Il Bari non vinceva dal 4 maggio 2025. Caserta salva la panchina, che prima della gara era molto traballante, e vince la gara con i cambi: Moncini che si procura e segna il rigore del pari, Dorval che fa l’assist per il gol vittoria di Cerri. I pugliesi salgono così al sedicesimo posto con sei punti.

Il Bari si trova al diciassettesimo posto in classifica con tre punti in sei gare, frutto di tre pareggi ed altrettante sconfitte. La squadra di Caserta cerca la prima vittoria in campionato e nello scorso turno ha pareggiato 2-2 in casa dell’Entella. I biancorossi non vincono in serie B dal 4 maggio dello scorso campionato (1-0 al Pisa).13:03

Il Padova occupa invece la decima posizione con otto punti e sono in serie positiva da tre gare. Dopo un avvio complicato la squadra di Andreoletti sembra aver preso confidenza con la serie cadetta. Nell’ultimo gara i biancoscudati hanno pareggiato 2-2 all’Euganeo contro l’Avellino.13:03

Il Padova deve fare a meno di Pastina, Bacci e Baselli e dello squalificato Papu Gomez. Tre cambi per Andreoletti rispetto alla gara con l’Avellino: dentro Crisetig, Barreca e Lasagna.14:40

Arbitra la sfida Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Regattieri e dal quarto uomo Di Francesco. Mazzoleni e Rutella rispettivamente al Var e Avar.14:58

Primo tempo equilibrato, con il Bari che prova a fare la partita ma con il Padova che tiene bene il campo. Sfortunata la squadra di Caserta, che al quarto d’ora perde Nikolaou per infortunio (dentro il giovane Kassama). Due occasioni per Antonucci, con Fortin che si è fatto trovare pronto, mentre il Padova è andato vicino al gol con un colpo di testa di Sgarbi su corner di Barreca e nel finale di tempo con Lasagna.15:51

Il Bari ribalta una partita che sembrava fuori controllo. Padroni di casa in difficoltà nel secondo tempo, con il Padova più aggressivo che trova il vantaggio al 50’ con Bortolussi, bravo a infilare Cerofolini con un destro di prima su un preciso lancio di Capelli. Il Padova riesce a creare altre occasioni con Bortolussi ma è bravo il portiere barese a tenere in partita i suoi. Nel momento migliore del Padova, quando il Bari non sembrava riuscisse a trovare la forza di reagire, Moncini viene atterrato in area da Capelli: rosso per il difensore e penalty per il Bari, realizzato dallo stesso Moncini. All’84’ il Bari la ribalta definitivamente: Dorval scambia con Castrovilli all’altezza della bandierina e pennella un cross morbido che Cerri insacca alle spalle di Fortin. Il Padova, in dieci uomini, non riesce più a rendersi pericoloso ed il Bari conquista i primi tre punti in campionato.17:07

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 3 gol.

Bari e Padova si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 11 volte, Padova ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.

Bari-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bari ha vinto tre delle ultime cinque partite contro il Padova in Serie BKT (2N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 sfide (8N, 3P).

Nelle ultime otto gare di Serie BKT tra Bari e Padova non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: in questo parziale ci sono state quattro vittorie pugliesi, tre pareggi e un successo veneto. L'ultima sfida tra queste due squadre è terminata 2-1 in favore del Bari.

Il Bari non perde in casa contro il Padova in Serie BKT dal 1965: da allora, i Galletti hanno ottenuto cinque successi e sei pareggi in 11 sfide casalinghe contro i Biancoscudati (l'ultimo precedente un 2-2 datato 23 novembre 2013).

Il Bari ha registrato sei pareggi nelle sue 10 partite casalinghe in Serie BKT (3V, 1N), inclusi i due più recenti contro Monza e Sampdoria; i biancorossi non arrivano a tre pareggi interni di fila nel torneo da febbraio-marzo 2025 (contro Cremonese, Sampdoria e Salernitana).

Il Padova ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie BKT, contro Carrarese e Monza (1V, 1N). Non arriva a tre gare esterne di fila senza subire gol in questa competizione da aprile-maggio 2011 (due vittorie, un pareggio in quel caso).

Gabriele Moncini ha segnato in entrambe le sue ultime due partite casalinghe in Serie BKT: non trova il gol in almeno tre gare interne di fila nella competizione da febbraio-aprile 2019 (quattro in quel caso), quando la terza di queste fu proprio contro il Padova, il 30 marzo 2019 con la maglia del Cittadella.

Kevin Lasagna, che la scorsa stagione in Serie BKT ha segnato sette gol in 34 presenze con la maglia del Bari, non ha mai trovato il gol nelle quattro sfide contro i pugliesi nella competizione, fornendo però un assist nel successo per 2-0 del Carpi nel 2017.

