PREPARTITA

Venezia - Frosinone è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Frosinone sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente il Venezia si trova 4° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Venezia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Venezia ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Mantova e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Cesena vincendo 3-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol.

Venezia e Frosinone si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Venezia-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Frosinone ha vinto cinque delle otto partite contro il Venezia in Serie BKT (2N, 1P), incluse le due più recenti; i ciociari non hanno mai ottenuto più di due successi di fila contro i veneti nella competizione.

Nelle ultime dieci partite di Serie BKT contro squadre retrocesse dalla Serie A, il Frosinone ha ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte e non ha mai registrato due volte di fila lo stesso risultato.

Il Frosinone (1N, 3P) è una delle due squadre, con il Crotone, contro cui il Venezia ha disputato più incontri casalinghi (quattro) senza mai vincere in Serie BKT.

Il Venezia non pareggia in casa in Serie B da febbraio 2024 (vs Modena), da allora i lagunari hanno ottenuto sette vittorie e subito due sconfitte in nove gare interne nella competizione.

Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questa Serie BKT (2V 1N), e solo una volta nella sua storia nella competizione è rimasto imbattuto in tutte le prime quattro gare esterne stagionali (due vittorie e due pareggi nel 2021/22).

Andrea Adorante ha segnato un gol contro il Frosinone in Serie BKT in occasione dell'1-1 con la Juve Stabia, il 29 dicembre 2024; l’attaccante del Venezia è andato a segno nella sua ultima gara casalinga e nell'ultimo anno ha già realizzato una rete in quattro partite casalinghe consecutive in Serie B (tra dicembre 2024, proprio contro l'avversaria di giornata, e febbraio 2025).

Ilias Koutsoupias ha già segnato al Venezia in Serie B, il 3 settembre 2022 con il Benevento, proprio nella tana dei lagunari; inoltre, l'attuale giocatore del Frosinone ha preso parte a tre gol (una rete, due assist vincenti) nelle ultime tre gare di Serie BKT, tante quante nelle precedenti 30.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: