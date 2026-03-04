Ritmi altissimi allo Stadio dei Marmi: finisce 3 a 3 la partita tra Carrarese e Catanzaro, composta da continui sorpassi e controsorpassi. Parte benissimo la squadra di casa con un gol stupendo a giro di Melegoni, ci mette poco la squadra calabrese a pareggiare con un autorete di Illanes da guizzo di Favasuli. Al 40' Cassandro buca la difesa avversaria da palla filtrante di Iemmello. Nella ripresa Abiuso di testa insacca in rete, poi ci pensa il solito Zanon ad attaccare e mandare in confusione Rispoli che procura un autogol. All'89' Bleve para il rigore a Pontisso, ma il penalty viene ripetuto e Pittarello dagli 11 metri non sbaglia!
Si allunga la striscia senza vittorie della Carrarese, il cui ultimo successo risale alla fine di gennaio. Al contrario il Catanzaro è imbattuto da 6 partite e stacca di 3 punti il Modena in classifica, consolidando il quinto posto.
Nel prossimo turno la Carrarese incontrerà il Palermo, appuntamento domenica alle ore 17.15. Il Catanzaro invece sfiderà l'Empoli alle 15.00.
90'+9'
Fine partita! Carrarese-Catanzaro 3-3! Gol di Melegoni, Abiuso, Cassandro, Pittarello su rigore. Autorete di Minucci e Rispoli.21:01
90'+8'
Zanon con il destro!! Attento Pigliacelli che manda in corner! 20:59
90'+6'
Ritmi altissimi in questo finale. Continua ad attaccare la Carrarese.20:59
90'+4'
GOOOOOOOLLLLLL! Carrarese-CATANZARO 3-3! Pittarello spiazza Bleve! Alla seconda occasione il Catanzaro non sbaglia e torna in parità!
Rosso a Fabio Abiuso per proteste dalla panchina.20:55
90'+2'
Si ribatte il calcio di rigore! Questa volta c'è Pittarello sul pallone.20:54
90'+1'
Check del VAR in corso. Dionisi viene richiamato al monitor per rivedere la regolarità del calcio di rigore.20:58
90'+1'
Bleve para il rigore calciato da Simone Pontisso! Ma durante il tiro tanti giocatori erano già con i piedi in area.20:58
90'
Segnalati 5 minuti di recupero.20:53
89'
Calcio di rigore per il Catanzaro! Illanes stende in area Favasuli!20:57
86'
Di nuovo Alesi pericoloso, sempre di testa. Favasuli accelera sul lato destro e va al cross per Alesi. La sua conclusione termina però alta.20:48
83'
Durante l'uscita viene ammonito Fabio Abiuso. Diffidato, salterà la prossima partita. 20:44
83'
Esce Fabio Abiuso per Mattia Finotto.20:44
82'
Doppio cambio, escono i due autori del gol: fuori Filippo Melegoni per Gabriele Parlanti.20:44
80'
Che rischio per la Carrarese! Alesi di testa manda la palla alta di un soffio sopra la traversa! 20:41
79'
Esce proprio Bruno Verrengia per Gabriele Alesi.20:40
78'
Problemi per Verrengia che si ferma da solo: il difensore lamenta dolore dietro la coscia destra.20:40
76'
GOOOOOOLLLL!! CARRARESE-Catanzaro 3-2! La ribalta nuovamente la squadra toscana! Che partita! Belloni crossa morbido in area, Zanon va ad attaccare il secondo palo dove Rispoli di petto la manda involontariamente nella propria porta!20:39
76'
Tentativo dalla distanza di Distefano, la palla termina molto alta sopra la traversa.20:37
73'
Non si intendono Abiuso e Belloni. L'attaccante serve con un cross basso l'esterno ma non è preciso nel passaggio.20:36
69'
Finisce la partita di Tommaso Rubino, dentro Filippo Distefano.20:36
68'
Sinistro forte di Pompetti che termina a lato! Prima reazione del Catanzaro dopo il pareggio della Carrarese.20:30
64'
Serata da gol e assist per Filippo Melegoni.20:26
64'
GOOOOOOOLLLLL! CARRARESE-Catanzaro 2-2! Pareggia Abiuso! Cross morbido con il mancino di Melegoni sul secondo palo, Abiuso salta più di tutti e di testa insacca in rete!20:26
63'
Calcio di punizione battuto da Melegoni sul secondo palo, allontana Favasuli.20:24
62'
Ancora un'accelerata di Zanon sulla fascia destra, Frosinini è costretto alla trattenuta. Calcio di punizione da posizione interessante per la Carrarese.20:24
57'
Ancora un cross dalla destra di Zanon, Abiuso ci arriva di testa ma la conclusione è troppo debole e facile per la parata di Pigliacelli.20:18
55'
Patrick Nuamah lascia il campo a Filippo Pittarello.20:18
55'
Doppio cambio per il Catanzaro: finisce la partita di Mattia Liberali, dentro Marco Pompetti.20:17
51'
Pressione altissima della Carrarese. Qualche imprecisione e incomprensione tra Pigliacelli e i suoi difensori, ora schiacciati dietro e in difficoltà. 20:12
50'
Mattia Liberali, per il fallo su Calabrese, si procura cartellino giallo.20:11
49'
Liberali prova a partire in contropiede in mezzo a 4, poi commette fallo su Calabrese.20:11
48'
Insiste la Carrarese che continua ad arrivare dalle parti di Pigliacelli.20:10
47'
Doppia occasione per la Carrarese! Zanon vince un duello con il fisico e di testa riesce a servire Rubino. Conclusione con il destro del numero 21 respinta da un miracolo di Pigliacelli, sul tap-in Abiuso spara alto a porta vuota! 20:10
46'
Subito pericolosa la Carrarese! Bel guizzo di Hasa che apre per Belloni. Il neo-entrato serve un cross in area per Zanon, anticipato da Frosinini che di testa devia in corner. 20:08
46'
Esce anche Marco D'Alessandro per Ruggero Frosinini.20:07
46'
Doppio cambio nel Catanzaro: fuori Jacopo Petriccione per Simone Pontisso.20:07
46'
Nella Carrarese esce Jonas Rouhi per Niccolò Belloni.20:06
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Carrarese-Catanzaro!20:06
Un ritmo molto alto nei primi 45 minuti: nonostante il risultato parziale, è stata la Carrarese a produrre di più. Nove i tiri totali contro tre, di cui ben 5 nello specchio della porta. La squadra di Calabro non è stata precisa nelle ripartenze in contropiede che avrebbero potuto portare a occasioni importanti, ha dovuto anche fare i conti con un ottimo primo tempo di Pigliacelli. 19:57
A Carrara va avanti subito la squadra di casa con un tiro a giro splendido di Melegoni. Carrarese poi più volte vicina al gol del raddoppio ma è un autorete di Illanes, su azione di Favasuli, a riportare subito il risultato in parità. Sul finale poi Iemmello serve con una palla lunga Cassandro, partito sul filo del fuorigioco, che imbuca in rete per il 2 a 1 del Catanzaro. 19:54
45'+2'
Fine primo tempo! Carrarese-Catanzaro 1-2! Gol di Melegoni, autogol di Illanes e rete di Cassandro.19:50
45'+1'
Spallata regolare in area di Petriccione su Rubino. Proteste da parte della Carrarese ma tutto regolare nello scontro di gioco.19:49
45'
Segnalati due minuti di recupero. 19:47
44'
Stop con il petto e conclusione di Abiuso, palla centrale, facile per Pigliacelli.19:46
43'
Insiste la Carrarese! Zanon in area cerca Abiuso, palla deviata in corner. 19:45
42'
Pigliacelli in tuffo! Che conclusione di Zuelli! Il centrocampista della Carrarese calcia forte con il destro, ottimo l'intervento del portiere del Catanzaro!19:44
39'
Assist preciso di Pietro Iemmello: palla lunga in verticale per l'imbucata di Cassandro.19:43
39'
GOOOOOOLLLL! Carrarese-CATANZARO 1-2! Gol di Cassandro! Palla lunga in verticale di Iemmello, il terzino parte sul filo del fuorigioco, protegge il pallone da Illanes e spinge dentro in rete!
Catanzaro vicino al gol! Rispoli vede Nuamah solo sulla trequarti che di prima serve Liberali in area. L'ex Milan va alla conclusione ma Ruggeri in scivolata è determinante e manda in calcio d'angolo! 19:38
29'
Conclusione di Liberali che termina alta di pochissimo sopra la traversa! Azione comunque ferma a causa di un fallo in attacco.19:32
25'
Contropiede della Carrarese con Hasa. Dopo una serie di tocchi Rouhi non è fortunato nel rimpallo per il calcio d'angolo e sarà rimessa dal fondo per il Catanzaro.19:28
22'
Pressione di Rouhi su Favasuli. Il giocatore della Carrarese ruba palla all'avversario in maniera troppo irruenta, commettendo fallo.19:24
20'
Ammonito Jacopo Petriccione per aver fermato la ripartenza della Carrarese.19:23
16'
Contropiede della Carrarese, Melegoni lancia Abiuso che si invola verso la porta, chiuso benissimo però da Antonini. L'assistente poi segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante. 19:18
14'
Altra occasione per la Carrarese! Cross di Zanon dalla destra, non colpisce benissimo di testa Abiuso e la palla termina a lato di poco!19:16
10'
Melegoni vicino a un altro gol strepitoso! Il centrocampista dalla distanza conclude di potenza, la palla rimbalza davanti a Pigliacelli ma il portiere non si lascia sorprendere!19:13
9'
Carrarese subito vicina al raddoppio! Che intensità in questo inizio di partita!19:11
7'
GOOOOOOOLLLL! Carrarese-CATANZARO 1-1! Pareggiano subito i conti gli ospiti con un autogol di Illanes. Azione personale di Favasuli che dribbla e va al cross morbido sul secondo palo. Illanes nel tentativo di anticipare Iemmello commette autuogol. 19:11
6'
Prova ad avanzare il Catanzaro con D'Alessandro fermato al limite dell'area, tutto regolare secondo l'arbitro.19:09
5'
Ancora possesso palla della Carrarese che sta concedendo pochissimo al Catanzaro in questo avvio di partita. 19:07
3'
Assist di Emanuele Zuelli che dal corner scarica per Melegoni, solo al limite dell'area. 19:06
3'
GOOOOOOOLLLLLL! CARRARESE-Catanzaro 1-0! Rete stupenda di Filippo Melegoni! Zuelli dalla bandierina scarica per Melegoni che si trova al limite dell'area e calcia a giro dove Pigliacelli non può arrivare!
Azione in verticale della Carrarese, Abiuso va all'uno contro uno in area e guadagna un calcio d'angolo.19:05
2'
Possesso palla della Carrarese in questo inizio di partita. Rouhi tenta la palla lunga in verticale, intercettata dagli avversari.19:04
1'
Si ribatte il calcio d'inizio! Un giocatore della Carrarese è partito troppo presto rispetto al fischio. 19:03
1'
Si parte! Comincia Carrarese-Catanzaro! Fischia l'arbitro Federico Dionisi.19:02
FORMAZIONE UFFICIALE CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli - Cassandro, Antonini, Verrengia; Favasuli, Rispoli, Petriccione, D’Alessandro - Liberali, Nuamah - Iemmello. All. Aquilani.18:23
FORMAZIONE UFFICIALE CARRARESE (3-5-2): Bleve - Calabrese, Ruggeri, Illanes - Zanon, Zuelli, Melegoni, Hasa, Rouhi - Rubino, Abiuso. All. Calabro. 18:26
Al contrario la squadra di Aquilani sta vivendo un grande momento di forma: le 4 vittorie consecutive sono state fermate solo dal pareggio contro il Frosinone nell'ultima di campionato. Vista la sconfitta del Modena (ora a -2) il Catanzaro ha la possibilità di staccare ulteriormente gli emiliani in classifica e consolidare il quinto posto. 18:18
Dopo un ottimo avvio di stagione, la Carrarese ha incontrato qualche difficoltà: la squadra di Calabro (ex della partita), non vince da 6 partite, di cui 4 sconfitte e 2 pareggi. Qualche intralcio anche per quanto riguarda il rendimento offensivo: solo 2 reti segnate nelle ultime 6 partite di campionato. 18:16
Buonasera e benvenuti alla diretta di Carrarese-Catanzaro, match valido per la 28ª giornata di Serie B!18:10
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Città: Carrara Capienza: 15000 spettatori18:10
Carrarese - Catanzaro è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 19:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Catanzaro sarà Federico Dionisi. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.
Federico Dionisi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
28
Fuorigioco
4
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
7
Espulsioni
0
Cartellini per partita
7.0
Falli per cartellino
4.0
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 11 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie B
Frosinone-Avellino 2-0
13-09-2025
Serie B
Pescara-Venezia 2-2
25-09-2025
Coppa Italia
Genoa-Empoli 3-1
01-10-2025
Serie B
Sampdoria-Catanzaro 0-0
26-10-2025
Serie A
Verona-Cagliari 2-2
02-11-2025
Serie B
Modena-Juve Stabia 3-0
23-11-2025
Serie B
Mantova-Spezia 4-1
07-12-2025
Serie B
Empoli-Palermo 1-3
10-01-2026
Serie B
Frosinone-Catanzaro 2-0
24-01-2026
Serie B
Modena-Palermo 0-0
07-02-2026
Serie B
Mantova-Bari 2-1
15-02-2026
Serie B
Spezia-Frosinone 0-2
04-03-2026
Serie B
Carrarese-Catanzaro 3-3
Attualmente Carrarese si trova 11° in classifica con 32 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte); invece il Catanzaro si trova 5° in classifica con 46 punti (frutto di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte). Carrarese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 40; il Catanzaro ha segnato 42 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Catanzaro - Carrarese si è giocata il 13 settembre 2025 e si è conclusa 1-1.
In casa Carrarese ha fatto 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Catanzaro ha totalizzato 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, Mantova e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Catanzaro nelle ultime 3 partite ha affrontato Mantova, la Virtus Entella e il Frosinon ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 3-3 mentre Il Catanzaro ha incontrato il Frosinone pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Fabio Abiuso con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Pietro Iemmello con 7 gol.
Carrarese e Catanzaro si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, il Catanzaro ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 2.
Carrarese-Catanzaro ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Catanzaro ha collezionato una vittoria e due pareggi nei primi tre incroci in Serie BKT con la Carrarese, che potrebbe diventare la decima avversaria con cui registra una striscia di quattro risultati utili nelle prime quattro sfide disputate nel torneo cadetto, dopo Arezzo, Cittadella, Cosenza, Genoa, Licata, Potenza, Pro Patria, Südtirol e Taranto.
Il Catanzaro ha perso l'ultima partita di Serie BKT contro un'avversaria toscana (0-1 contro l'Empoli l'8 novembre) e pareggiato le quattro precedenti (due delle quali proprio con la Carrarese) - tanti segni X quanti ne aveva registrati nei 16 incontri con squadre di questa regione prima di questa striscia.
Nelle ultime due gare casalinghe in Serie BKT la Carrarese ha registrato un pareggio (0-0 con il Südtirol il 7 febbraio) e una sconfitta (0-1 con il Monza il 21 febbraio); i toscani potrebbero arrivare a tre incontri interni di fila senza successi per la seconda volta nel torneo in corso, dopo i tre tra agosto e settembre (2N, 1P) - è invece dal gennaio-febbraio 2025 che non incassano due sconfitte consecutive in casa.
Il Catanzaro ha vinto le ultime due trasferte in Serie BKT e nel campionato cadetto non ha mai conquistato tre successi esterni di fila. Più in generale, invece, non rimane imbattuto per tre incontri esterni di fila nel torneo dal periodo tra maggio e ottobre scorsi (1V, 4N).
Il Catanzaro ha guadagnato 13 punti da situazioni di svantaggio in questo campionato: meno soltanto di Avellino (14) e Monza (16); tuttavia, nel 2026, quella giallorossa è una delle due squadre, assieme al Modena, a non avere ancora guadagnato alcun punto una volta sotto nel punteggio nel torneo in corso.
Luis Hasa, a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Mantova, è solo uno dei quattro giocatori nati dal 2004 in avanti ad avere preso parte a più di cinque marcature (sei per lui, ovvero quattro centri e due assist) nella Serie BKT 2025/26, assieme a Tommaso Berti, Antonio Raimondo e Alphadjo Cissè.
Il primo dei tre gol di Matias Antonini in questa Serie BKT è arrivato proprio contro la Carrarese, nell'1-1 dell'andata del 13 settembre. Il difensore brasiliano ha segnato più reti in una singola edizione del torneo soltanto nel 2023/24 (quattro, inclusa post season). Contro nessuna avversaria finora è inoltre andato a bersaglio più di una volta nella competizione.
