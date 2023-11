Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.16:03

Con l'odierno pareggio, entrambe le formazioni abbandonano l'Arena con un punto in più a testa. Uomini di Aquilani e Longo che saranno impegnati nella 13^ giornata, entrambi in trasferta, rispettivamente contro Sudtirol ed Ascoli.16:03

Cala il sipario all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa! Marcenaro manda i titoli di coda di un match equilibrato, conclusosi con un equo pareggio. Dopo una prima frazione terminata sul parziale di 0-1, complice la rete estrosa di Cutrone, nella ripresa emerge la reazione dei padroni di casa. Proprio nei primi sessanta secondi, al minuto 46', è l'ispirato Valoti a concludere in rete ed a siglare l'1-1, con un tap-in vincente frutto di un efficace taglio sul primo palo. Segue un secondo tempo equilibrato, dove prevale il lato agonistico delle due squadre che non sembrano accontentarsi del pareggio: esattamente al minuto 72', la traversa nega a Patrick Cutrone la gioia della doppietta personale, dopo un ottimo gesto tecnico da parte dell'ex Milan ed Empoli. Gara che termina dopo ben 5' addizionali con il risultato di 1-1.16:02

90'+5' TRIPLICE FISCHIO DI MARCENARO! Pisa-Como termina 1-1.15:57

90'+3' Scambi rapidi tra Piccinini e Vignato, poi quest'ultimo prova l'imbucata per Barbieri ma Semper è attento e mantiene la posizione abbracciando la sfera.15:54

90'+1' Sostituzione Pisa: fuori Mattia Valoti, dentro Ádám Nagy.15:52

90' Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Pezzopane, si giocherà fino al 95'.15:52

89' Ultimo giro d'orologio della gara, poi spazio al recupero.15:50

87' AMMONITO Alessandro Bellemo: fallo ai danni di Valoti.15:50

85' CHE INTERVENTO DI SEMPER! Altra risposta decisiva del portiere pisano, che interviene sul forte rasoterra di Piccinini allontanando in out con la punta del piede destro.15:45

82' Sostituzione Como: fuori dal campo Tommaso Cassandro, lo sostituisce Alessio Iovine.15:44

82' Sostituzione Como: fuori Nicholas Ioannou, subentra Marco Sala.15:43

82' Filtrante aereo insidioso quello disegnato da Cassandro, Bellemo non arriva per pochi centimetri al tap-in.15:42

80' AMMONITO Federico Barba: gioco pericoloso ai danni di Vignato.15:41

80' Ultimi 600'' del match, poi spazio all'assegnazione del recupero.15:40

79' Piccinini intuisce la traiettoria del brasiliano, svetta ed allontana poi la minaccia.15:39

79' Chance dalla bandierina per il Como, batte Da Cunha.15:39

77' Sostituzione Pisa: fuori anche Tomás do Lago Pontes Esteves, al suo posto Tommaso Barbieri.15:39

77' Sostituzione Pisa: fuori l'ammonito Lisandru Tramoni, dentro Emanuel Vignato.15:38

75' Mlakar chiama Vignato all'uno-due, poi sbaglia il tocco di ritorno ed affida nuovamente la sfera agli avversari.15:41

72' TRAVERSA DI CUTRONE! Il centravanti ondeggia sulla linea dell'outside, poi sceglie il tempo giusto e con un morbido tocco-sotto scavalca Nicolas, centrando però il legno. Tutto ancora pari all'Arena Garibaldi, brivido per il Pisa.15:33

70' CI PROVA VALOTI! Il numero 27 è certamente il più insidioso dei suoi, stavolta la girata arriva con il piede destro, ma anche in questa occasione il centrocampista alla corte di Aquilani non trova lo specchio per pochi centimetri. Rinvio dal fondo di cui si incarica Semper.15:31

68' Fase di studio del match, squadre che non riescono a trovare la via giusta per impensierire l'avversario.15:29

66' Lancio chilometrico di Leverbe verso Piccinini, il trequartista aggancia ma non riesce a concludere grazie all'intervento di Bellemo.15:28

63' Sostituzione Pisa: fuori capitan Marius Mihai Marin, dentro Gabriele Piccinini.15:23

63' Sostituzione Como: fuori anche Simone Verdi, subentra Moutir Chajia.15:23

62' Sostituzione Como: esce dal campo Benjamin Lhassine Kone, al suo posto subentra Daniele Baselli.15:22

59' Cominciano ad attivarsi le panchine, spazio ad energie nuove.15:22

57' Calcio d'angolo a favore del Como: Verdi batte sul primo palo, Leverbe svetta ed impedisce lo stacco sicuro di Cutrone. Si riparte da Marin.15:21

54' Sostituzione Como: non ce la fa Alessandro Gabrielloni, lo sostituisce Lucas da Cunha.15:15

52' AMMONITO Simone Canestrelli: fallo ai danni di Gabrielloni.15:12

51' CHE PARATA DI NICOLAS! Risposta determinante dell'estremo difensore toscano, che con un intervento reattivo scherma il tap-in ravvicinato di Patrick Cutrone. Risultato che resta in equilibrio.15:11

49' Pisa che sfrutta ora il momento propizio, rimessa laterale da posizione avanzata di cui si incarica Esteves.15:10

46' GOL! GOL VALOTI! PISA-Como: 1-1. Arriva al primo giro d'orologio della ripresa il pareggio nerazzurro! A firmare la rete del pari è Mattia Valoti, che con uno scatto attacca il primo palo, riceve il filtrante da Mlakar e con una repentina girata batte Semper. Tutto pari all'Arena Garibaldi, assist servito da Mlakar.



46' Sostituzione Pisa: fuori Miguel Luís Pinto Veloso, dentro Andrea Barberis.15:07

46' La prima manovra del secondo tempo è amministrata dal Como.15:07

46' SI RIPARTE! inizia la ripresa del match.15:06

Squadre negli spogliatoi che approfittano dei 15' di break.14:53

Si chiude dopo un solo minuto di recupero il primo tempo della sfida all'Anconetani, prima frazione che termina con un momentaneo vantaggio lariano. I primi 45' hanno offerto una gara sostanzialmente di attesa da parte di entrambe le squadre, con una percentuale di possesso palla piuttosto equilibrata e con tre occasioni velenose, rispettivamente create da Valoti e Veloso, che non sono però riusciti a timbrare la rete del pari. Il vantaggio comasco arriva al minuto 12', frangente di gara in cui Cutrone sfugge alla marcatura di Canestrelli, riceve un prezioso cross da Verdi e con un'acrobazia aerea gonfia la rete difesa da Nicolas. Tre gli ammoniti finora della gara, rispettivamente i nerazzurri Tramoni e Veloso, chiude il cerchio il centrale di Longo, Cas Odenthal.14:53

45'+1' FISCHIO DI MARCENARO: termina il primo tempo.14:49

45' Solo un minuto addizionale, si gioca fino al 46'.14:49

44' Ultimo giro d'orologio della prima frazione, poi spazio al possibile recupero.14:46

43' Traiettoria velenosa quella disegnata dal numero 44, palla che termina però sul fondo anche se non di molto.14:45

42' Invitante calcio di punizione dai 20 metri per il Pisa, batte Veloso.14:45

41' AMMONITO Cas Odenthal: fallo ai danni di Moreo.14:44

40' VALOTI! Torsione del numero 27 che termina di un nulla oltre la traversa difesa da Semper, Pisa davvero vicino al gol del pari.14:43

39' Rimessa laterale nerazzurra da posizione avanzata, batte Beruatto che pesca Marin e permette il nuovo possesso pisano.14:43

37' Controllo non troppo felice di Gabrielloni, che perde di vista la sfera e non riesce a ricambiare l'assist a Verdi.14:41

36' Corner a favore del Como, batte il solito Verdi.14:41

33' Verdi gestisce sulla trequarti, attende l'arrivo di Cassandro per la sovrapposizione ma nel tentativo di servirlo viene intercettato da Valoti.14:40

31' Batte Miguel Veloso, calcio d'angolo che risulta però troppo profondo per i compagni del numero 44.14:34

31' Mlakar fa partire il cross verso l'area avversaria, Ioannou non si fida del controllo e concede il corner al Pisa.14:33

28' Altra palla inattiva di Verdi alla ricerca delle torri lariane, sfera che non arriva però ad alcun destinatario. Nicolas svetta ed agguanta in sicurezza.14:32

26' Suggerimento profondo di Leverbe, che taglia tutto il campo verso Valoti, poi il 27 addomestica bene ma non elude la marcatura stretta di Ioannou. Rimessa laterale per il Pisa.14:29

24' AMMONITO Lisandru Tramoni: fallo del numero 7 nerazzurro ai danni di Barba.14:28

22' Generoso ripiegamento di Moreo, che con una sportellata non fallosa interrompe la serie di dribbling di Kone. Possesso Pisa ed applausi dall'Arena per il numero 32.14:25

20' Duro contrasto lungo l'out di destra tra Kone e Mlakar che vede vittima il centravanti pisano, Marcenaro reputa regolare l'intervento e fa giocare senza interruzioni.14:23

18' Odenthal abbatte Moreo, che era pronto a dare il via al contropiede casalingo: proteste generali dei nerazzurri per mancata ammonizione.14:22

15' Corner che si conclude con un nulla di fatto, possesso per gli ospiti.14:18

14' Reazione del Pisa, Odenthal svetta e deve concedere il corner. Batte Veloso.14:17

12' GOL! GOL CUTRONE! Pisa-COMO: 0-1. Si sblocca subito il match al minuto 12'! La firma è di Patrick Cutrone, che si stacca dalla marcatura di Canestrelli, riceve il traversone da Verdi e con un'efficace acrobazia batte Nicolas. Como avanti, assist a cura di Verdi.



