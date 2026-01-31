Pareggio avaro di emozioni al Castellani tra Empoli e Modena. Sono gli ospiti a fare la partita ma l'occasione più ghiotta del match capita sul piede di Nasti che, su tap-in da distanza ravvicinata, colpisce il palo. Negli ultimi minuti la squadra di Sottil rimane in dieci per il dooppio giallo a Nador. Il punto permette comunque al Modena di agganciare il Cesena in classifica, mentre l'Empoli accorcia leggermente sulla zona playoff.
L'Empoli non va a segno da tre partite consecutive di Serie B.
90'+6'
FINE PARTITA. EMPOLI-MODENA 0-0. Pareggio a reti bianche16:57
90'+3'
L'Empoli, anche in superiorità numerica, ha sempre faticato ad attaccare con continuità.16:58
90'
Saranno sei i minuti di recupero.16:50
89'
Tiro-cross di Santoro dal limite, blocca Fulignati.16:48
86'
Il Modena sta provando ad addormentare la partita dopo essere rimasto in inferiorità numerica.16:46
82'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Drefrel, dentro Adorni. Sottil sacrifica il suo attaccante, entrato da 10', dopo l'espulsione.16:43
81'
ESPULSO NADOR! Secondo giallo per una trattenuta ai danni di Fila. Proteste del Modena che sottolineava la reciprocità dell'azione fallosa.16:42
80'
Gliozzi riceve al limite e cerca la girata, sporcata da Obaretin in calcio d'angolo.16:40
79'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Elia, dentro Moruzzi. 16:39
77'
OCCASIONE PER DEFREL! Pyyhtiä sul filo del fuorigioco trova il francese in area con un cross morbido. Defrel, libero, prova a piazzare il colpo di testa che termina fuori di poco. Grande chance.16:38
77'
Gliozzi quasi a botta sicura in area, murato.16:37
75'
Pyyhtiä manca l'impatto col pallone di testa sul cross da destra di Tonoli.16:35
74'
Chichizola esce coi piedi fuori dalla propria area. Fila lo pressa ma in qualche modo se la cava il portiere del Modena. 16:34
73'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Pedro Mendes, dentro Defrel.16:33
70'
SOSTITUZIONE NELL'EMPOLI. Fuori Ilie, dentro Yepes.16:31
70'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Nasti, dentro Fila, anche lui all'esordio.16:31
70'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Ceesay, dentro Candela all'esordio.16:30
70'
Fulignati allontana coi pugni un cross teso di Zanimacchia da destra.16:30
68'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Massolin, dentro Pyyhtiä.16:28
68'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori Beyuku, dentro Zanimacchia.16:27
67'
SOSTITUZIONE PER IL MODENA. Fuori De Luca, dentro Gliozzi.16:27
63'
PALO DI NASTI! Slalom in bello stile di Elia che dal centro-sinistra converge verso il limite e spara forte. Conclusione non troppo angolata che Chichizola respinge lasciando lì il pallone. Nasti ci si avventa ma da distanza ravvicinata colpisce il palo. È la principale occasione della partita sin qui.16:25
60'
Inizio ripresa a ritmi blandi.16:21
58'
Qualche scintilla tra Zampano e Ceesay dopo un contrasto.16:18
56'
AMMONIZIONE PER L'EMPOLI. Shpendi ostacola Chichizola al momento del rinvio.16:16
54'
Proteste dell'Empoli per un intervento deciso di Tonoli su Shpendi al limite dell'area. Tutto regolare per l'arbitro.16:15
49'
RIGORE TOLTO AL MODENA. Elia colpisce male il pallone nella propria area e poi tocca Tonoli che gli si era messo davanti. Contatto estremamente leggero. Mucera indica senza esitazione il dischetto ma poi, richiamato al monitor dal Var, revoca il penalty. 16:12
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con un cambio nell'Empoli.16:06
46'
SOSTITUZIONE PER L'EMPOLI. Fuori Ignacchiti, dentro Shpendi.16:05
Nel prossimo turno di campionato l'Empoli farà visita al Palermo, mentre il Modena ospiterà la Sampdoria.15:54
