Sampdoria che non vinceva da più di un mese e fa un colpaccio importantissimo per la sua classifica. A decidere è Ricci che trova il colpo del ko contro uno Spezia che, comunque, aveva avuto le palle gol in questo secondo tempo. Prima Aurelio che sbaglia da due passi, poi Di Pardo che salva sulla linea su Artistico e ancora Hristov che si mangia il gol qualche secondo prima la rete di Ricci. Ma il calcio è anche questo e a godere, stasera, è la Sampdoria.

E, con questa vittoria, la Sampdoria va fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Gregucci è 14esima con 22 punti, a +2 su Reggiana e Spezia che sono in zona playout. Emiliani che devono, però, ancora giocare.

Sampdoria che tornerà in campo sabato 7 febbraio nell'ostica trasferta di Modena. Lo Spezia, invece, giocherà un altro scontro salvezza contro la Virtus Entella in casa.