9' Palla inattiva che non produce alcun effetto, si riparte da Semper.14:12

9' Punizione dai 35 metri a favore del Pisa, batte Tramoni.14:11

8' Scambi ripetuti tra Veloso e Leverbe in attesa dell'imbucata vincente, possesso nerazzurro.14:10

6' AMMONITO Miguel Luís Pinto Veloso: fallo tattico ai danni di Kone.14:10

3' RISPOSTA DI SEMPER! L'estremo difensore comasco compie una decisiva parata sul diagonale rasoterra di Tramoni.14:07

2' Verdi procede alla battuta della palla inattiva, pesca Odenthal ma il centrale non riesce ad indirizzare. Rinvio dal fondo per Nicolas.14:06

1' Il primo pallone della gara è amministrato dal Pisa.14:03

1' PARTITI! Via a Pisa-Como.14:03

Fischio d'inizio programmato alle ore 14:00.13:38

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:38

Al tecnico nerazzurro, Moreno Longo risponde con un ampio 3-4-1-2, con Semper a difesa dello specchio, difesa a 3 con Odenthal supportato da Barba e Curto, centrocampo denso con Ioannou e Cassandro lungo le bande laterali a fornire soluzioni per Kone e Bellemo, trequarti interamente presidiata da Verdi, in attacco scelto il tandem Cutrone-Gabrielloni.13:37

Mister Aquilani ordina i suoi 11 in un 4-2-3-1, confermando Nicolas tra i pali, linea difensiva a 4 composta dalla coppia centrale Canestrelli-Leverbe supportati dai terzini Esteves e Beruatto, in mediana scelto il tandem Marin-Veloso, zona di trequarti folta con Valoti affiancato da Tramoni e Moreo, davanti tutto il peso dell'attacco è sulle spalle di Mlakar.13:35

FORMAZIONI UFFICIALI: COMO (3-4-1-2). Ospiti che rispondono con: Semper; Curto-Odenthal-Barba; Cassandro-Kone-Bellemo-Ioannou; Verdi; Cutrone-Gabrielloni. Allenatore: Moreno Longo. A disposizione: Solini, Scaglia, Sala, Vignali, Chajia, Iovine, Arrigoni, Kerrigan, Baselli, Da Cunha, Cerri, Vigorito.13:33

FORMAZIONI UFFICIALI: PISA (4-2-3-1). Scendono in campo: Nicolas; Esteves-Canestrelli-Leverbe-Beruatto; Marin-Veloso; Tramoni-Valoti-Moreo; Mlakar. Allenatore: Alberto Aquilani. A disposizione: Hermannsson, Barbieri, Calabresi, Nagy, Vignato, Barberis, Arena, Masucci, Piccinini, Gliozzi, Campani, Loria.13:31

A coadiuvare il fischietto ligure sono designati gli assistenti di linea Tolfo di Pordenone-Trincheri di Milano; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Pezzopane de L'Aquila; postazione VAR presidiata dal Sig. Nasca di Bari, ausiliato dall'A.VAR Pagnotta di Nocera Inferiore.13:28

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Matteo Marcenaro, della sezione di Genova.13:26

Ultimi attimi di attesa allo Stadio Romeo Anconetani di Pisa, poi sarà Pisa-Como! In questo ricco primo pomeriggio di B, Torri e Lariani tornano ad affrontarsi dopo quasi un anno dall'ultima volta, fissata alla gara dello scorso 21 gennaio che terminò con un copioso pareggio per 2-2. I lombardi approdano in terra toscana con alle spalle un'importante vittoria ai danni del Catanzaro nell'11^ giornata, e sono fissi al 6^ tassello della classifica con 17 punti; situazione diversa quella degli odierni padroni di casa, che provengono da due risultati utili consecutivi e che occupano il 15^ posto in classifica con 12 punti totali.13:25

Benvenuti all diretta scritta di Pisa-Como, gara valida per il turno numero 12 del Campionato di Serie B.13:19