Meglio il Modena nel primo tempo: gli ospiti tengono il campo e creano qualche presupposto offensivo grazie ai lanci alle spalle della difesa dell'Empoli che invece non è praticamente mai pericoloso. Emozioni comunque poche da ambo le parti.15:52
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-MODENA 0-0. Match bloccato. 16:06
45'+3'
Si gioca ancora, recupero allungato.16:06
45'
Un solo minuto di recupero.15:47
45'
AMMONIZIONE PER IL MODENA. Nador in netto ritardo su Nasti. Graziato poco prima Gerli. 15:47
43'
CHANCE PER IGNACCHITI! Se la costruisce da solo girandosi alla grande in area. La conclusione mancina e poi violenta ma centrale, Chichizola la doma in due tempi.15:44
41'
Ennesima uscita di Fulignati, bravo coi pugni ad anticipare De Luca che era stato lanciato nuovamente.15:56
38'
AMMONIZIONE PER IL MODENA. De Luca trattiene Elia.15:40
37'
Bello spunto di Ghion che penetra in area ma poi perde il tempo per battere a rete, finendo per farsi chiudere.15:39
35'
Santoro cerca con un pallone filtrante per Zampano, che era però in leggera posizione di offside e aveva comunque mancato il controllo in area.16:07
32'
ZAMPANO RISCHIA L'AUTORETE. Clamoroso infortunio su un cambio di gioco al limite della propria area. Colpisce malissimo il pallone che termina sulla parte esterna della rete di porta. Regalato un corner ma poteva andare peggio.16:07
30'
Problema al ginocchio per Fulignati che ha bisogno dell'intervento dello staff medico. 15:31
27'
Grande chiusura di Guarino che anticipa De Luca sul cross a rientrare di Santoro. 15:29
25'
Cross d'esterno di Elia per la testa di Inghacchiti che sovrasta il proprio marcatore ma colpisce debole e centrale. Blocca Chichizola.15:29
22'
Meglio il Modena in questa prima parte di gara. I Canarini cercano molto la profondità alle spalle della linea dell'Empoli.15:23
21'
Uscita molto avventata di Fulignati che, di testa, anticipa Pedro Mendes ai confini dell'area.15:22
19'
Colpo di testa di Pedro Mendes che gira in area sul cross di Tonoli. Pallone lontano dallo specchio. Ma era stato dimenticato dalla difesa dell'Empoli. 15:20
16'
Chichizola esce al di fuori della propria area, coi piedi: rischia un po'.15:18
14'
OCCASIONE PER DE LUCA! Scappa ancora alla difesa dell'Empoli sulla profondità. Questa volta mette giù bene il pallone ma poi cerca un esterno debole che diventa un passaggio a Fulignati.15:17
14'
De Luca cerca un destro al volo dal limite. Fulignati si distende e blocca il pallone probabilmente diretto sul fondo.15:15
12'
De Luca, trovato alle spalle della difesa da Nieling, non riesce a controllare con il petto. 15:13
10'
Ghion cerca l'imbucata per Nasti che però rientrava dal fuorigioco. Non si sono capiti i due. 15:12
7'
Ancora da fuori il Modena con Santoro. Potente ma alto. 15:09
7'
Cross tagliato di Elia che scappa per un attimo dalle mani di Chichizola, che recupera subito il pallone. 15:08
3'
Tonoli rientra sul mancino da destra. Tiro largo sul secondo palo. In controllo Fulignati.15:05
2'
Subito una percussione di Massolin, osservato speciale dall'Inter, che entra in area ma, invece di andare al tiro, cerca un assist per Pedro Mendes che non arriva a destinazione.16:08
1'
È cominciata EMPOLI-MODENA! Buona partita a tutti.15:02
3-5-2 per Sottil che non ha ancora recuperato Sersanti. Beyuku vince il ballottaggio con Zanimacchia. Davanti Mendes e De Luca.15:03
Dionisi sceglie il solito 3-4-1-2. Degli Innocenti e Ghion entrambi titolari. Trequartista Ilie, le due punte sono Ignacchiti e Nasti. 15:19
FORMAZIONE MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling - Beyuku, Santoro, Gerli, Massolin, Zampano - Pedro Mendes, De Luca.14:55
FORMAZIONE EMPOLI (3-4-1-2): Fulignati - Lovato, Guarino, Obaretin - Elia, Degli Innocenti, Ghion, Ceesay - Ilie - Ignacchiti, Nasti.15:19
Nei precedenti al Castellani ci sono 10 vittorie dell’Empoli, tre pareggi e cinque vittorie del Modena.14:53
Sfida con interessi da post-season quella tra Empoli e Modena, con i toscani che sono chiamati al riscatto dopo le ultime sconfitte contro Südtirol e Carrarese. Il Modena viene invece da due risultati utili consecutivi dopo aver invertito il precedente trend negativo.15:10
Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime due gare (1V, 1N), dopo cinque sconfitte nelle precedenti sei (1V); inoltre, i Canarini hanno registrato due clean sheet di fila e potrebbero arrivare a tre per la prima volta da marzo 2015 in Serie BKT.14:51
Solo due volte nella sua storia l'Empoli ha incassato tre ko di fila senza trovare la rete in Serie BKT. La prima nel 1946 e la seconda nel 1949.14:50
Benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Modena, gara valida per la 22esima giornata di Serie B.14:33
Empoli - Modena è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli. Arbitro di Empoli - Modena sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
27
Fuorigioco
0
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
20-12-2025
Serie B
Modena-Venezia 1-2
24-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
Attualmente l'Empoli si trova 11° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece Modena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte). L'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 28; Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17. La partita di andata Modena - Empoli si è giocata il 24 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa l'Empoli ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Sudtirol e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Pescara e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 3-0 mentre Modena ha incontrato il Palermo pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol.
Empoli e Modena si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 9 volte, Modena ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.
Empoli-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena ha vinto la gara di andata contro l'Empoli (2-1) - dopo un pareggio e tre sconfitte nelle quattro sfide precedenti - e non ha mai battuto gli Azzurri in entrambe le gare stagionali in Serie BKT.
L'Empoli ha pareggiato solo una delle nove sfide interne contro il Modena in Serie BKT, con sei vittorie e due sconfitte a completare il bilancio; in particolare, gli Azzurri hanno vinto le ultime due sfide casalinghe contro i Canarini nella competizione, con un punteggio aggregato di 6-3.
L'Empoli arriva da due sconfitte consecutive senza segnare e non incassa tre ko di fila senza trovare la rete in Serie BKT dal 1949; in generale, gli Azzurri hanno registrato una serie negativa del genere solo nel 1949 e nel 1946 in cadetteria.
Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime due gare (1V, 1N), dopo cinque sconfitte nelle precedenti sei (1V); inoltre, i Canarini hanno registrato due clean sheet di fila e potrebbero arrivare a tre per la prima volta da marzo 2015 in Serie BKT (serie di quattro).
Il Modena è la squadra che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria in questo campionato (638, ben 225 più dell'avversaria di giornata), mentre l'Empoli ha recuperato solo 84 palloni negli ultimi 40 metri di campo, almeno 10 in meno di qualsiasi altra squadra.
Joseph Ceesay - a segno nella sconfitta dell'Empoli per 2-1 nella gara di andata - ha creato nove occasioni a seguito di un movimento palla al piede (min. 5 metri) e tra i difensori di questo torneo solo l'avversario di giornata Francesco Zampano (13) ha fatto meglio - a nove anche Omar Correia e Anthony Oyono tra i pari ruolo.
Manuel De Luca ha segnato il suo primo gol in Serie BKT proprio contro l'Empoli, con la maglia della Virtus Entella il 14 dicembre 2019; il classe '98, tornato in cadetteria a gennaio, ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in trasferta nella competizione tra Cremonese e Modena (playoff inclusi).
