Sampdoria che non vinceva da più di un mese e fa un colpaccio importantissimo per la sua classifica. A decidere è Ricci che trova il colpo del ko contro uno Spezia che, comunque, aveva avuto le palle gol in questo secondo tempo. Prima Aurelio che sbaglia da due passi, poi Di Pardo che salva sulla linea su Artistico e ancora Hristov che si mangia il gol qualche secondo prima la rete di Ricci. Ma il calcio è anche questo e a godere, stasera, è la Sampdoria.
E, con questa vittoria, la Sampdoria va fuori dalla zona retrocessione. La squadra di Gregucci è 14esima con 22 punti, a +2 su Reggiana e Spezia che sono in zona playout. Emiliani che devono, però, ancora giocare.
Sampdoria che tornerà in campo sabato 7 febbraio nell'ostica trasferta di Modena. Lo Spezia, invece, giocherà un altro scontro salvezza contro la Virtus Entella in casa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
E FINISCE QUI!!! Vittoria preziosissima per la Sampdoria che rivitalizza la sua classifica col successo per 1-0 sullo Spezia. Decide il gol dell'ex Matteo Ricci.21:29
90'+7'
Intanto proteste di Gregucci che aveva visto Donadoni in campo. Scaramucce anche tra allenatori21:28
90'+6'
ANCORA SPEZIA!!! Sernicola con lo spiovente, Artistico non la prende per un soffio21:28
90'+4'
Recupero finito, ma ci sarà almeno un altro minuto perché c'è stata tutta l'esultanza di Ricci che è avvenuta oltre il 90'21:27
90'+3'
Colpo di testa di ARTISTICO da dentro l'area, ma Martinelli è attento con la parata21:25
90'+3'
Gregucci risponde con Pio Riccio che prende il posto di Cherubini. Un difensore in più per la Samp21:25
90'+2'
CAMBIO SPEZIA!!! E adesso Donadoni prova il tutto per tutto con l'ingresso di Verde per Cassata21:42
90'+1'
Arriva anche il giallo per Ricci per l'esultanza per essersi tolto la maglietta21:23
90'+1'
4 minuti di recupero...21:24
90'+1'
Primo gol con la maglia Samp per Matteo Ricci21:24
90'
GOL! SAMPDORIA-Spezia 1-0. Rete di Matteo Ricci. E dal gol mangiato di Hristov da calcio d'angolo alla rete della Samp nel corner successivo. Con i pugni respinge Radunovic, palla che finisce dalle parti di Ricci che al volo trova il vantaggio allo scadere.21:23
89'
OCCHIO A HRISTOV!!! Sernicola dal corner, palla che arriva a Hristov che la gira senza troppa convinzione sfiorando però il palo alla sinistra di Martinelli. Occasione nel finale dello Spezia.21:21
86'
E rosso anche per Vlahovic che era appena entrato. Questo potrebbe anche essere stato l'ultimo momento con la maglia dello Spezia per il serbo che è sul mercato.21:18
85'
SCINTILLE IN CAMPO!!! Vengono alle mani Palma e Vlahovic. Arriva il cartellino rosso per Palma che aveva appena salvato su Artistico. I due hanno litigato per una rimessa laterale, con spintoni vari fino al testa contro testa uno contro l'altro.21:41
85'
CONTROPIEDE SAMPDORIA!!! Riparte velocemente la Samp con Begovic che se la porta sul destro e calcia, ma para in due tempi Radunovic21:17
84'
Artistico ingolosito da Palma che gli regala un pallone, ma il difensore tedesco riesce a rimediare subito rubando palla all'attaccante dello Spezia21:16
82'
Henderson messo giù da Comotto. Si lamenta il capitano della Samp che avrebbe voluto vedere il cartellino per il giocatore di proprietà del Milan21:16
80'
Manata di Cassata a Di Pardo. Si lamentano dalla panchina della Sampdoria, anche perché Cassata era già ammonito21:12
78'
Ci prova CICCONI dalla distanza, ma tentativo da dimenticare per l'esterno della Sampdoria21:10
78'
DENTRO VLAHOVIC!!! E Donadoni si gioca anche la carta Vanja Vlahovic che va ad affiancare Artistico in questo finale. Fuori Di Serio21:40
77'
DOPPIO CAMBIO SPEZIA!!! Dentro l'ex Milan Comotto che prende il posto di Valoti in questo finale21:09
76'
Resta in attacco lo Spezia, ma Sernicola commette fallo rifilando una manata a Cherubini. Lui spiega che stava solo difendendo la palla, ma la Samp ripartirà da un calcio di punizione nei pressi della bandierina21:40
75'
LA SAMP SI SALVA!!! Malissimo Martinelli in uscita sugli sviluppi del calcio di punizione, ci prova a colpo sicuro Artistico ma Di Pardo salva sulla linea. Grandissimo intervento a salvare la Samp, anche se ad Artistico era uscita una conclusione di controbalzo.21:08
73'
Meno bene il tentativo di tacco di Cherubini che si trasforma solo in una palla persa21:04
72'
CODA CERCA L'ASSIST!!! Coda spalle alla porta, non ha il varco per calciare ma cerca uno spiovente per Cherubini. Servizio non preciso e palla sul fondo ma bella idea.21:39
69'
Bel disimpegno dello Spezia sulla fascia sinistra che esce in maniera elegante, ci pensa Palma che scaraventa il pallone in fallo laterale. Poco più di 20 minuti a fine gara e siamo ancora sullo 0-0.21:02
68'
TOCCA A MASSIMO CODA!!! Lasciato inizialmente in panchina, Gregucci si gioca la carta Coda che prende il posto di Brunori. L'ex Palermo ha avuto un'occasione a fine primo tempo, ma niente di più.21:38
67'
Cambia la Sampdoria con l'ingresso di Matteo Ricci al posto di Conti che stava cominciando a perdere qualche duello fisico di troppo21:38
66'
LO SPEZIA SI MANGIA UN GOL!!! Palla dentro di Sernicola, ma Aurelio non trova la porta col suo colpo di testa ravvicinato. Anche perché si sono ostacolati a vincenda con Artistico. Che chance sprecata.20:59
65'
Schema dello Spezia su angolo, con Beruatto che va al tiro ma risponde col corpo Cherubini che manda in fallo laterale20:56
64'
Hadzikadunic non si intende con Martinelli e la Samp concede un altro angolo sulla pressione di Artistico.20:55
63'
Cicconi prova a sfondare sulla fascia sinistra, ma l'ex Carrarese commette fallo su Sernicola che era andato a chiudere20:55
62'
Nonostante la Samp non abbia brillato finora in questa scontro salvezza, è incessante la carica dei tifosi di Marassi dall'inizio di partita. I tifosi doriani si stanno facendo sentire.20:54
59'
Di nuovo Artistico che svetta più in alto di tutti in area di rigore, ma commette fallo l'attaccante dello Spezia20:51
59'
CAMBIA ANCHE DONADONI!!! Lo Spezia cambia la fascia mancina: dentro Aurelio che prende il posto di Adamo.20:50
58'
CONTROPIEDE SAMPDORIA!!! Calcio d'angolo battuto malissimo dallo Spezia, riparte la Samp, ma Cherubini viene chiuso in area di rigore. Il n° 10 dei doriani chiede un tocco di mano, ma anche qui l'arbitro Di Bello fa cenno di continuare21:36
57'
CAMBIA GREGUCCI!!! Dentro Begic, appena arrivato dal Parma, che prende il posto di un Pafundi che oggi non è riuscito a fare la differenza20:49
56'
Lo Spezia chiede un altro rigore per un possibile tocco di mano nell'area della Samp: Di Bello è impassibile e lascia giocare20:48
54'
Prova a girare di testa ARTISTICO sugli sviluppi del corner, ma non trova la porta di Martinelli. Prima conclusione però per l'attaccante dello Spezia che ha giocato pochi palloni finora20:47
53'
Di nuovo gioco fermo. Questa volta per lo scontro Conti-Artistico durante la transizione dello Spezia. Ha avuto la peggio il centrocampista della Samp e non si può ancora battere l'angolo20:45
52'
Contropiede Spezia condotto da Di Serio che guadagna un angolo con la sua conclusione20:45
51'
Azione macchinosa della Sampdoria che però non riesce a calciare verso la porta di Radunovic e può ripartire lo Spezia20:45
50'
HRISTOV A TERRA IN AREA!!! Il difensore dello Spezia va giù sul contatto con Di Pardo, ma non c'è nulla. Niente rigore e arriva addirittura il giallo per simulazione per Hristov20:43
49'
Resta però in attacco lo Spezia nonostante l'inferiorità numerica e Sernicola guadagna un angolo da destra20:42
49'
Brutta botta per Valoti che resterà per qualche secondo a bordo campo prima di rientrare. Spezia momentaneamente in 1020:41
48'
Ancora gioco fermo per lo scontro in area tra Di Pardo e Valoti. Nessun fallo di Di Pardo, ma gioco fermo.20:41
47'
Trattenuta evidente di Hadzikadunic su Romano e arriva il giallo per il difensore della Sampdoria20:40
46'
SI RIPARTE A MARASSI!!!20:37
Alla Sampdoria serve qualcosa di più davanti. Brunori non basta e Pafundi e Cherubini non hanno fatto finora la differenza. Ricordiamo che c'è Coda in panchina, con Gregucci che non ha puntato su di lui dal 1'. Spezia che deve stare attenta quando prende le transizioni, perché si fa trovare spesso e volentieri scoperta. Sulle fasce è pericolosa, ma sono arrivati troppi pochi palloni giocabili per Artistico. C'è tanto da migliorare sia per Samp che per Spezia.20:33
