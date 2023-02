Benvenuti alla diretta scritta di Cittadella-Ascoli, gara valida per la 23^ giornata del Campionato di Serie B.13:39

Cit e Diabolici tornano ad affrontarsi nel loro secondo incrocio stagionale di B. Gara di ritorno che si gioca in terra veneta, tra due formazioni che lo scorso 3 settembre chiusero il match d'andata a reti bianche. Il palcoscenico della sfida odierna è lo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, nel quale si contenderanno i 3 punti il Citta di Gorini, che proviene da tre risultati utili consecutivi con due pareggi ed una vittoria, e che occupa momentaneamente il 16^ posto con 24 punti totali, e l'Ascoli di mister Bucchi, che non trova il trionfo dalla 18^ giornata e che si vede fisso in 12^ posizione con un bottino di 26 punti.13:44