La sfida tra Virtus Entella e Bari termina con un pareggio che probabilmente non soddisfa nessuna delle due squadre. Pugliesi avanti al primo tiro in porta, in un primo tempo bloccato, con Verreth. A inizio ripresa i padroni di casa la ribaltano nel giro di sette minuti con due gol capolavoro di Fumagalli e Tiritiello. A una manciata di minuti dal termine è però Gytkjær, protagonista in negativo sul primo gol dell'Entella, a ribadire in rete una respinta di Colombi su colpo di testa di Pucino.
Con questo risultato Entella (13esima) e Bari (17esima) guadagnano momentanemanete una posizione a testa in classifica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
90'+7'
FINE PARTITA. VIRTUS ENTELLA-BARI 2-2. Un punto a testa al Sannazzari. 22:27
90'+7'
Un'ulteriore chance a recupero scaduto per Tiritiello sugli sviluppi di angolo. Sulla conclusione mancina c'è l'opposizione con il corpo di Darboe. 22:26
90'+6'
OCCASIONE FRANZONI! Sfiora il gol allo scadere l'Entella con la girata di Franzoni che, dopo una deviazione, termina a centimetri dal palo. 22:24
90'+3'
Finale molto concitato con entrambe le squadre che vorrebbero vincerla.22:20
90'
SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Dalla Vecchia, dentro Karic.22:20
90'
SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Debenedetti, dentro Ankeye.22:19
90'
Saranno sei i minuti di recupero.22:19
89'
Lungo check del Var, ma il gol è buono.22:18
87'
GOL! Virtus Entella-BARI 2-2. Ha sengato Gytkjær! Il Bari la riacciuffa sugli sviluppi di corner. Pucino, completamente dimenticato dalla difesa dell'Entella, schiacchia di testa costringendo a un grande riflesso Colombi. Quest'ultimo non può però nulla sul tap-in di Gytkjær che anticipa tutti in mischia.
Espulso intanto Raul Bertarelli: doppio giallo. Il vice allenatore della Virtus Entella stava protestando.22:13
82'
AMMONIZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Bariti in ritardo su Nikolaou.22:11
81'
OCCASIONE BARITI! Altro regalo del Bari. Questa volta però ci mette una pezza Cerofolini che, di piede, respinge la conclusione del numero sette. 22:10
81'
SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Marconi, dentro Moretti.22:08
81'
SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Benali, dentro Nichetti.22:08
79'
Sta facendo comunque molta fatica il Bari a creare presupposti offensivi. 22:07
76'
AMMONIZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Franzoni in ritardo su Castrovilli.22:04
73'
GOL ANNULLATO A DALLA VECCHIA! Girata vincente dal limite dell'area sulla precisa assistenza di Bariti. Partiva però da posizione irregolare, cancellato il 3-1 dell'Entella.22:03
73'
OCCASIONE PER IL BARI! Rao si libera della marcatura di Franzoni in area e colpisce di testa da distanza ravvicinata. Alto. Proteste della Virtus Entella che voleva il fallo in attacco.22:01
72'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Dorval, dentro Cerri. 21:59
71'
AMMONIZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fallo tattico di Di Mario su Dickmann.21:59
71'
SOSTITUZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Fuori Fumagalli, dentro Bariti. 21:58
70'
AMMONIZIONE PER IL BARI. Intervento pericoloso di Castrovilli su Fumagalli, accusato dal sanzionato di aver simulato. 21:58
68'
Colpo di testa debole di Gytkjær che, solo in area, non riesce a dare forza al pallone morbido di Castrovilli. Blocca Colombi. 21:55
66'
Castrovilli sulla barriera: appena entrato, non aveva calciato male la punizione dai 25 metri. 21:54
65'
AMMONIZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Marconi strattona Rao.21:54
65'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Braunoder, dentro Darboe.21:53
65'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Verreth, dentro Castrovilli.21:52
63'
OCCASIONE PER FUMAGALLI! Questa volta se lo mangia. Va via molto bene sulla destra Debenedetti che poi crossa basso: ottimo il taglio sul primo palo di Fumagalli che però da pochi metri manda alto.21:52
62'
Ci ha preso gusto Fumagalli che ci riprova da fuori, schermato.21:49
60'
Pucino a terra dopo un contrasto, si ferma l'Entella. 21:48
58'
Ammonito il vice allenatore della Virtus Entella Bertarelli, per proteste. 22:13
56'
Ha ribaltato tutto in sette minuti l'Entella, il Bari ora ha necessariamente bisogno di una reazione.21:47
55'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Bari 2-1. Ha segnato Tiritiello! Rete, se possibile, ancora più bella di quella di Fumagalli. Si coordina in maniera sensazionale sulla punizione dalla trequarti Benali e si esibisce in una girata acrobatica di volo, da appena dentro l'area, che non lascia scampo a Cerofolini. Mani nei capelli per lui, gol assurdo.
AMMONIZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Tiritiello stende Rao.21:39
50'
Tutto nuovamente in parità sul sintetico del Sannazzari.21:39
48'
GOL! VIRTUS ENTELLA-Bari 1-1. Capolavoro di Fumagalli! Prima rete della sua avventura in Liguria. Regalo di Gytkjær che sbaglia completamente l'appoggio regalandogli il pallone al limite. Poi però l'attaccante dell'Entella si inventa un clamoroso destro a giro che bacia l'incrocio dei pali e si insacca in rete. Nulla da fare per Cerofolini.
Braunoder perde sangue dal volto dopo un colpo subito, Bari momentaneamente in dieci.21:34
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con due cambi nelle fila del Bari. 21:33
46'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Partipilo, dentro Rao.21:33
46'
SOSTITUZIONE PER IL BARI. Fuori Moncini, dentro Gytkjær.21:33
Questa è la prima volta in questa stagione che il Bari si ritrova avanti nel punteggio.21:22
Bari avanti grazie al destro piazzato di Verreth che al minuto 35 trova il suo primo gol in campionato. È l'unico lampo dei pugliesi in un match prevalentemente controllato dall'Entella. I liguri tuttavia, a livello di pericolosità, non vanno oltre una rete di Debenedetti annullata per fuorigioco. 21:23
45'+1'
FINE PRIMO TEMPO: VIRTUS ENTELLA-BARI 0-1. Decide sin qui il gol di Verreth. 21:19
45'
Ci sarà un solo minuto di recupero.21:17
41'
AMMONIZIONE PER LA VIRTUS ENTELLA. Bodycheck di Benali ai danni di Braunoder. 21:13
39'
È tornato a palleggiare l'Entella. Il Bari aspetta, ora forte del vantaggio.21:11
36'
L'Entella cerca la reazione immediata con Debenedetti, la cui conclusione è però debole e centrale. 21:09
35'
GOL! Virtus Entella-BARI 0-1. Ha segnato Verreth! I pugliesi passano alla prima occasione. Progressione centrale del centrocampista di Caserta che va da Pagano il cui tocco diventa un'assistenza involontaria per lo stesso Verreth che in corsa, dal limite, piazza il piatto destro dove Colombi non arriva. Primo centro per lui in campionato.
Fumagalli da sinistra cerca Franzoni sul secondo palo, lo sbilancia con mestiere Dorval impedendogli di arrivare sul pallone. 22:46
30'
Mezzoni si coordina di volo da fuori: sul fondo. 21:02
29'
Il Bari prova ora a scuotersi, i pugliesi arrivano sempre dopo sulle seconde palle. 21:01
26'
GOL ANNULLATO A DEBENEDETTI! L'avanti dell'Entella scappa nella profondità sull'imbucata di Benali e poi incrocia battendo Cerofolini. Tutto vano per una posizione di offside.20:59
24'
È comunque l'Entella a fare la partita.20:57
20'
Nessuna chiara occasione in questi primi 20 minuti. 20:52
19'
Cross deviato di Verreth, Colombi sicuro in presa dopo il rimbalzo. 20:50
16'
Moncini prova il diagonale da fuori area dopo una buona transizione del Bari. Conclusione masticata, sul fondo. 20:47
15'
Sta crescendo l'Entella che ha preso campo. 20:46
13'
Colpo di testa potenzialmente pericoloso di Fumagalli nel mezzo dell'area del Bari su un cross proveniente da destra. Non riesce però a indirizzare verso la porta.20:46
11'
Conclusione svirgolata di Fumagalli dal limite che termina addirittura in fallo laterale. Opportunità scaturita dalla punizione battuta in area da Benali.22:45
10'
Mezzoni sfonda a destra e guadagna una buona punizione sullo sgambetto di Dorval. 20:41
9'
Ritmi non propriamente forsennati sin qui. 20:40
7'
Tiro del Bari con Partipilo che si incunea e poi cerca il mancino da fuori con spazio ristretto. Va lontano dallo specchio. 20:38
5'
Tanti duelli in mezzo al campo in questa primissima fase della partita. 20:37
3'
Nikolaou chiude in sicurezza su Fumagalli che stava provando a involarsi. 20:34
1'
E' cominciata VIRTUS ENTELLA-BARI! Buona partita a tutti.20:31
È Paride Tremolada, della sezione di Monza, ad arbitrare Virtus Entella-Bari. Gli assistenti sono Barone e El Filali, mentre il quarto uomo Gandino. VAR Maggioni e AVAR Serra.20:27
3-5-2 per Caserta. Complice l’infortunio di capitan Vicari, la retroguardia sarà affidata a Pucino, Nikolaou e Burgio all'esordio da titolare. A centrocampo rientrano Braunöder e Pagano insieme a Verreth, con Dorval e Dickmann sulle corsie esterne. Partipilo rileva Castrovilli a supporto di Moncini. Recuperati e arruolabili Cerri e Kassama. 22:45
Chiappella recupera Del Lungo e Tiritiello, al rientro rispettivamente dal problema alla caviglia e dalla squalfica. Il secondo è subito titolare al centro della difesa. Grande attesa per l’ex Benali che agirà in mediana. Fumagalli e Franzoni agiscono alle spalle di Debenedetti. Tra i pali c'è di nuovo Colombi. Out per infortunio Guiu e Russo.20:36
