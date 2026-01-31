Iemmello vede Adamonis fuori dai pali e prova la conclusione da metà campo. Il tentativo è lento e Adamonis blocca.15:27

Il match termina con la vittoria del Sudtirol per 2-1. I padroni di casa partono forte e dopo 3 minuti passano in vantaggio con una ribattuta dal limite di Zedadka, abile nel raccogliere una parata di Pigliacelli a seguito di una conclusione potente di Tait. Dopo pochi minuti gli ospiti raggiungono il pareggio con una conclusione sotto la traversa di Pittarello, che finalizza una transizione di Liberali. Intorno a metà frazione i calabresi mancano l’occasione per il sorpasso, dato che Pittarello si fa chiudere lo specchio della porta mentre poteva concludere a rete da pochi passi. Nell’azione successiva Merkaj si invola verso la porta avversaria, supera Pigliacelli e deposita in rete a porta vuota. Nella parte restante di frazione gli uomini di Aquilani creano qualche occasione, in una delle quali chiamando in causa Adamonis ad un grande intervento. Il secondo tempo è all’insegna di un sostanziale equilibrio, senza grosse opportunità da rete per entrambe le squadre. L’opportunità più rilevante degli ospiti si verifica proprio allo scadere dei sei minuti di recupero, quando una girata da dentro l’area di Pittarello viene respinta sulla linea da Odogwu, che salva la porta dei suoi.16:58

PREPARTITA

Sudtirol - Catanzaro è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Niccolò Turrini Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie B: 8 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Sassuolo-Catanzaro 1-0 30-08-2025 Serie B Cesena-Virtus Entella 1-1 20-09-2025 Serie B Reggiana-Catanzaro 2-2 24-09-2025 Coppa Italia Como-Sassuolo 3-0 05-10-2025 Serie B Modena-Virtus Entella 2-0 25-10-2025 Serie B Sampdoria-Frosinone 1-1 08-11-2025 Serie B Südtirol-Carrarese 1-1 08-12-2025 Serie B Modena-Catanzaro 1-2 20-12-2025 Serie B Cesena-Juve Stabia 1-1 10-01-2026 Serie B Reggiana-Venezia 1-3

Attualmente il Sudtirol si trova 10° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 8° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23; il Catanzaro ha segnato 28 gol e ne ha subiti 26.

La partita di andata Catanzaro - Sudtirol si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa il Sudtirol ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e Padova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Sampdoria pareggiando 0-0.

Sudtirol e Catanzaro si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sudtirol-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro è la squadra affrontata più volte dal Südtirol tra quelle contro cui non ha mai vinto in Serie BKT: tre pareggi e due sconfitte, senza mai mantenere la porta inviolata.

Il Südtirol non ha perso nessuna delle tre sfide contro squadre calabresi in Serie BKT durante lo scorso anno solare (1V, 2N), dopo che nel corso del 2024 aveva incassato due sconfitte su quattro di queste sfide (1V, 1N).

Il Südtirol arriva da tre vittorie di fila dopo una striscia di 13 partite senza mai conquistare i tre punti in campionato (8N, 5P); tra le squadre della Serie BKT 2025/26 solo il Venezia (sei) ha una serie in corso di successi più lunga - tre anche per la Carrarese.

Il Catanzaro è reduce da un solo punto nelle ultime tre giornate (1N, 2P) dopo cinque vittorie consecutive in Serie BKT; in particolare, i calabresi potrebbro perdere tre trasferte di fila per la prima volta nella competizione da dicembre 2023-gennaio 2024.

Südtirol e Catanzaro sono tra le squadre che fanno meno ricorso agli attacchi in contropiede: 10 a testa, al pari dell'Avellino e più soltanto di Bari e Mantova (otto entrambe) in questo campionato di Serie BKT.

Daniele Casiraghi ha preso parte ad almeno una rete in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie BKT (un gol e due assist) e non registra una serie del genere più lunga nella competizione dal periodo dicembre 2023-febbraio 2024 (serie di sette).

Pietro Iemmello ha segnato quattro gol contro il Südtirol e soltanto contro il Venezia (cinque) ha fatto meglio nella competizione; l'attaccante classe '92 ha realizzato cinque reti in questo torneo, di cui nessuna in trasferta - l'ultimo gol fuori casa risale al 29 marzo 2025, contro il Modena.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: