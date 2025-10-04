Vittoria meritata del Venezia, che fa un bel balzo in classifica. Terzo risultato utile consecutivo e senza subire gol. Prima sconfitta per il Frosinone, che ha faticato a rimettersi in carreggiata dopo i due gol subiti nei primi quindici minuti. Migliore in campo Yeboah.
Prossima giornata: Frosinone-Monza ed Empoli-Venezia.
90'+4'
FINE PARTITA: VENEZIA-FROSINONE 3-0. Decidono Compagnon, Yeboah e Casas. 16:53
90'+3'
Ci prova Haps dal limite, ribattuto.16:52
90'
Tre minuti di recupero.16:50
87'
Raychev va al cross, palla in calcio d'angolo. 16:46
84'
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Cichella per un fallo su Bohinen.16:44
84'
Destro timido di Koutsoupias, nessun problema per Stankovic.16:43
83'
Vergani dentro per Zilli, che in qualche modo tocca a ridosso della porta: blocca con qualche patema Stankovic. 16:43
82'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Ghedjemis, dentro Raychev.16:41
82'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Busio, dentro Bohinen.16:40
80'
Azione formidabile del Venezia, poi Lella cade in area: per l'arbitro Sacchi Monterisi non ha commesso fallo. 16:40
79'
Staff medico in campo per Koutsoupias.16:38
74'
Destro completamente sbilenco di Oyono. 16:33
74'
Destro a giro di Grosso respinto, poi tiro-cross di Ghedjemis che finisce direttamente in rimessa laterale. 16:33
72'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Compagnon, dentro Haps.16:31
70'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Casas.16:30
70'
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Monterisi.16:30
68'
Numero di Yeboah in area, ma il sinistro successivo è centrale.16:28
65'
Casas, molto positivo il suo impatto sul match, di destro in area: murato. 16:26
64'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Sverko, dentro Sidibé. 16:23
63'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Raimondo, dentro Vergani.16:21
63'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Calò, dentro Cichella.16:21
62'
Bjarkason e Compagnon murati. 16:22
62'
Destro alto di Lella. 16:21
60'
Bella palla di Bracaglia, Koutsoupias anticipato da Sverko in angolo. 16:20
59'
Bel cross di Ghedjemis, Zilli di testa sorvola la traversa.16:18
57'
OCCASIONE FROSINONE! Palla incrociata rasoterra di Grosso e grande parata di Stankovic, poi Raimondo spara alto.16:16
56'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Masciangelo, dentro Zilli.16:14
55'
Ghedjemis di sinistro non inquadra lo specchio della porta.16:14
53'
GOL! VENEZIA-Frosinone 3-0. Rete di Casas. Assist con cross basso di Sverko da sinistra, Casas di prima intenzione gonfia la porta.
Destro basso di Casas, blocca a terra Palmisani.16:12
49'
Calcio d'angolo per il Frosinone guadagnato da Grosso.16:11
46'
INIZIO SECONDO TEMPO DI VENEZIA-FROSINONE. Si riparte dal 2-0 della prima frazione. 16:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Doumbia, dentro Lella.16:08
46'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Adorante, dentro Casas.16:07
46'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Kone, dentro Grosso.16:07
Un ottimo Venezia regola un nervosissimo Frosinone. Sblocca subito Compagnon, alla sua seconda da titolare in stagione, raddoppia Yeboah sulla ribattuta di un rigore. Il Frosinone cerca subito di rimediare con Raimondo, poi si spegne alla distanza. 15:58
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: VENEZIA-FROSINONE 2-0. In gol Compagnon e Yeboah.15:50
45'+1'
Primo guizzo di Ghedjemis, che supera Busio e Sverko e conclude di sinistro: blocca a terra Stankovic.15:49
45'
Un minuto di recupero.15:48
43'
Malinteso tra Bjarkason e Yeboah, ma il Frosinone ha corso un rischio. 15:46
41'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Busio per un fallo su Calò. 15:43
38'
Destro altissimo di Busio al termine di una bella azione del Venezia, sempre con Yeboah protagonista.15:42
35'
CARTELLINO GIALLO PER IL VENEZIA. Ammonito Sverko per ostruzione su Palmisani.15:39
35'
Cross di Perez da calcio d'angolo, va di testa Adorante: para Palmisani.15:39
34'
Compagnon si accentra e conclude da fuori, c'è una deviazione in angolo.15:37
32'
CARTELLINO GIALLO PER IL FROSINONE. Ammonito Kone per un fallo su Sverko. 15:35
30'
Punizione battuta da Calò, sul secondo palo sbuca Calvani che di testa non trova la porta.15:33
29'
Altro calcio d'angolo per il Frosinone. 15:31
27'
Fase molto spezzettata tra falli e tensione in campo. 15:29
22'
OCCASIONE VENEZIA! Sinistro velenoso di Yeboah, bella parata di Palmisani.15:25
22'
Sinistro a giro di Masciangelo, palla alta sopra la traversa.15:24
18'
OCCASIONE FROSINONE! Angolo battuto, c'è il colpo di testa di Raimondo: bravissimo Stankovic in risposta. 15:21
18'
Calcio d'angolo per il Frosinone, che prova subito a reagire.15:20
16'
GOL! VENEZIA-Frosinone 2-0. Rete di Yeboah. Rigore battuto da Yeboah e parato da Palmisani, sulla ribattuta sempre Yeboah fa centro.
INIZIA VENEZIA-FROSINONE. Prima palla per gli ospiti.15:02
Nove i precedenti, cinque i successi dei ciociari. 15:01
Ancora squalificato Duncan nel Venezia, novità sulle corsie con Bjarkason e Compagnon. Quanto al Frosinone, con la squalifica di Kvernadze, c'è un solo cambio rispetto all'ultima sfida: il suo posto è rilevato da Masciangelo.15:00
La formazione del Frosinone: Palmisani - Bracaglia, Monterisi, Calvani, Oyono - Calò, Kone, Koutsoupias - Masciangelo, Raimondo, Ghedjemis.14:49
3-4-1-2 per il Venezia: Stankovic - Schingtienne, Korac, Sverko - Bjarkason, Doumbia, Busio, Compagnon - Perez - Yeboah, Adorante.14:48
Il Frosinone condivide al momento la vetta della classifica con il Modena. 14:46
I padroni di casa vogliono dare seguito alla vittoria di una settimana fa contro lo Spezia e al pareggio infrasettimanale di Palermo. 14:46
Big match al Penzo tra due delle squadre più interessanti del campionato cadetto. 14:45
Benvenuti alla diretta del match tra Venezia e Frosinone, valido per la settima giornata del campionato di Serie B. 14:43
Venezia - Frosinone è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Frosinone sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Attualmente il Venezia si trova 4° in classifica con 12 punti (frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece il Frosinone si trova 3° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Venezia ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5; il Frosinone ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Venezia ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Frosinone ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, lo Spezia e il Palermo ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, Mantova e il Cesena ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita il Palermo pareggiando 0-0 mentre Il Frosinone ha incontrato il Cesena vincendo 3-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Adorante con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 3 gol.
Venezia e Frosinone si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 1 volta, il Frosinone ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Venezia-Frosinone ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Frosinone ha vinto cinque delle otto partite contro il Venezia in Serie BKT (2N, 1P), incluse le due più recenti; i ciociari non hanno mai ottenuto più di due successi di fila contro i veneti nella competizione.
Nelle ultime dieci partite di Serie BKT contro squadre retrocesse dalla Serie A, il Frosinone ha ottenuto cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte e non ha mai registrato due volte di fila lo stesso risultato.
Il Frosinone (1N, 3P) è una delle due squadre, con il Crotone, contro cui il Venezia ha disputato più incontri casalinghi (quattro) senza mai vincere in Serie BKT.
Il Venezia non pareggia in casa in Serie B da febbraio 2024 (vs Modena), da allora i lagunari hanno ottenuto sette vittorie e subito due sconfitte in nove gare interne nella competizione.
Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questa Serie BKT (2V 1N), e solo una volta nella sua storia nella competizione è rimasto imbattuto in tutte le prime quattro gare esterne stagionali (due vittorie e due pareggi nel 2021/22).
Andrea Adorante ha segnato un gol contro il Frosinone in Serie BKT in occasione dell'1-1 con la Juve Stabia, il 29 dicembre 2024; l’attaccante del Venezia è andato a segno nella sua ultima gara casalinga e nell'ultimo anno ha già realizzato una rete in quattro partite casalinghe consecutive in Serie B (tra dicembre 2024, proprio contro l'avversaria di giornata, e febbraio 2025).
Ilias Koutsoupias ha già segnato al Venezia in Serie B, il 3 settembre 2022 con il Benevento, proprio nella tana dei lagunari; inoltre, l'attuale giocatore del Frosinone ha preso parte a tre gol (una rete, due assist vincenti) nelle ultime tre gare di Serie BKT, tante quante nelle precedenti 30.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: