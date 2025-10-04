PREPARTITA

Monza - Catanzaro è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio U-Power Stadium di Monza.

Arbitro di Monza - Catanzaro sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Matteo Gualtieri.

Attualmente il Monza si trova 7° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta).

Il Monza ha segnato 7 gol e ne ha subiti 6; il Catanzaro ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Monza ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Monza nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, Padova e l'Empoli ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, Juve Stabia e la Sampdoria ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Monza ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli pareggiando 1-1 mentre Il Catanzaro ha incontrato la Sampdoria pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Agustín Álvarez con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Alphadjo Cissè con 3 gol.

Monza e Catanzaro si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match il Monza ha vinto 6 volte, il Catanzaro ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Monza-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Monza e Catanzaro tornano a sfidarsi in Serie BKT 35 anni dopo l'ultimo confronto in cadetteria - terminato 1-1, il 1° aprile 1990.

Il Catanzaro ha vinto 12 partite di Serie BKT contro il Monza (16N, 6P), contro nessuna squadra ha fatto meglio (12 successi anche contro il Brescia).

L'ultimo successo del Monza contro il Catanzaro in Serie BKT risale al 1971; da allora i brianzoli non hanno segnato in otto dei successivi 13 incroci (9N, 4P).

Il Monza ha pareggiato il 53% delle partite casalinghe contro il Catanzaro in Serie B (9/17); tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa dai brianzoli nella competizione, solo contro il Bari (65%) vanta una percentuale di pareggi superiore.

Nelle prime tre partite casalinghe del Monza in questa Serie BKT ci sono stati solamente tre gol; nelle ultime quattro stagioni disputate in questa competizione, i brianzoli hanno sempre registrato almeno cinque reti, tra fatte e subite, nelle prime quattro gare interne stagionali di campionato (l'ultima stagione con un numero inferiore di gol, tre, risale al 1998/99).

Il Catanzaro ha vinto due delle ultime tre partite di Serie BKT contro squadre retrocesse dalla Serie A (1N), tante vittorie quante quelle ottenute nelle precedenti 20 sfide di questo tipo (6N, 12P).

Il Catanzaro ha vinto la sua ultima trasferta contro una squadra appena retrocessa dalla Serie A (2-0 contro il Sassuolo il 9 maggio), ma non ha mai ottenuto due successi esterni consecutivi contro avversarie di questo tipo in Serie BKT.

Il Monza è una delle tre squadre, insieme a Sampdoria e Spezia, a non essere ancora riuscita a segnare più di un singolo gol a partita in Serie BKT nel campionato 2025/2026.

Marco D'Alessandro ha segnato tre gol e fornito sei assist in 47 presenze in Serie BKT con il Monza tra il 2020/21 e il 2021/22; l'unica sua sfida da avversario nel torneo contro la formazione brianzola è stata quella del 25 settembre 2020, uno 0-0 in cui ha giocato 66 minuti con la maglia della SPAL e in cui ha rimediato un'ammonizione.

L'ultimo dei sette gol di Luca Ravanelli in Serie BKT è arrivato proprio contro il Catanzaro, l'8 marzo 2025 con la maglia della Cremonese; quella calabrese potrebbe diventare la seconda squadra, dopo il Venezia, contro cui riesce a segnare due reti nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: