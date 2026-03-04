Ritmi altissimi allo Stadio dei Marmi: finisce 3 a 3 la partita tra Carrarese e Catanzaro, composta da continui sorpassi e controsorpassi. Parte benissimo la squadra di casa con un gol stupendo a giro di Melegoni, ci mette poco la squadra calabrese a pareggiare con un autorete di Illanes da guizzo di Favasuli. Al 40' Cassandro buca la difesa avversaria da palla filtrante di Iemmello. Nella ripresa Abiuso di testa insacca in rete, poi ci pensa il solito Zanon ad attaccare e mandare in confusione Rispoli che procura un autogol. All'89' Bleve para il rigore a Pontisso, ma il penalty viene ripetuto e Pittarello dagli 11 metri non sbaglia!

Al contrario la squadra di Aquilani sta vivendo un grande momento di forma: le 4 vittorie consecutive sono state fermate solo dal pareggio contro il Frosinone nell'ultima di campionato. Vista la sconfitta del Modena (ora a -2) il Catanzaro ha la possibilità di staccare ulteriormente gli emiliani in classifica e consolidare il quinto posto. 18:18

Contropiede della Carrarese con Hasa. Dopo una serie di tocchi Rouhi non è fortunato nel rimpallo per il calcio d'angolo e sarà rimessa dal fondo per il Catanzaro.19:28

Un ritmo molto alto nei primi 45 minuti: nonostante il risultato parziale, è stata la Carrarese a produrre di più. Nove i tiri totali contro tre, di cui ben 5 nello specchio della porta. La squadra di Calabro non è stata precisa nelle ripartenze in contropiede che avrebbero potuto portare a occasioni importanti, ha dovuto anche fare i conti con un ottimo primo tempo di Pigliacelli. 19:57

Pressione altissima della Carrarese. Qualche imprecisione e incomprensione tra Pigliacelli e i suoi difensori, ora schiacciati dietro e in difficoltà. 20:12

Carrarese - Catanzaro è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 19:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Catanzaro sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte).

Carrarese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 40; il Catanzaro ha segnato 42 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Catanzaro - Carrarese si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.

In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, la Virtus Entella e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Frosinone pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol.

Carrarese e Catanzaro si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, il Catanzaro ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.

Carrarese-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Catanzaro ha collezionato una vittoria e due pareggi nei primi tre incroci in Serie BKT con la Carrarese, che potrebbe diventare la decima avversaria con cui registra una striscia di quattro risultati utili nelle prime quattro sfide disputate nel torneo cadetto, dopo Arezzo, Cittadella, Cosenza, Genoa, Licata, Potenza, Pro Patria, Südtirol e Taranto.

Il Catanzaro ha perso l'ultima partita di Serie BKT contro un'avversaria toscana (0-1 contro l'Empoli l'8 novembre) e pareggiato le quattro precedenti (due delle quali proprio con la Carrarese) - tanti segni X quanti ne aveva registrati nei 16 incontri con squadre di questa regione prima di questa striscia.

Nelle ultime due gare casalinghe in Serie BKT la Carrarese ha registrato un pareggio (0-0 con il Südtirol il 7 febbraio) e una sconfitta (0-1 con il Monza il 21 febbraio); i toscani potrebbero arrivare a tre incontri interni di fila senza successi per la seconda volta nel torneo in corso, dopo i tre tra agosto e settembre (2N, 1P) - è invece dal gennaio-febbraio 2025 che non incassano due sconfitte consecutive in casa.

Il Catanzaro ha vinto le ultime due trasferte in Serie BKT e nel campionato cadetto non ha mai conquistato tre successi esterni di fila. Più in generale, invece, non rimane imbattuto per tre incontri esterni di fila nel torneo dal periodo tra maggio e ottobre scorsi (1V, 4N).

Il Catanzaro ha guadagnato 13 punti da situazioni di svantaggio in questo campionato: meno soltanto di Avellino (14) e Monza (16); tuttavia, nel 2026, quella giallorossa è una delle due squadre, assieme al Modena, a non avere ancora guadagnato alcun punto una volta sotto nel punteggio nel torneo in corso.

Luis Hasa, a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova, è solo uno dei quattro giocatori nati dal 2004 in avanti ad avere preso parte a più di cinque marcature (sei per lui, ovvero quattro centri e due assist) nella Serie BKT 2025/26, assieme a Tommaso Berti, Antonio Raimondo e Alphadjo Cissè.

Il primo dei tre gol di Matias Antonini in questa Serie BKT è arrivato proprio contro la Carrarese, nell'1-1 dell'andata del 13 settembre. Il difensore brasiliano ha segnato più reti in una singola edizione del torneo soltanto nel 2023/24 (quattro, inclusa post season). Contro nessuna avversaria finora è inoltre andato a bersaglio più di una volta nella competizione.

