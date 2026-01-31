Quarto successo consecutivo per il Sudtirol, che sale al decimo posto con 28 punti.
Un punto solo nelle ultime 4 partite per il Catanzaro, che resta all’ottavo posto con 32 punti.
Nel prossimo turno il Sudtirol andrà in scena sul campo della Carrarese, mentre il Catanzaro ospiterà sul proprio terreno di gioco la Reggina nel derby calabrese.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Il match termina con la vittoria del Sudtirol per 2-1. I padroni di casa partono forte e dopo 3 minuti passano in vantaggio con una ribattuta dal limite di Zedadka, abile nel raccogliere una parata di Pigliacelli a seguito di una conclusione potente di Tait. Dopo pochi minuti gli ospiti raggiungono il pareggio con una conclusione sotto la traversa di Pittarello, che finalizza una transizione di Liberali. Intorno a metà frazione i calabresi mancano l’occasione per il sorpasso, dato che Pittarello si fa chiudere lo specchio della porta mentre poteva concludere a rete da pochi passi. Nell’azione successiva Merkaj si invola verso la porta avversaria, supera Pigliacelli e deposita in rete a porta vuota. Nella parte restante di frazione gli uomini di Aquilani creano qualche occasione, in una delle quali chiamando in causa Adamonis ad un grande intervento. Il secondo tempo è all’insegna di un sostanziale equilibrio, senza grosse opportunità da rete per entrambe le squadre. L’opportunità più rilevante degli ospiti si verifica proprio allo scadere dei sei minuti di recupero, quando una girata da dentro l’area di Pittarello viene respinta sulla linea da Odogwu, che salva la porta dei suoi.16:58
90'+7'
Fischio finale dell'incontro. Sudtirol-Catanzaro 2-116:56
90'+6'
Su azione di calcio piazzato Pittarello prova la girata da dentro l'area ma Odogwu, appostato sulla linea di porta, respinge di petto, salvando la rete.16:55
90'+5'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Karim Zedadka per un fallo su Favasuli, che lo stava saltando. Punizione pericolosa per il Catanzaro.16:54
90'+4'
Petriccione perde l'attimo per concludere dal limite e consente alla difesa del Sudtirol di liberare.16:53
90'+3'
Cross di Frosinini dalla destra e colpo di testa di Pandolfi, che mette nettamente fuori.16:52
90'+2'
Adamonis intercetta un lungo cross dalla destra di Frosinini.16:51
90'+2'
Cross di Frigerio per Odogwu, che non trova il pallone, che termina tra le mani di Pigliacelli.16:50
90'+1'
Sei minuti di recupero.16:49
90'
Azione di Nouamah dalla sinistra, che mette un pallone in mezzo, che non trova nessuna deviazione.16:49
87'
Cassandro e Merkaj sono a terra dopo un duro contrasto tra di loro a centrocampo.16:46
85'
Destro di El Kaouakini, che riceve da Frigerio, che con un rasoterra dal limite impegna Pigliacelli.16:44
84'
Cambio di esterni per il Sudtirol. Esce Salvatore Molina ed entra Federico Davi.16:44
84'
Cambio in attacco per il Catanzaro. Esce Pietro Iemmello ed entra Patrick Nuamah.16:43
83'
Punizione di Molina da destra e stacco di Odogwu, che di testa mette fuori.16:42
80'
Di Francesco crossa da sinistra, ma Adamonis blocca in presa alta.16:39
79'
Pittarello fugge sulla destra, entra in area e mette un pallone indietro per Iemmelo, che tocca per Pandolfi, il cui tiro viene stoppato.16:38
78'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Marius Adamonis per perdita di tempo.16:37
75'
Di Francesco, su ribattuta di corner, prova la conclusione al volo di sinistro. Pallone che termina alto.16:35
74'
Cambio a centrocampo per il Catanzaro. Esce Simone Pontisso ed entra Marco Pompetti.16:35
74'
Cambio per il Catanzaro. Esce il trequartista Mattia Liberali ed entra Luca Pandolfi.16:33
74'
Cambio in attacco per il Sudtirol. Esce Emanuele Pecorino ed entra Raphael Odogwu.16:33
74'
Cambio per il Sudtirol. Esce il centrocampista Daniele Casiraghi ed entra il difensore Filipe Bordon.16:32
72'
Azione di Crnigoj dalla destra, che entra in area e fa partire un destro che attraversa tutta l'area di porta, ma non viene deviata da nessuno.16:31
71'
Su lancio di Pigliacelli, Cassandro dalla sinistra effettua un lungo cross, che si infrange sulla parte alta della traversa.16:31
71'
Pigliecelli è costretto ad uscite sulla trequarti per anticipare Pecorino.16:30
67'
Cross di Pontisso per Iemmello, che non arriva nella deviazione.16:26
64'
Cambio in difesa per il Catanzaro. Esce Nicolò Brighenti ed entra Ruggero Frosinini.16:24
64'
Cambio di esterni per il Catanzaro. Esce Marco D'Alessandro ed entra Federico Di Francesco.16:23
64'
Petriccione crossa per Iemmello, il cui colpo di testa finisce alto.16:23
62'
Cross di Brighenti da sinistra, servito da Cassandro, ma il pallone termina altissimo.16:21
60'
Cross di Liberali che cerca Pittarello, ma il pallone è troppo alto e termina sul fondo.16:19
59'
Destro di Petriccione, che riprende una ribattuta della difesa, ma il pallone termina alto.16:18
58'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Simone Tronchin ed entra Domen Crnigoj.16:18
58'
Cambio a centrocampo per il Sudtirol. Esce Fabia Tait ed entra Marco Frigerio.16:17
55'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Simone Tronchin per aver trattenuto un giocatore a centrocampo.16:15
55'
Iemmello, lanciato direttamente da Pigliacelli, entra in area e prova la conclusione da posizione defilata. Pallone che termina alto.16:14
53'
Cross di Pontisso, che cerca Antonini. Il pallone è troppo alto e il difensore può solo sfiorare di testa.16:12
52'
D'Alessandro rientra e prova la conclusione di destro, che termina alta.16:11
50'
Cross di Favasuli, torre di Iemmello, che non trova la collaborazione di un compagno di squadra.16:09
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Catanzaro.16:04
Il primo tempo termina col Sudtirol in vantaggio per 2-1. I padroni di casa partono forte e dopo 3 minuti passano in vantaggio con una ribattuta dal limite di Zedadka, abile nel raccogliere una parata di Pigliacelli a seguito di una conclusione potente di Tait. Dopo pochi minuti gli ospiti raggiungono il pareggio con una conclusione sotto la traversa di Pittarello, che finalizza una transizione di Liberali. Intorno a metà frazione i calabresi mancano l’occasione per il sorpasso, dato che Pittarello si fa chiudere lo specchio della porta mentre poteva concludere a rete da pochi passi. Nell’azione successiva Merkaj si invola verso la porta avversaria, supera Pigliacelli e deposita in rete a porta vuota. Nella parte restante di frazione gli uomini di Aquilani creano qualche occasione, in una delle quali chiamando in causa Adamonis ad un grande intervento.15:51
45'+2'
Fischio finale del primo tempo. Sudtirol-Catanzaro 2-115:49
45'+1'
Giallo per il Catanzaro . Ammonito Jacopo Petriccione per aver falciato Merkaj, che stava fuggendo.15:48
45'+1'
Un minuto di recupero.15:48
45'
Cross di D'Alessandro da sinistra al centro dell'area per Pittarello, che viene anticipato.15:48
44'
Destro da fuori di Casiraghi, che termina alto.15:46
43'
Molina da destra cerca Tait, che prova a mettere in mezzo per Pecorino, che viene anticipato in area avversaria.15:45
39'
D'Alessandro da sinistra mette un bel pallone in mezzo per Pittarello, che di testa impegna Adamonis ad un grande intervento.15:42
36'
Cross di Liberali da destra per Pittarello, che di testa si parare il tentativo dal portiere.15:38
34'
Cassadro prova il tiro cross dalla destra, ma il pallone finisce direttamente in fallo laterale.15:36
32'
Favasuli prova la serpentina sulla destra e si conquista un corner una conclusione deviata.15:34
27'
Casiraghi lascia scorrere il pallone per Tait, che crossa in area, ma Pigliacelli blocca in presa alta.15:29
25'
Cassandro per Pittarello, che da posizione defilata si gira e tira di destro, ma Adamonis protegge il suo palo e para.15:28
24'
Iemmello vede Adamonis fuori dai pali e prova la conclusione da metà campo. Il tentativo è lento e Adamonis blocca.15:27
21'
GOL! SUDTIROL-Catanzaro 2-1. Rete di Silvio Merkaj che anticipa Antonini con un colpo di testa, si invola verso la porta, supera Pigliacelli e deposita in rete a porta vuota.15:24
20'
Petriccione pennella un cross perfetto per Pittarello, che perde l'attimo e si fa rimontare da Adamonis in uscita e da Kofler.15:22
19'
Cross di D'Alessandro e colpo di testa di Liberali, che è centrale. Adamonis para senza problemi.15:21
18'
Zedadka prova l'azione in velocità sulla sinistra, ma si allunga il pallone.15:20
14'
Giallo per il Sudtirol. Ammonito Fabian Tait per una trattenuta ai danni di Pittarello.15:17
10'
Cross di Favasuli per Pittarello, che non trova la deviazione.15:13
8'
Pecorino trova un pallone in area, prova la conclusione di sinistro di prima, che viene ribattuta da un difensore.15:10
6'
GOL! Sudtirol-CATANZARO 1-1. Rete di Filippo Pittarello. Transizione di Liberali, che smarca Pittarello, che entra in area e fa esplodere un destro sotto la traversa.
GOL! SUDTIROL- Catanzaro 1-0. Rete di Karim Zedadka. Molina fa la sponda in area per Tait, che fa esplodere un destro potente, che viene parato in tuffo da Pigliacelli. Sulla ribattuta di prima intenzione Zedadka insacca con un destro sotto la traversa.15:07
2'
Tait per Merkaj, che mette una palla in mezzo, ma la difesa del Catanzaro libera. I giocatori del Sudtirol lamentano un contrasto in area, che l'arbitro giudica regolare.15:05
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Sudtirol.15:02
Fabien Tait premiato per le 400 presente con la maglia del Sudtirol.15:03
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro Niccolò Turrini di Firenze.14:59
Sudtirol - Catanzaro è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Catanzaro sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Attualmente il Sudtirol si trova 10° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 8° in classifica con 32 punti (frutto di 8 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 24 gol e ne ha subiti 23; il Catanzaro ha segnato 28 gol e ne ha subiti 26. La partita di andata Catanzaro - Sudtirol si è giocata il 24 agosto 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa il Sudtirol ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, l'Empoli e Padova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, il Venezia e la Sampdoria ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita Padova vincendo 3-0 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Sampdoria pareggiando 0-0.
Sudtirol e Catanzaro si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol non ha mai vinto, il Catanzaro ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sudtirol-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro è la squadra affrontata più volte dal Südtirol tra quelle contro cui non ha mai vinto in Serie BKT: tre pareggi e due sconfitte, senza mai mantenere la porta inviolata.
Il Südtirol non ha perso nessuna delle tre sfide contro squadre calabresi in Serie BKT durante lo scorso anno solare (1V, 2N), dopo che nel corso del 2024 aveva incassato due sconfitte su quattro di queste sfide (1V, 1N).
Il Südtirol arriva da tre vittorie di fila dopo una striscia di 13 partite senza mai conquistare i tre punti in campionato (8N, 5P); tra le squadre della Serie BKT 2025/26 solo il Venezia (sei) ha una serie in corso di successi più lunga - tre anche per la Carrarese.
Il Catanzaro è reduce da un solo punto nelle ultime tre giornate (1N, 2P) dopo cinque vittorie consecutive in Serie BKT; in particolare, i calabresi potrebbro perdere tre trasferte di fila per la prima volta nella competizione da dicembre 2023-gennaio 2024.
Südtirol e Catanzaro sono tra le squadre che fanno meno ricorso agli attacchi in contropiede: 10 a testa, al pari dell'Avellino e più soltanto di Bari e Mantova (otto entrambe) in questo campionato di Serie BKT.
Daniele Casiraghi ha preso parte ad almeno una rete in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie BKT (un gol e due assist) e non registra una serie del genere più lunga nella competizione dal periodo dicembre 2023-febbraio 2024 (serie di sette).
Pietro Iemmello ha segnato quattro gol contro il Südtirol e soltanto contro il Venezia (cinque) ha fatto meglio nella competizione; l'attaccante classe '92 ha realizzato cinque reti in questo torneo, di cui nessuna in trasferta - l'ultimo gol fuori casa risale al 29 marzo 2025, contro il Modena.
