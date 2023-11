Grazie per avere seguito con noi la diretta scritta di Catanzaro-Modena 1-2, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:17

Grazie al successo odierno il Modena scavalca proprio il Catanzaro in classifica e agguanta il terzo posto a 22 punti. Il Catanzaro, che nel prossimo turno sarà impegnato nella difficile trasferta di Venezia, scende al quarto posto con 21 punti. Il Modena invece ospiterà la Sampdoria.16:16

Il Modena espugna il campo del Catanzaro (alla seconda sconfitta casalinga) e trova il quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie ed un pareggio). Partita equilibrata nonostante il possesso di palla a favore dei padroni di casa, che passano in vantaggio al 19' grazie al gol di Vandeputte, sul quale Seculin sembra un po' in ritardo. Gli ospiti trovano il pari al 27' con Manconi, bravo a trovare lo spiraglio giusto per il diagonale vincente. Nella ripresa entrambe le formazioni si dimostrano molto aggressive, ma succede tutto nel recupero: prima ci prova Ambrosino che trova l'incrocio dei pali, poi sul rovesciamento di fronte il giovane Bozhanaj trovo il suo primo centro in serie B con un destro implacabile e regala il successo alla squadra di Bianco.16:12

90'+7' Fischio finale! CATANZARO-MODENA 1-2 (19' pt Vandeputte, 27' pt Manconi, 95' Bozhanaj).16:01

90'+5' GOL! Catanzaro-MODENA 1-2! Bellissimo gol di Kleis BOZHANAJ! Sul rovesciamento di fronte, Cotali serve la palla al giovane albanese che lascia partire uno splendido destro sul quale Fulignati non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Kleis Bozhanaj16:01

90'+4' OCCASIONE CATANZARO! Ambrosino si libera bene di un difensore e lascia partire un missile da fuori area: traversa!15:57

90'+1' Saranno sei i minuti di recupero.15:53

90' Cartellino giallo per Brighenti nel tentativo di fermare un contropiede del Modena.15:52

89' OCCASIONE BOZHANAJ! Il tentativo direttamente da calcio di punizione viene respinto da Fulignati.15:51

87' Punizione da posizione molto interessante per il Modena.15:49

86' Ammonito Scognamillo che stende Palumbo al limite dell'area.15:48

83' Risponde Bianco inserendo Cotali per Manconi.15:46

83' Ultimo cambio per i padroni di casa: esce Ghion, entra D'Andrea.15:46

82' Forcing Catanzaro in questa fase del match.15:44

79' Cartellino giallo per Bozhanaj: trattenuta su Ghion.15:41

76' OCCASIONE CATANZARO! Bella iniziativa di Sounas sulla destra: palla in mezzo per Ambrosino che di prima spedisce alto da posizione interessante.15:43

75' Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora della partita.15:37

73' Doppia sostituzione anche per il Modena: Bozhanaj e Pergreffi prendono il posto di Tremolada e Ponsi.15:36

71' Altro doppio cambio per la formazione di Vivarini: dentro Pompetti e Sounas, fuori Pontisso e Stoppa.15:42

66' Bel cross di Tremolada per Bonfanti, ma il sinistro finisce alto.15:28

61' Tentativo di Oliveri da fuori area: Seculin blocca senza problemi.15:23

60' Risponde con un cambio il Modena: esce Guiébré, entra Bonfanti.15:22

59' Cartellino giallo per Antonio Palumbo.15:21

58' Doppio cambio per il Catanzaro: fuori Donnarumma ed Iemmello, dentro Biasci e Ambrosino.15:20

55' Altro tentativo del Modena, ancora Manconi: tiro centrale.15:17

53' Buona iniziativa del Modena. Palla in verticale per Manconi, che tenta l'assist per Guiebre ma il passaggio viene deviato in angolo.15:16

47' OCCASIONE CATANZARO! Donnarumma viene lanciato in contropiede, la difesa ospite si lascia sorprendere, ma il tocco dell'attaccante viene sporcato da Seculin.15:10

45' Si riparte! CATANZARO-MODENA 1-1.15:07

Nessun cambio per le due formazioni.15:06

Partita molto combattuta nei primi 45 minuti. Parte molto aggressivo il Modena, ma è il Catanzaro a trovare il vantaggio con Vandeputte su assist di Stoppa. Reagisce bene la formazione ospite che attorno alla mezz'ora trova il pari con Manconi, con un sinistro preciso che non lascia scampo a Fulignati. Possesso palla nettamente a favore dei padroni di casa, ma il Modena ha aggredito con vigore gli avversari, nonostante le numerose assenze.14:57

45'+4' Finisce il primo tempo. CATANZARO-MODENA 1-1 (19' Vandeputte, 27' Manconi).14:53

45'+1' Quattro minuti di recupero.14:48

44' Molto aggressivo il Modena nei minuti finali del primo tempo.14:47

38' Problema muscolare per Fulignati.14:41

33' Nell'occasione c'è stato uno scontro fortuito tra Donnarumma e Guiebre. Ha la peggio l'attaccante , che sanguina copiosamente dal naso.14:59

32' Punizione dalla trequarti per il Catanzaro: i padroni di casa provano uno schema, ma il tentativo di Donnarumma viene intercettato da Seculin.14:58

31' Tremolada ci prova da appena dopo metà campo: il tentativo finisce alto.14:34

27' GOL! Catanzaro-MODENA 1-1! Pareggio di Jacopo MANCONI! L'attaccante degli ospiti parte in contropiede liberato da Tremolada, resiste alla marcatura di Scognamillo e in area libera un sinistro preciso sul secondo palo!



Guarda la scheda del giocatore Jacopo Manconi14:32

26' Si tratta del quinto gol in questa stagione per Vandeputte, mentre per Stoppa è il secondo assist.14:29

22' Ci prova ancora Stoppa dal limite: il sinistro termina alto.14:25

19' GOL! CATANZARO- Modena 1-0! Jari VANDEPUTTE! Ripartenza di Stoppa sulla fascia destra che crossa in mezzo dove l'esterno ci prova al volo e trafigge Seculin!



Guarda la scheda del giocatore Jari Vandeputte14:24

19' Filtrante interessante di Palumbo ma il passaggio è troppo lungo per Guiebre14:22

16' Prova a rendersi pericoloso il Catanzaro, ma il cross di Ghion viene bloccato da Seculin.14:20

15' Ammonito anche Fabio Ponsi per un intervento da dietro su Stoppa.14:18

14' Bella azione del Modena sulla fascia destra, ma il cross di Oukhadda viene respinto dalla difesa del Catanzaro.14:17

13' Il Catanzaro sembra aver preso le misure agli avversari dopo le difficoltà dei primi minuti.14:16

10' Tentativo di Iemmello dopo una bella azione sullo stretto, ma il tiro è troppo debole per impensierire Seculin.14:13

4' Subito ammonito Jacopo Manconi, che alza il gomito su Scognamillo nel tentativo di intercettare un lancio lungo.14:12

4' Parte subito molto aggressivo il Modena, con un pressing molto alto.14:07

Tutto pronto allo stadio Ceravolo: inizia la sfida tra CATANZARO-MODENA!14:03

Dirige il match l'arbitro Di Bello di Brindisi, assistito da Lo Cicero di Brescia e Ceccon di Lovere. Quarto uomo Bordin di Bassano del Grappa.13:52

Il Modena conta sei giocatori infortunati: Gargiulo, Gagno, Cauz, Falcinelli, Strizzolo, Gerli.13:43

Il Catanzaro deve rinunciare all'infortunato Verna, al suo posto Vivarini schiera Pontisso.13:46

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena risponde con il 3-4-2-1: Seculin - Zaro, Riccio, Ponsi - Oukhadda, Palumbo, Magnino, Guiebre - Duca, Tremolada - Manconi. A disposizione: Vandelli, Leonardi, Cotali, Pergreffi, Battistella, Vukusic, Bonfanti, Giovannini, Bozhanaj, Mondele, Abiuso. All. Bianco.14:37

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con il 4-4-2: Fulignati - Oliveri, Scognamillo, Brighenti, Veroli - Stoppa, Ghion, Pontisso, Vandeputte - Iemmello, Donnarumma. A disposizione: Sala, Krastev, Krajnc, Miranda, Pompetti, Sounas, Katseris, Situm, D'Andrea, Brignola, Ambrosino, Biasci. All. Vivarini.13:47

Le squadre si sono affrontate 32 volte in serie B, l'ultima volta nel 2006. Il bilancio vede 6 vittorie del Catanzaro, 12 del Modena e 14 pareggi.13:19

Il Modena dal canto suo occupa la quinta posizione in classifica a 19 punti. E' in serie positive da tre partite (due vittorie e un pareggio) e nell'ultimo turno ha sconfitto la Ternana per 2-1.13:16

Il Catanzaro, terzo in classifica con 21 punti, è reduce dalla sconfitta di Como (1-0).13:13

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Modena, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.13:10