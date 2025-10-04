Termina a reti inviolate il match tra Avellino e Mantova che, a dispetto del risultato, regalano diverse emozioni al pubblico del Partenio. Dopo un primo tempo quasi totalmente di marca mantovana, nella ripresa le due formazioni si equivalgono. Le occasioni più importanti sono di Radaelli e Bonfanti in avvio, dal 60' in poi gli irpini si prendono gran parte della scena: dopo la rete annullata a Besaggio al 61', sul finale Biasci si ritrova ben due volte a tu per tu con Festa ma non riesce a incidere. In pieno recupero Simic trova un altro guizzo, ma la difesa ospite si piazza a difesa della porta e salva il pari.

Zero a zero a fine primo tempo. Più Mantova che Avellino. Gli ospiti creano molto e cercano di trafiggere Iannarilli soprattutto dalla distanza, l'estremo difensore di casa è concentrato e abbassa però la saracinesca. I lupi si fanno vedere molto meno in avanti, ma provano comunque a impensierire Festa con Biasci e Lescano, entrambi propositivi.16:05

ANCORA MANTOVA! Bonfanti approfitta di un errore difensivo dei lupi e calcia in porta: la sua conclusione è debole e il portiere di casa fa sua la sfera!16:19

PREPARTITA

Avellino - Mantova è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino.

Arbitro di Avellino - Mantova sarà Claudio Giuseppe Allegretta. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Attualmente l'Avellino si trova 5° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Mantova si trova 18° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte).

L'Avellino ha segnato 11 gol e ne ha subiti 9; Mantova ha segnato 5 gol e ne ha subiti 13.

In casa l'Avellino ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Mantova ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

L'Avellino nelle ultime 3 partite ha affrontato Carrarese, la Virtus Entella e Padova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, il Frosinone e Juve Stabia ottenendo 0 punti.

L'Avellino ha incontrato nell'ultima partita Padova pareggiando 2-2 mentre Mantova ha incontrato Juve Stabia perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Tommaso Biasci con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Mancuso con 3 gol.

Avellino e Mantova si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match l'Avellino non ha mai vinto, Mantova ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Avellino-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Mantova non ha mai perso in sei sfide di Serie BKT contro l'Avellino (3V, 3N); tra le squadre contro cui non ha mai perso nella competizione ha affrontato più volte solo il Palermo (8N).

Nelle tre sfide casalinghe di Serie BKT contro l'Avellino, il Mantova ha subito un solo gol (1-1 il 12 ottobre 2008), mantenendo la porta inviolata in due successi nel 2006 e nel 2008.

Dopo una serie di tre successi consecutivi contro squadre neopromosse in Serie BKT, il Mantova ha perso la più recente (0-1 contro la Virtus Entella) e già nello scorso campionato aveva subito due sconfitte di fila contro squadre provenienti dalla Serie C, tra agosto e settembre contro Juve Stabia e Cesena.

L'Avellino ha vinto le prime due partite casalinghe di questa Serie BKT e non ha mai ottenuto tre successi nelle prime tre gare interne stagionali nella competizione.

Il Mantova ha perso le ultime quattro partite di Serie BKT, eguagliando così la sua peggiore serie di sconfitte consecutive nella competizione, risalente al 1959.

Tommaso Biasci ha segnato nelle ultime due gare di Serie BKT, ma non ha mai trovato il gol per tre partite consecutive nella competizione, essendosi fermato sei volte a quota due sfide di fila.

Leonardo Mancuso ha partecipato a tre gol (due reti, un assist) in tre sfide in Serie BKT contro l'Avellino; ha segnato in entrambe le gare in cui è partito titolare contro i Biancoverdi, nel 2017 e nel 2018 con la maglia del Pescara.

