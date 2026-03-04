Secondo successo consecutivo per il Bari, che sale a quota 28 e raggiunge il quart’ultimo posto, superando il Mantova.
Sale a nove la striscia di non vittorie per l’Empoli, che resta al dodicesimo posto a quota 31, ma vede avvicinarsi la zona calda della classifica.
Nel prossimo turno il Bari andrà in scena sul campo del Pescara, mentre l’Empoli sarà ospite del Catanzaro.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!22:03
Il match termina col successo del Bari per 2-1. Gli ospiti partono subito all’attacco e dopo meno di un minuto Shpendi, dopo una progressione sulla sinistra, impegna Cerofolini. Dopo venti minuti i toscani si vedono annullare il gol del vantaggio per un fuorigioco di Lovato. Nell’azione successiva lo stesso Lovato viene espulso per una trattenuta da ultimo uomo ai danni di Rao. Da quel momento i biancorossi alzano la testa e si cominciano a farsi vedere in zona d’attacco e sbloccano il risultato a pochi minuti dal riposo grazie a Rao, che finalizza da pochi passi una splendida azione. In pieno recupero i toscani riescono a raggiungere il pareggio con una prodezza di Shpendi, lesto nel girarsi all’interno dell’area, per poi concludere di sinistro. I pugliesi partono forte nella ripresa e dopo un minuto Moncini, su una ribattuta, spreca una clamorosa occasione. Subito dopo il Var revoca un calcio di rigore precedentemente assegnato ai padroni di casa, giudicando non punibile un tocco di mano di Guarino. Poco dopo metà ripresa gli uomini di Longo tornano in vantaggio con un colpo di testa di Maggiore. In pieno recupero Cerofolini salva il risultato su conclusione dal limite di Ilie, sigillando così la vittoria della sua squadra.21:59
90'+6'
Fischio finale dell'incontro. Bari-Empoli 2-121:58
90'+5'
Crampi per Odenthal.21:57
90'+3'
Contropiede di De Pieri, che passa il pallone a Braunoder, che gli restituisce il pallone troppo lungo, senza finalizzare l'azione.21:56
90'+2'
Grande intervento in corner di Cerofolini su conclusione dal limite di Ilie.21:54
90'+1'
Giallo per il Bari. Ammonito Andrea Cistana per aver steso Obaretin a centrocampo.21:53
90'+1'
Cinque minuti di recupero.21:53
90'
Cuni prova a mettere in mezzo dalla destra, ma Fulignati blocca.21:52
89'
Cambio in attacco per il Bari. Esce Gabriele Moncini ed entra Marvin Cuni.21:51
89'
Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Giulio Maggiore ed entra Matthias Braunoder.21:51
85'
Punizione di Degli Innocenti e colpo di testa di Guarino, che termina fuori.21:48
80'
Cambio in difesa per l'Empoli. Esce Marco Curto ed entra Joseph Ceesay.21:42
80'
Cambio in attacco per l'Empoli. Esce Stiven Shpendi ed entra Marco Nasti.21:42
77'
Cambio sulla trequarti per il Bari. Esce Kevin Piscopo ed entra Moussa Manè.21:40
77'
Cambio per il Bari. Esce il trequartista Emanuele Rao ed entra il centrocampista Giacomo De Pieri.21:39
76'
Piscopo è a terra dolorante con problemi muscolari e chiede la sostituzione.21:39
75'
Ripartenza del Bari con Dorval che allarga per Rao, che arriva sulla linea di fondo e prova un cross, che termina direttamente sopra la traversa.21:38
72'
GOL! BARI-Empoli 2-1. Rete di Giulio Maggiore, che insacca di testa da pochi passi su cross da sinistra di Dorval.
Shpendi, lanciato in profondità da Ilie, si presenta davanti a Cerofolini, che gli respinge la conclusione. Ma l'attaccante è in fuorigioco.21:33
70'
Cross di Rao dalla sinistra e colpo di testa di Maggiore che termina alto.21:32
68'
Degli Innocenti per Curto, che mette al centro un pallone, che viene spazzato dalla difesa.21:31
64'
Cambio sulla trequarti per il Bari. Esce Tomas Esteves ed entra Nicola Bellomo.21:27
63'
Cross in mezzo per Piscopo, che non trova il pallone.21:25
62'
Cambio per l'Empoli. Esce l'attaccante Daniel Fila ed entra il centrocampista Rares Ilie.21:24
61'
Cambio a centrocaampo per l'Empoli. Esce Gerard Yepes ed entra Duccio Degli Innocenti.21:24
60'
Dorval cade all'interno dell'area, ma per l'arbitro non c'è nulla.21:23
59'
Giallo per il Bari. Ammonito Tomas Esteves per un pestone ai danni di Magnino.21:21
57'
Dopo una serie di batti e ribatti, Moncini prova la conclusione al volo e impegna severamente Fulignati.21:20
55'
Cistana cerca l'imbucata per Rao. Il pallone è troppo lungo ed esce sul fondo.21:18
52'
Cross di Dorval dalla sinistra e Fulignati blocca in presa alta.21:14
52'
Mantovani scambia con Rao, entra in area e cerca di servire indietro qualche compagno, ma la difesa libera.21:14
49'
Dopo una revisione l'arbitro giudica non punibile il tocco di mano di Guarino e revoca l'assegnazione del calcio di rigore.21:12
48'
L'arbitro viene richiamato al Var per verificare il tocco di mano di Guarino.21:11
47'
Calcio di rigore per il Bari. Azione personale di Rao, che si avvicina al limite dell'area con qualche dribbling e calcia, ma la conclusione viene intercettata di braccio da Guarino.21:13
46'
Mantovani viene smarcato sulla sinsitra, si inserisce in area e da posizione defilata impegna Fulignati. Sulla respinta Moncini da pochi passi mette incredibilmente fuori.21:12
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dal Bari.21:07
Il primo tempo termina sul punteggio di 1-1. Gli ospiti partono subito all’attacco e dopo meno di un minuto Shpendi, dopo una progressione sulla sinistra, impegna Cerofolini. Dopo venti minuti i toscani si vedono annullare il gol del vantaggio per un fuorigioco di Lovato. Nell’azione successiva lo stesso Lovato viene espulso per una trattenuta da ultimo uomo ai danni di Rao. Da quel momento i biancorossi alzano la testa e si cominciano a farsi vedere in zona d’attacco e sbloccano il risultato a pochi minuti dal riposo grazie a Rao, che finalizza da pochi passi una splendida azione. In pieno recupero i toscani riescono a raggiungere il pareggio con una prodezza di Shpendi, lesto nel girarsi all’interno dell’area, per poi concludere di sinistro.20:52
45'+4'
Fischio finale del primo tempo. Bari-Empoli 1-120:51
45'+1'
GOL! Bari-EMPOLI 1-1. Rete di Stiven Shpendi, che sfrutta un suggerimento di Candela dalla destra, si gira all’interno dell’area e conclude in rete di sinistro.
Bari - Empoli è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio San Nicola di Bari. Arbitro di Bari - Empoli sarà Maria Ferrieri Caputi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Maria Ferrieri Caputi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
6.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 11 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 9 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Genoa-Vicenza 3-0
23-08-2025
Serie B
Empoli-Calcio Padova 3-1
13-09-2025
Serie B
Catanzaro-Carrarese 1-1
18-10-2025
Serie B
Reggiana-Bari 3-1
14-12-2025
Serie B
Carrarese-Virtus Entella 3-1
21-12-2025
Serie B
Mantova-Empoli 0-1
11-01-2026
Serie B
Calcio Padova-Modena 2-0
24-01-2026
Serie B
Frosinone-Reggiana 1-0
31-01-2026
Serie B
Venezia-Carrarese 2-1
15-02-2026
Serie A
Udinese-Sassuolo 1-2
28-02-2026
Serie B
Avellino-Juve Stabia 0-0
Attualmente il Bari si trova 17° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 31 punti (frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte). Il Bari ha segnato 25 gol e ne ha subiti 40; l'Empoli ha segnato 34 gol e ne ha subiti 39. La partita di andata Empoli - Bari si è giocata il 29 novembre 2025 e si è conclusa 5-0.
In casa il Bari ha fatto 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte). Il Bari nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, la Sampdoria e l'Empoli ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Reggiana, il Frosinone e il Cesena ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Bari ha incontrato nell'ultima partita l'Empoli vincendo 2-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Cesena pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Gabriele Moncini con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Stiven Shpendi con 10 gol.
Bari e Empoli si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match il Bari ha vinto 6 volte, l'Empoli ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.
Bari-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Empoli potrebbe vincere la quarta sfida consecutiva contro il Bari in Serie BKT, dopo che nelle precedenti 18 sfide contro questo avversario nella competizione aveva messo insieme cinque successi (7N, 6P completano il bilancio); finora solo nel 2017/18 i toscani sono riusciti a vincere sia l'andata che il ritorno contro i pugliesi nel corso di un singolo campionato cadetto.
Dopo che non aveva mai perso nei primi sette precedenti contro l'Empoli tra le mura amiche in Serie BKT (4V, 3N), il Bari ha perso due delle tre sfide casalinghe più recenti contro questo avversario nella competizione (1V), incluso l'ultimo (4-0 a gennaio 2018); i biancorossi potrebbero quindi perdere due sfide interne consecutive contro i toscani per la prima volta nel torneo.
Il Bari non ha ancora vinto in questo girone di ritorno nelle quattro sfide disputate in casa (1N, 3P), non riuscendo neanche a segnare in tre di queste quattro occasioni, già tante partite casalinghe a secco in campionato quante quelle messe insieme nelle precedenti 28 a cavallo delle ultime due stagioni nel torneo cadetto.
Dopo il 2-2 contro il Frosinone nell'ultima trasferta disputata in questa Serie BKT, l'Empoli potrebbe impattare due gare esterne di fila nel campionato cadetto per la prima volta dalla striscia di quattro tra gennaio e febbraio 2021 con Alessio Dionisi allenatore.
Il Bari ha vinto 2-0 l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria e potrebbe ottenere due successi consecutivi in Serie BKT per la prima volta dallo scorso ottobre-novembre, in quel caso mantenendo la porta inviolata in entrambe le gare (1-0 vs Mantova e Cesena).
Gabriele Moncini, miglior marcatore del Bari in questa Serie BKT con sette reti, ha segnato il suo primo gol nella competizione proprio contro l'Empoli, il 18 novembre 2017 con il Cesena. A partire da questa data, l'attuale attaccante dei biancorossi ha totalizzato 65 reti nel torneo; nel periodo solo quattro giocatori italiani ne hanno realizzate di più: Massimo Coda (116), Leonardo Mancuso (86), Pietro Iemmello (70) e Alfredo Donnarumma (68).
Dopo la prima marcatura multipla in Serie BKT, doppietta contro il Frosinone nell'ultima trasferta disputata in questo campionato, Stiven Shpendi potrebbe anche andare a segno in due gare esterne di fila per la prima volta nella competizione. Il giocatore dell'Empoli ha già segnato contro il Bari in campionato, nella gara di andata dello scorso 29 novembre.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: