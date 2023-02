Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renato Curi

Città: Perugia

Capienza: 26500 spettatori13:30

In questo ricco sabato di Serie B, il Perugia ospita il Brescia in una sfida che mette in palio tre punti importantissimi in chiave salvezza: le Rondinelle si trovano ad punto sopra la soglia play out, il Grifo uno sotto.13:30

Due squadre che si aspettavano una prima parte di campionato decisamente diversa e che stanno vivendo momenti decisamente diversi: Perugia in netta ripresa, Brescia in affanno con l'ultima vittoria datata novembre 2022.13:31

Sono ufficiali le formazioni del match: PERUGIA con il 3-4-1-2, Gori - Sgarbi, Curado, Rosi - Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi - Kouan - Di Carmine, Di Serio. A disposizione: Furlan, Abibi, Angella, Vulikic, Bartolomei, Capezzi, Luperini, Paz, Cancellieri, Matos, Ekong.13:32

La formazione del BRESCIA: 4-3-2-1 per gli ospiti, Andrenacci - Karacic, Coeff, Adorni, Huard - Bjorkengren, Bisoli, Ndoj - Listkowski, Bianchi - Rodriguez. A disposizione: Lezzerini, Van de Looi, Galazzi, Ayè, Jallow, Niemeijer, Labojko, Olzer, Pace, Scavone.13:33

Nel ballottaggio tra Iannoni e Bartolomei, Castori preferisce il primo per affiancare Santoro in mediana; Kouan da trequartista, in attacco coppia Di Carmine - Di Serio.13:35

Clotet con i tre arrivi dal Lecce dal primo minuto: Rodriguez in attacco, Listkowski sulla trequarti, Bjorkengren in mediana. In difesa spazio all'altro nuovo arrivo, Coeff.13:37