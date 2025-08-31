Allo ''stadio dei Marmi'' termina a reti bianche la sfida tra Carrarese e Padova. L'equilibrio non si è rotto neanche dopo l'espulsione per somma di ammonizioni di Fusi: i giallazzurri non ne hanno approfittato, i biancorossi hanno difeso con ordine non disdegnando sortite in avanti.
In classifica, i toscani salgono a 4 punti mentre i veneti muovono a quota 1. Dopo la pausa per le Nazionali, Padova-Frosinone e Catanzaro-Carrarese.
Per la diretta di Carrarese-Padova è tutto. Buon proseguimento di serata.
90'+7'
E' FINITA! CARRARESE-PADOVA 0-0! Espulso Fusi al 60'. 20:57
90'+7'
FAEDO! Varas calcia sulla barriera, Faedo ribatte a rete, blocca Bleve.20:56
90'+6'
Occasione per gli ospiti conquistata da Varas che subisce il fallo di Melegoni al limite dell'area. 20:55
90'+5'
Colpo di testa di Bouah, tiro centrale che non impensierisce Fortin. 20:54
90'+4'
Varas conquista una punizione importante per far scorrere il cronometro. 20:53
90'+3'
Favale chiude l'attacco dei padroni di casa sulla corsia di destra. 20:53
90'+1'
E' iniziato il recupero di 5 minuti. 20:49
90'
Ci prova anche Cicconi, sempre in gioco aereo, conclusione larga sul fondo. 20:49
88'
COLPO DI TESTA DI SEKULOV! Cross di Bouah, svetta il numero 44 che chiama Fortin alla parata. 20:48
87'
Varas si sacrifica in ripiegamento e conquista un fallo a opera di Zuelli. 20:47
85'
QUARTO CAMBIO NEL PADOVA: entra Favale, esce Barreca. 20:44
85'
TERZO CAMBIO NEL PADOVA: entra Crisetig, esce Baselli. 20:44
83'
E' Cicconi il più attivo tra i padroni di casa nell'andare alla conclusione: mancino fuori misura. 20:43
Capelli controlla e tira di prima intenzione, destro murato in fallo laterale. 20:39
79'
QUINTO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Belloni, esce Zanon. 20:39
78'
Punizione di Cicconi alla sinistra dell'estremo difensore ospite. 20:37
77'
Tiro di Sekulov, blocca Fortin. 20:36
77'
Lasagna prova subito a colpire il bersaglio grosso, colpo di testa in tuffo che non trova l'impatto con la sfera. 20:38
76'
SECONDO CAMBIO NEL PADOVA: entra Lasagna, esce Bortolussi. 20:36
75'
Traversone di Cicconi per Bouah, il quale svetta commettendo fallo sul diretto marcatore. 20:35
73'
Sugli sviluppi, Baselli va alla conclusione ma manca completamente la mira. 20:32
72'
Cross insidioso di Capelli, Zanon anticipa Varas in corner. 20:31
71'
Il neoarrivato Sekulov si mette subito in azione e conquista un tiro dalla bandierina. 20:30
69'
QUARTO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Sekulov, esce Bozhanaj. 20:29
69'
AMMONITO ILLANES: fallo su Bortolussi. 20:28
68'
Proteste del Padova per un possibile tocco di mano in area di Bouah: il VAR non interviene, confermata la decisione di Zanotti. 20:28
67'
AMMONITO MELEGONI: fallo su Capelli. 20:27
66'
Curiosità: seconda gara consecutiva per i toscani in superiorità numerica, dopo La Spezia. 20:26
65'
PRIMO CAMBIO NEL PADOVA: entra Harder, esce Di Maggio. 20:23
63'
Corner per la Carrarese. 20:23
61'
Andreoletti chiama subito i suoi giocatori per trovare le contromisure all'inferiorità numerica: 4-4-1 il nuovo modulo dei biancorossi. 20:22
60'
ESPULSO FUSI! Seconda ammonizione per fallo su Bozhanaj: Padova in 10 uomini! 20:20
60'
OCCASIONE PER IL PADOVA! Bleve sbaglia il disimpegno e serve Di Maggio che libera il destro dal limite dell'area: tiro fuori di poco. 20:21
58'
TERZO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Accornero, esce Abiuso. 20:17
58'
SECONDO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Bouah, esce Ruggeri. 20:16
56'
Movimenti sulle panchine, potrebbe arrivare il momento delle sostituzioni. 20:16
54'
Capelli protagonista dell'attacco ospite ma non riesce a coordinarsi per la conclusione una volta entrato in area di rigore. 20:14
52'
Batte Baselli, destro poco incisivo che viene deviato dalla barriera. 20:11
51'
Ripartenza veloce dei biancorossi che porta Varas al limite dell'area, steso da Ruggeri: punizione da posizione pericolosa. 20:10
49'
Confusione in area Padova: Cicconi calcia al volo, destro poco preciso, batti e ribatti poi la sfera viene allontanata dalla retroguardia ospite. 20:09
48'
Lancio profondo per Varas, Ruggeri chiude per la rimessa da fondo campo di Bleve. 20:08
46'
PRIMO CAMBIO NELLA CARRARESE: entra Melegoni, esce Parlanti. 20:05
46'
INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CARRARESE-PADOVA! Si riparte dal risultato di 0-0. 20:04
Squadre negli spogliatoi: Calabro e Andreoletti studiano le mosse per provare a rompere l'equilibrio e conquistare i tre punti. 19:53
Termina a reti bianche la prima frazione di gioco allo ''stadio dei Marmi'' tra Carrarese e Padova. Poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra, punteggio complessivamente giusto. Cartellino giallo per Zanon, Fusi e Ruggeri. 19:52
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! CARRARESE-PADOVA 0-0! 19:49
45'+1'
AMMONITO RUGGERI: atterrato Di Maggio. 19:48
45'
Un minuto di recupero. 19:48
45'
Batte Zuelli, destro basso che viene smorzato dalla barriera, poi il Padova libera la propria area di rigore. 19:48
44'
Cicconi conquista una punizione da posizione interessante: sanzionato il contatto con Sgarbi. 19:47
42'
Bortolussi tenta il dribbling ma Zanon non si fa superare e ''scorta'' la sfera oltre la linea di fondo campo. 19:45
40'
Cinque minuti all'intervallo più eventuale recupero. 19:43
39'
AMMONITO FUSI: fallo tattico ai danni di Bozhanaj. 19:42
37'
Ritmi notevolmente più bassi dopo un buon avvio. 19:40
36'
Scontro duro tra Bozhanaj e Capelli, il direttore di gara ferma subito il gioco per consentire i soccorsi. 19:39
34'
Traversone di Faedo verso Varas, diagonale difensiva di Zanon che chiude in fallo laterale. 19:37
32'
Spinta fallosa di Ruggeri ai danni di Di Maggio. 19:34
30'
Tentativo di triangolazione di Finotto con Zanon, suggerimento irraggiungibile per l'esterno destro. 19:33
28'
Gioco fermo, botta subita da Varas in uno scontro con Zuelli: il numero 7 biancorosso può proseguire il match. 19:31
26'
Filtrante di Di Maggio per Varas, tackle provvidenziale di Ruggeri che salva Bleve! 19:29
25'
Tiro dalla bandierina in favore della Carrarese. 19:27
23'
Incursione di Capelli che conquista un calcio d'angolo ma è partito da posizione di offside. 19:26
22'
Rinvio sbilenco di Fortin che esce oltre la linea laterale del campo. 19:24
20'
BOZHANAJ! Trasformazione diretta, destro alto di poco sopra la traversa. 19:23
19'
Perrotta stende Finotto ai 18 metri dalla porta di Fortin: occasione per gli uomini di Calabro. 19:22
19'
Traversone di Barreca a campanile, uscita in presa alta di Bleve. 19:21
16'
Sugli sviluppi della punizione, assist di Bozhanaj per Cicconi, sinistro di prima intenzione alto sopra la traversa. 19:19
15'
AMMONITO BARRECA: fallo su Zanon. 19:18
14'
Non si intendono Bozhanaj-Finotto, occasione potenziale sprecata dagli attaccanti giallazzurri. 19:17
13'
Rimessa laterale per gli ospiti nella metà campo avversaria. 19:16
11'
Sinistro di Zuelli dal limite dell'area, tiro potente respinto dal muro patavino. 19:14
10'
Zuelli prova lo scambio veloce con Cicconi ma la trama non si perfeziona.19:14
8'
Ancora in azione l'attaccante biancorosso, Bleve smanaccia in uscita e fa suo il pallone. 19:12
7'
Traversone di Varas, torre aerea di Bortolussi che non trova alcun compagno per la conclusione. 19:10
6'
Calcio d'angolo in favore degli Apuani. 19:09
5'
OCCASIONE PER IL PADOVA! Pasticcio della retroguardia di casa, Bortolussi serve Capelli il quale, in precario equilibrio, calcia senza inquadrare la porta. 19:09
4'
Contropiede della Carrarese condotto da Bozhanaj, chiusura provvidenziale di Sgarbi. 19:07
3'
Rilancio di Bleve complicato per Imperiale, sfera in fallo laterale. 19:06
2'
Cross di Zanon per Finotto, colpo di testa non indirizzato verso lo specchio della porta. Rimessa dal fondo di Fortin. 19:05
1'
INIZIA CARRARESE-PADOVA! Primo pallone giocato da Zuelli. 19:02
Squadre in campo agli ordini di Zanotti: padroni di casa in completo azzurro con banda orizzontale gialla, ospiti in completo rosso. 19:00
Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 18:44
Calabro è costretto a fare a meno di Schiavi, match-winner del ''Picco'': gioca Parlanti in mezzo al campo; Cicconi si riprende la corsia mancina, Abiuso di punta. Andreoletti perde Belli in difesa, rimpiazzato da Sgarbi, e inserisce Perrotta; Bortolussi terminale d'attacco con Varas e Di Maggio a sostegno. 18:41
FORMAZIONE PADOVA (3-4-2-1): Fortin - Sgarbi, Perrotta, Faedo - Capelli, Fusi, Baselli, Barreca - Varas, Di Maggio - Bortolussi. A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Favale, Boi, Ghiglione, Villa, Pastina, Crisetig, Harder, Bacci, Lasagna, Buonaiuto. 18:40
Carrarese - Padova è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Padova sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Attualmente Carrarese si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Padova si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; Padova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.
In casa Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Carrarese nell'ultima partita ha affrontato lo Spezia ottenendo 3 punti. Padova nella prima giornata ha affrontato l'Empoli ottenendo 0 punti. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 1 gol.
Carrarese e Padova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Padova ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.
Carrarese-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Carrarese e Padova tornano a incrociarsi a distanza di quasi 80 anni dall’ultima volta, che risale ai soli due match della stagione 1947/48, quando i veneti si imposero in entrambe le sfide per 4-0.
La Carrarese ha vinto il primo match di questo campionato (2-0 contro lo Spezia); i toscani potrebbero vincere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da dicembre 1947-gennaio 1948, mentre potrebbero infialre due successi nelle prime due sfide di un torneo cadetto per la seconda volta dopo quella del settembre 1946.
Nello scorso campionato, la Carrarese ha vinto soltanto una delle sei partite (2N, 3P) giocate contro squadre neopromosse in Serie BKT - quella contro il Cesena, nel dicembre 2024 (2-0) - perdendo tutte le ultime due, entrambe per 1-2, contro Juve Stabia e Mantova.
Il Padova ha perso il primo match di campionato contro l’Empoli (1-3); soltanto una volta nei sei tornei cadetti precedenti disputati negli anni 2000, i veneti hanno perso le prime due sfide stagione della competizione: nel 2013, contro Trapani e Palermo.
Nessuna formazione, nella prima giornata di questa Serie BKT, ha effettuato più conclusioni in seguito a un recupero offensivo rispetto a Carrarese e Padova: quattro come il Venezia. Per entrambe le squadre che si scontrano in questo match una di queste si è trasformata in gol, come per Venezia e Cesena.
Nicolás Schiavi ha segnato una doppietta contro lo Spezia nel primo match di campionato contro lo Spezia - tanti gol quanti quelli realizzati nelle precedenti 20 presenze in serie cadetta - il centrocampista della Carrarese potrebbe prendere parte a una marcatura per due gare consecutive per la prima volta in Serie BKT.
Mattia Bortolussi ha segnato il primo gol del Padova al suo ritorno in Serie BKT; l’ultimo giocatore dei biancoscudati ad andare a bersaglio nei primi due match all’esordio nel torneo cadetto è stato Luca Ravanelli, nel 2018 (contro Hellas Verona e Venezia).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: