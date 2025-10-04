La Reggiana si aggiudica il derby in rimonta. Succede tutto nel primo tempo con Tavsan e Portanova che ribaltano l'iniziale vantaggio di Ciervo. Nella ripresa la squadra di Dionigi blinda la difesa, i padroni di casa tentano di scardinare la corazzata difensiva dei granata andando a un passo dal pari nel finale con la grandissima occasione di Olivieri e il colpo di testa di Zaro nel recupero. Girma e Marras tra i migliori della Reggiana, duro colpo per il Cesena

Il Cesena riparte dal Manuzzi dove ancora non è riuscito a portare a casa i tre punti in questo campionato. Le uniche vittorie degli uomini di Mignani sono arrivate infatti lontano dall'Emilia (a Venezia, Genova e Pescara), mentre tra le mura amiche il bilancio è di due pareggi16:21

È arrivata in casa invece l'unica vittoria stagionale della Reggiana, che lontano dal Mapei ha finora ottenuto solo un pareggio e due sconfitte. L'undici di Dionigi è reduce dal pareggio contro lo Spezia del turno infrasettimanale, e ha conquistato tre punti nelle ultime quattro uscite16:24

Dirigerà l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fortemurato e dal quarto ufficiale Silvestri. Al Var ci sono invece Camplone e Ferrieri Caputi16:25

Le scelte di Mignani: davanti a Klinsmann confermato il trio Ciofi, Zaro e Mangraviti, con Ciervo e Adamo sugli esterni. In mediana spazio a Francesconi, Castagnetti e Berti, mentre davanti ancora il tandem composto da Blesa e Shpendi18:53

Le scelte di Dionigi: Tavsan e Portanova sono gli uomini scelti dal tecnico della Reggiana per agire a supporto di Girma, preferito a Novakovich in avanti, mentre a centrocampo tocca a Reinhart e Charlys con Bozzolan e Marras sugli esterni. In difesa, davanti al portiere Motta, ci sono Libutti, Papetti e Bonetti 19:02

Gradevole spettacolo in questi primi 45 minuti al Manuzzi. Parte meglio la Reggiana ma il risultato lo sblocca il Cesena con il gol realizzato da Ciervo, aiutato dalla deviazione di Marras. Proprio Marras è protagonista pochi minuti dopo, quando un suo recupero dà il via alla splendida azione rifinita dallo stesso Marras che porta al pareggio firmato da Tavsan, ex della gara. La squadra di Dionigi riesce anche e ribaltare il punteggio grazie ad un'altra azione ben orchestrata, stavolta è Girma a confezionare l'assist per il gol sottoporta di Portanova 20:20

PREPARTITA

Cesena - Reggiana è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena.

Arbitro di Cesena - Reggiana sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Attualmente il Cesena si trova 6° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece la Reggiana si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Cesena ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; la Reggiana ha segnato 10 gol e ne ha subiti 10.

In casa il Cesena ha fatto 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Reggiana ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Cesena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Palermo, il Frosinone e la Reggiana ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Reggiana nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, il Sudtirol e lo Spezia ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cesena ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana perdendo 1-2 mentre La Reggiana ha incontrato lo Spezia pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Riccardo Ciervo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Manolo Portanova con 3 gol.

Cesena e Reggiana si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match il Cesena ha vinto 4 volte, la Reggiana ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 12.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: