Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie B!18:18

La Sampdoria prova a scacciare la crisi e allontanare la zona calda della classifica portandosi a 10 punti, per il Palermo terza partita senza vittoria e vetta che ora dista 6 lunghezze.18:18

Vince la Sampdoria una partita che vede i padroni di casa sfiorare il gol nel primo tempo, trovandolo poi nel finale su rigore con Borini. Nella ripresa il Palermo inizia a creare e negli ultimi minuti calcia più volte verso la porta di uno Stankovic, che in più occasioni, nega la rete del pareggio ai siciliani.18:18

90'+6' Fine partita: SAMPDORIA - PALERMO 1-0.18:13

90'+5' Sostituzione nella Sampdoria, entra Girelli per Yepes.18:12

90'+1' STANKOVIC! Salva il risultato il portiere della Sampdorie su una conclusione ravvicinata di Mancuso. Palla deviata in angolo.18:09

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.18:08

87' Cartellino giallo per Ghilardi, fallo su Aurelio.18:05

86' STANKOVIC! Brumori riceva palla in area e tocca per Soleri che solo davanti a Stankovic, non riesce a colpire di forza e si fa intercettare la sfera dal portiere blucerchiato.18:03

84' Kasami da fuori con l'interno sinistro. Palla di poco a lato.18:01

81' Cartellino giallo per Mateju, fallo su Vieira.17:59

79' Stulac per Gomes.17:57

79' Cambi nel Palermo, entra Aurelio per Hansen.17:57

79' Sostituzione nella Sampdoria, enta De Luca per Esposito.17:57

77' Il Palermo da qualche minuto sta tenendo la Sampdoria nella sua metà campo. Brunori prova con una doppia finta a scardinare la difesa blucerchiata che per ora regge.17:54

73' Serie di dribbling di Esposito da posizione defilata e conclusione in diagonale che si spegne a lato. Doveri ferma per fuorigioco.17:50

67' Soleri prende il posto di Di Francesco.17:45

67' Due cambi nel Palermo, entra Valente per Henderson.17:45

66' Sostituzione nella Sampdoria, esce Verre per Askildsen.17:43

64' Cartellino giallo anche per Borini che ferma irregolarmente Mancuso a metà campo.17:42

63' Cartellino giallo per Yepes.17:41

61' Si fa vedere il Palermo, Lucioni stacca di testa da calcio d'angolo, Stankovic è attento.17:39

57' Nella Sampdoria fuori Insigne per Mancuso.17:35

56' Colpo di testa centrale di Yepes su cross dalla destra. Blocca sicuro Pigliacelli.17:34

55' Continua a far girare il pallone la Sampdoria, il Palermo sembra in confusione.17:33

53' Continua a premere la squadra di casa, Palermo in difficoltà.17:30

48' Subito Kasami da fuori area, controlla senza problemi Pigliacelli.17:25

46' Inizia il secondo tempo di SAMPDORIA - PALERMO. Si riparte senza sostituzioni.17:22

Primo tempo con una buona intensità, parte meglio la squadra di casa che sfiora il gol in più occasioni con Kasami e Vieira. Il Palermo cresce alla distanza, ma nel finale Borini su rigore porta in vantaggio la squadra di casa.17:07

45'+4' Fine primo tempo: SAMPDORIA - PALERMO 1-0.17:06

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.17:03

44' GOL! SAMPDORIA - Palermo 1-0! Rete di Borini. Borini calcia male il rigore e si fa ipnotizzare da Pigliacelli, è però reattivo sulla respinta e di piatto manda la palla in rete.



Guarda la scheda del giocatore Fabio Borini17:03

43' Check al VAR per Doveri, ma il rigore è confermato.17:01

41' CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Anticipo di Esposito su Lucioni che prende in pieno il giocatore della Sampdoria. Per Doveri non ci sono dubbi.17:00

39' Molte interruzioni in questi ultimi minuti di gioco e partita che si svolge per lo più in mezzo al campo.16:57

33' CECCARONI! Calcio d'angolo Palermo, Ceccaroni stacca di testa ma il pallone viene salvato sulla linea da Depaoli.16:53

31' Superata la mezz'ora, buon ritmo, ma partita inchiodata sullo 0-0.16:49

29' Ci prova ancora Vieira, conclusione dalla distanza, palla di poco alla destra di Pigliacelli.16:47

24' Conclusione di prima di Di Francesco dopo un batti e ribatti in area. Palla a lato.16:42

23' Prova ad alzare i giri del motore il Palermo, la Sampdoria controlla.16:41

18' PIGLIACELLI! È ancora l'estremo difensore del Palermo a salvare i suoi, prima Vieira calcia da posizione defilata, il portiere respinge, la palla finisce tra i piedi di Verre che calcia di potenza ma sbatte sul portiere dei siciliani.16:44

15' Punizione dalla trequarti per la Sampdoria, Giordano prova a mettere uno spiovente in area ma la palla viene deviata in angolo.16:33

11' Cartellino giallo per Verre, entrata in ritardo.16:29

9' Stop e conclusione di potenza con il destro di Vieira, Pigliacelli smanaccia.16:27

8' Molto possesso palla da parte della Sampdoria in questi primi minuti.16:26

3' PALO DELLA SAMPDORIA! Botta fa fuori di Kasami, la palla prende l'interno del palo alla destra di Pigliacelli.16:21

1' FISCHIO D’INIZIO DI SAMPDORIA - PALERMO. Arbitra Doveri.16:18

Nell'attacco della Sampdoria gioca Borini alle spalle di Verre e Esposito. Centrocampo con Vieira, Yepes e Kasami. In difesa davanti a Stankovic, Ghilardi e Gonzalez centrali, ai lati Deapoli e Giordano. Nel Palermo cambi in mezzo al campo con Gomes al centro e Segre sul centrosinistra. Torna Brunori come terminale offensivo, accanto a lui Insigne e Di Francesco.15:38

Formazione PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund - Henderson, Gomes, Segre - Insigne, Brunori, Di Francesco. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio.15:31

Formazione SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic - Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano - Vieira, Yepes, Kasami - Verre - Borini, Esposito. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Conti, La Gumina, Girelli, Buyla, Langella, Stojanovic, Delle Monache.15:30

L'ultimo incrocio tra le due compagini risale alla stagione di Serie A, 2016-17. Pareggio per 1-1 in entrambe le sfide.13:29

Una Sampdoria alla disperata ricerca di punti, ospita il Palermo, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lecco per 2-1, ma in piena lotta promozione.13:27