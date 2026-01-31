Virgilio Sport
Avellino-Cesena: 3-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino
31 Gennaio 2026 ore 15:00
Avellino
3
Cesena
1
Partita finita
Arbitro: Davide Di Marco
  1. 8' 0-1 Marco Olivieri
  2. 17' 1-1 Tommaso Biasci
  3. 37' 2-1 Tommaso Biasci
  4. 62' 3-1 Tommaso Biasci
0'
45'
90'
90'
95'

Quarta sconfitta nelle ultime cinque per il Cesena, nonostante un match nel complesso molto equilibrato. Non basta il gol di Olivieri in apertura. La stella Biasci illumina l'Avellino, che torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Prossima giornata: Cesena-Pescara e Monza-Avellino.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B. 17:00

  2. 90'+6'

    FINE PARTITA: AVELLINO-CESENA 3-1. L'Avellino torna alla vittoria con una tripletta di Biasci. 16:56

  3. 90'+4'

    Ci prova con le ultime risorse il Cesena, ma senza particolari guizzi. 16:54

  4. 90'

    Cinque minuti di recupero. 16:50

  5. 90'

    Sinistro di Arrigoni da fuori, Palumbo fa muro. 16:49

  7. 86'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Biasci, dentro Russo. 16:46

  8. 81'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Castagnetti, dentro Arrigoni. 16:41

  9. 77'

    CARTELLINO GIALLO PER L'AVELLINO. Ammonito Enrici. 16:40

  10. 75'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Olivieri, dentro Diao. 16:39

  11. 73'

    OCCASIONE AVELLINO! Fucilata di Missori sul palo. 16:33

  13. 70'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Patierno, dentro Tutino.16:34

  14. 70'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori Palmiero, dentro Armellino. 16:33

  15. 69'

    Sinistro alto sopra la traversa di Berti dal limite. 16:29

  16. 67'

    Ripartenza Avellino, Palumbo può servire Biasci ma c'è il recupero di Castagnetti. 16:27

  17. 64'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Piacentini, dentro Magni. 16:24

  19. 64'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Bisoli, dentro Francesconi. 16:24

  20. 64'

    SOSTITUZIONE PER IL CESENA. Fuori Ciofi, dentro Guidi.16:24

  21. 62'

    GOL! AVELLINO-Cesena 3-1. Rete di Biasci. Enrici di testa su cross da calcio d'angolo centra la traversa, la palla arriva a Biasci che non sbaglia il tap-in.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci16:23

  22. 61'

    Biasci in verticale per Sala, che conquista un prezioso calcio d'angolo. 16:21

  23. 60'

    Sinistro su punizione di Palumbo, palla sul fondo. 16:19

  25. 57'

    OCCASIONE CESENA! Ci prova in ogni modo il Cesena: Shpendi con gran parata di Daffara, poi la difesa fa muro su Olivieri. 16:19

  26. 55'

    Bisoli guadagna un corner. 16:15

  27. 54'

    SOSTITUZIONE PER L'AVELLINO. Fuori l'infortunato Sounas, dentro Besaggio. 16:14

  28. 53'

    Staff medico in campo per Sounas. 16:13

  29. 52'

    Ritmi più bassi rispetto all'avvio del primo tempo. 16:12

  31. 49'

    Primo corner della ripresa per l'Avellino.16:09

  32. 46'

    INIZIO SECONDO TEMPO DI AVELLINO-CESENA. Si riparte dal 2-1 della prima frazione. 16:05

  33. Nessun cambio previsto. 16:05

  34. Le due squadre stanno per tornare in campo. 16:04

  35. Inizio perfetto del Cesena, con Olivieri che centra una traversa e trova il gol pochi minuti più tardi. Poi è Biasci-show, con due destri dal limite imparabili per Klinsmann. 15:52

  37. 45'+3'

    FINE PRIMO TEMPO: AVELLINO-CESENA 2-1. Sblocca Olivieri, poi la doppietta di Biasci. 15:50

  38. 45'

    Due minuti di recupero. 15:48

  39. 43'

    Cross di Palumbo, Zaro chiude in angolo. 15:46

  40. 41'

    Piacentini da dentro l'area, trattiene comodamente Daffara.15:43

  41. 39'

    CARTELLINO ROSSO PER IL CESENA. Espulso il tecnico Mignani per proteste.15:42

  43. 37'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Piacentini. 15:41

  44. 37'

    GOL! AVELLINO-Cesena 2-1. Rete di Biasci. Tocco di Palumbo per Biasci, che dal limite lascia partire un destro imparabile per Klinsmann.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci15:40

  45. 35'

    Punizione battuta da Palumbo dalla trequarti, Klinsmann controlla senza problemi. 15:37

  46. 33'

    CARTELLINO GIALLO PER IL CESENA. Ammonito Frabotta per un fallo su Missori. 15:35

  47. 31'

    Tirano un po' il fiato le due squadre dopo mezz'ora ad altissimi ritmi. 15:35

  49. 27'

    Primo calcio d'angolo anche per l'Avellino. 15:29

  50. 25'

    Prima combinazione tra Olivieri e Shpendi, esce bene Daffara. 15:27

  51. 22'

    Piattone mancino di Palumbo dal limite, la palla sfiora la traversa e termina di poco alta. 15:24

  52. 17'

    GOL! AVELLINO-Cesena 1-1. Rete di Biasci. Assist perfetto di Sounas per Biasci, che con un destro a giro beffa Klinsmann.

    Guarda la scheda del giocatore Tommaso Biasci15:20

  53. 14'

    Ritmi altissimi in questa prima porzione di match. 15:16

  55. 12'

    Destro dalla lunga distanza di Bisoli, blocca a terra Daffara.15:14

  56. 11'

    Primo calcio d'angolo per il Cesena, che insiste in avanti. 15:13

  57. 8'

    GOL! Avellino-CESENA 0-1. Rete di Olivieri. Cross da sinistra e sponda di Bisoli per Olivieri, che in controbalzo da dentro l'area infila Daffara.

    Guarda la scheda del giocatore Marco Olivieri15:11

  58. 7'

    Dopo un avvio fulminante del Cesena, l'Avellino inizia a trovare le prime contromisure. 15:09

  59. 4'

    Cross tagliato al centro per Patierno, ci mette le mani Klinsmann. 15:06

  61. 3'

    OCCASIONE CESENA! Berti in verticale per Olivieri, sinistro da dentro l'area che si stampa sulla traversa.15:05

  62. Cross da sinistra, Olivieri di testa non inquadra lo specchio. 15:04

  63. INIZIA AVELLINO-CESENA. Prima palla per i padroni di casa. 15:03

  64. Infermeria sempre piena per i biancoverdi: infortunati Favilli, Izzo, Insigne e Kumi. Squalificato Simic. Sounas vince il ballottaggio su Besaggio, in avanti è Patierno (e non Tutino) ad affiancare Biasci. Nel Cesena coppia Shpendi-Olivieri.15:02

  65. Ecco la formazione del Cesena: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Piacentini - Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta - Olivieri, Shpendi. 14:52

  67. 3-5-2 per l'Avellino: Daffara - Cancellotti, Enrici, Fontanarosa - Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala - Biasci, Patierno. 14:49

  68. Di fronte c'è un Cesena in piena zona play-off, ma reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro sfide. 14:47

  69. A distanza di mesi, l'Avellino continua ad alternare, pur abbastanza distanti dalla zona retrocessione, risultati di pregio a battute d'arresto inattese. 14:46

  70. All'andata il Cesena si impose con un secco 3-0. 14:45

  71. Benvenuti alla diretta del match tra Avellino e Cesena, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. 14:37

  73. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
    Città: Avellino
    Capienza: 34000 spettatori14:37

    Stadio Partenio-Adriano Lombardi

Formazioni Avellino - Cesena

Avellino
Cesena
TITOLARI AVELLINO
PANCHINA AVELLINO
ALLENATORE AVELLINO
  • Raffaele Biancolino
TITOLARI CESENA
PANCHINA CESENA
  • (70) MATTEO FRANCESCONI (C)
  • (6) TOMMASO ARRIGONI (C)
  • (29) SIREN DIAO (A)
  • (16) PETER AMORAN (D)
  • (40) LUCA FERRETTI (P)
  • (18) MATTEO GUIDI (C)
  • (35) DAVIDE ZAMAGNI (C)
  • (75) FILIPPO GALVAGNO (A)
  • (23) VITTORIO MAGNI (D)
  • (39) NICCOLÒ FONTANA (P)
ALLENATORE CESENA
  • Michele Mignani
PREPARTITA

