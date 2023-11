Gli arancioneroverdi espugnano il Liberati grazie ad un gol di Busio dopo una gran giocata sull'asse Tessmann-Johnsen e consolidano il secondo posto alle spalle del Parma. Terza sconfitta di fila per i rossoverdi, poco incisivi in attacco anche nella reazione dello svantaggio.16:02

Viviani commette fallo in attacco su Busio, i rossoverdi non riescono a rendersi pericolosi.15:59

OCCASIONE TERNANA! Da corner, Diakite svetta in area ma da due passi non inquadra la porta.14:44

Lancio per Pyyhtia, Altare è in vantaggio.14:16

Gli arancioneroverdi provano ad uscire in palleggio, Tessmann impreciso in costruzione.14:11

Lucarelli sceglie la coppia Raimondo-Favilli in attacco, con Casasola e Corrado sulle fasce. Labojko in mediana, Capuano al posto di Mantovani in difesa.14:06

Testa-coda tra penultima e seconda in classifica: i rossoverdi, che in casa hanno ottenuto l'unico successo stagionale (3-0 vs Reggiana), affrontano gli arancioneroverdi, sconfitti nell'ultima trasferta (1-0 vs Reggiana) ma vogliosi di mantenere una continuità di risultati dopo la vittoria contro il Pisa.13:09