recupero.22:18
90'
5° sostituzione Reggiana. Esce Manuel Marras ed entra Mathis Lambourde.22:18
90'
5° sostituzione Spezia. Esce Giuseppe Aurelio ed entra Pietro Beruatto.22:17
90'
4° sostituzione Spezia. Esce Ádám Nagy ed entra Christian Comotto.22:17
89'
ESPOSITO VA IN PORTA!! Da posizione molto defilata Salvatore Esposito va direttamente in porta. La palla passa in mezzo alle gambe di difensori e attaccanti, sbucando all'ultimo davanti a Motta che è bravo a deviare in calcio d'angolo.22:17
87'
Ingenuità di Libutti! Brutto fallo del difensore granata che allarga il braccio e colpisce Di Serio mentre il pallone era in possesso della difesa della Reggiana. Cartellino giallo e punizione da ottima posizione per lo Spezia.22:15
86'
Insiste ancora la formazione granata. Il solito Marras crossa da destra. Non lascia spazi però la difesa dello Spezia.22:13
84'
Tavsan impiega meno di un minuto per ricevere l'ammonizione da Zanotti a causa di un intervento in netto ritardo.22:11
83'
4° sostituzione Reggiana. Esce Charlys ed entra Elayis Tavsan.22:10
83'
3° sostituzione Reggiana. Esce Tobías Reinhart ed entra Leonardo Mendicino.22:10
82'
Marras, largo a destra, rientra sul mancino e finta il cross imbucando invece per Reinhart che gira subito rasoterra al centro dell'area di rigore. La difesa dello Spezia mette in corner.22:09
80'
Ritmi leggermente calati mentre si entra negli ultimi 10 minuti del match. Lo Spezia prova a chiudersi dietro e a respingere le offensive della formazione granata.22:08
78'
Viene ammonito anche Reinhart.22:07
77'
PALO REGGIANA! Continua la pressione della Reggiana. Portanova guida la manovra al limite dell'area e sistema il pallone ancora una volta per Charlys che prende la mira e piazza colpendo il palo! La palla rimbalza sul legno e sbatte sulla schiena di Sarr fermandosi davanti alla porta sguarnita. Allontana la difesa!22:06
74'
Ammonito Portanova per proteste a seguito di un pestone fortuito al centro dell'area spezina.22:02
73'
OCCASIONE REGGIANA!! Marras supera Aurelio sulla fascia destra e crossa col piede debole, il destro. Buono il cross che arriva a centro area dove Charlys conclude coi il destro! Sarr riesce a bloccare il tiro potente ma centrale.22:01
72'
2° sostituzione Reggiana. Esce Andrea Bozzolan ed entra Alessandro Tripaldelli.21:58
70'
Destro da fuori di Charlys che termina alto.21:58
70'
Ancora Bozzolan al cross dalla sinistra. Novakovich, sbilanciato, non riesce ad impattare di testa ma il pallone arriva a Portanova che non ha un controllo particolarmente fortunato e non riesce ad andare alla conclusione.21:57
68'
3° sostituzione Spezia. Esce Edoardo Soleri ed entra Giuseppe Di Serio.21:55
67'
2° sostituzione Spezia. Esce Rachid Kouda ed entra Francesco Cassata.21:55
67'
Girma esagera nel tenere il pallone ed Esposito gli scippa il pallone a centrocampo, costringendo l'avversario a fermarlo con un fallo. Proteste di Salvatore Esposito per il mancato cartellino all'autore del pareggio momentaneo.21:55
65'
Marras, in azione sull'out di sinistra, crossa col mancino. Agguanta la sfera Sarr.21:53
63'
Dominio territoriale ora della Reggiana, completamente diversa da quella vista nel 1° tempo. Bozzolan tenta la conclusione col mancino da posizione defilata a sinistra. Il pallone sbatte sulla difesa.21:51
61'
GOOL!! REGGIANA-Spezia 1-1!! Gol di Natan Girma. Segna proprio Girma, la mossa di Dionigi all'intervallo. Cross di Marras dalla destra. Charlys colpisce di testa col pallone che finisce a Novakovich che controlla e sistema il pallone per Girma che col mancino infila sotto l'incrocio dei pali da centro area! Nulla da fare per Sarr.
Reinhart ribalta il fronte provando ad auto lanciarsi. Sbavatura di Nagy con Reinhart che riesce a servire per Novakovich che, triplicato, perde il controllo del pallone.21:47
58'
Si porta in avanti lo Spezia nonostante l'inferiorità numerica. Esposito dalla destra conquista un prezioso calcio d'angolo.21:46
56'
Bozzolan, liberato sulla sinistra, va al cross con il mancino. Sarr blocca e porta il pallone a terra.21:43
54'
Punizione dal limite quindi per la Reggiana con Portanova che calcia addosso alla barriera.21:41
54'
1° sostituzione Spezia. Esce Gianluca Lapadula ed entra Andrea Cistana.21:41
53'
Ingeniuità di Andrea Cistana che viene ammonito per essere entrato in campo prima dell'uscita dal terreno di gioco di Lapadula.21:40
52'
Resta in 10 uomini lo Spezia quando mancano quasi 40 minuti al termine della partita.21:39
52'
Dopo aver visionato l'azione al monitor Zanotti estrae il cartellino rosso ed espelle Hristov!21:39
51'
Zanotti richiamato al monitor.21:38
50'
La Reggiana è scesa in campo con un piglio decisamente diverso rispetto alla prima frazione di gioco.21:37
50'
Check VAR in corso.21:37
48'
Sugli sviluppi la palla arriva da destra sul secondo palo. Non è perfetta l'uscita di Sarr che consegna palla a Girma che non colpisce bene di prima intenzione e non inquadra lo specchio della porta.21:35
47'
Buonissima uscita palla a terra della Reggiana. Portanova subisce il fallo di Mateju per una punizione da buona posizione.21:34
46'
1° sostituzione Reggiana. Esce Matteo Rover ed entra Natan Girma.21:32
46'
SI RIPARTE!! La palla rotola nella metà campo della Reggiana.21:32
Lo Spezia ha avuto maggiormente il controllo del gioco nel corso della prima frazione di gioco. Troppo poco quello prodotto dalla Reggiana.21:19
La partita viene sbloccata da un bel gol di Lapadula al minuto 26. 21:18
Un solo in tiro in porta in questi primi 45 minuti. Tanto basta allo Spezia per andare in vantaggio neglio spogliatoi.21:26
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Reggiana-Spezia 0-121:17
45'
1 minuto di recupero.21:16
44'
Proteste veemente di Portanova che, lanciato a destra, viene raggiunto da Mateju e va giù nel contatto con il difensore. Lascia correte Zanotti.21:16
43'
Palla morbida per Portanova alle spalle della difesa spezina. Sarr esce rapidamete e allontana con il pugno. Gioco fermato per la posizione irregolare, dubbia, del 90 granata.21:14
42'
Cross da sinistra, con il mancino, di Aurelio. Arriva la sponda di Soleri al centro con al difesa granata che fa buona guardia e allontana il pallone.21:13
41'
Intervento duro di Charlys su Nagy all'altezza del centrocampo. Si avvicina Zanotti che si limita ad un richiamo verbale.21:12
39'
Bozzolan va di testa da Motta che è rapido ad andare in presa sul pallone per evitare il pressing di Candela.21:10
37'
Bonetti, isolato in difesa, appoggia di testa un pallone apparentemente innocuo in corner.21:08
36'
Ci prova dalla distanza Libutti. Palla alta sopra la traversa.21:07
35'
Bel movimento di Rover che viene servito a destra in profondità. Cross sul secondo palo dove Bozzolan viene anticipato con la palla viene messa in calcio d'angolo.21:06
34'
Ci prova in rovesciata Portanova ma manca l'impatto col pallone. La palla arriva a sinistra e viene raccolta da Bozzolan che prova a rimettere al centro. Allontana la difesa ospite.21:05
33'
Libutti prova a spingere sulla sinistra che va da Marras e si lancia in profondità. Novakovich riceve da Marras e serve l'esterno con un pallone impreciso. Azione sfumata.21:04
31'
Kouda danza al limite dell'area della Reggiana e da sinistra mette palla rasoterra al centro. Velo di Lapadula e pallone che arriva ad un sorpreso Soleri che perde il momento per andare alla conclusione.21:02
29'
Tenta la reazione la formazione granata ma sta incontrando non poche difficoltà a legare il reparto offensivo al resto della squadra.21:00
26'
GOOL!! Reggiana-SPEZIA 0-1!! Gol di Gianluca Lapadula!! Kouda va al cross dalla sinistra con la palla che arriva leggermente arretrata. Lapadula aggancia meravigliosamente, spalle alla porta, sul vertice sinistro dell'area piccola e calcia col mancino a incrociare. La palla bacia il palo e finisce in rete!
OCCASIONE SPEZIA!! Sugli sviluppi Wisniewski colpisce di testa approfittando dell'uscita a vuoto di Motta! Charlys si trova sulla traiettoria del pallone e di testa ribatte la palla diretta in fondo alla rete.20:54
21'
Aurelio sfida Rover sulla fascia sinistra con quest'ultimo che entra in tackle e ferma l'avversario facendo carambolare la palla sull'avversario. Il direttore di gara assegna erroneamente corner.20:53
18'
Recupero fondamentale di Marras. Esposito stava per ricevere a centro area e calciare a botta sicura. Rientra a tutta velocità Marras da dietro ad anticipare il centrocampista dello Spezia.20:50
16'
Sgroppata di Wisniewski che scende sulla destra e mette al centro. Arriva Kouda a calciare da posizione centrale di prima intenzione trovando la deviazione della difesa in corner.20:47
15'
Cross dalla trequarti destra di Marras che va in area col mancino. Candela mette fuori.20:46
13'
Azione confusa nell'area spezina. Portanova prova ad avventarsi sul pallone ma arriva l'anticipo di Kouda che appoggia indietro di testa. Sarr va a prendersi il pallone evitando il calcio d'angolo.20:45
11'
Kouda riceve da Soleri sul vertice sinistro dell'area di rigore e va al cross col mancino. Motta avanza e mette i guantoni sul pallone.20:43
10'
Passati i primi 10 minuti di gioco. La partita sta scivolando via a ritmi compassati.20:41
8'
Lancio lungo per Aurelio, alla prima da titolare in stagione. Rover lo sbilancia con mestiere e guadagna rimessa laterale.20:39
5'
Primo possesso per la Reggiana nella metà campo avversaria. Novakovich prova a servire Portanova in profondità. Posizionata bene, la difesa dello Spezia rientra in possesso del pallone.20:36
4'
Buona trama dello Spezia che muove il pallone dalla fascia destra a quella sinistra con una rete di passaggi. Aurelio va al cross col mancino. Allontana la difesa granata.20:35
2'
Lungo possesso palla dello Spezia con la Reggiana che prova a pressare alto. Non va in difficoltà la formazione ospite e continua a gestire il pallone.20:33
INIZIA LA PARTITA! Fischia Zanotti e lo Spezia gioca il primo pallone della partita.20:31
Le squadre sono schierate al centro del campo. E' tutto pronto per l'inizio di Reggiana-Spezia!20:29
A disposizione Spezia. Loria, Mascardi, Artistico, Beruatto, Cassata, Cistana, Comotto, Di Serio, Lorenzelli, Jack, Onofri, Vlahovic.19:47
FORMAZIONE UFFICIALE SPEZIA. 3-5-2. Sarr; Mateju, Hristov, Wisniewski; Aurelio, Kouda, Esposito, Nagy, Candela; Lapadula, Soleri.19:46
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA. 3-5-2. Motta; Bonetti, Papetti, Libutti; Bozzolan, Charlys, Reinhart, Marras, Rover; Portanova, Novakovich.20:40
Lo Spezia, oltre al lungo degente Bandinelli, deve rinunciare allo squalificato Vignali.17:52
La Reggiana sarà priva degli infortunati Sampirisi, Rozzio e Quaranta. 17:50
Sarà Andrea Zanotti, della sezione di Rimini, l’arbitro che dirigerà la gara di questa sera. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Bitonti e Grasso, con Turrini quarto ufficiale. Al Var il genovese Davide Ghersini, che sarà in cabina con l’Avar Francesco Cosso di Reggio Calabria.17:40
Avvio di stagione deludente quello dello Speiza che, dopo aver perso la finale play-off contro la Cremonese ed aver accarezzato la promozione in Serie A, si ritrova con appena 2 punti al penultimo posto in classifica assieme al Bari e sopra solamente alla Sampdoria. Dopo i pareggi contro Catanzaro ed Empoli sono arrivate le sconfitte con Juve Stabia, Venezia e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Parma.17:38
La Reggiana arriva dalla 2° sconfitta stagionale, maturata al Druso contro il Sudtirol, dopo essere andata a punti per 3 gare consecutive. L'unica vittoria in campionato risale alla 5° giornata quando gli emiliani hanno avuto la meglio, in 11 contro 9, sull'Empoli. Sono quindi 5 i punti maturati nelle prime 5 giornate di campionato che valgono ai granata la 12° posizione assieme a Catanzaro, Virtus Entella ed Empoli.17:30
Ci troviamo al Mapei Stadium di Reggio Emilia! La Reggiana di Davide Dionigi ospito lo Spezia di Luca D'Angelo.17:25
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Reggiana e Spezia, gara valida per la 6° giornata di Serie B.17:22
Dove si gioca la partita:
Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore Città: Reggio Emilia Capienza: 23717 spettatori17:22
Reggiana - Spezia è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Reggiana - Spezia sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente la Reggiana si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece lo Spezia si trova 18° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). La Reggiana ha segnato 8 gol e ne ha subiti 9; lo Spezia ha segnato 3 gol e ne ha subiti 9.
In casa la Reggiana ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Sudtirol e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Juve Stabia e il Venezia ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Reggiana ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia pareggiando 1-1 mentre Lo Spezia ha incontrato il Venezia perdendo 2-0.
Reggiana e Spezia si sono affrontate 16 volte in campionato. Nei precedenti match la Reggiana ha vinto 5 volte, lo Spezia ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Reggiana-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Reggiana è imbattuta in tre delle quattro sfide contro lo Spezia in Serie BKT disputate negli anni 2000 (2V, 1N); in particolare, i granata potrebbero vincere due match di fila contro i liguri nel torneo solo per la seconda volta, dopo la stagione 1948/49.
Dopo aver vinto due delle prime tre trasferte contro la Reggiana in Serie BKT (1N), lo Spezia non ha trovato il successo nelle successive cinque (2N, 3P), segnando mai più di una rete a partita nel parziale.
La Reggiana è reduce da quattro gare casalinghe senza sconfitta (3V, 1N) e potrebbe restare imbattuta per più match interni di fila per la prima volta dal periodo settembre-dicembre 2023 in Serie BKT (serie di sette).
Questa è la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria che lo Spezia non vince nessuna delle prime cinque partite di un campionato di Serie BKT: i liguri hanno raccolto appena due punti fin qui (2N, 3P), uno in più degli altri due peggiori avvi in cadetteria dal 1994/95 (un punto nel 2007/08 e un punto nel 2023/24).
Manolo Portanova, che è andato a segno nell'ultima sfida tra Reggiana e Spezia a maggio 2025, ha partecipato attivamente a sei gol (cinque reti e un assist) nelle ultime nove presenze in Serie BKT, dopo che nelle precedenti nove in questa categoria aveva segnato appena una rete senza fornire alcun passaggio vincente.
La Reggiana è la formazione che ha subito più tiri nello specchio (35) e più tiri in generale (91) in questa Serie BKT. In ben tre giornate su cinque la formazione emiliana ha incassato almeno due reti.
Gianluca Lapadula, che finora in questo campionato ha disputato appena 26 minuti, ha segnato il suo ultimo gol in trasferta in Serie BKT proprio contro la Reggiana al Mapei Stadium in quello che finora è stato il suo unico incrocio con la formazione emiliana in cadetteria.
