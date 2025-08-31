La Sampdoria è la squadra contro cui il Südtirol ha vinto più partite in Serie BKT: tre successi contro una vittoria dei liguri, tutte nel corso delle due precedenti stagioni (2023/24 e 2024/25). Inoltre, la formazione del Trentino-Alto Adige non ha mai concesso più di una rete nei quattro match agli avversari di giornata (tre totali).18:39

Un primo tempo a senso unico tra Sudtirol e Sampdoria. I padroni di casa sfruttano al massimo le diverse amnesie difensive dei blucerchiati: apre Casiraghi e chiude El Kaouakibi, nel mezzo la rete di Merkaj. Le occasioni per la Sampdoria, guidata da un ottimo Cuni, non mancano, ma il gol non arriva. All'intervallo il risultato è netto.19:47

Sudtirol - Sampdoria è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 31 agosto alle ore 19:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Sampdoria sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente il Sudtirol si trova 3° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; la Sampdoria ha segnato 1 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Sudtirol ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Sudtirol nell'ultima partita ha affrontato il Catanzaro ottenendo 1 punto.

La Sampdoria nella prima giornata ha affrontato Modena ottenendo 0 punti.

Sudtirol e Sampdoria si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 3 volte, la Sampdoria ha vinto 1 volta mentre non ci sono mai stati pareggi.

Sudtirol-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Sampdoria è la squadra contro cui il Südtirol ha vinto più partite in Serie BKT: tre successi contro una vittoria dei liguri, tutte nel corso delle due precedenti stagioni (2023/24 e 2024/25). Inoltre, la formazione del Trentino-Alto Adige non ha mai concesso più di una rete nei quattro match agli avversari di giornata (tre totali).

Il Südtirol è imbattuto in ognuna delle cinque precedenti sfide casalinghe in Serie BKT contro formazioni liguri: due vittorie e tre pareggi nelle ultime due edizioni del torneo (contro Genoa, Sampdoria e Spezia).

Il Südtirol ha pareggiato (1-1 con il Catanzaro) la prima partita di questa Serie BKT e potrebbe restare imbattuto in ognuna delle prime due gare stagionali nel torneo per la terza annata di fila: una vittoria e un pareggio nel 2023/24 e due vittorie nel 2024/25.

La Sampdoria ha perso la gara d’esordio nella Serie BKT appena iniziata dopo aver registrato una striscia di quattro partite senza sconfitte alla fine della precedente (1V, 3N). I blucerchiati non hanno mai incassato due ko nei primi due match stagionali nel campionato cadetto.

Nella prima giorna di questa Serie BKT, nessuna squadra ha subito meno tiri del Südtirol: sette come la Carrarese. Tuttavia, la formazione del Trentino-Alto Adige è anche quella che ha completato meno passaggi (85) e giocato meno palloni (334).

Daniele Casiraghi ha servito un assist nella prima giornata di questa Serie BKT e potrebbe prendere parte ad una marcatura in due presenze di fila nel torneo per la prima volta dal febbraio-marzo scorsi (1G, 1A). Il 15 febbraio 2025 ha firmato su calcio di rigore il gol vittoria del Südtirol sulla Sampdoria in campionato e in generale, nel torneo cadetto, solo contro Ascoli, Ternana e Spezia (tre ciascuna) vanta più reti che ai blucerchiati – due come al Cittadella.

Con un gol in questa sfida, Massimo Coda – attualmente a quota 135 reti come Stefan Schwoch – diventerebbe il miglior marcatore di sempre della Serie BKT. Tuttavia, il Südtirol è la squadra contro cui l’attaccante blucerchiato ha giocato più partite in cadetteria (cinque) senza mai riuscire a segnare.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: