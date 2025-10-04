Il Bari non vinceva dal 4 maggio 2025. Caserta salva la panchina, che prima della gara era molto traballante, e vince la gara con i cambi: Moncini che si procura e segna il rigore del pari, Dorval che fa l’assist per il gol vittoria di Cerri. I pugliesi salgono così al sedicesimo posto con sei punti.
Il Padova si ferma dopo tre risultati utili consecutivi e lascia il San Nicola con stati d’animo contrastanti: da una parte la consapevolezza di aver giocato un’ottima gara per settanta minuti, dall’altra il rammarico per due leggerezze difensive costate prima il calcio di rigore e poi la rete del 2-1 finale. Veneti che mantengono però il decimo posto in classifica con otto punti.
Nel prossimo turno il Bari sarà impegnato contro la Reggiana, mentre il Padova affronterà il Catanzaro.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bari-Padova 2-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie B!17:13
Il Bari ribalta una partita che sembrava fuori controllo. Padroni di casa in difficoltà nel secondo tempo, con il Padova più aggressivo che trova il vantaggio al 50’ con Bortolussi, bravo a infilare Cerofolini con un destro di prima su un preciso lancio di Capelli. Il Padova riesce a creare altre occasioni con Bortolussi ma è bravo il portiere barese a tenere in partita i suoi. Nel momento migliore del Padova, quando il Bari non sembrava riuscisse a trovare la forza di reagire, Moncini viene atterrato in area da Capelli: rosso per il difensore e penalty per il Bari, realizzato dallo stesso Moncini. All’84’ il Bari la ribalta definitivamente: Dorval scambia con Castrovilli all’altezza della bandierina e pennella un cross morbido che Cerri insacca alle spalle di Fortin. Il Padova, in dieci uomini, non riesce più a rendersi pericoloso ed il Bari conquista i primi tre punti in campionato.17:07
Rao, servito da Moncini, cerca di liberarsi al limite dell'area: diagonale sinistro che esce a lato della porta difesa da Fortin.16:09
45'
Inizia il secondo tempo! BARI-PADOVA 0-0!16:05
45'
Doppia sostituzione per il Bari: fuori Gytkjær e Burgio per Moncini e Dorval.16:05
Squadre pronte a rientrare in campo, in arrivo due cambi per il Bari.16:05
Primo tempo equilibrato, con il Bari che prova a fare la partita ma con il Padova che tiene bene il campo. Sfortunata la squadra di Caserta, che al quarto d’ora perde Nikolaou per infortunio (dentro il giovane Kassama). Due occasioni per Antonucci, con Fortin che si è fatto trovare pronto, mentre il Padova è andato vicino al gol con un colpo di testa di Sgarbi su corner di Barreca e nel finale di tempo con Lasagna.15:51
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. BARI-PADOVA 0-0!15:50
45'+3'
Corner di Fusi, palla che esce dall'area di rigore. Ci prova poi Faedo da fuori, palla sul fondo.15:50
45'
Due minuti di recupero.15:47
45'
Fusi dalla lunga distanza, tiro che non impensierisce Cerofolini.15:46
44'
OCCASIONE PADOVA! Cross di Capelli dalla destra, Lasagna tocca al volo di sinistro e indirizza il pallone sul primo palo: para Cerofolini!15:47
40'
Padova che ha preso il controllo del match in questi ultimi minuti.15:45
36'
Lasagna serve Barreca sulla sinistra: diagonale dell'esterno del Padova, libera Kassama.15:38
35'
Dieci minuti alla fine della prima frazione di gioco.15:37
33'
Azione confusa del Padova in area del Bari, ma Capelli non riesce a concretizzare. Poi la palla arriva a Fusi che però si trova in posizione irregolare.15:36
31'
Verreth calcia direttamente in porta, ma il tiro è troppo debole per impensierire Fortin.15:33
31'
Sgarbi falloso su Antonucci: punizione Bari dalla trequarti.15:32
30'
Corner di Barrecca dalla sinistra, Perrotta non riesce a colpire di testa. Poi Dickmann viene atterrato da Capelli.15:31
28'
Cartellino giallo per Emanuele Rao che trattiene Faedo sulla trequarti.15:29
27'
OCCASIONE BARI! Antonucci, servito da Burgio dalla sinistra, controlla in area con il destro e calcia con il sinistro: rasoterra centrale che para Fortin!15:29
26'
Le due squadre provano ad aggirare il centrocampo avversario con lanci lunghi dalla difesa.15:27
21'
OCCASIONE PADOVA! Corner di Barreca dalla sinistra, colpo di testa di Sgarbi che esce di poco sul secondo palo!15:23
18'
Castrovilli prova un cross dalla trequarti: palla troppo lunga che si perde sul fondo.15:19
16'
Sostituzione Bari: fuori Dimitrios Nikolaou e dentro Sheriff Kassama.15:18
15'
Nikolaou resta a terra: problemi per il difensore del Bari che chiede il cambio.15:16
13'
MERONI! Corner di Castrovilli, palla spizzata che arriva sulla testa del difensore del Bari che manda alto da pochi passi!15:14
12'
OCCASIONE BARI! Antonucci trova lo spazio per il tiro dal limite dell'area, Fortin devia in calcio d'angolo!15:14
10'
Pagano prova il cross in mezzo dalla destra, palla che esce sul fondo.15:11
8'
Prima da titolare con il Bari in serie B per Emanuele Rao, classe 2006.15:10
7'
Bella azione di Rao sulla sinistra che salta due avversari e mette in mezzo una palla che viene però allontanata dalla difesa veneta.15:08
4'
Intervento dei sanitari in soccorso di Verreth, rimasto a terra dopo uno scontro a metà campo.15:05
3'
Ci prova Lasagna, ma il sinistro dell'attaccante ha colpito il compagno di squadra Bortolussi.15:04
Bari in completo bianco e finiture rosse, divisa blu per il Padova.15:02
Allo stadio San Nicola di Bari è tutto pronto. Comincia la sfida BARI-PADOVA!15:01
Torna al San Nicola da avversario l'attaccante del Padova Kevin Lasagna, che lo scorso anno ha giocato nel Bari.15:00
Arbitra la sfida Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Regattieri e dal quarto uomo Di Francesco. Mazzoleni e Rutella rispettivamente al Var e Avar.14:58
Il Padova deve fare a meno di Pastina, Bacci e Baselli e dello squalificato Papu Gomez. Tre cambi per Andreoletti rispetto alla gara con l’Avellino: dentro Crisetig, Barreca e Lasagna.14:40
Il Bari deve rinunciare allo squalificato Sibilli ed all’indisponibile Vicari. Caserta ne cambia cinque rispetto alla gara con l’Entella: in attacco spazio a Gytkjaer e Rao. Riposano Dorval e Braunoder.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Padova si schiera con il 3-5-2: Fortin – Faedo, Sgarbi, Perrotta – Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca – Lasagna, Bortolussi. A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Favale, Harder, Ghiglione, Villa, Buonaiuto, Silva, Belli, Seghetti, Di Maggio, Boi. All. Andreoletti.14:23
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari scende in campo con il 4-3-3: Cerofolini – Dickmann, Meroni, Nikolaou, Burgio – Pagano, Verreth, Castrovilli – Antonucci, Gytkjaer, Rao. A disposizione: Pissardo, Moncini, Kassama, Darboe, Maggiore, Pucino, Bellomo, Braunoder, Partipilo, Pereiro, Dorval, Cerri. All. Caserta.14:58
Il Padova occupa invece la decima posizione con otto punti e sono in serie positiva da tre gare. Dopo un avvio complicato la squadra di Andreoletti sembra aver preso confidenza con la serie cadetta. Nell’ultimo gara i biancoscudati hanno pareggiato 2-2 all’Euganeo contro l’Avellino.13:03
Il Bari si trova al diciassettesimo posto in classifica con tre punti in sei gare, frutto di tre pareggi ed altrettante sconfitte. La squadra di Caserta cerca la prima vittoria in campionato e nello scorso turno ha pareggiato 2-2 in casa dell’Entella. I biancorossi non vincono in serie B dal 4 maggio dello scorso campionato (1-0 al Pisa).13:03
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bari e Padova, gara valida per la settima giornata del campionato di serie B.12:28
Dove si gioca la partita:
Stadio: San Nicola Città: Bari Capienza: 58270 spettatori12:28
Bari - Padova è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Padova sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Attualmente il Bari si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte); invece Padova si trova 10° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Bari ha segnato 7 gol e ne ha subiti 12; Padova ha segnato 7 gol e ne ha subiti 9.
In casa il Bari ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa Padova ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, la Sampdoria e la Virtus Entella ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Padova nelle ultime 3 partite ha affrontato la Virtus Entella, il Monza e l'Avellino ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella pareggiando 2-2 mentre Padova ha incontrato l'Avellino pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Mattia Bortolussi con 3 gol.
Bari e Padova si sono affrontate 32 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 11 volte, Padova ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 14.
Bari-Padova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bari ha vinto tre delle ultime cinque partite contro il Padova in Serie BKT (2N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 14 sfide (8N, 3P).
Nelle ultime otto gare di Serie BKT tra Bari e Padova non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: in questo parziale ci sono state quattro vittorie pugliesi, tre pareggi e un successo veneto. L'ultima sfida tra queste due squadre è terminata 2-1 in favore del Bari.
Il Bari non perde in casa contro il Padova in Serie BKT dal 1965: da allora, i Galletti hanno ottenuto cinque successi e sei pareggi in 11 sfide casalinghe contro i Biancoscudati (l'ultimo precedente un 2-2 datato 23 novembre 2013).
Il Bari ha registrato sei pareggi nelle sue 10 partite casalinghe in Serie BKT (3V, 1N), inclusi i due più recenti contro Monza e Sampdoria; i biancorossi non arrivano a tre pareggi interni di fila nel torneo da febbraio-marzo 2025 (contro Cremonese, Sampdoria e Salernitana).
Il Padova ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie BKT, contro Carrarese e Monza (1V, 1N). Non arriva a tre gare esterne di fila senza subire gol in questa competizione da aprile-maggio 2011 (due vittorie, un pareggio in quel caso).
Gabriele Moncini ha segnato in entrambe le sue ultime due partite casalinghe in Serie BKT: non trova il gol in almeno tre gare interne di fila nella competizione da febbraio-aprile 2019 (quattro in quel caso), quando la terza di queste fu proprio contro il Padova, il 30 marzo 2019 con la maglia del Cittadella.
Kevin Lasagna, che la scorsa stagione in Serie BKT ha segnato sette gol in 34 presenze con la maglia del Bari, non ha mai trovato il gol nelle quattro sfide contro i pugliesi nella competizione, fornendo però un assist nel successo per 2-0 del Carpi nel 2017.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: