La sfida tra Virtus Entella e Bari termina con un pareggio che probabilmente non soddisfa nessuna delle due squadre. Pugliesi avanti al primo tiro in porta, in un primo tempo bloccato, con Verreth. A inizio ripresa i padroni di casa la ribaltano nel giro di sette minuti con due gol capolavoro di Fumagalli e Tiritiello. A una manciata di minuti dal termine è però Gytkjær, protagonista in negativo sul primo gol dell'Entella, a ribadire in rete una respinta di Colombi su colpo di testa di Pucino.

Virtus Entella e Bari si sono affrontate complessivamente in otto occasioni. Sono quattro i precedenti a Chiavari tra le due squadre: lo storico pende dalla parte dei liguri, vittoriosi negli ultimi tre confronti. Il più recente risale al dicembre 2017. L’unica vittoria del Bari è invece datata 2014.20:02

La neo-promossa Virtus Entella è quattordicesima con cinque punti in classifica, ma è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima per 2-0 in casa dell’Avellino. Nelle due uscite stagionali al Sannazzari ha però conseguito un pareggio con la Juve Stabia e una vittoria col Mantova. 20:14

Il Bari - terzultimo in classifica - è chiamato al riscatto. La squadra di Caserta, la cui panchina inizia scottare, ha racimolato appena 2 punti nelle prime cinque giornate e sin qui ha sempre perso lontano dal San Nicola. Questo è il peggior avvio della sua storia nel campionato. 20:15

Chiappella recupera Del Lungo e Tiritiello, al rientro rispettivamente dal problema alla caviglia e dalla squalfica. Il secondo è subito titolare al centro della difesa. Grande attesa per l’ex Benali che agirà in mediana. Fumagalli e Franzoni agiscono alle spalle di Debenedetti. Tra i pali c'è di nuovo Colombi. Out per infortunio Guiu e Russo.20:36

3-5-2 per Caserta. Complice l’infortunio di capitan Vicari, la retroguardia sarà affidata a Pucino, Nikolaou e Burgio all'esordio da titolare. A centrocampo rientrano Braunöder e Pagano insieme a Verreth, con Dorval e Dickmann sulle corsie esterne. Partipilo rileva Castrovilli a supporto di Moncini. Recuperati e arruolabili Cerri e Kassama. 22:45

È Paride Tremolada, della sezione di Monza, ad arbitrare Virtus Entella-Bari. Gli assistenti sono Barone e El Filali, mentre il quarto uomo Gandino. VAR Maggioni e AVAR Serra.20:27

PREPARTITA

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.

Virtus Entella-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto l'ultima partita di Serie BKT contro la Virtus Entella (1-0 il 27 aprile 2018), dopo che aveva ottenuto un solo successo in tutte le precedenti sette gare contro i liguri nel campionato cadetto (3N, 3P).

Dopo aver perso la prima sfida casalinga con il Bari (0-2, 30 agosto 2014), la Virtus Entella ha vinto tutte le successive tre gare interne contro i pugliesi in Serie BKT con un punteggio aggregato di 7-1.

Dopo il successo con annesso clean sheet nell'ultima gara interna (1-0 vs Mantova), la Virtus Entella potrebbe vincere due match di fila in casa senza subire gol per la prima volta da dicembre 2020-gennaio 2021 in Serie BKT.

Il Bari ha vinto solo una delle 13 trasferte disputate in Serie BKT da inizio 2025 (5N, 7P), perdendo le ultime tre - i pugliesi potrebbero arrivare a quattro ko esterni di fila per la prima volta da febbraio-marzo 2024.

Considerando le prime cinque partite giocate, questo è il peggior avvio della storia del Bari in Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria: appena due pareggi (e tre sconfitte) per i pugliesi, che hanno incassato almeno una rete in ognuno di questi primi cinque turni.

Nessuna squadra ha effettuato meno tiri nello specchio del Bari (12, come il Monza) in questa Serie BKT; i pugliesi hanno però effettuato ben 58 conclusioni totali e infatti hanno la peggior percentuale di tiri nello specchio del campionato in corso (28%, escludendo le conclusioni respinte).

Nessun giocatore della Virtus Entella è finora rimasto in campo tutti i minuti di questo campionato: il più utilizzato tra i liguri finora è Stefano Di Mario, con 442 minuti disputati. In generale solo Raphael Kofler è più giovane del classe 2004 tra i difensori con almeno 440 minuti finora.

