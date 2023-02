Sfida tra le due squadre dal rendimento più deludente di questa stagione in rapporto alla rosa, entrambe non vincono dallo scorso 11 dicembre: giallorossi hanno un vantaggio di due punti in classifica, arancioneroverdi rivoluzionati dal mercato di gennaio.13:06

Cannavaro fa debuttare Tosca in difesa e Jureskin sulla fascia sinistra e in attacco si affida al tandem La Gumina-Pettinari.13:15

Esordio per Hristov e Carboni in difesa ed Ellertsson a centrocampo. Nessuna novità tattica per Vanoli che preferisce Pierini a Johnsen come spalla in attacco a Pohjanpalo e conferma i due terzini Candela e Zampano sulle fasce. 13:29