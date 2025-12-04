Molto meglio la Juve Stabia per mole di gioco, e occasioni, ma quel che conta è buttare la palla dentro. Il Bari si è difeso con le unghie e con i denti per dimenticare la clamorosa sconfitta per 5-0, di qualche giorno fa, a Empoli. Due gol annullati ai padroni di casa: quelli di Gabrielloni e Correia. Nella ripresa è arrivato anche il palo di Mosti.
E con questo pareggio, la Juve Stabia raggiunge Catanzaro e Avellino a quota 19 punti, all'8° posto, in zona playoff. La squadra campana, però, non vince da 3 gare. Il Bari sale a quota 14, raggiungendo il Mantova al 15° posto, in zona playout. Primo punto per Vivarini da tecnico dei pugliesi.
Il Bari tornerà in campo lunedì 8 dicembre contro il Pescara (alle 17.15). Una vera sfida salvezza al San Nicola. Stesso giorno per la Juve Stabia che farà visita al Frosinone (alle 15) secondo in classifica.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+7'
FINISCE QUI!!! Proprio su questa occasione per Maistro, si chiude il match a Castellammare di Stabia. Solo 0-0 tra Juve Stabia e Bari nel recupero della 10a giornata.21:33
90'+6'
MAISTRO CI PROVA!!! Maistro cerca il gol da cinetica direttamente da calcio di punizione, ma non trova lo specchio della porta di Cerofolini. Palla uscita di poco.21:32
90'+5'
Partipilo perde una palla bruttissima in mezzo al campo, poi spende un fallo su Gabrielloni e si prende il giallo. Ultima chance per la Juve Stabia.21:30
90'+2'
Palla dentro per Gabrielloni, Nikolau non rischia il controllo in area e spazza in angolo21:28
90'
5 minuti di recupero in questo secondo tempo21:26
90'
Ci prova anche CORREIA da fuori, deviazione di Braunöder in angolo. Forcing finale dei padroni di casa21:25
89'
ANCORA MAISTRO!!! Altra conclusione da fuori di Maistro, Cerofolini non è perfetto, ma non c'è Gabrielloni per il tap-in21:25
88'
Giallo per Correia che spende un fallo tattico su Partipilo che gli era sfuggito, facendo ripartire il Bari21:23
87'
OCCHIO A MAISTRO!!! Fa tutto bene il neo entrato della Juve Stabia con due dribbling nei pressi del limite dell'area, il suo sinistro si perde però sul fondo21:22
84'
Piscopo perde palla, poi Maistro commette fallo in attacco. La Juve Stabia non riesce più a essere davvero pericolosa. Serve un guizzo per i campani, mentre i pugliesi si stanno difendendo bene21:20
83'
Maistro prova a crossare da sinistra, ma Braunöder spazza via. Cerca di difendere come può il Bari21:18
81'
E la girandola di cambi si esaurisce con Bellich che prende il posto di Ruggero in difesa per la Juve Stabia21:16
80'
Nella Juve Stabia dentro il 19enne Mannini che prende il posto di Stabile21:46
80'
Dentro anche Partipilo al posto di Castrovilli. Altro giocatore un po' più offensivo per il Bari21:15
79'
DOPPIO CAMBIO BARI!!! Pucino fa il suo ingresso in campo al posto di Vicari. Pucino uno degli esclusi da Vivarini in avvio di questa partita21:45
79'
Bari velocissimo dall'altra parte a risalire il campo, ma Rao non trova Gytkjaer sul secondo palo21:14
78'
PALO DI MOSTI!!! Clamorosa chance per la Juve Stabia col sinistro in acrobazia di Mosti che centra in pieno il palo alla sinistra di Cerofolini che era rimasto di sasso. Padroni di casa vicini al gol.21:13
76'
Rischia il giallo anche Stabile dopo il brutto intervento su Castrovilli21:11
74'
Gioco fermo per qualche secondo. L'arbitro Abisso segnala dei laser in direzione dei giocatori del Bari. Cosa riferita al quarto ufficiale e poi detta a tutto lo stadio dallo speaker ufficiale. Se la cosa dovesse ripresentarsi, il direttore di gara potrà sospendere il match se lo riterrà opportuno21:10
73'
BRIVIDI PER LA JUVE STABIA!!! Verreth sfiora il palo alla sinistra di Cerofolini col suo calcio di punizione. Bari vicino al vantaggio21:08
71'
Rao bravo a rubar palla e a puntare l'area di rigore, poi Mosti lo chiude ma con un fallo. Punizione interessante per il Bari21:07
69'
E Vivarini cambia anche la punta con Gytkjaer che prende il posto di Moncini21:04
69'
DOPPIO CAMBIO VIVARINI!!! Cambia anche il Bari. Fuori Pagano che lascia il posto a Rao, sicuramente un giocatore più offensivo21:03
68'
Carissoni va al cross da destra, c'è Piscopo che va a centro area, ma la direzione del cross andava sul secondo palo. Occasione sfumata per i padroni di casa.21:03
66'
Mosti cerca subito di essere protagonista con una conclusione da fuori, ma respinge ancora il muro difensivo del Bari21:01
64'
OCCHIO A MONCINI!!! Bari veloce a risalire il campo con Dickmann, palla dentro per Moncini che va col tacco, ma non trova potenza e Confente recupera con facilità21:44
64'
Dentro anche Mosti che prende il posto di Pierobon. Abate vuole più ordine in mezzo al campo20:59
63'
ALTRI CAMBI PER ABATE!!! Il tecnico della Juve Stabia cambia in mezzo: dentro Maistro, autore del gol del pareggio col Monza, che prende il posto di Leone20:58
62'
Risponde la Juve Stabia col destro da fuori area di Pierobon, che non trova però la porta. Bellissima la giocata, all'indietro, di Gabrielloni di tacco.21:44
61'
Castrovilli cerca la verticalizzazione per Moncini che però non riesce ad agganciare il pallone in area. Si lamenta Pagano che voleva la palla di ritorno su di sé perché non marcato20:57
58'
Dorval a terra dopo un contatto con Carissoni! Protesta tutta la squadra del Bari, ma per il sig. Abisso è tutto regolare20:53
58'
SUBITO UN GIALLO PER PISCOPO!!! Il neo entrato cerca di riconquistare palla su Dickmann, commette fallo e si becca subito il giallo. Neanche due minuti e prende subito il cartellino20:53
57'
Leone prova la conclusione da fuori area, ma botta deviata dalla difesa del Bari20:52
55'
PRIMO CAMBIO PER ABATE!!! Dentro Kevin Piscopo che si piazza a sinistra al posto di Cacciamani già ammonito20:51
54'
NIENTE RIGORE!!! Il tocco di Ruggero era fuori dall'area e niente rigore per il Bari.20:49
54'
CHECK DEL VAR!!! Viene verificata la posizione di Ruggero per capire se fosse dentro l'area di rigore. Il tocco di braccio era evidentissimo.20:49
53'
Mano di Ruggero nei pressi dell'area di rigore, l'azione continua ma l'arbitro non fischia20:48
52'
Cerofolini si rialza adesso dopo il colpo subito. L'arbitro si sincera delle sue condizioni20:47
51'
Cacciamani ammonito per un intervento su Cerofolini. L'esterno della Juve Stabia aveva alzato il sinistro, ma il piede destro gli rimane giù e colpisce in pieno volto il portiere del Bari20:46
49'
Braunöder recupera anche su Pierobon, ma commette fallo. Buona punizione per la Juve Stabia nella trequarti avversaria20:45
48'
Cacciamani prova a sfondare sulla sinistra dove c'è Dickmann, ma arriva Braunöder a salvare il suo compagno e a chiudere Cacciamani20:43
47'
Si riparte con gli stessi 22 in campo.20:42
46'
SI RIPARTE!!!20:40
Bari che, finora, ha creato poco se non per qualche giocata individuale di Castrovilli e Pagano. Serve maggior qualità nel far uscire la palla dalla propria metà campo. Così come la Juve Stabia deve essere più incisiva sulle corsie laterali, con Gabrielloni che potrebbe essere determinante sulle palle alte. Lo abbiamo visto sovrastare i difensori quando bisognava svettare di testa.21:42
La Juve Stabia spinge, ma non trova la via del gol col solito Gabrielloni che ha avuto un paio di situazioni molto importanti, soprattutto di testa. In realtà la squadra di Ignazio Abate ha fatto gol, ma sono state annullate le reti di Gabrielloni (fallo precedente di Candellone) e Correia (fuorigioco).20:23
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Due gol annullati alla Juve Stabia e si resta sullo 0-0 con il Bari nel recupero della 10a giornata di B.21:41
45'+2'
ANCORA GABRIELLONI!!! Stabile da sinistra per Gabrielloni, ma il suo colpo di testa non trova la porta di Cerofolini20:20
45'+1'
Ci prova anche Giorgini con un destro dal limite, c'è una deviazione, poi Gabrielloni viene anticipato dalla difesa del Bari20:19
45'
Due minuti di recupero in questo primo tempo...20:19
40'
TUTTO CONFERMATO!!! Si resta sullo 0-0, anche questo gol è stato annullato.20:15
40'
Check dell'AVAR per capire se sia effettivamente fuorigioco quello di Correia sul servizio di Gabrielloni20:15
39'
ANNULLATO ANCHE QUESTO GOL!!! Vantaggio della Juve Stabia con la rete di Correia che batte da due passi Cerofolini, ma l'arbitro annulla anche qui per fuorigioco del centrocampista di casa.21:41
39'
Intanto gioco fermo perché Cerofolini ha subito un colpo alla mano destra sull'angolo precedente21:40
38'
Altro giallo, questa volta per Dorval per fallo su Giorgini. L'esterno del Bari è andato con la gamba alta in gioco pericoloso20:11
37'
Stabile mette dentro da corner, ma la difesa del Bari spazza in qualche modo. Non era uscito perfettamente Cerofolini20:14
32'
Carissoni rischia qualcosa nella propria area, vista la presenza di Moncini e Dorval, ci pensa Correia ad allontanare20:06
30'
61% di possesso palla per la Juve Stabia dopo questa prima mezz'ora di gioco20:05
29'
ANCORA GABRIELLONI!! Palla dentro da Carissoni per Gabrielloni che gira di testa non andando tanto lontano dal palo alla sinistra di Cerofolini.20:04
27'
Davvero debole il contatto tra Candellone e Dickmann, ma questa è la decisione del sig. Abisso. E, giustamente, dalla sala VAR non intervengono lasciando la decisione - di campo - al direttore di gara.20:04
26'
GOL, ANZI NO!!! A segno Gabrielloni di testa sul servizio di Candellone, ma Abisso ferma il gioco per un possibile fallo di Candellone su Dickmann.20:02
25'
Giallo per Castrovilli per il fallo su Pierobon. Secondo cartellino di serata dopo quello immediato proprio per Pierobon19:59
24'
OCCASIONE JUVE STABIA!!! Gabrielloni di testa sugli sviluppi di un corner, palla di poco alta sopra la traversa. Prima vera chance per i padroni di casa e di tutta la partita.19:58
21'
Palla dentro per Gabrielloni che riesce ad agganciare, ma non a controllare per andare al tiro con 5 giocatori del Bari su di lui. Arriva alla riconquista Correia che si prende il calcio d'angolo19:55
19'
Arrabiatissimo Ignazio Abate per questi buchi difensivi lasciati dai suoi. Il Bari si è ravvivato19:53
18'
Palla dentro per MONCINI che non riesce però a deviare sotto porta sul cross di Pagano da destra.19:52
17'
Attenzione alla palla servita da Verreth col suo calcio di punizione, ma c'è Leone ben appostato ad allontanare l'area di rigore.19:51
15'
Ancora Castrovilli che ci prova con un'azione solitaria, dopo un buon palleggio dei suoi da dietro, ma arriva la perfetta chiusura di Ruggero19:49
14'
Castrovilli cerca la sortita offensiva per vie centrali, ma commette fallo: spallata su Stabile19:48
13'
Lungo lancio per Dorval, ma c'è Carissoni in anticipo. Dorval, a volte, è quello più avanzato del Bari, con Moncini invece che va a pressare sui portatori di palla.19:47
11'
Pagano perde palla e poi commette fallo su Carissoni. Di nuovo possesso per la Juve Stabia che adesso prova a stazionare definitivamente nella metà campo avversaria.19:45
9'
Juve Stabia sempre col giro palla nella propria metà campo, ma il Bari non abbocca e difende con due linee compattissime. Un 5-4-1 quello dei pugliesi in fase difensiva.19:43
8'
Leone cerca un varco per Gabrielloni, ma arriva l'anticipo di Cerofolini. Tutto buono dice l'arbitro, considerando l'uscita rischiosa del portiere19:41
5'
Prova a mettersi in proprio Cacciamani sulla sinistra: angolo conquistato, primo corner del match.19:38
4'
Lento giro palla della Juve Stabia nella propria metà campo. La formazione di casa attende l'arrivo del Bari in pressing per provare a ripartire, ma i pugliesi attendono con linee molto compatte19:38
1'
Neanche 10 secondi e arriva subito un cartellino. Fallo di Pierobon che arriva in ritardo su Meroni e si becca il giallo19:34
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti19:33
Il direttore di gara sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Catallo e dal quarto ufficiale, il sig. Fabio Rosario Luongo. In sala VAR ci saranno Alberto Santoro (VAR) e Davide Ghersini (AVAR).00:53
Sono 12 i precedenti tra Juve Stabia e Bari, in tutte le competizioni. Il bilancio è in perfetta parità: 5 successi per i campani, 5 per i pugliesi e 2 pareggi. Nell'ultima stagione, al Menti, ha vinto la Juve Stabia per 3-1 grazie ai gol di Piscopo, Adorante e Leone. Di Gaston Pereiro la rete per il Bari. L'ultima, e unica, vittoria dei pugliesi a Castellammare è datata 3 marzo 2021, con un 2-0 targato Manuel Marras, autore di una doppietta.00:57
Seconda partita per Vivarini sulla panchina del Bari. Rispetto al ko per 5-0 con l'Empoli, non c'è Pucino in difesa, con Meroni ad affiancare Vicari e Nikolau. Pagano viene alzato alle spalle di Moncini, in coppia con Castrovilli, nel 3-4-2-1 imposto dal nuovo allenatore dei pugliesi. Out Gaston Pereiro, Maggiore e Darboe.19:03
Qualche cambio per Abate, rispetto al pareggio col Monza. Torna Ruggero in difesa, dopo la squalifica, con Bellich che parte invece dalla panchina. A centrocampo ci sono Leone e Cacciamani al posto di Mosti e Piscopo. Ancora fuori per infortunio Battistella, Burnete, Morachioli, Varnier e Zuccon.18:49
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bari si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Cerofolini - Meroni, Vicari, Nikolau - Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval - Pagano, Castrovilli - Moncini. All. Vincenzo Vivarini. A disposizione: Pissardo - Pucino, Burgio, Kassama - M.Mane, Bellomo, Colangiuli - Partipilo, Antonucci, Gytkjaer, Cerri, Rao.19:00
FORMAZIONI UFFICIALI: La Juve Stabia scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Confente - Ruggero, Giorgini, Stabile - Carissoni, Leone, Pierobon, Correia, Cacciamani - Gabrielloni, Candellone. All. Ignazio Abate. A disposizione: Signorini, P.Boer - Reale, Bellich, Baldi, Mannini - Ciammaglichella, Duca, Maistro, Mosti - De Pieri, Piscopo.18:45
C'è chi sta peggio, come il Bari che è 17°, in piena zona playout, con 13 punti in 13 gare. La sconfitta casalinga col Frosinone (3-2) era costata la panchina a Fabio Caserta, ma l'ultima partita è stata da incubo. Vivarini ha esordito con un ko per 5-0 contro l'Empoli. Bari che, tra l'altro, non vince in trasferta dal 22 febbraio scorso (1-0 a Mantova).00:50
Juve Stabia che arriva a questa sfida dopo il pari con la prima della classe. La squadra di Ignazio Abate ha ospitato il Monza, col match chiuso sul 2-2, con Candellone e Maistro a rispondere ai gol di Birindelli e Petagna. Vespe che si sono però allontanate in classifica, ricordando anche il ko con la Sampdoria della settimana precedente. Ora la Juve Stabia è 10a a -1 dai playoff, a -8 dal 4° posto.00:48
SI DOVEVA GIOCARE IL 29 OTTOBRE - La partita, inizialmente prevista il 29 ottobre scorso, è stata rinviata dalla Serie B, su richiesta del Viminale e della Prefettura di Napoli, dopo che la società campana è finita in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose, con la stessa Procura di Napoli che aveva segnalato rischi su gestione e servizi legati allo stadio. Juve Stabia che poi è tornata a giocare partite casalinghe l'8 novembre, col successo per 1-0 sul Palermo.00:44
Benvenuti alla diretta scritta di Juve Stabia-Bari, gara valida per il recupero della 10a giornata della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.00:40
Dove si gioca la partita:
Stadio: Romeo Menti di Castellammare Città: Castellammare di Stabia Capienza: 7642 spettatori00:40
Juve Stabia - Bari è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia. Arbitro di Juve Stabia - Bari sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.
Attualmente Juve Stabia si trova 9° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). Juve Stabia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 16; il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 24.
In casa Juve Stabia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 0-0 mentre Il Bari ha incontrato l'Empoli perdendo 5-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.
Juve Stabia e Bari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 4 volte, il Bari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Juve Stabia-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia ha vinto entrambe le sfide di Serie BKT contro il Bari nello scorso campionato, dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sei (2N, 2P).
La Juve Stabia è rimasta imbattuta in tutte e quattro le gare interne contro il Bari in Serie BKT (3V, 1N). Solo contro il Modena (cinque) la squadra campana ha disputato più incontri casalinghi nella competizione senza perdere che contro i pugliesi (quattro, come contro il Crotone).
Il Bari ha vinto solo una delle ultime 20 gare esterne di Serie BKT (8N, 11P): 1-0 contro il Mantova, il 22 febbraio 2025; da allora cinque pareggi e otto sconfitte. In generale, tra le squadre attualmente presenti nel torneo cadetto, solo Sampdoria (21) e Virtus Entella (18) attendono da più incontri il successo fuori casa della squadra pugliese (13) nella competizione.
La Juve Stabia, rimasta imbattuta nelle prime sei gare interne di questa Serie BKT (3V, 3N), potrebbe vincere quattro delle prime sette partite casalinghe in una stagione della competizione per la terza volta nella sua storia, le prime nel 2011/12 e nel 2012/13.
Il Bari ha raccolto appena due punti dopo le prime sette trasferte di campionato (2N, 5P), è dal 2007/08 che i pugliesi non rimangono senza successi nelle prime otto gare esterne disputate in Serie BKT.
Il Bari è la formazione contro cui Giuseppe Leone ha trovato la sua prima e unica rete finora in Serie BKT, nel successo casalingo della Juve Stabia per 3-1 dello scorso febbraio; il classe 2001, tuttavia, non ha contribuito ad alcuna marcatura nelle sue ultime 25 presenze in cadetteria, ossia proprio dal gol segnato contro i pugliesi.
Lorenzo Dickmann è uno dei due difensori, con Niccolò Pierozzi, ad aver fornito più assist in questo campionato: tre passaggi vincenti, di cui uno arrivato fuori casa, il 18 ottobre contro la Reggiana.
