Venezia che festeggia l'inizio del Carnevale con l'ennesima vittoria e si porta in testa alla classifica. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Busio, nella ripresa i veneti peccano di quella leggerezza che già avevano palesato nella prima frazione e regalano il pari alla Carrarese: disimpegno errato di Stankovic che prova a servire Svoboda che però viene anticipato da Hasa, che a porta vuota firma la rete dell’1-1 al 53’. Il Venezia mantiene una superiorità di possesso palla senza tuttavia incidere. Nel finale però i lagunari attaccano in maniera più decisa e all’82’ trovano la rete del 2-1 con Schingtienne, bravo a spingere in rete il pallone al termine di una situazione di gioco rocambolesca in area toscana.

Il Venezia è secondo in classifica con 44 punti, a meno uno dal Frosinone capolista e a più tre da Palermo e Monza. La squadra lagunare è in serie positiva da dieci gare (nove vittorie ed un pareggio) e nel match contro il Mantova ha conquistato la sesta vittoria consecutiva (2-5 al Martelli).14:15

La Carrarese invece è nona in classifica con 29 punti, a tre lunghezze dalla zona playoff. La squadra di Calabro viene da tre vittorie consecutive (dieci punti nelle ultime cinque gare) e nell’ultimo turno ha sconfitto ha sconfitto l’Empoli 3-0.14:11

La Carrarese deve fare a meno degli infortunati Accornero, Salamon e Bouah. Calabro conferma gli undici che hanno sconfitto l’Empoli, con Rubino e Abiuso a guidare l’attacco dei toscani.14:46

Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Palermo e Niedda e dal quarto uomo Calzavara. Di Paolo e Perenzoni rispettivamente al Var e Avar.14:53

GOL! VENEZIA-Carrarese 1-0! BUSIO! Schingtienne recupera palla al limite dell'area avversaria e appoggia per Busio, che si aggiusta la palla e di sinistro scocca un tiro delizioso che sbatte sul secondo palo e si infila in rete! Guarda la scheda del giocatore Gianluca Busio 15:29

TRIPLO CAMBIO VENEZIA Stroppa si copre: fuori Franjic, Doumbia e Yeboah e dentro Haps, Korac e Duncan.16:50

Venezia - Carrarese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Carrarese sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0

Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 47 punti (frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 19; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Carrarese - Venezia si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-2.

In casa il Venezia ha fatto 27 punti (9 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Catanzaro e Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-5 mentre Carrarese ha incontrato l'Empoli vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.

Venezia e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Venezia-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Carrarese ha vinto due delle tre sfide contro il Venezia in Serie BKT (1N), segnando sempre almeno due gol in ciascun incontro, per un punteggio aggregato di 7-4.

Il Venezia sta vivendo la sua più lunga serie di vittorie mai registrata in Serie BKT (sei) e in generale ha mancato il successo solo in una delle ultime 10 partite (1N), in un periodo in cui i lagunari sono la squadra con più punti conquistati (28, +4 sul Frosinone) e più gol segnati (25, + 6 sui ciociari).

La Carrarese sta vivendo la sua più lunga striscia di successi in Serie BKT: tre, che equivalgono anche alle vittorie ottenute nelle precedenti 17 partite in campionato dai toscani (8N, 6P). In generale, solo gli avversari di giornata (sei vittorie di fila) hanno una serie di successi in corso più lunga della Carrarese in questo campionato.

Il Venezia è la squadra che ha il miglior rendimento casalingo di questo campionato: 27 punti (frutto di nove vittorie e una sconfitta), con una differenza reti di +18 (23 gol segnati e solo cinque subiti), la migliore della Serie BKT 2025/26.

Venezia e Carrarese hanno entrambe tentato 26 tiri a seguito di un recupero palla offensivo (avvenuto entro massimo 40 metri dalla porta avversaria), meno soltanto di Padova (28) e Frosinone (27) in questo campionato di Serie BKT; inoltre, i lagunari hanno realizzato sei gol da questa situazione di gioco, almeno il doppio di qualsiasi altra squdra.

Andrea Adorante ha superato la doppia cifra realizzativa per la seconda stagione di fila in Serie BKT (11 reti finora, meno solo di Joel Pohjanpalo con 12); inoltre, il classe 2000 sta vivendo la sua più lunga serie di gol segnati nella competizione (tre presenze di fila a segno) e nel 2026 è il miglior marcatore del torneo (quattro reti) - per lui anche due reti in tre presenze in Serie BKT contro la Carrarese.

In questo anno solare solo Andrea Adorante (quattro) ha segnato più gol di Fabio Abiuso (tre, al pari di Leonardo Candellone, Hernani, Emanuele Pecorino e Davis Mensah) in Serie BKT; il classe 2003 ha segnato in totale otto gol in questo campionato (di cui sei da inizio dicembre), superando di una rete le marcature collezionate nelle precedenti due stagioni nella competizione (sette in 48 gare giocate).

