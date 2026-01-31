Il Frosinone agguanta il pareggio al 95' con una splendida giocata di Fiori, bravo a rispondere al vantaggio di Cuppone firmato al 50'. Nel mezzo l'Entella domina, colpisce 3 legni e a più riprese spreca le occasioni del raddoppio. Gli ospiti reggono in qualche modo e alla fine portano a casa un punto importantissimo.
Nel prossimo turno l'Entella se la vedrà con lo Spezia, mentr il Frosinone dovrà affrontare il Venezia.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
Fine partita: VIRTUS ENTELLA-FROSINONE 1-1 (50' Cuppone, 95' Fiori).16:56
90'+5'
GOL! Entella-FROSINONE 1-1! Rete di Antonio FIORI! Bella giocata di Zilli per Fiori, bravo a liberarsi e a concludere con un mancino preciso che batte il portiere avversario.
Fase di stallo della partita: il Frosinone non riesce a sfondare, l'Entella regge.16:30
68'
Sostituzione Entella: esce Niccolò Squizzato, entra Marco Dalla Vecchia.16:25
64'
Incredibile Entella, altro legno colpito dai padroni di casa. Questa volta è Franzoni che con un destro veloce colpisce il palo.16:21
61'
Splendida azione di Cuppone che si mette in proprio e conclude a giro, la palla si stampa sul palo.16:17
57'
Grandissima occasione per il Frosinone con Zilli di testa, bravissimo Colombi a respingere.16:13
56'
Sostituzione Frosinone: esce Francesco Gelli, entra Massimo Zilli.16:12
53'
Cartellino Giallo Niccolò Squizzato16:09
53'
Grandissima occasione per l'Entella con Franzoni che arriva alla conclusione da posizione ravvicinata, un miracolo di Palmisani salva il Frosinone.16:09
50'
GOL! ENTELLA-Frosinone 1-0! Rete di Luigi CUPPONE! Errore disastroso di Monterisi che sbaglia la valutazione su un lancio lasciando spazio a Guiu, bravo a servire poi Cupponi che segna a porta vuota.16:08
47'
Cartellino giallo per Ilario Monterisi.16:07
46'
Inizia il secondo tempo di VIRTUS ENTELLA-FROSINONE!16:09
In casa Entella ovviamente occhio a Fumagalli per la ripresa, nel Frosinone scalpitano Zilli e Vergani.15:50
Prima frazione non proprio entusiasmante quella tra Virtus Entella e Frosinone. L'occasione più grande arriva infatti al 45', con una splendida conclusione di Squizzato che si infrange sulla traversa. Per il resto ritmi bassi e poche emozioni degne di nota.15:49
45'+1'
Finisce il primo tempo di ENTELLA-FROSINONE!15:48
45'
Occasione enorme per l'Entella con Squizzato che lascia partite una conclusione splendida che si infrange sulla traversa.15:47
41'
Problemi fisici per Raimondo, gioco momentanemente fermo.15:42
37'
Ci prova Di Mario dalla lunga distanza, tiro debole e centrale.15:38
34'
Ottimo spunto di Karic sulla destra, bravo a crossare Franzoni che conclude di prima intenzione, perfetta la chiusura di Monterisi.15:35
30'
Prova a colpire velocemente in contropiede il Frosinone con Raimondo, decisiva la chiusura di Di Mario in scivolata.15:31
27'
Ci prova Ghedjemis con il mancino, il suo tiro termina però abbondantemente fuori a lato.15:29
24'
Grandissima occasione per l'Entella con Cuppone che tenta la bella giocata con il pallonetto, bravissimo Palmisani a respingere.15:25
20'
Cartellino giallo per Matteo Cichella.15:20
19'
Cartellino giallo per Ivan Marconi.15:20
17'
Ritmi molto bassi, gioco parecchio spezzettato. Non ne beneficia lo spettacolo.15:19
14'
Si rivede in avanti il Frosinone con un paio di calci d'angolo pericolosi, l'Entella riesce a liberare senza grossi rischi.15:15
10'
Momento positivo per l'Entella che sta spingendo con insistenza: questa volta ci prova Mezzoni con il mancino, ma il suo tiro termina di poco fuori a lato.15:11
7'
Ottimo spunto di Cuppone che si libera sulla sinistra, il suo cross non riesce però a raggiungere Franzoni in area.15:09
4'
Il Frosinone appare molto più vivace in questi primi minuti, l'Entella limita a difendendersi.15:06
1'
Inizia il primo tempo di ENTELLA-FROSINONE!14:58
Virtus Entella e Frosinone non hanno mai pareggiato nei cinque match andati in scena sul campo della squadra ligure in Serie BKT: tre vittorie per i chiavaresi e due per i ciociari, compresa l'ultima per 3-2 del febbraio 2021.14:30
Il Frosinone ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro la Virtus Entella con un punteggio complessivo di 7-2; i ciociari non hanno mai infilato tre successi consecutivi contro la squadra ligure nel torneo cadetto.14:30
Le scelte di Alvini: solito tridente con Ghedjemis, Raimondo e Kvernadze in avanti. A centrocampo conferma per Gelli, gioca A. Oyono in difesa.14:30
Le scelte di Chiappella: C'è Cuppone avanti con Franzoni e Guiu a supporto. Spazio per Parodi in difesa con Marconi e Alborghetti.14:29
Virtus Entella - Frosinone è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Arbitro di Virtus Entella - Frosinone sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte). La Virtus Entella ha segnato 19 gol e ne ha subiti 29; il Frosinone ha segnato 40 gol e ne ha subiti 19. La partita di andata Frosinone - Virtus Entella si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 4-0.
In casa la Virtus Entella ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-0 mentre Il Frosinone ha incontrato la Reggiana vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol.
Virtus Entella e Frosinone si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Frosinone ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Virtus Entella-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone non perde da otto gare consecutive contro squadre neopromosse in Serie BKT - l'ultima sconfitta risale al dicembre 2024 contro il Mantova (3-1 in trasferta) - e nel parziale ha collezionato quattro clean sheet senza mai subire più di un gol nelle restanti quattro contro queste avversarie.
La Virtus Entella è la squadra che in percentuale ha raccolto più punti nelle gare casalinghe sul totale di classifica in questo campionato: ben l'85%, ovvero 17 sui 20 complessivi messi assieme nella Serie BKT 2025/26.
Il Frosinone è una delle quattro squadre ad avere segnato più gol a seguito di un corner nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26: 11, come lo Sheffield United, e meno soltanto di Arsenal e Tottenham (12 a testa). Nel dettaglio, invece, nessuna compagine ha realizzati meno reti da questa situazione di gioco rispetto alla Virtus Entella nella Serie BKT in corso: solo una, come Pescara e Mantova.
Andrea Tiritiello conta sei gol in questo campionato in 17 match: il triplo rispetto a quelli segnati (tre) nelle tre stagioni precedenti disputate in Serie BKT, in 41 partite; nei cinque maggiori tornei europei in corso e relative seconde divisioni 2025/26, il difensore dei liguri vanta una media di 0.7 conclusioni nello specchio: meno solo tra i pari ruolo di Federico Dimarco (0.8), Laurin Curda (0.8) e Alejandro Grimaldo (0.9) - minimo 10 gare all'attivo.
Giorgi Kvernadze ha segnato tre gol nelle 19 partite di questo campionato: lo stesso numero di reti messe a referto in tutto lo scorso torneo, ma in 33 match; dall'esordio in Serie BKT (2024/25), l'attaccante del Frosinone ha preso parte a 13 marcature (sei centri, sette assist): solo Francesco Pio Esposito (2005) e Cristian Shpendi (maggio 2003) sono più giovani di lui (febbraio 2003) tra i giocatori che vantano almeno lo stesso numero di partecipazioni nel periodo nel torneo cadetto.
