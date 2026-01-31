Infermeria sempre piena per i biancoverdi: infortunati Favilli, Izzo, Insigne e Kumi. Squalificato Simic. Sounas vince il ballottaggio su Besaggio, in avanti è Patierno (e non Tutino) ad affiancare Biasci. Nel Cesena coppia Shpendi-Olivieri.15:02

Avellino - Cesena è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Cesena sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente l'Avellino si trova 12° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece il Cesena si trova 6° in classifica con 34 punti (frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 27 gol e ne ha subiti 35; il Cesena ha segnato 29 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Cesena - Avellino si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa l'Avellino ha fatto 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Cesena ha totalizzato 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Carrarese e lo Spezia ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, la Reggiana e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 1-0 mentre Il Cesena ha incontrato il Bari perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Cristian Shpendi con 8 gol.

Avellino e Cesena si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino ha vinto 4 volte, il Cesena ha vinto 11 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Avellino-Cesena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Avellino ha vinto solo una delle ultime 10 gare contro il Cesena in Serie BKT (3N, 6P), in un parziale in cui i bianconeri hanno segnato quasi il triplo delle reti degli irpini (17 vs 6).

Il Cesena è imbattuto nelle ultime quattro trasferte in Serie BKT contro l'Avellino (1V, 3N), dopo aver subito tre sconfitte di fila; in particolare, i bianconeri potrebbere andare a segno per quattro gare fuori casa consecutive contro gli irpini per la prima volta nella competizione.

L'Avellino arriva da due sconfitte di fila - dopo aver perso solo una delle precedenti sei gare (2V, 3N) - e non incassa tre ko consecutivi in Serie BKT da ottobre 2017, sotto la guida di Walter Novellino.

Il Cesena ha perso tre delle ultime quattro gare in Serie BKT (1V), le stesse sconfitte subite nelle precedenti 11 partite (6V, 2N); inoltre, nelle ultime quattro sfide i bianconeri sono rimasti in due occasioni senza segnare, tante volte quante nel resto del campionato (17 gare precedenti).

Il Cesena ha tentato 29 tiri a seguito di un attacco in contropiede, meno solo di Frosinone (39) e Venezia (30), mentre l'Avellino conta esattamente 20 conclusioni del genere in meno (nove) rispetto agli avversari di giornata e solo Bari e Mantova (entrambe otto) hanno fatto peggio in questo torneo.

Gennaro Tutino ha collezionato un gol e un assist nelle ultime due presenze casalinghe in Serie BKT, dopo che per nove gare interne consecutive non era stato coinvolto in alcuna rete in campionato; il classe '96 vanta una marcatura e un passaggio vincente nell'unica partita da titolare disputata contro il Cesena in cadetteria, il 20 ottobre 2024 con la Sampdoria (successo per 5-3).

Riccardo Ciervo ha trovato la rete nell'ultimo turno contro il Bari e solo una volta è andato a segno in due presenze di fila nella competizione, tra settembre e ottobre scorsi (vs Frosinone e Reggiana); inoltre, il classe 2002 ha aperto le marcature nel successo per 3-0 del Cesena contro l'Avellino nella gara di andata.