Avellino - Cesena è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.
Arbitro di Avellino - Cesena sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Davide Di Marco

Statistiche Stagionali
Partite dirette2
Falli fischiati48
Fuorigioco7
Rigori assegnati1
Ammonizioni6
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino8.0

Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 2 partite
  • Serie B: 7 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Cesena-Pisa 0-0
24-08-2025 Serie B Venezia-Bari 2-1
13-09-2025 Serie B Calcio Padova-Frosinone 0-1
28-09-2025 Serie B Empoli-Carrarese 2-2
18-10-2025 Serie B Mantova-Südtirol 1-1
28-10-2025 Serie B Cesena-Carrarese 2-1
24-11-2025 Serie A Sassuolo-Pisa 2-2
13-12-2025 Serie A Atalanta-Cagliari 2-1
27-12-2025 Serie B Venezia-Virtus Entella 1-0
17-01-2026 Serie B Bari-Juve Stabia 0-1

Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Cesena si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).
L'Avellino ha segnato 27 gol e ne ha subiti 35; il Cesena ha segnato 29 gol e ne ha subiti 27.
La partita di andata Cesena - Avellino si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa l'Avellino ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).
L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Carrarese e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 1-0 mentre Il Cesena ha incontrato il Bari perdendo 1-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.

Avellino e Cesena si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Avellino-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro il Cesena in Serie BKT (3N, 6P), in un parziale in cui i bianconeri hanno segnato quasi il triplo delle reti degli irpini (17 vs 6).
  • Il Cesena è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in Serie BKT contro l'Avellino (1V, 3N), dopo aver subito tre sconfitte di fila; in particolare, i bianconeri potrebbere andare a segno per quattro gare fuori casa consecutive contro gli irpini per la prima volta nella competizione.
  • L'Avellino arriva da due sconfitte di fila - dopo aver perso solo una delle precedenti sei gare (2V, 3N) - e non incassa tre ko consecutivi in Serie BKT da ottobre 2017, sotto la guida di Walter Novellino.
  • Il Cesena ha perso tre delle ultime quattro gare in Serie BKT (1V), le stesse sconfitte subite nelle precedenti 11 partite (6V, 2N); inoltre, nelle ultime quattro sfide i bianconeri sono rimasti in due occasioni senza segnare, tante volte quante nel resto del campionato (17 gare precedenti).
  • Il Cesena ha tentato 29 tiri a seguito di un attacco in contropiede, meno solo di Frosinone (39) e Venezia (30), mentre l'Avellino conta esattamente 20 conclusioni del genere in meno (nove) rispetto agli avversari di giornata e solo Bari e Mantova (entrambe otto) hanno fatto peggio in questo torneo.
  • Gennaro Tutino ha collezionato un gol e un assist nelle ultime due presenze casalinghe in Serie BKT, dopo che per nove gare interne consecutive non era stato coinvolto in alcuna rete in campionato; il classe '96 vanta una marcatura e un passaggio vincente nell'unica partita da titolare disputata contro il Cesena in cadetteria, il 20 ottobre 2024 con la Sampdoria (successo per 5-3).
  • Riccardo Ciervo ha trovato la rete nell'ultimo turno contro il Bari e solo una volta è andato a segno in due presenze di fila nella competizione, tra settembre e ottobre scorsi (vs Frosinone e Reggiana); inoltre, il classe 2002 ha aperto le marcature nel successo per 3-0 del Cesena contro l'Avellino nella gara di andata.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

AvellinoCesena
Partite giocate2121
Numero di partite vinte610
Numero di partite perse87
Numero di partite pareggiate74
Gol totali segnati2428
Gol totali subiti3424
Media gol subiti per partita1.61.1
Percentuale possesso palla50.149.8
Numero totale di passaggi87149406
Numero totale di passaggi riusciti71337853
Tiri nello specchio della porta7284
Percentuale di tiri in porta49.343.8
Numero totale di cross401427
Numero medio di cross riusciti9488
Duelli per partita vinti1112914
Duelli per partita persi10531014
Corner subiti11576
Corner guadagnati85113
Numero di punizioni a favore355223
Numero di punizioni concesse291301
Tackle totali322275
Percentuale di successo nei tackle57.158.2
Fuorigiochi totali2743
Numero totale di cartellini gialli4842
Numero totale di cartellini rossi42

Avellino - Cesena Live

