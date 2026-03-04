Saporiti riceve da Yepes, controlla e prova la conclusione in mezza rovesciata. Il tiro è centrale e Cerofolini blocca.20:14

Il match termina col successo del Bari per 2-1. Gli ospiti partono subito all’attacco e dopo meno di un minuto Shpendi, dopo una progressione sulla sinistra, impegna Cerofolini. Dopo venti minuti i toscani si vedono annullare il gol del vantaggio per un fuorigioco di Lovato. Nell’azione successiva lo stesso Lovato viene espulso per una trattenuta da ultimo uomo ai danni di Rao. Da quel momento i biancorossi alzano la testa e si cominciano a farsi vedere in zona d’attacco e sbloccano il risultato a pochi minuti dal riposo grazie a Rao, che finalizza da pochi passi una splendida azione. In pieno recupero i toscani riescono a raggiungere il pareggio con una prodezza di Shpendi, lesto nel girarsi all’interno dell’area, per poi concludere di sinistro. I pugliesi partono forte nella ripresa e dopo un minuto Moncini, su una ribattuta, spreca una clamorosa occasione. Subito dopo il Var revoca un calcio di rigore precedentemente assegnato ai padroni di casa, giudicando non punibile un tocco di mano di Guarino. Poco dopo metà ripresa gli uomini di Longo tornano in vantaggio con un colpo di testa di Maggiore. In pieno recupero Cerofolini salva il risultato su conclusione dal limite di Ilie, sigillando così la vittoria della sua squadra.21:59

PREPARTITA

Bari - Empoli è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio San Nicola di Bari.

Arbitro di Bari - Empoli sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Maria Ferrieri Caputi Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Genoa-Vicenza 3-0 23-08-2025 Serie B Empoli-Calcio Padova 3-1 13-09-2025 Serie B Catanzaro-Carrarese 1-1 18-10-2025 Serie B Reggiana-Bari 3-1 14-12-2025 Serie B Carrarese-Virtus Entella 3-1 21-12-2025 Serie B Mantova-Empoli 0-1 11-01-2026 Serie B Calcio Padova-Modena 2-0 24-01-2026 Serie B Frosinone-Reggiana 1-0 31-01-2026 Serie B Venezia-Carrarese 2-1 15-02-2026 Serie A Udinese-Sassuolo 1-2 28-02-2026 Serie B Avellino-Juve Stabia 0-0

Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte).

Il Bari ha segnato 25 gol e ne ha subiti 40; l'Empoli ha segnato 34 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Empoli - Bari si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.

In casa il Bari ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte).

Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Sampdoria e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Frosinone e il Cesena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bari ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 10 gol.

Bari e Empoli si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 6 volte, l'Empoli ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Bari-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Empoli potrebbe vincere la quarta sfida consecutiva contro il Bari in Serie BKT, dopo che nelle precedenti 18 sfide contro questo avversario nella competizione aveva messo insieme cinque successi (7N, 6P completano il bilancio); finora solo nel 2017/18 i toscani sono riusciti a vincere sia l'andata che il ritorno contro i pugliesi nel corso di un singolo campionato cadetto.

Dopo che non aveva mai perso nei primi sette precedenti contro l'Empoli tra le mura amiche in Serie BKT (4V, 3N), il Bari ha perso due delle tre sfide casalinghe più recenti contro questo avversario nella competizione (1V), incluso l'ultimo (4-0 a gennaio 2018); i biancorossi potrebbero quindi perdere due sfide interne consecutive contro i toscani per la prima volta nel torneo.

Il Bari non ha ancora vinto in questo girone di ritorno nelle quattro sfide disputate in casa (1N, 3P), non riuscendo neanche a segnare in tre di queste quattro occasioni, già tante partite casalinghe a secco in campionato quante quelle messe insieme nelle precedenti 28 a cavallo delle ultime due stagioni nel torneo cadetto.

Dopo il 2-2 contro il Frosinone nell'ultima trasferta disputata in questa Serie BKT, l'Empoli potrebbe impattare due gare esterne di fila nel campionato cadetto per la prima volta dalla striscia di quattro tra gennaio e febbraio 2021 con Alessio Dionisi allenatore.

Il Bari ha vinto 2-0 l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria e potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre-novembre, in quel caso mantenendo la porta inviolata in entrambe le gare (1-0 vs Mantova e Cesena).

Gabriele Moncini, miglior marcatore del Bari in questa Serie BKT con sette reti, ha segnato il suo primo gol nella competizione proprio contro l'Empoli, il 18 novembre 2017 con il Cesena. A partire da questa data, l'attuale attaccante dei biancorossi ha totalizzato 65 reti nel torneo; nel periodo solo quattro giocatori italiani ne hanno realizzate di più: Massimo Coda (116), Leonardo Mancuso (86), Pietro Iemmello (70) e Alfredo Donnarumma (68).

Dopo la prima marcatura multipla in Serie BKT, doppietta contro il Frosinone nell'ultima trasferta disputata in questo campionato, Stiven Shpendi potrebbe anche andare a segno in due gare esterne di fila per la prima volta nella competizione. Il giocatore dell'Empoli ha già segnato contro il Bari in campionato, nella gara di andata dello scorso 29 novembre.

