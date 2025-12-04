Molto meglio la Juve Stabia per mole di gioco, e occasioni, ma quel che conta è buttare la palla dentro. Il Bari si è difeso con le unghie e con i denti per dimenticare la clamorosa sconfitta per 5-0, di qualche giorno fa, a Empoli. Due gol annullati ai padroni di casa: quelli di Gabrielloni e Correia. Nella ripresa è arrivato anche il palo di Mosti.

SI DOVEVA GIOCARE IL 29 OTTOBRE - La partita, inizialmente prevista il 29 ottobre scorso, è stata rinviata dalla Serie B, su richiesta del Viminale e della Prefettura di Napoli, dopo che la società campana è finita in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose, con la stessa Procura di Napoli che aveva segnalato rischi su gestione e servizi legati allo stadio. Juve Stabia che poi è tornata a giocare partite casalinghe l'8 novembre, col successo per 1-0 sul Palermo.00:44

Juve Stabia che arriva a questa sfida dopo il pari con la prima della classe. La squadra di Ignazio Abate ha ospitato il Monza, col match chiuso sul 2-2, con Candellone e Maistro a rispondere ai gol di Birindelli e Petagna. Vespe che si sono però allontanate in classifica, ricordando anche il ko con la Sampdoria della settimana precedente. Ora la Juve Stabia è 10a a -1 dai playoff, a -8 dal 4° posto.00:48

C'è chi sta peggio, come il Bari che è 17°, in piena zona playout, con 13 punti in 13 gare. La sconfitta casalinga col Frosinone (3-2) era costata la panchina a Fabio Caserta, ma l'ultima partita è stata da incubo. Vivarini ha esordito con un ko per 5-0 contro l'Empoli. Bari che, tra l'altro, non vince in trasferta dal 22 febbraio scorso (1-0 a Mantova).00:50

Qualche cambio per Abate, rispetto al pareggio col Monza. Torna Ruggero in difesa, dopo la squalifica, con Bellich che parte invece dalla panchina. A centrocampo ci sono Leone e Cacciamani al posto di Mosti e Piscopo. Ancora fuori per infortunio Battistella, Burnete, Morachioli, Varnier e Zuccon.18:49

Sono 12 i precedenti tra Juve Stabia e Bari, in tutte le competizioni. Il bilancio è in perfetta parità: 5 successi per i campani, 5 per i pugliesi e 2 pareggi. Nell'ultima stagione, al Menti, ha vinto la Juve Stabia per 3-1 grazie ai gol di Piscopo, Adorante e Leone. Di Gaston Pereiro la rete per il Bari. L'ultima, e unica, vittoria dei pugliesi a Castellammare è datata 3 marzo 2021, con un 2-0 targato Manuel Marras, autore di una doppietta.00:57

Il direttore di gara sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Catallo e dal quarto ufficiale, il sig. Fabio Rosario Luongo. In sala VAR ci saranno Alberto Santoro (VAR) e Davide Ghersini (AVAR).00:53

Davvero debole il contatto tra Candellone e Dickmann, ma questa è la decisione del sig. Abisso. E, giustamente, dalla sala VAR non intervengono lasciando la decisione - di campo - al direttore di gara.20:04

La Juve Stabia spinge, ma non trova la via del gol col solito Gabrielloni che ha avuto un paio di situazioni molto importanti, soprattutto di testa. In realtà la squadra di Ignazio Abate ha fatto gol, ma sono state annullate le reti di Gabrielloni (fallo precedente di Candellone) e Correia (fuorigioco).20:23

Bari che, finora, ha creato poco se non per qualche giocata individuale di Castrovilli e Pagano. Serve maggior qualità nel far uscire la palla dalla propria metà campo. Così come la Juve Stabia deve essere più incisiva sulle corsie laterali, con Gabrielloni che potrebbe essere determinante sulle palle alte. Lo abbiamo visto sovrastare i difensori quando bisognava svettare di testa.21:42

PREPARTITA

Juve Stabia - Bari è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 dicembre alle ore 19:30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Bari sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Alberto Santoro.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 119 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.7 Falli per cartellino 7.9 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0

Attualmente Juve Stabia si trova 9° in classifica con 19 punti (frutto di 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte); invece il Bari si trova 16° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 15 gol e ne ha subiti 16; il Bari ha segnato 13 gol e ne ha subiti 24.

In casa Juve Stabia ha fatto 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Bari ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato la Sampdoria, il Monza e il Bari ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Frosinone e l'Empoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita il Bari pareggiando 0-0 mentre Il Bari ha incontrato l'Empoli perdendo 5-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 5 gol.

Juve Stabia e Bari si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 4 volte, il Bari ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Bari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha vinto entrambe le sfide di Serie BKT contro il Bari nello scorso campionato, dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sei (2N, 2P).

La Juve Stabia è rimasta imbattuta in tutte e quattro le gare interne contro il Bari in Serie BKT (3V, 1N). Solo contro il Modena (cinque) la squadra campana ha disputato più incontri casalinghi nella competizione senza perdere che contro i pugliesi (quattro, come contro il Crotone).

Il Bari ha vinto solo una delle ultime 20 gare esterne di Serie BKT (8N, 11P): 1-0 contro il Mantova, il 22 febbraio 2025; da allora cinque pareggi e otto sconfitte. In generale, tra le squadre attualmente presenti nel torneo cadetto, solo Sampdoria (21) e Virtus Entella (18) attendono da più incontri il successo fuori casa della squadra pugliese (13) nella competizione.

La Juve Stabia, rimasta imbattuta nelle prime sei gare interne di questa Serie BKT (3V, 3N), potrebbe vincere quattro delle prime sette partite casalinghe in una stagione della competizione per la terza volta nella sua storia, le prime nel 2011/12 e nel 2012/13.

Il Bari ha raccolto appena due punti dopo le prime sette trasferte di campionato (2N, 5P), è dal 2007/08 che i pugliesi non rimangono senza successi nelle prime otto gare esterne disputate in Serie BKT.

Il Bari è la formazione contro cui Giuseppe Leone ha trovato la sua prima e unica rete finora in Serie BKT, nel successo casalingo della Juve Stabia per 3-1 dello scorso febbraio; il classe 2001, tuttavia, non ha contribuito ad alcuna marcatura nelle sue ultime 25 presenze in cadetteria, ossia proprio dal gol segnato contro i pugliesi.

Lorenzo Dickmann è uno dei due difensori, con Niccolò Pierozzi, ad aver fornito più assist in questo campionato: tre passaggi vincenti, di cui uno arrivato fuori casa, il 18 ottobre contro la Reggiana.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: