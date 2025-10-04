Finisce con la vittoria, meritata, in rimonta del Monza che batte per 2-1 il Catanzaro. Alla rete di Cissè risponde prima Augustin Alvarez e poi Birindelli, entrambi bravi a sfruttare gli assist dei compagni. Il Monza vince e convince contro un Catanzaro quasi totalmente crollato dopo la rete del momentaneo vantaggio.
Nel prossimo turno il Monza affronterà il Frosinone, mentre il Catanzaro invece se la vedrà con il Padova.
90'+5'
Fine partita: MONZA-CATANZARO 2-1 (6' Cissè, 38' Alvarez, 67' Birindelli).16:57
Sostituzione Catanzaro: esce Davide Bettella, entra Gianluca Di Chiara.16:41
74'
Sostituzione Catanzaro: esce Pietro Iemmello, entra Luca Pandolfi.16:35
74'
Sostituzione Catanzaro: esce Rémi Oudin, entra Federico Di Francesco.16:34
73'
Sostituzione Monza: esce Andrea Colpani, entra Nicolas Galazzi.16:35
70'
Ci prova ancora Izzo dalla lunga distanza, palla abbondantemente alta sopra la traversa.16:29
67'
GOL! MONZA- Catanzaro 2-1! Rete di Samuele BIRINDELLI! Bravo Izzo a rimettere in mezzo un pallone che sembrava perso e a trovare Birindelli che, a porta praticamente vuota, segna il gol del momentaneo 2-116:29
64'
Sempre molto pericoloso Azzi sulla corsia mancina, spina nel fianco costante.16:26
60'
Altra grandissima occasione per il Monza, questa volta con Keita che lascia partire un cross splendido per Alvarez che a porta spalancata spara fuori di testa.16:20
56'
Dominio totale del Monza, Catanzaro in totale balia.16:21
53'
Continua ad essere dominante Azzi, a tratti inconstrastabile. Ennesimo strappo splendido sulla corsia mancina e cross in mezzo per Colpani, quest'ultimo non riesce a deviare in porta per pochissimi centimetri.16:15
50'
Ancora una volta pericolosissimo Azzi, sempre con il suo insidioso destro a giro, questa volta ben respinto da Pigliacelli.16:10
46'
Inizia il secondo tempo di MONZA-CATANZARO!16:08
In casa Monza attenzione a Petagna e Maric nella ripresa, scalpita invece D'Alessandro nel Catanzaro.15:54
Finisce la prima frazione di gioco tra Monza e Catanzaro. Match molto divertente e ricco di emozioni. A passare in vantaggio sonogli ospiti praticamente nell'immediato. Dopo appena 6 minuti infatti timbra Cissè. Il vantaggio della compagine di Aquilani dura 32 minuti, ma poi al 38' bisogna arrendersi all'ottima tempestività di Augustin Alvares, bravo a sfruttare il cross di Birindelli. Finisce 1-1 il primo tempo.15:52
45'
Finisce il primo tempo di MONZA-CATANZARO!15:50
42'
Continua ad insistere il Monza, soprattutto sulla corsia mancina. Catanzaro in evidente difficoltà.15:47
38'
GOL! MONZA-Catanzaro 1-1! Rete di Agustín ALVAREZ! Ottimo cross di Birindelli che pesca Alvarez tutto solo in area di rigore, bravo a segnare a porta vuota.
Monza - Catanzaro è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza. Arbitro di Monza - Catanzaro sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.
Attualmente il Monza si trova 7° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Il Monza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; il Catanzaro ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Monza ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Sampdoria pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 3 gol.
Monza e Catanzaro si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 6 volte, il Catanzaro ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Monza-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Monza e Catanzaro tornano a sfidarsi in Serie BKT 35 anni dopo l'ultimo confronto in cadetteria - terminato 1-1, il 1° aprile 1990.
Il Catanzaro ha vinto 12 partite di Serie BKT contro il Monza (16N, 6P), contro nessuna squadra ha fatto meglio (12 successi anche contro il Brescia).
L'ultimo successo del Monza contro il Catanzaro in Serie BKT risale al 1971; da allora i brianzoli non hanno segnato in otto dei successivi 13 incroci (9N, 4P).
Il Monza ha pareggiato il 53% delle partite casalinghe contro il Catanzaro in Serie B (9/17); tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa dai brianzoli nella competizione, solo contro il Bari (65%) vanta una percentuale di pareggi superiore.
Nelle prime tre partite casalinghe del Monza in questa Serie BKT ci sono stati solamente tre gol; nelle ultime quattro stagioni disputate in questa competizione, i brianzoli hanno sempre registrato almeno cinque reti, tra fatte e subite, nelle prime quattro gare interne stagionali di campionato (l'ultima stagione con un numero inferiore di gol, tre, risale al 1998/99).
Il Catanzaro ha vinto due delle ultime tre partite di Serie BKT contro squadre retrocesse dalla Serie A (1N), tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 20 sfide di questo tipo (6N, 12P).
Il Catanzaro ha vinto la sua ultima trasferta contro una squadra appena retrocessa dalla Serie A (2-0 contro il Sassuolo il 9 maggio), ma non ha mai ottenuto due successi esterni consecutivi contro avversarie di questo tipo in Serie BKT.
Il Monza è una delle tre squadre, insieme a Sampdoria e Spezia, a non essere ancora riuscita a segnare più di un singolo gol a partita in Serie BKT nel campionato 2025/2026.
Marco D'Alessandro ha segnato tre gol e fornito sei assist in 47 presenze in Serie BKT con il Monza tra il 2020/21 e il 2021/22; l'unica sua sfida da avversario nel torneo contro la formazione brianzola è stata quella del 25 settembre 2020, uno 0-0 in cui ha giocato 66 minuti con la maglia della SPAL e in cui ha rimediato un'ammonizione.
L'ultimo dei sette gol di Luca Ravanelli in Serie BKT è arrivato proprio contro il Catanzaro, l'8 marzo 2025 con la maglia della Cremonese; quella calabrese potrebbe diventare la seconda squadra, dopo il Venezia, contro cui riesce a segnare due reti nella competizione.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: