PREPARTITA

Spezia - Palermo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Arbitro di Spezia - Palermo sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Lo Spezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; il Palermo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Cesena e il Venezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 1-1 mentre Il Palermo ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0.

Spezia e Palermo si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, il Palermo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Spezia-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Spezia e Palermo si sono incrociate 20 volte in Serie BKT: i liguri hanno ottenuto quattro successi, contro le sei vittorie dei siciliani; 10 i pareggi, incluso quello nella gara più recente.

Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette gare casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (4V, 3N), mentre aveva sempre subito gol nelle precedenti tre.

Lo Spezia non ha ancora vinto in casa in questo campionato (1N, 2P) e finora solamente in due occasioni è rimasto senza successi nelle prime quattro gare casalinghe di Serie BKT, nel 2019/20, stagione in cui è comunque poi stato promosso, e nel 2023/24.

Lo Spezia non ha trovato la via del gol in due delle ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 14 partite nella competizione.

Il Palermo ha vinto una partita e pareggiato una nelle prime due trasferte di questa Serie BKT; i rosanero potrebbero raccogliere almeno sette punti (considerando da sempre i tre punti a vittoria) nelle prime tre gare esterne stagionali solo per la terza volta nella loro storia nel torneo, dopo il 1964/65 e il 2023/24.

Il Palermo è andato a segno in tutte le ultime 12 trasferte di Serie BKT, la sua è la striscia aperta più lunga di gare esterne con gol all’attivo nella competizione. Questo è anche un record per i rosanero, che non avevano mai trovato il gol per 12 trasferte consecutive.

Il Palermo ha subito solo due gol in questa Serie BKT; il record per il club dopo sette gare stagionali di Serie BKT, pari a tre reti incassate, è stato registrato in tre occasioni (1967/68, 1971/72 e 1979/80).

Tommaso Augello è il difensore che in questa Serie BKT ha creato più occasioni (14) e completato più cross su azione (nove); il rosanero, dopo l’assist nella trasferta più recente (v Cesena) potrebbe fornire passaggi vincenti per più gare esterne di fila per la prima volta nella competizione.

Joel Pohjanpalo ha realizzato sei gol in trasferta in questo anno solare in Serie BKT, nessun giocatore ha saputo fare meglio nel periodo (sei anche Armand Laurienté); l'attaccante del Palermo ha già trovato la rete contro lo Spezia il 15 settembre 2023 con la maglia del Venezia.

Gianluca Lapadula, a segno nell'ultima gara di campionato, ha già trovato il gol contro il Palermo in Serie BKT, nella sfida del 13 maggio 2023 con la maglia del Cagliari; contro i rosanero ha segnato anche in Serie A, il 6 novembre 2016, per quella che è stata la sua prima rete nella competizione, con la maglia del Milan.

