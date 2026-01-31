Venezia che festeggia l'inizio del Carnevale con l'ennesima vittoria e si porta in testa alla classifica. Dopo il primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Busio, nella ripresa i veneti peccano di quella leggerezza che già avevano palesato nella prima frazione e regalano il pari alla Carrarese: disimpegno errato di Stankovic che prova a servire Svoboda che però viene anticipato da Hasa, che a porta vuota firma la rete dell’1-1 al 53’. Il Venezia mantiene una superiorità di possesso palla senza tuttavia incidere. Nel finale però i lagunari attaccano in maniera più decisa e all’82’ trovano la rete del 2-1 con Schingtienne, bravo a spingere in rete il pallone al termine di una situazione di gioco rocambolesca in area toscana.
Il Venezia trova così la settima vittoria consecutiva e con 47 punti scavalca il Frosinone in testa alla classifica di Serie B. Eroe di giornata il difensore belga dei veneti Joël Marcel Schingtienne, che prima serve a Busio l’assist del vantaggio e poi trova la sua prima rete in campionato. Nel prossimo turno il Venezia affronterà proprio il Frosinone nel big match in programma sabato prossimo allo Stirpe.
La Carrarese torna alla sconfitta dopo quattro risultati positivi ma la classifica rimane invariata: 29 punti che valgono la nona posizione e zona playoff a solo tre lunghezze. Nel prossimo turno la squadra di Calabro ospiterà il Sudtirol, che la segue ad solo punto di distanza.
OCCASIONE VENEZIA! Discesa spettacolare di Busio che entra in area e serve Casas: Imperiale salva i suoi!16:55
90'+5'
Controlla gli avversari il Venezia, pressando ancora alto.16:53
90'+4'
CARTELLINO GIALLO per Alfred Duncan per perdita di tempo.16:52
90'+3'
AMMONITO Filippo Oliana.16:51
90'+1'
TRIPLO CAMBIO VENEZIA Stroppa si copre: fuori Franjic, Doumbia e Yeboah e dentro Haps, Korac e Duncan.16:50
90'
Cinque minuti di recupero.16:50
90'
OCCASIONE CARRARESE! Sekulov calcia di destro da buona posizione, miracolo di Stankovic che con il palmo devia sopra la traversa!16:48
89'
Tenta il tutto per tutto la Carrarese, ora in modalità ultra offensiva.16:48
87'
Ancora Yeboah: sinistro da fuori che esce alla destra di Bleve.16:45
85'
DOPPIO CAMBIO CARRARESE Escono Zuelli e Calabrese per Finotto e Sekulov.16:44
85'
RETE CONFERMATA! Venezia che torna in vantaggio!16:44
85'
Check del Var sulla regolarità della posizione di Schingtienne.16:43
82'
GOL! VENEZIA-Carrarese 2-1! SCHINGTIENNE! Azione rocambolesca in area della Carrarese, con il tocco di Casas che colpisce il palo, poi arriva Schingtienne che calcia in porta, Bleve respinge ma ancora il difensore del Venezia ribadisce in rete!16:43
82'
KIKE PEREZ! Il centrocampista ci prova da fuori, Bleve in angolo!16:40
81'
Buon fraseggio del Venezia: interessante scambio tra Yeboah e Kike Perez.16:40
80'
Contropiede Carrarese: Zanon mette in mezzo, esce Stankovic.16:38
79'
SOSTITUZIONE VENEZIA Esce Andrea Adorante ed entra Antonio Manuel Casas.16:38
79'
Attacca in modalità assedio ora il Venezia.16:37
77'
CARTELLINO GIALLO per Nicolò Calabrese, che ferma Busio lanciato in contropiede.16:35
76'
DOPPIO CAMBIO CARRARESE Fuori Hasa e Belloni per Imperiale e Distefano.16:34
72'
Tentativo di palleggio in area avversaria da parte dei giocatori del Venezia: situazione che si chiude con un nulla di fatto.16:30
71'
Franjic prova il traversone, esce bene Bleve.16:29
70'
Venti minuti più recupero al termine della gara.16:28
69'
Schiavi prova la rovesciata in area sullo sviluppo di un'azione da corner: Stankovic blocca e rilancia i suoi.16:27
68'
Buon momento della Carrarese.16:26
67'
Abiuso serve Belloni che si inserisce benissimo e costringe Franjic al calcio d'angolo.16:26
64'
KIKE PEREZ! Cross di Franjic da sinistra, Kike Perez in mezza girata da dentro l'area: sinistro che esce sul fondo!16:23
64'
Scatto di Compagnon a destra e palla dentro: blocca Bleve in uscita.16:22
62'
SOSTITUZIONE CARRARESE Fuori Tommaso Rubino e dentro Filippo Melegoni.16:20
60'
Il neo entrato Compagnon si piazza sulla fascia destra, con Hainaut che trasloca a sinistra.16:18
59'
SOSTITUZIONE VENEZIA Richie Sagrado lascia il posto a Mattia Compagnon.16:17
58'
Sagrado crossa sul secondo palo per Hainaut che prova a far la torre: palla sul fondo.16:17
56'
Punizione di Kike Perez al centro dell'area, palla smorzata e allontanata dalla difesa della Carrarese.16:14
53'
GOL! Venezia-CARRARESE 1-1! HASA! Pasticcio difensivo del Venezia, con Stankovic che prova a servire Svoboda in area ma Hasa intercetta il passaggio e infila in rete a porta vuota!
Possesso palla ancora a favore del Venezia, che cerca di trovare lo spazio giusto per mettere in cassaforte la gara.16:10
48'
YEBOAH! L'attaccante del Venezia prova un sinistro sul secondo palo: palla che esce di pochissimo!16:06
46'
Contatto in area del Venezia tra Zanon e Svoboda: i toscani invocano il calcio di rigore ma la squadra arbitrale fa proseguire.16:05
45'
Inizia il secondo tempo! VENEZIA-CARRARESE 1-0 (25’ Busio)!16:03
Squadre che si apprestano a rientrare in campo. Non sembrano previsti cambi.16:03
Buona partenza della Carrarese che si presenta al Penzo molto aggressiva e con un pressing molto alto. Il Venezia prende le misure ed inizia a comandare la gara, trovando il vantaggio al 25’ con la quinta rete stagionale di Busio, bravo a infilare Bleve con un bel sinistro dal limite su assist di Schingtienne. La Carrarese prova a reagire e ad approfittare di qualche leggerezza dei lagunari, ma non riesce mai a creare pericoli al portiere del Venezia.15:50
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. VENEZIA-CARRARESE 1-0 (25’ Busio)!15:49
45'+2'
AMMONITO anche Julián Illanes. Il difensore, diffidato, salterà la prossima gara contro il Sudtirol.16:10
45'+1'
CARTELLINO GIALLO per John Yeboah, che reagisce alla provocazione di Illanes.15:48
45'
Un minuto di recupero.15:47
45'
Buona palla di Zuelli che cerca il filtrante per Abiuso, Svoboda tocca e devia in calcio d'angolo.15:47
43'
Bel dribbling di Yeboah al limite dell'area, ma il calciatore ecuadoriano scivola e l'occasione svanisce.15:48
40'
AMMONITO Tommaso Rubino che ostacola il rinvio di Stankovic: primo cartellino della gara.15:42
36'
ABIUSO! Recupero di Belloni che lancia Abiuso, ma il diagonale dell'attaccante finisce di poco a lato!15:37
34'
Brutta palla persa da Doumbia, ma Svoboda recupera e salva il Venezia da una situazione pericolosa.15:35
30'
Possesso palla prolungato del Venezia in questa fase.15:32
28'
Quinta rete in campionato per Gianluca Busio.15:29
25'
GOL! VENEZIA-Carrarese 1-0! BUSIO! Schingtienne recupera palla al limite dell'area avversaria e appoggia per Busio, che si aggiusta la palla e di sinistro scocca un tiro delizioso che sbatte sul secondo palo e si infila in rete!
Grande giocata di Sagrado sulla sinistra: l'esterno belga sembra in giornata di grazia.15:30
19'
Schiavi prova lo schema e lancia per Zanon, che rimette in mezzo ma la palla è troppo lunga per i compagni.15:20
18'
Schingtienne duro su Abiuso: punizione dalla trequarti per la Carrarese.15:19
16'
Rubino lancia Abiuso che prova a calciare di prima: diagonale che finisce sul fondo lontano dalla porta di Stankovic.15:18
15'
Belloni ci prova al volo: palla fuori misura.15:16
15'
Si rifa in avanti la Carrarese con Zanon, che tenta un cross e guadagna un calcio d'angolo.15:16
13'
Cross di Sagrado da sinistra per Adorante, che in elevazione prova a piazzarla: palla fuori di poco ma Bleve era in controllo.15:15
12'
Attacca ancora il Venezia: cross di Adorante, Schiavi la mette in corner.15:13
11'
PALO DEL VENEZIA! Bellissima azione sulla sinistra tra Yeboah e Doumbia, che appoggia al limite per Kike Perez: mancino delizioso che impatta sul legno alla sinistra di Bleve!15:13
9'
Buon disimpegno nella propria area di rigore da parte del Venezia. I lagunari stanno insistendo sul possesso palla, ma il pressing degli ospiti è alto ed efficace.15:11
6'
Hainaut crossa dalla destra per Adorante che prova la rovesciata ma non impatta il pallone.15:08
5'
FRANJIC! Il difensore del Venezia intercetta una palla sulla trequarti e calcia dal limite: tiro centrale, para Bleve.15:07
5'
Prova a riordinarsi in campo il Venezia.15:06
3'
Primo squillo del match: Belloni crossa da sinistra, respinge la difesa, la palla arriva a Schiavi che dalla distanza spara altissimo.15:05
3'
Hasa nasconde il pallone a Kike Perez e subisce fallo nella propria metà campo.15:04
2'
Subito aggressiva la squadra ospite.15:03
Allo stadio “Domenico Penzo” di Venezia è tutto pronto. Comincia la sfida VENEZIA-CARRARESE!15:01
Arbitra la sfida Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Palermo e Niedda e dal quarto uomo Calzavara. Di Paolo e Perenzoni rispettivamente al Var e Avar.14:53
La Carrarese deve fare a meno degli infortunati Accornero, Salamon e Bouah. Calabro conferma gli undici che hanno sconfitto l’Empoli, con Rubino e Abiuso a guidare l’attacco dei toscani.14:46
Il Venezia deve rinunciare agli indisponibili Plizzarri, Sverko, Bjarkason e Lauberbach. Torna Svoboda al centro della difesa, attacco affidato alla coppia titolare Adorante-Yeboah.14:40
FORMAZIONI UFFICIALI: La Carrarese si schiera con il 3-1-4-2: Bleve – Calabrese, Oliana, Illanes – Schiavi – Zanon, Zuelli, Hasa, Belloni – Rubino, Abiuso. A disposizione: Fiorillo, Garofani, Imperiale, Ruggeri, Parlanti, Troise, Lordkipanidze, Finotto, Melegoni, Distefano, Sekulov, Torregrossa. All. Calabro.14:36
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-5-2: Stankovic – Schingtienne, Svoboda, Franjic – Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Sagrado – Adorante, Yeboah. A disposizione: Grandi, Korac, Haps, Venturi, Compagnon, Lella, Dagasso, Duncan, Bohinen, Farji, Casas, Pietrelli. All. Stroppa.14:31
La Carrarese invece è nona in classifica con 29 punti, a tre lunghezze dalla zona playoff. La squadra di Calabro viene da tre vittorie consecutive (dieci punti nelle ultime cinque gare) e nell’ultimo turno ha sconfitto ha sconfitto l’Empoli 3-0.14:11
Il Venezia è secondo in classifica con 44 punti, a meno uno dal Frosinone capolista e a più tre da Palermo e Monza. La squadra lagunare è in serie positiva da dieci gare (nove vittorie ed un pareggio) e nel match contro il Mantova ha conquistato la sesta vittoria consecutiva (2-5 al Martelli).14:15
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia e Carrarese, gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di serie B.14:09
Dove si gioca la partita:
Stadio: Pier Luigi Penzo Città: Venezia Capienza: 11150 spettatori14:09
Venezia - Carrarese è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Carrarese sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 1 partite
Attualmente il Venezia si trova 1° in classifica con 47 punti (frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte); invece Carrarese si trova 9° in classifica con 29 punti (frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte). Il Venezia ha segnato 44 gol e ne ha subiti 19; Carrarese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Carrarese - Venezia si è giocata il 25 ottobre 2025 e si è conclusa 3-2.
In casa il Venezia ha fatto 27 punti (9 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Carrarese ha totalizzato 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Catanzaro e Mantova ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, l'Avellino e l'Empoli ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-5 mentre Carrarese ha incontrato l'Empoli vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 8 gol.
Venezia e Carrarese si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia non ha mai vinto, Carrarese ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Venezia-Carrarese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Carrarese ha vinto due delle tre sfide contro il Venezia in Serie BKT (1N), segnando sempre almeno due gol in ciascun incontro, per un punteggio aggregato di 7-4.
Il Venezia sta vivendo la sua più lunga serie di vittorie mai registrata in Serie BKT (sei) e in generale ha mancato il successo solo in una delle ultime 10 partite (1N), in un periodo in cui i lagunari sono la squadra con più punti conquistati (28, +4 sul Frosinone) e più gol segnati (25, + 6 sui ciociari).
La Carrarese sta vivendo la sua più lunga striscia di successi in Serie BKT: tre, che equivalgono anche alle vittorie ottenute nelle precedenti 17 partite in campionato dai toscani (8N, 6P). In generale, solo gli avversari di giornata (sei vittorie di fila) hanno una serie di successi in corso più lunga della Carrarese in questo campionato.
Il Venezia è la squadra che ha il miglior rendimento casalingo di questo campionato: 27 punti (frutto di nove vittorie e una sconfitta), con una differenza reti di +18 (23 gol segnati e solo cinque subiti), la migliore della Serie BKT 2025/26.
Venezia e Carrarese hanno entrambe tentato 26 tiri a seguito di un recupero palla offensivo (avvenuto entro massimo 40 metri dalla porta avversaria), meno soltanto di Padova (28) e Frosinone (27) in questo campionato di Serie BKT; inoltre, i lagunari hanno realizzato sei gol da questa situazione di gioco, almeno il doppio di qualsiasi altra squdra.
Andrea Adorante ha superato la doppia cifra realizzativa per la seconda stagione di fila in Serie BKT (11 reti finora, meno solo di Joel Pohjanpalo con 12); inoltre, il classe 2000 sta vivendo la sua più lunga serie di gol segnati nella competizione (tre presenze di fila a segno) e nel 2026 è il miglior marcatore del torneo (quattro reti) - per lui anche due reti in tre presenze in Serie BKT contro la Carrarese.
In questo anno solare solo Andrea Adorante (quattro) ha segnato più gol di Fabio Abiuso (tre, al pari di Leonardo Candellone, Hernani, Emanuele Pecorino e Davis Mensah) in Serie BKT; il classe 2003 ha segnato in totale otto gol in questo campionato (di cui sei da inizio dicembre), superando di una rete le marcature collezionate nelle precedenti due stagioni nella competizione (sette in 48 gare giocate).