Partita, per ora, bloccata. Si sente e si può toccare con mano lo stato d'animo delle due squadre che hanno paura di sbagliare e regalare punti salvezza all'altra. Non sono arrivate occasioni su occasioni, ma contiamo comunque due ottime chance. Il palo di Sernicola, con deviazione decisiva di Cicconi. E la palla per Brunori che, da due passi, ha trovato Radunovic.20:32
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Gara bloccata a Marassi con lo 0-0 tra Sampdoria e Spezia. Tanta intensità, ma poche chance20:22
45'
Due minuti di recupero...20:20
43'
Cherubini ci prova col destro da fuori area, ma non inquadra la porta di Radunovic20:17
42'
Buon pallone di Pafundi per Cherubini in campo aperto, Cherubini non trova però il varco per calciare e conquista giusto un angolo. Samp comunque d'attacco in questi minuti20:17
40'
OCCHIO A BRUNORI!!! Palla nell'area dello Spezia, Brunori ci si avventa e calcia da terra trovando però Radunovic, la palla resta lì ma l'ex Palermo non trova il pallone per il tap-in sulla marcatura di Ruggero. Una grande chance per la Sampdoria20:18
39'
Tante proteste da parte dei giocatori dello Spezia per questo giallo per Valoti perché, in fin dei conti, il centrocampista spezzino ha preso la palla. Di Bello spiega a Hristov la sua decisione.20:14
38'
Quarto giallo di questo primo tempo. Ammonito anche Valoti per il tackle su Pafundi.20:12
37'
Radunovic rischia tanto col gioco con i piedi, Romano salva tutto con personalità20:11
36'
Tra l'altro Henderson era diffidato e il centrocampista della Samp salterà la prossima contro il Modena.20:12
35'
Arriva un giallo anche per Henderson perché, a gioco fermo, era andato a contendere ancora palla. Si lamenta Gregucci in panchina20:09
34'
Giallo per Artistico, ma per la reazione avuta dopo aver subito un fallo precedente da Abildgaard. L'arbitro Di Bello ha punito l'attaccante dello Spezia20:09
33'
Qualche problema per Cherubini che è rimasto a terra dopo il duello precedente con Sernicola20:07
32'
Cherubini per Pafundi, che non ci pensa due volte e va col sinistro che viene però murato dalla difesa ospite.20:31
32'
Uscita non perfetta di Radunovic sul calcio di punizione di Cicconi, ma il portiere dello Spezia recupera in due tempi20:30
31'
56% di posesso palla per la Sampdoria dopo la prima mezz'ora di gioco20:04
30'
Giallo per Cassata per una trattenuta evidente su Cicconi sull'out di sinistra20:04
29'
Punizione per la Sampdoria. Sernicola calcia via il pallone in segno di delusione, rischiando il giallo. Arriva il richiamo verbale da parte del direttore di gara.20:03
28'
Sinistro da fuori di Romano, c'è la deviazione di Conti che manda in angolo. Spezia che può essere pericoloso su calcio da fermo20:02
26'
Sugli sviluppi del corner arriva il destro di CHERUBINI, dal limite, ma palla che finisce in curva20:30
26'
C'è stato un check del VAR per rivedere il possibile tocco di mano di Ruggero, ma non c'è nulla: era adiacente al corpo20:00
25'
Risale il campo a destra Di Pardo, cross deviato in angolo da Ruggero. Primo corner per la Samp19:59
23'
Hanno qualcosa da dirsi Henderson e Cassata a gioco fermo, deve intervenire l'arbitro per sedare ogni problematica sul nascere19:58
22'
VALOTI A TERRA IN AREA!!! Sul conseguente corner, va a terra in area proprio Valoti. Non c'è niente dice il sig. Di Bello che lascia continuare19:56
21'
ANCORA SPEZIA!!! Si inserisce Valoti che cerca il destro a incrociare, mura in scivolata Abildgaard che devia in angolo19:55
18'
CI PROVA BRUNORI!! Di Pardo trova Brunori a centro area, ma il suo destro viene murato da Ruggero. Anche qui c'era, però, il fuorigioco precedente di Di Pardo.20:28
17'
Scontro tra Artistico e Hadzikadunic, Palma salva tutto in diagonale. Ma l'arbitro aveva comunque fischiato il fuorigioco. Spezia che comincia a spingere con convinzione dopo aver subito l'avvio della Samp19:52
16'
Palma in anticipo su Di Serio lanciato a sinistra, Spezia che attacca ancora da quella parte19:51
13'
LO SPEZIA VICINISSIMO AL GOL!!! Che chance per gli spezzini dopo la discesa di Beruatto a sinistra: palla per Sernicola che va a colpo sicuro, ma fa il miracolo Cicconi che devia sul palo.19:48
12'
NIENTE RIGORE!!! E invece no. Brunori era in fuorigioco al momento del passaggio interno e quindi niente penalty a Marassi.19:46
12'
RIGORE PER LA SAMPDORIA? Intervento folle di Ruggero su Brunori e dovrebbe esserci il penalty in favore dei padroni di casa.19:46
11'
Si riparte con lo Spezia momentaneamente in 10. Rientrerà presto Cassata19:45
10'
Gioco fermo dopo il testa contro testa tra Cassata e Henderson. Ha la peggio il centrocampista dello Spezia e devono entrare i medici della squadra ospite.19:44
8'
OCCHIO ALLO SPEZIA!!! Discesa di Adamo che entra in area di rigore, ma Artistico viene anticipato sul suo servizio19:43
6'
Henderson conquista un calcio di punizione. Sampdoria che resta nella metà campo avversaria19:41
4'
Buona chiusura di Cassata, all'altezza del limite dell'area, sul tentativo di imbucata di Cherubini. Samp all'attacco, comunque, in questi primi minuti19:39
2'
Prima sgroppata sulla sinistra di Cicconi che non trova però nessuno in area. Rimessa dal fondo per la squadra di Donadoni19:36
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per la Sampdoria a Marassi...19:34
Il direttore di gara sarà il sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Fontani e dal quarto ufficiale, il sig. Giovanni Ayroldi. Completano la squadra arbitrale, in sala VAR, Marco Serra (VAR) e Valerio Marini (AVAR).18:55
Sono 12 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Sampdoria e Spezia. Bilancio a favore degli spezzini con 6 successi oltre a 4 pareggi e 2 hurrà della Samp. Spezia che non ha mai vinto a Marassi nella sua storia, ma che ha battuto i doriani ben due volte in questa stagione. Prima in Coppa Italia, nel 1° turno ad agosto ai rigori, e poi il 30 novembre scorso per 1-0 grazie al gol di Artistico. In quella che è stata la prima delle 4 vittorie di Donadoni sulla panchina degli Aquilotti.18:52
Donadoni senza Mateju squalificato e senza gli infortunati Bandinelli, Lapadula, Sarr e Zurkowski. In difesa spazio al neo acquisto Ruggero, dalla Juve Stabia, che si sistema come braccetto insieme a Hristov e Beruatto. A centrocampo Romano in sostituzione di Bandinelli, come successo contro l'Avellino. Cambio in attacco: c'è Di Serio ad affiancare questa volta Artistico.19:06
Diversi cambi nella Samp rispetto alla gara contro il Catanzaro. C'è Palma in difesa, con Abildgaard e Hadzikadunic, al posto di Viti. A centrocampo debuttano Di Pardo a destra e Cicconi a sinistra, appena arrivati da Cagliari e Carrarese. Pafundi e Cherubini giocheranno a supporto dell'unica punta Brunori. Fuori gli infortunati Altare, Barak, Depaoli, Salvatore Esposito, Ferri e Venuti. Out anche Ioannou che, in realtà, ha appena salutato: andrà a giocare al Pafos.19:15
FORMAZIONI UFFICIALI: Lo Spezia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Radunovic - Ruggero, Hristov, Beruatto - Sernicola, Cassata, Romano, Valoti, Adamo - Di Serio, Artistico. All. Roberto Donadoni. A disposizione: Mascardi, Loria - Fellipe Jack, Bonfanti, Vignali, Aurelio - Nagy, C.Comotto - Verde, Soleri, V.Vlahovic.19:03
FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Martinelli - Palma, Abildgaard, Hadzikadunic - Di Pardo, Conti, L.Henderson, Cicconi - Pafundi, Cherubini - Brunori. All. Angelo Gregucci. A disposizione: Ghidotti, N.Ravaglia - Vulikic, Pio Riccio, Giordano, A.Ferrari - M.Ricci, Girelli, Casalino, Begic, Bellemo - Coda.19:20
Situazione difficile anche per lo Spezia di Donadoni che, però, arriva dal successo nell'ultima giornata contro l'Avellino. L'1-0 agli irpini, firmato da Artistico, permette agli spezzini di stazionare in zona playout, sperando di uscire definitivamente dalla zona retrocessione in caso di vittoria contro la Samp. Da quando è arrivato Roberto Donadoni sulla panchina degli Aquilotti, lo Spezia ha raccolto 13 punti in 10 gare, con le vittorie contro Sampdoria, Virtus Entella, Pescara e Avellino.18:48
Sampdoria che arriva a questa sfida da penultima, nonostante abbia mosso la classifica in queste settimane. Sono arrivati, infatti, i pareggi contro Catanzaro e Virtus Entella. Il problema, però, è che la squadra di Gregucci ha raccolto solo una vittoria in un mese e mezzo: l'ultimo hurrà risale al 27 dicembre col successo per 2-1 sulla Reggiana qui a Marassi. Un solo successo nelle ultime 6 gare disputate.18:44
Benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Spezia, gara valida per la Giornata 22 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Marassi di Genova.18:41
Sampdoria - Spezia è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 19:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Spezia sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Marco Di Bello
Attualmente la Sampdoria si trova 14° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte); invece lo Spezia si trova 17° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 21 gol e ne ha subiti 28; lo Spezia ha segnato 19 gol e ne ha subiti 29. La partita di andata Spezia - Sampdoria si è giocata il 30 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa la Sampdoria ha fatto 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa lo Spezia ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Catanzaro e lo Spezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Palermo e l'Avellino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia vincendo 1-0 mentre Lo Spezia ha incontrato l'Avellino vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Artistico con 4 gol.
Sampdoria e Spezia si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 1 volta, lo Spezia ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Sampdoria-Spezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo avere perso il primo incrocio in assoluto contro la Sampdoria in Serie BKT per 2-1 nel novembre 2023, lo Spezia è rimasto imbattuto in tutti i successivi quattro (2V, 2N) contro i blucerchiati nel torneo, tenendo la porta inviolata in ciascuno di questi.
La Sampdoria non ha vinto alcuno degli ultimi sei derby liguri disputati in Serie BKT - tre pareggi e tre sconfitte nel parziale -; l'ultimo successo dei blucerchiati contro una squadra della Liguria nel torneo cadetto risale al 24 novembre 2023 (2-1) proprio contro lo Spezia, con Andrea Pirlo come allenatore.
Lo Spezia è imbattuto negli ultimi cinque derby liguri giocati in Serie BKT (3V, 2N) e ha tenuto la porta inviolata in ognuno di questi; nel dettaglio, gli aquilotti hanno vinto ciascuno dei tre più recenti (due contro la Sampdoria e uno contro l'Entella) e non hanno mai infilato quattro successi consecutivi contro una squadra della stessa regione nel torneo cadetto.
La Sampdoria ha raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle ultime quattro partite giocate al Ferraris in Serie BKT: esattamente il doppio rispetto a quelli guadagnati in tutte le sei precedenti gare interne di questo campionato. Inoltre, i blucerchiati potrebbero restare imbattuti per almeno cinque match di fila tra le mura amiche per la prima volta dalla serie di nove registrata tra gennaio e maggio 2012, con Giuseppe Iachini in panchina.
Lo Spezia ha perso le prime due trasferte del 2026, contro Südtirol e Palermo e potrebbe subire tre ko nelle prime tre sfide esterne di un anno solare nel campionato di Serie BKT per la prima volta dal 1946 (contro Pro Patria, Vigevano e Voghera in quella occasione).
La prima delle due marcature multiple (entrambe doppiette) di Fabio Depaoli in Serie BKT è arrivata proprio contro lo Spezia, il 24 novembre 2023; contro nessuna squadra l'esterno della Sampdoria ha segnato più reti nel torneo (due anche contro il Mantova).
Tre degli ultimi cinque gol di Gabriele Artistico nel campionato di Serie BKT sono arrivati contro squadre liguri: uno di questi proprio contro la Sampdoria nella gara di andata (gli altri due contro la sua squadra attuale quando era in forza al Cosenza, e contro la Virtus Entella lo scorso dicembre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: