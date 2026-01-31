Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime due gare (1V, 1N), dopo cinque sconfitte nelle precedenti sei (1V); inoltre, i Canarini hanno registrato due clean sheet di fila e potrebbero arrivare a tre per la prima volta da marzo 2015 in Serie BKT.14:51

Sfida con interessi da post-season quella tra Empoli e Modena, con i toscani che sono chiamati al riscatto dopo le ultime sconfitte contro Südtirol e Carrarese. Il Modena viene invece da due risultati utili consecutivi dopo aver invertito il precedente trend negativo.15:10

Dionisi sceglie il solito 3-4-1-2. Degli Innocenti e Ghion entrambi titolari. Trequartista Ilie, le due punte sono Ignacchiti e Nasti. 15:19

Santoro cerca con un pallone filtrante per Zampano, che era però in leggera posizione di offside e aveva comunque mancato il controllo in area.16:07

PREPARTITA

Empoli - Modena è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

Arbitro di Empoli - Modena sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 27 Fuorigioco 0 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2 24-01-2026 Serie B Juve Stabia-Virtus Entella 1-0

Attualmente l'Empoli si trova 11° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); invece Modena si trova 5° in classifica con 34 punti (frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte).

L'Empoli ha segnato 26 gol e ne ha subiti 28; Modena ha segnato 28 gol e ne ha subiti 17.

La partita di andata Modena - Empoli si è giocata il 24 ottobre 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa l'Empoli ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Modena ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Sudtirol e Carrares ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, il Pescara e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Empoli ha incontrato nell'ultima partita Carrarese perdendo 3-0 mentre Modena ha incontrato il Palermo pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Ettore Gliozzi con 9 gol.

Empoli e Modena si sono affrontate 19 volte in campionato. Nei precedenti match l'Empoli ha vinto 9 volte, Modena ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 4.

Empoli-Modena ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Modena ha vinto la gara di andata contro l'Empoli (2-1) - dopo un pareggio e tre sconfitte nelle quattro sfide precedenti - e non ha mai battuto gli Azzurri in entrambe le gare stagionali in Serie BKT.

L'Empoli ha pareggiato solo una delle nove sfide interne contro il Modena in Serie BKT, con sei vittorie e due sconfitte a completare il bilancio; in particolare, gli Azzurri hanno vinto le ultime due sfide casalinghe contro i Canarini nella competizione, con un punteggio aggregato di 6-3.

L'Empoli arriva da due sconfitte consecutive senza segnare e non incassa tre ko di fila senza trovare la rete in Serie BKT dal 1949; in generale, gli Azzurri hanno registrato una serie negativa del genere solo nel 1949 e nel 1946 in cadetteria.

Il Modena è rimasto imbattuto nelle ultime due gare (1V, 1N), dopo cinque sconfitte nelle precedenti sei (1V); inoltre, i Canarini hanno registrato due clean sheet di fila e potrebbero arrivare a tre per la prima volta da marzo 2015 in Serie BKT (serie di quattro).

Il Modena è la squadra che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria in questo campionato (638, ben 225 più dell'avversaria di giornata), mentre l'Empoli ha recuperato solo 84 palloni negli ultimi 40 metri di campo, almeno 10 in meno di qualsiasi altra squadra.

Joseph Ceesay - a segno nella sconfitta dell'Empoli per 2-1 nella gara di andata - ha creato nove occasioni a seguito di un movimento palla al piede (min. 5 metri) e tra i difensori di questo torneo solo l'avversario di giornata Francesco Zampano (13) ha fatto meglio - a nove anche Omar Correia e Anthony Oyono tra i pari ruolo.

Manuel De Luca ha segnato il suo primo gol in Serie BKT proprio contro l'Empoli, con la maglia della Virtus Entella il 14 dicembre 2019; il classe '98, tornato in cadetteria a gennaio, ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in trasferta nella competizione tra Cremonese e Modena (playoff inclusi).