FORMAZIONE BARI (3-5-2): Cerofolini - Pucino, Nikolaou, Burgio - Dickmann, Braunoder, Verreth, Pagano, Dorval - Partipilo, Moncini.20:30
FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi - Parodi, Tiritiello, Marconi - Mezzoni, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario - Fumagalli, Franzoni - Debenedetti.20:33
Il Bari - terzultimo in classifica - è chiamato al riscatto. La squadra di Caserta, la cui panchina inizia scottare, ha racimolato appena 2 punti nelle prime cinque giornate e sin qui ha sempre perso lontano dal San Nicola. Questo è il peggior avvio della sua storia nel campionato. 20:15
La neo-promossa Virtus Entella è quattordicesima con cinque punti in classifica, ma è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima per 2-0 in casa dell’Avellino. Nelle due uscite stagionali al Sannazzari ha però conseguito un pareggio con la Juve Stabia e una vittoria col Mantova. 20:14
Il Bari ha vinto solo una delle 13 trasferte disputate in Serie BKT da inizio 2025 (5N, 7P), perdendo le ultime tre - i pugliesi potrebbero arrivare a quattro ko esterni di fila per la prima volta da febbraio-marzo 2024.20:09
Dopo il successo con annesso clean sheet nell'ultima gara interna (1-0 vs Mantova), la Virtus Entella potrebbe vincere due match di fila in casa senza subire gol per la prima volta da dicembre 2020-gennaio 2021 in Serie BKT.20:05
Virtus Entella e Bari si sono affrontate complessivamente in otto occasioni. Sono quattro i precedenti a Chiavari tra le due squadre: lo storico pende dalla parte dei liguri, vittoriosi negli ultimi tre confronti. Il più recente risale al dicembre 2017. L’unica vittoria del Bari è invece datata 2014.20:02
Benvenuti alla diretta scritta di Virtus Entella-Bari, gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT.20:16
Virtus Entella - Bari è valevole per la giornata numero 6 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 30 settembre alle ore 20:30 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Bari sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente la Virtus Entella si trova 13° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bari si trova 17° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 6 gol e ne ha subiti 8; il Bari ha segnato 5 gol e ne ha subiti 11.
In casa la Virtus Entella ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Palermo e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 2-2 mentre Il Bari ha incontrato la Sampdoria pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 2 gol.
Virtus Entella e Bari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Bari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Virtus Entella-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto l'ultima partita di Serie BKT contro la Virtus Entella (1-0 il 27 aprile 2018), dopo che aveva ottenuto un solo successo in tutte le precedenti sette gare contro i liguri nel campionato cadetto (3N, 3P).
Dopo aver perso la prima sfida casalinga con il Bari (0-2, 30 agosto 2014), la Virtus Entella ha vinto tutte le successive tre gare interne contro i pugliesi in Serie BKT con un punteggio aggregato di 7-1.
Dopo il successo con annesso clean sheet nell'ultima gara interna (1-0 vs Mantova), la Virtus Entella potrebbe vincere due match di fila in casa senza subire gol per la prima volta da dicembre 2020-gennaio 2021 in Serie BKT.
Il Bari ha vinto solo una delle 13 trasferte disputate in Serie BKT da inizio 2025 (5N, 7P), perdendo le ultime tre - i pugliesi potrebbero arrivare a quattro ko esterni di fila per la prima volta da febbraio-marzo 2024.
Considerando le prime cinque partite giocate, questo è il peggior avvio della storia del Bari in Serie BKT nell'era dei tre punti a vittoria: appena due pareggi (e tre sconfitte) per i pugliesi, che hanno incassato almeno una rete in ognuno di questi primi cinque turni.
Nessuna squadra ha effettuato meno tiri nello specchio del Bari (12, come il Monza) in questa Serie BKT; i pugliesi hanno però effettuato ben 58 conclusioni totali e infatti hanno la peggior percentuale di tiri nello specchio del campionato in corso (28%, escludendo le conclusioni respinte).
Nessun giocatore della Virtus Entella è finora rimasto in campo tutti i minuti di questo campionato: il più utilizzato tra i liguri finora è Stefano Di Mario, con 442 minuti disputati. In generale solo Raphael Kofler è più giovane del classe 2004 tra i difensori con almeno 440 minuti finora.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: