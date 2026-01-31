Si dividono la posta in palio Pescara e Mantova. I lombardi vanno in vantaggio per ben due volte con Ruocco, al 17' e al 60', ma si fanno rimontare dai biancazzurri prima da Caligara, al 30', e poi dal subentrato Meazzi al 73'.

Sono rispettivalemte ultimo e penultimo in classifica Pescara e Mantova: i biancazzurri, che oggi proveranno a rilanciarsi sulla scia dell'entusiasmo portato dal nuovo acquisto Insigne, in panchina, chiudono il ranking di B a 14 punti; i lombardi, invece, sono a quota 19.16:50

Pescara - Mantova è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.

Arbitro di Pescara - Mantova sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).

Il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 44; Mantova ha segnato 22 gol e ne ha subiti 36.

La partita di andata Mantova - Pescara si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Modena e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Padova e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 3-0 mentre Mantova ha incontrato il Venezia perdendo 2-5.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Pescara e Mantova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 1 volta, Mantova ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pescara-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-1 nella prima sfida in assoluto in Serie BKT contro il Mantova nel dicembre 2005, il Pescara non ha più vinto alcuna di tutte le successive quattro partite contro i virgiliani nella competizione: due pareggi e due sconfitte nel parziale, compresa quella subita nella gara di andata dello scorso agosto (2-1 in trasferta).

Il Mantova ha perso soltanto una delle ultime nove partite (5V, 3N) disputate contro squadre neopromosse in Serie BKT: quella per 1-0 sul campo della Virtus Entella lo scorso settembre; inoltre, dopo la vittoria contro il Padova, gli abruzzesi potrebbero infilare due successi consecutivi nelle prime due gare giocate contro queste avversarie nel girone di ritorno per la prima volta nella loro storia nel torneo cadetto.

Il Pescara ha guadagnato 14 punti dopo 21 partite di campionato; negli ultimi 25 anni, soltanto una squadra che ha raccolto al massimo lo stesso bottino degli abruzzesi a questo punto del torneo di Serie BKT si è poi salvata al termine dei giochi: la Salernitana nel 2002/03 (13 punti alla 21ª di campionato).

Il Mantova ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro il Padova (2-1) e potrebbe strappare la posta piena in due match esterni consecutivi in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2007 (contro Ascoli e Chievo in quel caso, sotto la gestione di Attilio Tesser).

Mantova e Pescara sono le due squadre che hanno incassato più gol nel 2026 in Serie BKT: sette a testa; quella virgiliana, inoltre, è la compagine che ha subito più conclusioni nello specchio (24, otto in più rispetto agli abruzzesi) in quest'anno solare nel torneo.

All'età di quasi 35 anni (il prossimo 3 febbraio), Riccardo Brosco ha percorso 190 chilometri in questo campionato di Serie BKT; tra i centrali di difesa, soltanto Giovanni Zaro conta una distanza maggiore (200 km) del classe 1991 nel torneo in corso.

Due dei cinque attaccanti che hanno disputato più minuti in questo campionato senza avere ancora trovato la via del gol vestono la maglia del Mantova: Davide Bragantini (624') e Nicholas Bonfanti (612'); più di loro, soltanto Kevin Piscopo (752'), Bernat Guiu (878') e Patrick Ciurria (998').

