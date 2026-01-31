Virgilio Sport
Pescara-Mantova: 2-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara
31 Gennaio 2026 ore 17:15
Pescara
2
Mantova
2
Partita finita
Arbitro: Rosario Abisso
  1. 17' 0-1 Francesco Ruocco (R)
  2. 30' 1-1 Fabrizio Caligara
  3. 60' 1-2 Francesco Ruocco
  4. 73' 2-2 Lorenzo Meazzi
0'
45'
90'
90'
94'

Si dividono la posta in palio Pescara e Mantova. I lombardi vanno in vantaggio per ben due volte con Ruocco, al 17' e al 60', ma si fanno rimontare dai biancazzurri prima da Caligara, al 30', e poi dal subentrato Meazzi al 73'.

Nel prossimo turno il Pescara affronterà il Cesena, mentre il Mantova giocherà contro il Bari.

  1. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!19:15

  2. 90'+4'

    Finisce qui: 2-2.19:12

  3. 90'+3'

    Olzer viene lanciato in area ma manca l'impatto con la sfera.19:11

  4. 90'

    Quattro minuti di recupero.19:08

  5. 87'

    Ammonito Gravillon.19:04

  7. 86'

    Sostituzione Pescara: fuori Di Nardo per Okwonkwo.19:03

  8. 84'

    Pochi minuti al 90': risultato fermo sul 2-2.19:01

  9. 81'

    Cambia anche il Mantova: esce Wieser per Zuccon e Marras per Kouda.18:59

  10. 80'

    Mancino da fuori di Olzer, tiro alto.18:58

  11. 80'

    Cambia ancora il Pescara: fuori Oliveri per Sgarbi e Caligara per il ritorno di Brugman.18:57

  13. 78'

    Spunto di Mancuso su un'uscita azzardata di Desplanches, interviene Gravillon che sventa il pericolo.18:56

  14. 77'

    Galvanizzato ora il Pescara.18:54

  15. 73'

    GOL! Pescara 2-2 Mantova! Rete di Meazzi che spinge in porta su cross basso da destra di Gravillon!18:51

  16. 73'

    Doppia sostituzione per Modesto: escono Ruocco per Busio e Gonçalves per Bani.18:50

  17. 71'

    Giropalla del Pescara.18:48

  19. 70'

    E giallo per Ruocco.18:47

  20. 69'

    Giallo anche per Meazzi.18:46

  21. 68'

    Nervi tesi, espulso Gorgone.18:45

  22. 67'

    GOL ANNULLATO AL PESCARA! Olzer segna ma tocca il pallone con un braccio!18:45

  23. 64'

    Un cambio anche per il Mantova: esce Mensah per Mancuso.18:42

  25. 61'

    Doppio cambio per Gorgone: fuori Brosco e Tonin per Capellini e Meazzi.18:39

  26. 60'

    GOL! Pescara 1-2 Mantova! Rete di Ruocco (doppietta per lui) che attacca l'area di rigore e con il destro di prima intenzione batte Desplanches su assist da destra di Mensah, bravissimo a liberarsi di Brosco!

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco18:40

  27. 59'

    Castellini da calcio piazzato, tiro centrale: facile per Desplanches.18:37

  28. 58'

    Giallo anche per Brosco che ferma con un fallo Mensah al limite della propria area di rigore.18:35

  29. 56'

    Cartellino giallo per Olzer.18:34

  31. 55'

    Prova a impostare in fase offensiva il Mantova.18:32

  32. 52'

    Cross interessante di Letizia, allontana il Mantova.18:30

  33. 50'

    Spinge il Pescara, si difende con ordine il Mantova.18:27

  34. 46'

    Si riparte!18:23

  35. Due gli ammoniti fino ad ora, entrambi per il Mantova: Gonçalves e Radaelli.18:07

  37. Termina in equilibrio il primo tempo dell'Adriatico. Al 17' Ruocco conquista e realizza un penalty, ma al 30' Caligara sale in cattedra e trova il pari con un super gol.18:07

  38. 45'+4'

    Fine primo tempo: 0-0.18:07

  39. 45'+1'

    CHANCE MANTOVA! Ruocco prova a ribattere in porta in area, Desplanches para!18:04

  40. 45'+1'

    Quattro minuti di recupero.18:03

  41. 44'

    Cartellino giallo per Radaelli che ferma con un fallo la ripartenza di Letizia.18:01

  43. 40'

    Cross dentro, c'è fallo in attacco. Riparte il Pescara.17:58

  44. 40'

    Il Mantova riconquista il possesso e conquista un corner.17:57

  45. 38'

    Giropalla del Pescara.17:56

  46. 37'

    Giallo per Gonçalves.17:54

  47. 36'

    Gonçalves tenta il sinistro, para Desplanches.17:54

  49. 34'

    Cross dentro di Letizia, Di Nardo attacca la porta ma non arriva sul pallone.17:52

  50. 32'

    Ci prova anche Di Nardo, pallone sul fondo.17:50

  51. 30'

    GOL! Pescara 1-1 Mantova! Rete di Caligara che riceve palla da Letizia, controlla con il mancino al volo e con il destro potente la mette dove Bardi non può arrivare! 17:49

  52. 29'

    Attacca il Pescara.17:46

  53. 26'

    IL MANTOVA RADDOPPIA CON RUOCCO, ma è offside!17:45

  55. 26'

    CHECK FINITO, si prosegue!17:45

  56. 24'

    Check in sala Var per possibile fallo di mano di Caligara in area di rigore.17:48

  57. 20'

    CHANCE PESCARA! Olzer riceve palla a centrocampo, avanza e poi dalla distanza libera il mancino. La sua conclusione esce di pochissimo ma Bardi controlla!17:38

  58. 20'

    Il Pescara prova ad avanzare.17:37

  59. 17'

    GOL! Pescara 0-1 Mantova! Rete di Ruocco che trasforma dagli undici metri! Ruocco con il destro incrocia e spiazza Desplanches!

    Guarda la scheda del giocatore Francesco Ruocco17:35

  61. 14'

    CALCIO DI RIGORE PER IL MANTOVA! Gravillon commette fallo in area su Ruocco.17:32

  62. 13'

    Attacca il Pescara, sinistro potente di Olzer: ci mette la mano Bardi.17:31

  63. 12'

    Ripartenza del Pescara e conclusione in porta di Di Nardo, para Bardi.17:29

  64. 7'

    Destro di prima intenzione di Cella da dentro l'area, conclusione imprecisa.17:25

  65. 5'

    OCCASIONE MANTOVA! Marras approfitta di un regalo difensivo del Pescara e da fuori calcia in porta, pallone fuori non di molto!17:25

  67. 2'

    Subito un corner per il Pescara, Caligara crossa sul primo palo ma il Mantova si difende bene e non corre alcun pericolo.17:49

  68. 1'

    Si comincia! Il primo pallone è gestito dal Pescara con Di Nardo! 17:17

  69. Arbitra Abisso, con gli assistenti Scarpa e Zanellati e il IV uomo Zanotti. Al Var Gualtieri, Avar Piccinini.16:57

  70. FORMAZIONE MANTOVA (3-4-3): Bardi - Trimboli, Gonçalves, Radaelli - Castellini, Paoletti, Wieser, Cella - Marras, Ruocco, Mensah.17:55

  71. FORMAZIONE PESCARA (3-5-2): Desplanches - Brosco, Bettella, Faraoni - Gravillon, Valzania, Caligara, Olzer, Letizia- Tonin, Di Nardo.16:54

  73. Il Pescara di Gorgone è reduce dall'amara sconfitta per 3-0 in casa del Monza, stessa sorte per il Mantova di Modesto sconfitto 5-2 dal Venezia.16:52

  74. Sono rispettivalemte ultimo e penultimo in classifica Pescara e Mantova: i biancazzurri, che oggi proveranno a rilanciarsi sulla scia dell'entusiasmo portato dal nuovo acquisto Insigne, in panchina, chiudono il ranking di B a 14 punti; i lombardi, invece, sono a quota 19.16:50

  75. Benvenuti alla diretta scritta di Pescara-Mantova, scontro salvezza che vale la 22ª giornata del campionato di Serie B.16:47

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia
    Città: Pescara
    Capienza: 24400 spettatori16:47

    Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia Fonte: Gettyimages

Formazioni Pescara - Mantova

Pescara
Mantova
TITOLARI PESCARA
PANCHINA PESCARA
  • (8) GASTÓN BRUGMAN (C)
  • (5) JULIAN BRANDES (C)
  • (40) FILIPPO D'EMILIO (C)
  • (2) RICCARDO CAPELLINI (D)
  • (18) LORENZO SGARBI (A)
  • (17) ORJI OKWONKWO (A)
  • (11) LORENZO INSIGNE (A)
  • (95) GABRIELE CORBO (D)
  • (36) LORENZO BERARDI (C)
  • (7) LORENZO MEAZZI (A)
  • (22) IVAN SAIO (P)
ALLENATORE PESCARA
  • Giorgio Gorgone
TITOLARI MANTOVA
  • (24) FRANCESCO BARDI (P)
  • (36) FLAVIO PAOLETTI (D)
  • (27) ALESSIO CASTELLINI (D)
  • (29) STEFANO CELLA (D)
  • (21) SIMONE TRIMBOLI (C)
  • (15) TIAGO GONÇALVES (C)
  • (10) DAVID WIESER (C)
  • (17) NICOLÒ RADAELLI (C)
  • (19) FRANCESCO RUOCCO (A)
  • (23) TOMMASO MARRAS (A)
  • (7) DAVIS MENSAH (A)
PANCHINA MANTOVA
ALLENATORE MANTOVA
  • Francesco Modesto
PREPARTITA

Pescara - Mantova è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 17:15 allo stadio Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
Arbitro di Pescara - Mantova sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Rosario Abisso

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati184
Fuorigioco22
Rigori assegnati0
Ammonizioni26
Espulsioni3
Cartellini per partita4.1
Falli per cartellino6.3

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 2 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0
04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1
10-01-2026 Serie A Como-Bologna 1-1

Attualmente il Pescara si trova 20° in classifica con 15 punti (frutto di 2 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte).
Il Pescara ha segnato 27 gol e ne ha subiti 44; Mantova ha segnato 22 gol e ne ha subiti 36.
La partita di andata Mantova - Pescara si è giocata il 30 agosto 2025 e si è conclusa 2-1.

In casa il Pescara ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).
Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, Modena e il Monza ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, Padova e il Venezia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
Il Pescara ha incontrato nell'ultima partita il Monza perdendo 3-0 mentre Mantova ha incontrato il Venezia perdendo 2-5.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Pescara e Mantova si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Pescara ha vinto 1 volta, Mantova ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Pescara-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Dopo il successo per 2-1 nella prima sfida in assoluto in Serie BKT contro il Mantova nel dicembre 2005, il Pescara non ha più vinto alcuna di tutte le successive quattro partite contro i virgiliani nella competizione: due pareggi e due sconfitte nel parziale, compresa quella subita nella gara di andata dello scorso agosto (2-1 in trasferta).
  • Il Mantova ha perso soltanto una delle ultime nove partite (5V, 3N) disputate contro squadre neopromosse in Serie BKT: quella per 1-0 sul campo della Virtus Entella lo scorso settembre; inoltre, dopo la vittoria contro il Padova, gli abruzzesi potrebbero infilare due successi consecutivi nelle prime due gare giocate contro queste avversarie nel girone di ritorno per la prima volta nella loro storia nel torneo cadetto.
  • Il Pescara ha guadagnato 14 punti dopo 21 partite di campionato; negli ultimi 25 anni, soltanto una squadra che ha raccolto al massimo lo stesso bottino degli abruzzesi a questo punto del torneo di Serie BKT si è poi salvata al termine dei giochi: la Salernitana nel 2002/03 (13 punti alla 21ª di campionato).
  • Il Mantova ha vinto l'ultima trasferta di campionato contro il Padova (2-1) e potrebbe strappare la posta piena in due match esterni consecutivi in Serie BKT per la prima volta da dicembre 2007 (contro Ascoli e Chievo in quel caso, sotto la gestione di Attilio Tesser).
  • Mantova e Pescara sono le due squadre che hanno incassato più gol nel 2026 in Serie BKT: sette a testa; quella virgiliana, inoltre, è la compagine che ha subito più conclusioni nello specchio (24, otto in più rispetto agli abruzzesi) in quest'anno solare nel torneo.
  • All'età di quasi 35 anni (il prossimo 3 febbraio), Riccardo Brosco ha percorso 190 chilometri in questo campionato di Serie BKT; tra i centrali di difesa, soltanto Giovanni Zaro conta una distanza maggiore (200 km) del classe 1991 nel torneo in corso.
  • Due dei cinque attaccanti che hanno disputato più minuti in questo campionato senza avere ancora trovato la via del gol vestono la maglia del Mantova: Davide Bragantini (624') e Nicholas Bonfanti (612'); più di loro, soltanto Kevin Piscopo (752'), Bernat Guiu (878') e Patrick Ciurria (998').

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PescaraMantova
Partite giocate2121
Numero di partite vinte25
Numero di partite perse1112
Numero di partite pareggiate84
Gol totali segnati2520
Gol totali subiti4234
Media gol subiti per partita2.01.6
Percentuale possesso palla48.559.2
Numero totale di passaggi764410533
Numero totale di passaggi riusciti61059155
Tiri nello specchio della porta99106
Percentuale di tiri in porta44.648.8
Numero totale di cross388392
Numero medio di cross riusciti91100
Duelli per partita vinti10721002
Duelli per partita persi1043977
Corner subiti131120
Corner guadagnati11498
Numero di punizioni a favore307369
Numero di punizioni concesse301276
Tackle totali317267
Percentuale di successo nei tackle63.461.8
Fuorigiochi totali3633
Numero totale di cartellini gialli3847
Numero totale di cartellini rossi21

Pescara - Mantova Live

