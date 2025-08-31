Primo tempo di affondo, secondo di gestione. Il Sudtirol chiude la pratica Sampdoria in appena 45 minuti. Un netto 3-0 senza enormi sforzi, nel segno di Casiraghi, Merkaj ed El Kaouakibi. Nella seconda frazione non è arrivata la reazione attesa dai blucerchiati, pimpanti ma poco concreti. Nel finale c'è gioia solo per Coda, diventato il miglior marcatore della Serie B.La squadra di Caserta già in piena crisi dopo due giornate, il Sudtirol invece convince.
Nel prossimo turno il Sudtirol affronterà il Palermo, mentre la Sampdoria se la vedrà con il Cesena.
Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sudtirol-Samdporia, arrivederci al prossimo turno di Serie B.20:52
90'+3'
Fine partita: SUDTIROL-SAMPDORIA 3-1 ( 9' Casiraghi, 19' Merkaj, 31' El Kaouakibi, 90' Coda).20:51
90'
GOL! Sudtirol-SAMPDORIA 3-1! Rete di Massimo CODA! Splendida rete di Coda che con il mancino firma il 136esimo gol della sua carriera in Serie B, diventando il miglior marcatore di sempre in questa categoria.
Nel secondo tempo in casa Sudtirol occhio a Coulibaly e Odogwu, nella Sampdoria scalpita Coda.19:47
Un primo tempo a senso unico tra Sudtirol e Sampdoria. I padroni di casa sfruttano al massimo le diverse amnesie difensive dei blucerchiati: apre Casiraghi e chiude El Kaouakibi, nel mezzo la rete di Merkaj. Le occasioni per la Sampdoria, guidata da un ottimo Cuni, non mancano, ma il gol non arriva. All'intervallo il risultato è netto.19:47
45'+1'
Finisce il primo tempo di SUDTIROL-SAMPDORIA!19:47
45'
Concesso 1 minuto di recupero.19:46
42'
Tiro di mancino incrociato di Henderson, palla che accarezza il palo e va sul fondo.19:42
41'
Bella giocata di Cuni, il migliore dei suoi fin qui: ottima girata e conclusione a giro con il destro, bravo Adamonis19:42
38'
Partita che inizia ad essere parecchio nervosa, gioco spezzettato e continue interruzioni.19:39
34'
Grandissima occasione per la Sampdoria che colpisce la traversa con Ioannou. Si salva il Sudtirol.19:37
31'
GOL! SUDTIROL-Sampdoria 3-0! Rete di Hamza EL KAOUAKIBI! Pasticcio davvero clamoroso della linea difensiva della Sampdoria in complicità con Ghidotti e palla che diventa buona per il centrocampista del Sudtirol che deve solo appoggiare a porta vuota.
Girata volante di Cuni con il destro, palla parecchio alta sopra la traversa.19:25
22'
Un'altra buona occasione per la Sampdoria, questa volta von il mancino di Cherubini. Bene però la difesa del Sudtirol che respinge e libera.19:25
19'
GOL! SUDTIROL-Sampdoria 2-0! Rete di Silvio MERKAJ! Sugli sviluppi di una rimessa laterale, dopo un tiro masticato di Davi, la palla diventa buona per Merkaj, bravo e freddo a ribadire in rete con un mancino preciso.
Occasione per la Sampdoria con Cuni che, di prima intenzione, su assist di Henderson, conclude con il piatto destro: bravo Adamonis a bloccare in presa bassa.19:16
12'
Timida reazione della Sampdoria che insiste con un possesso palla parecchio prolungato. Si difende in maniera molto compatta e ordinata il Sudtirol.19:14
9'
GOL! SUDTIROL-Sampdoria 1-0! Rete di Daniele CASIRAGHI! Respinta corta di Ferri, ne approfitta Casiraghi che dalla lunga distanza lascia partire un mancino potente e preciso che si infila all'incrocio alla sinistra di Ghidotti.
Possesso palla prolungato della Sampdoria nonostante il pressing ultra offensivo del Sudtirol.19:09
4'
Primo squillo della Sampdoria con Cuni che prova a concludere dopo un ottimo aggancio, riesce però a liberare senza troppi problemi il Sudtirol.19:05
1'
Inizia il primo tempo di SUDTIROL-SAMPDORIA!19:03
Sudtirol-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Sampdoria è la squadra contro cui il Südtirol ha vinto più partite in Serie BKT: tre successi contro una vittoria dei liguri, tutte nel corso delle due precedenti stagioni (2023/24 e 2024/25). Inoltre, la formazione del Trentino-Alto Adige non ha mai concesso più di una rete nei quattro match agli avversari di giornata (tre totali).
Il Südtirol è imbattuto in ognuna delle cinque precedenti sfide casalinghe in Serie BKT contro formazioni liguri: due vittorie e tre pareggi nelle ultime due edizioni del torneo (contro Genoa, Sampdoria e Spezia).
Il Südtirol ha pareggiato (1-1 con il Catanzaro) la prima partita di questa Serie BKT e potrebbe restare imbattuto in ognuna delle prime due gare stagionali nel torneo per la terza annata di fila: una vittoria e un pareggio nel 2023/24 e due vittorie nel 2024/25.
La Sampdoria ha perso la gara d’esordio nella Serie BKT appena iniziata dopo aver registrato una striscia di quattro partite senza sconfitte alla fine della precedente (1V, 3N). I blucerchiati non hanno mai incassato due ko nei primi due match stagionali nel campionato cadetto.
Nella prima giorna di questa Serie BKT, nessuna squadra ha subito meno tiri del Südtirol: sette come la Carrarese. Tuttavia, la formazione del Trentino-Alto Adige è anche quella che ha completato meno passaggi (85) e giocato meno palloni (334).
Daniele Casiraghi ha servito un assist nella prima giornata di questa Serie BKT e potrebbe prendere parte ad una marcatura in due presenze di fila nel torneo per la prima volta dal febbraio-marzo scorsi (1G, 1A). Il 15 febbraio 2025 ha firmato su calcio di rigore il gol vittoria del Südtirol sulla Sampdoria in campionato e in generale, nel torneo cadetto, solo contro Ascoli, Ternana e Spezia (tre ciascuna) vanta più reti che ai blucerchiati – due come al Cittadella.
Con un gol in questa sfida, Massimo Coda – attualmente a quota 135 reti come Stefan Schwoch – diventerebbe il miglior marcatore di sempre della Serie BKT. Tuttavia, il Südtirol è la squadra contro cui l’attaccante blucerchiato ha giocato più partite in cadetteria (cinque) senza mai riuscire a segnare.
