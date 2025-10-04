Termina a reti inviolate il match tra Avellino e Mantova che, a dispetto del risultato, regalano diverse emozioni al pubblico del Partenio. Dopo un primo tempo quasi totalmente di marca mantovana, nella ripresa le due formazioni si equivalgono. Le occasioni più importanti sono di Radaelli e Bonfanti in avvio, dal 60' in poi gli irpini si prendono gran parte della scena: dopo la rete annullata a Besaggio al 61', sul finale Biasci si ritrova ben due volte a tu per tu con Festa ma non riesce a incidere. In pieno recupero Simic trova un altro guizzo, ma la difesa ospite si piazza a difesa della porta e salva il pari.
90'+5'
Finisce qui: 0-0.16:56
90'+4'
CHANCE LUPI! Corner Avellino, batte Besaggio: Simic calcia ma il Mantova salva sulla linea!16:55
90'+1'
Colpo di testa di Crespi (Avellino), para Festa complice una deviazione di Radaelli.16:53
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:52
88'
Cartellino giallo per Artioli (Mantova) che stende Russo.16:50
87'
ANCORA AVELLINO! Destro ravvicinato di Biasci, pallone sul fondo!16:49
86'
DOPPIA CHANCE AVELLINO! Biasci arriva a tu per tu con Festa che dice "no" all'attaccante irpino. A rimorchio arriva Kumi ma il portiere ospite para ancora!16:49
85'
Lavora bene la difesa ospite che torna al possesso.16:46
84'
L'Avellino recupera palla è imposta.16:45
81'
Manovra avvolgente degli ospiti.16:42
80'
Sostituzione Avellino: esce Palmiero per Palumbo.16:41
80'
Dieci minuti, più il recupero, al termine del match. Mantova più propositivo, Avellino in attesa.16:40
78'
Giropalla del Mantova.16:39
76'
Cartellino giallo per Kumi (Avellino) che sgambetta Radaelli in ripartenza.16:38
76'
I lupi conquistano una serie di corner consecutivi: il Mantova allontana.16:37
75'
Due cambi per i padroni di casa: escono Cagnano e Missori per Crespi e Milani.16:36
74'
Sale l'Avellino.16:34
73'
Sostituzione Mantova: problemi per Bani, al suo posto Mantovani.16:34
73'
A terra Bani, in campo lo staff medico del Mantova.16:33
72'
Cartellino giallo ai danni di Bani (Mantova) che ferma la ripartenza di Besaggio.16:33
70'
Mantiene il possesso il Mantova.16:30
68'
Cartellino giallo per Palmiero (Avellino) per una trattenuta su Trimboli.16:29
67'
Destro dalla distanza di Ruocco, muro dell'Avellino.16:29
65'
Pressing alto del Mantova.16:26
63'
Sostituzione Mantova: fuori anche Caprini per Ruocco.16:25
63'
Sostituzione Mantova: esce Bonfanti per Mancuso.16:25
61'
GOL ANNULLATO ALL'AVELLINO! Besaggio arriva a rimorchio di Russo, che entra bene in area, e infila all'angolino dal limite dell'area. Il direttore di gara, però, è costretto ad annullare la rete per un fallo.16:24
60'
Si accende il match! Entrambe le formazioni a caccia del vantaggio!16:21
59'
CI PROVA L'AVELLINO! Destro ravvicinato di Missori che becca l'esterno della rete!16:20
58'
ANCORA MANTOVA! Bonfanti approfitta di un errore difensivo dei lupi e calcia in porta: la sua conclusione è debole e il portiere di casa fa sua la sfera!16:19
57'
Cartellino giallo per Caprini (Mantova) che ferma la ripartenza di Biasci. Per lui la prima ammonizione della partita.16:18
56'
OCCASIONE MANTOVA! Radaelli viene servito sulla destra e mette il pallone dentro, ci arriva Fontanarosa che rischia l'autorete. Salva Iannarilli!16:18
56'
Ancora Mantova in possesso.16:17
55'
Giropalla del Mantova che torna a impostare.16:15
53'
Destro di Russo (Avellino), tiro centrale. Festa blocca.16:14
50'
CHANCE AVELLINO! Gran tiro da lontano di Palmiero che indirizza il pallone sotto il sette, Festa dice "no"!16:12
50'
Attacca l'Avellino.16:11
46'
Caprini (Mantova) si mette subito in mostra ma calibra male il tiro.16:07
46'
Doppio cambio, invece, per Biancolino: fuori Lescano e Insigne per Russo e Besaggio.16:06
46'
Sostituzione: esce Bragantini per Marras.16:06
46'
Si ricomincia!16:05
Al momento, sugli altri campi, a eccezione del 2-0 del Venezia sul Frosinone ci sono tutte situazioni di partita: Bari 0-0 Padova; Monza 1-1 Catanzaro.15:54
Zero a zero a fine primo tempo. Più Mantova che Avellino. Gli ospiti creano molto e cercano di trafiggere Iannarilli soprattutto dalla distanza, l'estremo difensore di casa è concentrato e abbassa però la saracinesca. I lupi si fanno vedere molto meno in avanti, ma provano comunque a impensierire Festa con Biasci e Lescano, entrambi propositivi.16:05
45'+3'
Fine primo tempo: 0-0.15:50
45'+2'
Tiro a giro di Artioli (Mantova), questa volta Iannarilli blocca facile.15:50
45'+1'
Tre minuti di recupero.15:47
43'
ANCORA MANTOVA! Caprini rientra sul destro e conclude forte in porta, Iannarilli si distende e si fa trovare nuovamente pronto!15:46
41'
Tentativo di Lescano (Avellino), il pallone termina oltre la linea di fondo.15:43
40'
Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo. Ora l'Avellino prova a salire.15:42
37'
Destro di Castellini (Mantova) da calcio piazzato, respinge Iannarilli.15:40
35'
Sempre Mantova. Avellino schiacciato nella propria metà campo.15:38
33'
CHANCE MANTOVA! Tiro a giro di Radaelli dal limite, Iannarilli smanaccia sul fondo!15:35
31'
Giropalla del Mantova.15:33
30'
Sostituzione Mantova: non ce la fa Paoletti, dentro Majer.15:32
29'
Riprende il match.15:31
26'
Scontro di gioco: a terra Paoletti e Artioli, staff medico del Mantova in campo.15:29
24'
CHANCE AVELLINO! Sinistro insidioso di Biasci di controbalzo, l'estremo difensore ospite è attento e para!15:28
22'
Artioli (Mantova) effettua un cross interessante da sinistra, Cagnano anticipa Bragantini e poi subisce anche fallo. Riparte la formazione irpina.15:25
21'
Destro di Radaelli (Mantova) da fuori area, para ancora Iannarilli.15:23
20'
Venti minuti sul cronometro, si resta sullo 0-0.15:21
16'
Spinge il Mantova, Avellino più basso.15:19
13'
Cross dentro, allontana l'Avellino.15:17
12'
Ancora un corner a favore del Mantova.15:14
10'
Spinge il Mantova, girata in area di Bonfanti che termina alta.15:12
10'
Destro secco di Radaelli (Mantocva): para Iannarilli.15:12
9'
Si difende bene il Mantova che va in contropiede, Caprini arriva sulla linea di fondo e tenta il cross deviato in corner.15:11
8'
Manovra offensiva sbagliata anche per gli ospiti, riparte l'Avellino.15:09
7'
Giropalla sterile, ora è il Mantova che imposta.15:09
6'
Giropalla dei padroni di casa.15:08
2'
Botta e risposta: Bonfanti (Mantova) ci prova dalla distanza, blocca Iannarilli.15:05
2'
Subito lo squillo dell'Avellino con il destro di prima intenzione di Biasci su cross dalla destra di Cancellotti. Pallone fuori.15:04
1'
Si parte!15:02
L'arbitro di Avellino-Mantova sarà Giuseppe Allegretta.14:37
FORMAZIONE MANTOVA (4-2-3-1): Festa - Radaelli, Bani, Cella, Castellini - Paoletti, Artioli - Bragantini, Trimboli, Caprini - Bonfanti.14:35
Le due formazioni vivono due momenti opposti: l'Avellino è infatti in quarta posizione con 11 punti in classifica, il Mantova è penultimo a 3.14:31
Nello scorso turno i lupi di Biancolino hanno conquistato un pari (2-2) fuori casa a Padova. Stessa sorte per il Mantova, reduce dall'1-1 contro l'Empoli dopo il pesantissimo Ko per 5-1 subito dal Frosinone.14:30
Benvenuti alla diretta scritta di Avellino-Mantova, dallo Stadio Partenio Lombardi per la settima giornata del campionato di Serie B!14:25
Avellino - Mantova è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino. Arbitro di Avellino - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Attualmente l'Avellino si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Mantova si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte). L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.
In casa l'Avellino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Frosinone e Juve Stabia ottenendo 0 punti. L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 2-2 mentre Mantova ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.
Avellino e Mantova si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino non ha mai vinto, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Avellino-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Mantova non ha mai perso in sei sfide di Serie BKT contro l'Avellino (3V, 3N); tra le squadre contro cui non ha mai perso nella competizione ha affrontato più volte solo il Palermo (8N).
Nelle tre sfide casalinghe di Serie BKT contro l'Avellino, il Mantova ha subito un solo gol (1-1 il 12 ottobre 2008), mantenendo la porta inviolata in due successi nel 2006 e nel 2008.
Dopo una serie di tre successi consecutivi contro squadre neopromosse in Serie BKT, il Mantova ha perso la più recente (0-1 contro la Virtus Entella) e già nello scorso campionato aveva subito due sconfitte di fila contro squadre provenienti dalla Serie C, tra agosto e settembre contro Juve Stabia e Cesena.
L'Avellino ha vinto le prime due partite casalinghe di questa Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi nelle prime tre gare interne stagionali nella competizione.
Il Mantova ha perso le ultime quattro partite di Serie BKT, eguagliando così la sua peggiore serie di sconfitte consecutive nella competizione, risalente al 1959.
Tommaso Biasci ha segnato nelle ultime due gare di Serie BKT, ma non ha mai trovato il gol per tre partite consecutive nella competizione, essendosi fermato sei volte a quota due sfide di fila.
Leonardo Mancuso ha partecipato a tre gol (due reti, un assist) in tre sfide in Serie BKT contro l'Avellino; ha segnato in entrambe le gare in cui è partito titolare contro i Biancoverdi, nel 2017 e nel 2018 con la maglia del Pescara.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: