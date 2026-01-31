Virtus Entella e Frosinone non hanno mai pareggiato nei cinque match andati in scena sul campo della squadra ligure in Serie BKT: tre vittorie per i chiavaresi e due per i ciociari, compresa l'ultima per 3-2 del febbraio 2021.14:30

Virtus Entella - Frosinone è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari.

Arbitro di Virtus Entella - Frosinone sarà Simone Galipò. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Simone Galipò Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie B: 10 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2025 Coppa Italia Como-Südtirol 3-1 31-08-2025 Serie B Bari-Monza 1-1 21-09-2025 Serie B Calcio Padova-Virtus Entella 2-1 01-10-2025 Serie B Carrarese-Modena 0-0 19-10-2025 Serie B Catanzaro-Calcio Padova 0-1 28-10-2025 Serie B Frosinone-Virtus Entella 4-0 08-11-2025 Serie B Empoli-Catanzaro 1-0 29-11-2025 Serie B Reggiana-Frosinone 0-1 13-12-2025 Serie B Venezia-Monza 2-0 20-12-2025 Serie B Avellino-Palermo 2-2 17-01-2026 Serie B Reggiana-Cesena 1-2

Attualmente la Virtus Entella si trova 14° in classifica con 21 punti (frutto di 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte); invece il Frosinone si trova 2° in classifica con 46 punti (frutto di 13 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte).

La Virtus Entella ha segnato 19 gol e ne ha subiti 29; il Frosinone ha segnato 40 gol e ne ha subiti 19.

La partita di andata Frosinone - Virtus Entella si è giocata il 28 ottobre 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa la Virtus Entella ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Sampdoria e Juve Stabia ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Monza e la Reggiana ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia perdendo 1-0 mentre Il Frosinone ha incontrato la Reggiana vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Tiritiello con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 8 gol.

Virtus Entella e Frosinone si sono affrontate 11 volte in campionato. Nei precedenti match la Virtus Entella ha vinto 3 volte, il Frosinone ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Virtus Entella-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone ha vinto le ultime due partite di Serie BKT contro la Virtus Entella con un punteggio complessivo di 7-2; i ciociari non hanno mai infilato tre successi consecutivi contro la squadra ligure nel torneo cadetto.

Virtus Entella e Frosinone non hanno mai pareggiato nei cinque match andati in scena sul campo della squadra ligure in Serie BKT: tre vittorie per i chiavaresi e due per i ciociari, compresa l'ultima per 3-2 del febbraio 2021.

Il Frosinone non perde da otto gare consecutive contro squadre neopromosse in Serie BKT - l'ultima sconfitta risale al dicembre 2024 contro il Mantova (3-1 in trasferta) - e nel parziale ha collezionato quattro clean sheet senza mai subire più di un gol nelle restanti quattro contro queste avversarie.

La Virtus Entella è la squadra che in percentuale ha raccolto più punti nelle gare casalinghe sul totale di classifica in questo campionato: ben l'85%, ovvero 17 sui 20 complessivi messi assieme nella Serie BKT 2025/26.

Il Frosinone è una delle quattro squadre ad avere segnato più gol a seguito di un corner nei cinque maggiori campionati europei e relative seconde divisioni 2025/26: 11, come lo Sheffield United, e meno soltanto di Arsenal e Tottenham (12 a testa). Nel dettaglio, invece, nessuna compagine ha realizzati meno reti da questa situazione di gioco rispetto alla Virtus Entella nella Serie BKT in corso: solo una, come Pescara e Mantova.

Andrea Tiritiello conta sei gol in questo campionato in 17 match: il triplo rispetto a quelli segnati (tre) nelle tre stagioni precedenti disputate in Serie BKT, in 41 partite; nei cinque maggiori tornei europei in corso e relative seconde divisioni 2025/26, il difensore dei liguri vanta una media di 0.7 conclusioni nello specchio: meno solo tra i pari ruolo di Federico Dimarco (0.8), Laurin Curda (0.8) e Alejandro Grimaldo (0.9) - minimo 10 gare all'attivo.

Giorgi Kvernadze ha segnato tre gol nelle 19 partite di questo campionato: lo stesso numero di reti messe a referto in tutto lo scorso torneo, ma in 33 match; dall'esordio in Serie BKT (2024/25), l'attaccante del Frosinone ha preso parte a 13 marcature (sei centri, sette assist): solo Francesco Pio Esposito (2005) e Cristian Shpendi (maggio 2003) sono più giovani di lui (febbraio 2003) tra i giocatori che vantano almeno lo stesso numero di partecipazioni nel periodo nel torneo cadetto.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: