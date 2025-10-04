Virgilio Sport
Spezia-Palermo: 1-2 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Alberto Picco di La Spezia
4 Ottobre 2025 ore 17:15
Spezia
1
Palermo
2
Partita finita
Arbitro: Matteo Marcenaro
  1. 42' 0-1 Joel Pohjanpalo
  2. 58' 0-2 Niccolò Pierozzi
  3. 89' 1-2 Samuel Giovane (A)
0'
45'
90'
90'
96'

Il Palermo supera 2-1 lo Spezia e si porta al primo posto in classifica. Pohjanpalo al 42' sblocca il risultato, Pierozzi di testa segna il raddoppio al 58'. Joronen para un rigore a Esposito, ma sulla respinta c'è l'autogol di Giovane (89').

Nel prossimo turno di Serie B per lo Spezia impegno in casa contro il Cesena, il Palermo ospiterà il Modena.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Spezia-Palermo, arrivederci al prossimo turno di Serie B!19:19

  2. 90'+6'

    Fine partita! SPEZIA-PALERMO 1-2 (42' Pohjanpalo, 58' Pierozzi, 89' aut. Giovane).19:12

  3. 90'+4'

    OCCASIONE SPEZIA! Chance per i padroni di casa, Joronen in area con una tempestiva uscita bassa anticipa Vlahovic. 19:11

  4. 90'+1'

    L'arbitro Marcenaro concede cinque minuti di recupero. 19:08

  5. 89'

    GOL! SPEZIA-Palermo 1-2! Autorete di Giovane. Joronen para il calcio di rigore battuto da Esposito, ma sulla respinta dopo una serie di rimpalli il pallone rotola in fondo al sacco. Ultima deviazione è di Giovane, autogol!

    Guarda la scheda del giocatore Samuel Giovane19:07

  7. 89'

    RIGORE PARATO! Esposito calcia dal dischetto, Joronen intuisce e respinge il tiro del centrocampista.19:05

  8. 88'

    RIGORE PER LO SPEZIA! Blin in area tocca il pallone con il braccio posizionato molto in alto, l'arbitro indica il dischetto. 19:04

  9. 86'

    Le Douaron, defilato sulla sinistra, ottiene un calcio d'angolo. 19:02

  10. 83'

    Sostituzione SPEZIA: entra Vlahovic esce Mateju.18:59

  11. 83'

    Sostituzione PALERMO: entra Giovane esce Gomes.18:58

  13. 81'

    Brunori pronto a entrare in campo ma Inzaghi modifica il cambio all'ultimo istante, problema per Gomes.19:00

  14. 79'

    Spezia in avanti, due corner consecutivi e un tiro di Kouda sporcato da Pierozzi. 18:55

  15. 76'

    Azione prolungata dello Spezia, il Palermo si compatta nella propria metà campo. 18:51

  16. 73'

    Ammonito VEROLI per perdita di tempo.18:48

  17. 70'

    Sostituzione SPEZIA: entra Comotto esce Cassata.18:45

  19. 70'

    Sostituzione SPEZIA: entra Beruatto esce Aurelio. 18:45

  20. 70'

    Sostituzione PALERMO: entra Bereszynski esce Augello.18:45

  21. 69'

    Sostituzione PALERMO: entra Segre esce Palumbo.18:44

  22. 68'

    Artistico scatta alle spalle della difesa, ma Peda recupera e lo chiude in corner. 18:43

  23. 66'

    Ammonito BLIN per gioco scorretto su Lapadula.18:41

  25. 63'

    Sostituzione SPEZIA: entra Artistico esce Soleri.18:38

  26. 63'

    Sostituzione SPEZIA: entra Candela esce Vignali.18:38

  27. 61'

    Gyasi pescato in posizione irregolare, interrotta l'azione del Palermo. 18:36

  28. 58'

    GOL! Spezia-PALERMO 0-2! Rete di Pierozzi. Sugli sviluppi di un corner il pallone si impenna dopo un tocco di testa di Veroli, Pierozzi stacca e di testa supera Sarr.

    Guarda la scheda del giocatore Niccolò Pierozzi18:35

  29. 55'

    Le Douaron in area calcia di sinistro da posizione defilata, tiro fuori misura. 18:31

  31. 54'

    Pierozzi arretra in difesa alla destra di Peda, Gyasi esterno.18:30

  32. 52'

    Conclusione al volo di Pohjanpalo, pallone altissimo. 18:27

  33. 51'

    Le Douaron guadagna una punizione da posizione laterale. 18:27

  34. 48'

    Cassata va al tiro, ma prima commette una irregolarità su Palumbo. 18:24

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di SPEZIA-PALERMO!18:21

  37. 46'

    Sostituzione PALERMO: entra Gyasi esce Diakité.18:20

  38. Il Palermo è avanti 1-0 al termine della prima frazione di gioco. Il risultato si sblocca al 42', rete di Pohjanpalo. Infortunio per Bani. 18:08

  39. 45'+3'

    Fine primo tempo! SPEZIA-PALERMO 0-1! In gol Pohjanpalo. 18:06

  40. 45'+1'

    L'arbitro Marcenaro concede un minuto di recupero. 18:03

  41. 45'

    Il Palermo resta in attacco anche dopo la rete del vantaggio di Pohjanpalo. 18:02

  43. 42'

    GOL! Spezia-PALERMO 0-1! Rete di Pohjanpalo. Cross di Palumbo, sfiora di testa Le Douaron, Pohjanpalo si avventa sul pallone e insacca da dentro l'area piccola.

    Guarda la scheda del giocatore Joel Pohjanpalo18:01

  44. 40'

    Ammonito INZAGHI (allenatore Palermo) per proteste. 17:57

  45. 38'

    Punizione dalla trequarti per lo Spezia, un altro duello tra Diakité e Lapadula. 17:55

  46. 35'

    Nervosismo in campo, adesso c'è un alterco tra Palumbo e Cassata. 17:52

  47. 33'

    Ammonito DIAKITE' per comportamento non regolamentare.17:51

  49. 32'

    Scintille tra Lapadula e Diakité, interviene l'arbitro.17:50

  50. 29'

    Ammonito MATEJU per gioco scorretto su Pierozzi. 17:46

  51. 27'

    Possesso gestito dal Palermo, lo Spezia non concede varchi. 17:44

  52. 24'

    Kouda avanza e calcia da fuori area, pallone largo ma non di molto. 17:41

  53. 22'

    Sostituzione PALERMO: entra Diakité esce Bani.17:39

  55. 21'

    Problema per Bani, staff medico del Palermo in campo. 17:38

  56. 19'

    Cross di Peda dalla trequarti, Sarr in uscita fa sua la sfera. 17:36

  57. 16'

    Aumenta l’intensità della pioggia, terreno di gioco scivoloso. 17:34

  58. 13'

    Aurelio mette al centro, Vignali di testa non riesce a direzionare verso la porta. 17:32

  59. 11'

    Kouda non trova spazio sulla zona di destra, si chiude la difesa dei rosanero. 17:29

  61. 8'

    OCCASIONE PALERMO! Traversone di Palumbo, colpo di testa di Le Douaron deviato da Mateju, Sarr recupera la posizione e salva, poi l'arbitro interrompe l'azione per un fallo in attacco.17:27

  62. 6'

    Insiste il Palermo: tentativo da fuori area di Le Douaron, tiro impreciso. 17:23

  63. 5'

    OCCASIONE PALERMO! Corner di Palumbo, Veroli gira di sinistro verso la porta, pallone di poco alto. 17:23

  64. 4'

    Lancio di Veroli, Pohjanpalo non riesce a controllare la sfera. 17:21

  65. 1'

    Inizio primo tempo di SPEZIA-PALERMO! Dirige la partita l'arbitro Marcenaro.17:17

  67. Le scelte di Inzaghi: Pohjanpalo al centro dell'attacco, Le Douaron e Palumbo a supporto, Brunori in panchina. Out Ranocchia, in mediana spazio a Gomes e Blin.16:40

  68. Le scelte di D'Angelo: in avanti Lapadula e Soleri, Vignali e Aurelio sulle fasce. Esposito in cabina di regia, Cassata e Kouda ai suoi lati.16:39

  69. Panchina PALERMO: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Diakité, Gyasi, Segre, Vlasic, Giovane, Brunori, Corona.16:39

  70. Panchina SPEZIA: Mascardi, Loria, Jack, Beruatto, Onofri, Nagy, Candela, Comotto, Candelari, Artistico, Di Serio, Vlahovic.16:37

  71. Formazione PALERMO (3-4-2-1): Joronen - Peda, Bani, Veroli - Pierozzi, Blin, Gomes, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo.16:38

  73. Formazione SPEZIA (3-5-2): Sarr - Wisniewski, Cistana, Mateju - Vignali, Cassata, Esposito, Kouda, Aurelio - Soleri, Lapadula.16:36

  74. Manca poco all'inizio di Spezia-Palermo. I liguri non hanno ancora vinto in casa in questo campionato.16:35

  75. Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie B, si affrontano Spezia e Palermo.16:35

  77. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Alberto Picco
    Città: La Spezia
    Capienza: 12273 spettatori16:35

    Alberto Picco Fonte: Gettyimages

Formazioni Spezia - Palermo

PREPARTITA

Spezia - Palermo è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Alberto Picco di La Spezia.
Arbitro di Spezia - Palermo sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.

Attualmente lo Spezia si trova 19° in classifica con 3 punti (frutto di 0 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte); invece il Palermo si trova 1° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).
Lo Spezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 11; il Palermo ha segnato 9 gol e ne ha subiti 3.

In casa lo Spezia ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Palermo ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Lo Spezia nelle ultime 3 partite ha affrontato Juve Stabia, il Venezia e la Reggiana ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.
Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bari, il Cesena e il Venezia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Lo Spezia ha incontrato nell'ultima partita la Reggiana pareggiando 1-1 mentre Il Palermo ha incontrato il Venezia pareggiando 0-0.

Spezia e Palermo si sono affrontate 20 volte in campionato. Nei precedenti match lo Spezia ha vinto 4 volte, il Palermo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Spezia-Palermo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Spezia e Palermo si sono incrociate 20 volte in Serie BKT: i liguri hanno ottenuto quattro successi, contro le sei vittorie dei siciliani; 10 i pareggi, incluso quello nella gara più recente.
  • Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette gare casalinghe contro il Palermo in Serie BKT (4V, 3N), mentre aveva sempre subito gol nelle precedenti tre.
  • Lo Spezia non ha ancora vinto in casa in questo campionato (1N, 2P) e finora solamente in due occasioni è rimasto senza successi nelle prime quattro gare casalinghe di Serie BKT, nel 2019/20, stagione in cui è comunque poi stato promosso, e nel 2023/24.
  • Lo Spezia non ha trovato la via del gol in due delle ultime tre gare casalinghe di Serie BKT, tante volte quante nelle precedenti 14 partite nella competizione.
  • Il Palermo ha vinto una partita e pareggiato una nelle prime due trasferte di questa Serie BKT; i rosanero potrebbero raccogliere almeno sette punti (considerando da sempre i tre punti a vittoria) nelle prime tre gare esterne stagionali solo per la terza volta nella loro storia nel torneo, dopo il 1964/65 e il 2023/24.
  • Il Palermo è andato a segno in tutte le ultime 12 trasferte di Serie BKT, la sua è la striscia aperta più lunga di gare esterne con gol all’attivo nella competizione. Questo è anche un record per i rosanero, che non avevano mai trovato il gol per 12 trasferte consecutive.
  • Il Palermo ha subito solo due gol in questa Serie BKT; il record per il club dopo sette gare stagionali di Serie BKT, pari a tre reti incassate, è stato registrato in tre occasioni (1967/68, 1971/72 e 1979/80).
  • Tommaso Augello è il difensore che in questa Serie BKT ha creato più occasioni (14) e completato più cross su azione (nove); il rosanero, dopo l’assist nella trasferta più recente (v Cesena) potrebbe fornire passaggi vincenti per più gare esterne di fila per la prima volta nella competizione.
  • Joel Pohjanpalo ha realizzato sei gol in trasferta in questo anno solare in Serie BKT, nessun giocatore ha saputo fare meglio nel periodo (sei anche Armand Laurienté); l'attaccante del Palermo ha già trovato la rete contro lo Spezia il 15 settembre 2023 con la maglia del Venezia.
  • Gianluca Lapadula, a segno nell'ultima gara di campionato, ha già trovato il gol contro il Palermo in Serie BKT, nella sfida del 13 maggio 2023 con la maglia del Cagliari; contro i rosanero ha segnato anche in Serie A, il 6 novembre 2016, per quella che è stata la sua prima rete nella competizione, con la maglia del Milan.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SpeziaPalermo
Partite giocate66
Numero di partite vinte03
Numero di partite perse30
Numero di partite pareggiate33
Gol totali segnati37
Gol totali subiti92
Media gol subiti per partita1.50.3
Percentuale possesso palla44.847.6
Numero totale di passaggi20922094
Numero totale di passaggi riusciti16151610
Tiri nello specchio della porta1732
Percentuale di tiri in porta51.550.0
Numero totale di cross122143
Numero medio di cross riusciti3444
Duelli per partita vinti316325
Duelli per partita persi306301
Corner subiti2222
Corner guadagnati2829
Numero di punizioni a favore10683
Numero di punizioni concesse9789
Tackle totali7588
Percentuale di successo nei tackle56.054.5
Fuorigiochi totali87
Numero totale di cartellini gialli139
Numero totale di cartellini rossi31

Spezia - Palermo Live

