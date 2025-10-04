La Reggiana si aggiudica il derby in rimonta. Succede tutto nel primo tempo con Tavsan e Portanova che ribaltano l'iniziale vantaggio di Ciervo. Nella ripresa la squadra di Dionigi blinda la difesa, i padroni di casa tentano di scardinare la corazzata difensiva dei granata andando a un passo dal pari nel finale con la grandissima occasione di Olivieri e il colpo di testa di Zaro nel recupero. Girma e Marras tra i migliori della Reggiana, duro colpo per il Cesena
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!21:28
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO! La Reggiana vince il derby emiliano!21:25
90'+2'
OCCASIONE CESENA! Zaro impatta di testa sul secondo palo, la palla sfiora il legno alla sinistra di Motta e termina sul fondo!21:23
90'+1'
Ultimi assalti del Cesena, Libutti sventa un cross minaccioso dalla sinistra21:23
90'
Quattro minuti di recupero21:21
87'
ROSSO DIRETTO PER BASTONI! Qualche parola di troppo nei confronti di Fabbri, che allontana anche un membro della panchina del Cesena!21:19
85'
SALVA TUTTO MOTTA! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Ciofi si gira e indirizza la sfera all'angolino dove Motta compie un intervento prodigioso con l'aiuto del palo!21:17
84'
Berti prova ad avanzare sul lato corto dell'area ma viene chiuso in corner21:15
82'
SI DIVORA IL PARI IL CESENA! Olivieri trova un varco nella difesa e si invola a tu per tu con Motta ma calcia incredibilmente alto!21:13
81'
Quinto cambio nella Reggiana: esce Marras, entra Tripaldelli21:12
81'
Quarto cambio nella Reggiana: Reinhart, entra Mendicino21:12
79'
Cross dalla destra di Berti, allontana ancora una volta la difesa della Reggiana21:10
76'
Dionigi ha blindato la difesa, adesso Novakovich ha il compito di tenere più palloni possibili lontano dalla propria porta21:08
74'
Quinto cambio nel Cesena: esce Castagnetti, entra Diao21:05
74'
Quarto cambio nel Cesena: esce Ciervo, entra Magni21:04
74'
Terzo cambio nella Reggiana: esce Girma, entra Novakovich21:04
70'
Ammonito Berti, plateale trattenuta su Girma21:01
69'
Cross di Ciofi, allontana Libutti20:59
66'
La Reggiana cerca di gestire, il Cesena attacca con più veemenza alla ricerca del pareggio senza però trovare varchi tra la difesa ospite20:57
64'
Secondo cambio nella Reggiana: esce Tavsan, entra Bertagnoli20:55
62'
Olivieri tenta un'acorbazia sul cross dalla sinistra di Celia, palla a lato20:53
61'
Terzo cambio nel Cesena: esce Shpendi, entra Olivieri20:51
58'
ANCORA CESENA! Cross di Ciervo dalla destra, grande scelta di tempo di Shpendi che gira bene di testa mandando di poco alto!20:49
57'
DOPPIA PARATA DI MOTTA! Reattivo il portiere della Reggiana, bravo a respingere il tiro di Shpendi e anche la ribattuta di Berti!20:48
54'
Secondo cambio nel Cesena: esce Francesconi, entra Bastoni20:45
53'
Ammonito anche Ciervo20:44
52'
Marras serve nello spazio Reinhart che non riesce a mettere il pallone in mezzo20:43
50'
Ammonito Reinhart per un fallo su Blesa20:40
46'
Cartellino giallo per Papetti, reo di aver ritardato la ripresa del gioco20:38
46'
SI RIPARTE Inizia il secondo tempo di CESENA-REGGIANA!20:36
46'
Primo cambio nella Reggiana: esce Bonetti, entra Magnani20:36
46'
Primo cambio nel Cesena: esce Adamo, entra Celia20:36
Gradevole spettacolo in questi primi 45 minuti al Manuzzi. Parte meglio la Reggiana ma il risultato lo sblocca il Cesena con il gol realizzato da Ciervo, aiutato dalla deviazione di Marras. Proprio Marras è protagonista pochi minuti dopo, quando un suo recupero dà il via alla splendida azione rifinita dallo stesso Marras che porta al pareggio firmato da Tavsan, ex della gara. La squadra di Dionigi riesce anche e ribaltare il punteggio grazie ad un'altra azione ben orchestrata, stavolta è Girma a confezionare l'assist per il gol sottoporta di Portanova 20:20
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Reggiana avanti all'intervallo!20:19
45'
Un minuto di recupero20:17
44'
Tiro cross velenoso di Ciervo, Motta legge bene la traiettoria e fa sua la sfera20:16
42'
Cross dalla sinistra di Adamo, Charlys allontana anticipando anche il proprio portiere Motta20:15
39'
Shpendi cerca la porta dal limite, ribatte Libutti20:11
36'
Si sono leggermente abbassati i ritmi in questa parte finale di primo tempo20:08
33'
Uscita bassa e tempestiva di Motta che anticipa Shpendi20:05
32'
Blesa cerca Shpendi a centro area, intervento provvidenziale di Reinhart ad allontanare20:04
27'
Blesa! Si coordina al volo da posizione defilata non riuscendo però a centrare la porta19:59
26'
Che partita al Manuzzi, nel giro di nove minuti è sucesso di tutto!19:59
24'
GOL! Cesena-REGGIANA 1-2! Rete di Portanova! Situazione ribaltata al Manuzzi! Ottima combinazione sulla destra tra Tavsan e Girma, quest'ultimo mette al centro per Portanova che da pochi passi gira in porta e batte ancora Klinsmann!
GOL! Cesena-REGGIANA 1-1! Parte tutto da un recupero di Marras che attraversa il campo e serve Girma sull'esterno, il quale la rimette al centro ancora per Marras, bravo ad appoggiare per l'arrivo a rimorchio di Tavsan. L'ex di turno con il mancino batte di prima intenzione Klinsmann per la rete che vale l'immediato pareggio!
Papetti chiude l'avanzata sulla destra ancora di Ciervo19:51
15'
GOL! CESENA-Reggiana 1-0! Rete di Ciervo! Berti appoggia per Ciervo che a grandi falcate arriva dentro l'area e infila la sfera in fondo al sacco con la complicità della deviazione di Marras che mette fuori causa Motta!
OCCASIONE CESENA! Berti imbuca in verticale per Shpendi che parte sul filo del fuorigioco e calcia in diagonale, neutralizza in due tempi Motta!19:43
9'
Risponde il Cesena con il destro dal limite di Berti sul suggerimento di Ciervo, palla alta19:42
7'
Pericolosa la Reggiana! Iniziativa personale di Reinhart che parte palla al piede e mette a sedere due avversari, il suo tiro dal limite a botta sicura viene intercettato da Zaro!19:40
6'
Tavsan cerca un compagno sul secondo palo, allontana di testa Mangraviti19:38
5'
Portanova va giù nel contatto Adamo, calcio di punizione nei pressi del vertice dell'area per la Reggiana19:37
SI PARTE! È iniziata CESENA-REGGIANA!19:32
Le scelte di Dionigi: Tavsan e Portanova sono gli uomini scelti dal tecnico della Reggiana per agire a supporto di Girma, preferito a Novakovich in avanti, mentre a centrocampo tocca a Reinhart e Charlys con Bozzolan e Marras sugli esterni. In difesa, davanti al portiere Motta, ci sono Libutti, Papetti e Bonetti 19:02
Le scelte di Mignani: davanti a Klinsmann confermato il trio Ciofi, Zaro e Mangraviti, con Ciervo e Adamo sugli esterni. In mediana spazio a Francesconi, Castagnetti e Berti, mentre davanti ancora il tandem composto da Blesa e Shpendi18:53
FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA: gli ospiti rispondono con un 3-4-2-1: Motta - Libutti, Papetti, Bonetti - Marras, Reinhart, Charlys, Bozzolan - Tavsan, Portanova - Girma19:01
FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: i padroni di casa si schierano con un 3-5-2: Klinsmann - Ciofi, Zaro, Mangraviti - Adamo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Ciervo - Blesa, Shpendi18:53
Dirigerà l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fortemurato e dal quarto ufficiale Silvestri. Al Var ci sono invece Camplone e Ferrieri Caputi16:25
È arrivata in casa invece l'unica vittoria stagionale della Reggiana, che lontano dal Mapei ha finora ottenuto solo un pareggio e due sconfitte. L'undici di Dionigi è reduce dal pareggio contro lo Spezia del turno infrasettimanale, e ha conquistato tre punti nelle ultime quattro uscite16:24
Il Cesena riparte dal Manuzzi dove ancora non è riuscito a portare a casa i tre punti in questo campionato. Le uniche vittorie degli uomini di Mignani sono arrivate infatti lontano dall'Emilia (a Venezia, Genova e Pescara), mentre tra le mura amiche il bilancio è di due pareggi16:21
Benvenuti alla diretta di Cesena-Reggiana, gara valida per la 7° giornata del campionato di Serie B!16:18
Cesena - Reggiana è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena. Arbitro di Cesena - Reggiana sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Cesena si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Reggiana si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; la Reggiana ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.
In casa il Cesena ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Sudtirol e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana perdendo 1-2 mentre La Reggiana ha incontrato lo Spezia pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Riccardo Ciervo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol.
Cesena e Reggiana si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 4 volte, la Reggiana ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 12.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: