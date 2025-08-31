Allo ''stadio dei Marmi'' termina a reti bianche la sfida tra Carrarese e Padova. L'equilibrio non si è rotto neanche dopo l'espulsione per somma di ammonizioni di Fusi: i giallazzurri non ne hanno approfittato, i biancorossi hanno difeso con ordine non disdegnando sortite in avanti.

Calabro è costretto a fare a meno di Schiavi, match-winner del ''Picco'': gioca Parlanti in mezzo al campo; Cicconi si riprende la corsia mancina, Abiuso di punta. Andreoletti perde Belli in difesa, rimpiazzato da Sgarbi, e inserisce Perrotta; Bortolussi terminale d'attacco con Varas e Di Maggio a sostegno. 18:41

Termina a reti bianche la prima frazione di gioco allo ''stadio dei Marmi'' tra Carrarese e Padova. Poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra, punteggio complessivamente giusto. Cartellino giallo per Zanon, Fusi e Ruggeri. 19:52

Squadre negli spogliatoi: Calabro e Andreoletti studiano le mosse per provare a rompere l'equilibrio e conquistare i tre punti. 19:53

PREPARTITA

Carrarese - Padova è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 19:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Padova sarà Andrea Zanotti. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente Carrarese si trova 4° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Padova si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Carrarese ha segnato 2 gol e ne ha subiti 0; Padova ha segnato 1 gol e ne ha subiti 3.

In casa Carrarese ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Carrarese nell'ultima partita ha affrontato lo Spezia ottenendo 3 punti.

Padova nella prima giornata ha affrontato l'Empoli ottenendo 0 punti.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 1 gol.

Carrarese e Padova si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Padova ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Carrarese-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Carrarese e Padova tornano a incrociarsi a distanza di quasi 80 anni dall’ultima volta, che risale ai soli due match della stagione 1947/48, quando i veneti si imposero in entrambe le sfide per 4-0.

La Carrarese ha vinto il primo match di questo campionato (2-0 contro lo Spezia); i toscani potrebbero vincere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta da dicembre 1947-gennaio 1948, mentre potrebbero infialre due successi nelle prime due sfide di un torneo cadetto per la seconda volta dopo quella del settembre 1946.

Nello scorso campionato, la Carrarese ha vinto soltanto una delle sei partite (2N, 3P) giocate contro squadre neopromosse in Serie BKT - quella contro il Cesena, nel dicembre 2024 (2-0) - perdendo tutte le ultime due, entrambe per 1-2, contro Juve Stabia e Mantova.

Il Padova ha perso il primo match di campionato contro l’Empoli (1-3); soltanto una volta nei sei tornei cadetti precedenti disputati negli anni 2000, i veneti hanno perso le prime due sfide stagione della competizione: nel 2013, contro Trapani e Palermo.

Nessuna formazione, nella prima giornata di questa Serie BKT, ha effettuato più conclusioni in seguito a un recupero offensivo rispetto a Carrarese e Padova: quattro come il Venezia. Per entrambe le squadre che si scontrano in questo match una di queste si è trasformata in gol, come per Venezia e Cesena.

Nicolás Schiavi ha segnato una doppietta contro lo Spezia nel primo match di campionato contro lo Spezia - tanti gol quanti quelli realizzati nelle precedenti 20 presenze in serie cadetta - il centrocampista della Carrarese potrebbe prendere parte a una marcatura per due gare consecutive per la prima volta in Serie BKT.

Mattia Bortolussi ha segnato il primo gol del Padova al suo ritorno in Serie BKT; l’ultimo giocatore dei biancoscudati ad andare a bersaglio nei primi due match all’esordio nel torneo cadetto è stato Luca Ravanelli, nel 2018 (contro Hellas Verona e Venezia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: