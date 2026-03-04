Partita ricca di emozioni che vede gli ospiti andare avanti di due reti con la doppietta di Di Nardo, nella ripresa il Pescara si difende, ma nel finale Altare si fa espellere per un doppio giallo e il Frosinone accorcia le distanze su rigore con Calò. Squadra di casa che si tuffa in avanti e allo scadere con Raimondo trova la zampata del pareggio.
Un punto a testa che non serve a nessuna delle due squadre, il Pescara si porta a 22 lunghezze e -6 dalla zona play out, mentre il Frosinone va a 55 punti, a -5 dalla coppia di testa Venezia, Monza.
90'+6'
Fine partita: FROSINONE - PESCARA 2-2.22:05
90'+6'
Gelli J. crossa in area dalla sinistra, Fiori stacca di testa, palla sull'esterno della rete.22:05
90'+4'
GOL! FROSINONE - Pescara 2-2! Rete di Raimondo. Punizione dalla trequarti, Calvani di testa fa da sponda e serve a centro area dove Raimondo in spaccata trafigge Salò.
CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Fallo du Altare su Gelli F., Di Marco non ha dubbi e indica il dischetto.21:52
82'
Secondo cartellino giallo per Altare, fallo su Gelli F. in area.21:51
81'
Ci prova Ghedjemis con una conclusione con il destro, palla alta sopra la traversa.21:50
78'
Cartellino giallo per Brandes per un'entrata in ritardo a metà campo.21:47
77'
Nel Frosinone finisce la partita di Kvernadze, entra Fiori.21:46
77'
Brandes prende il posto di Meazzi.21:45
76'
Sostituzione nel Pescara, entra Russo per Acampora.21:45
72'
Continua a spingere il Frosinone che però fa fatica ad arrivare alla conclusione.21:41
67'
Cambio anche nel Pescara, entra Gravillon per Berardi.21:36
67'
Dentro anche Raimondo per Zilli.21:35
66'
Finisce la partita di Koutsoupias, al suo posto Gelli F.21:36
66'
Tre cambi nel Frosinone, entra Kone per Marchizza.21:36
65'
Cartellino giallo per Bettella per una trattenuta a metà campo.21:34
63'
Ripartenza veloce del Pescara, palla a Meazzi che rientra sul destro e fa partire una conclusione centrale dal limite. Palla a lato.21:32
58'
Conclusione di Acampora che rientra sul sinistro e cerca l'angolo, palla non di molto alla destra di Palmisani.21:27
57'
Frosinone costantemente nella metà campo del Pescara che si difende con ordine.21:26
53'
Cartellino giallo anche per Meazzi per una strattonata a metà campo.21:22
52'
Cartellino giallo per Cichella.21:22
50'
Tiro cross insidioso di Kvernadze, blocca in due tempi Salò.21:19
46'
Inizia il secondo tempo di FROSINONE - PESCARA.21:14
46'
Sostituzione nel Pescara, entra Olzer per Valzania.21:13
Primo tempo pieno di colpi di scena, ospiti in vantaggio al primo affondo con Di Nardo, il Frosinone prova a reagire ma la partita viene interrotta per diversi minuti per l'esplosione di un petardo. Alla ripresa il Pescara trova il raddoppio sempre con Di Nardo, mentre nel finale accorcia la squadra di casa con Calvini, ma Di Marco richiamato al VAR annulla. Nel recupero anche un palo colpito da Chichella.21:01
45'+11'
Fine primo tempo: FROSINONE - PESCARA 0-2.20:58
45'+9'
Cartellino giallo per Acampora, fallo su Calò.20:57
45'+6'
PALO DI CICHELLA! Pallone in profondità per Cichella che solo davanti a Salò lo anticipa ma colpisce il legno.20:54
45'+5'
Il Frosinone chiude tutto in avanti nel tentativo di accorciare il parziale, il Pescara prova a sfruttare il contropiede.20:54
45'+3'
RETE ANNULLATA! Di Marco viene richiamato al VAR e la rete viene annullata per una spinta di Calvani su Altare.20:50
45'+1'
Calcio d'angolo di Calò, stacca di testa Calvani che infila la sfera sotto la traversa. Di Marco viene però richiamato al VAR.20:50
45'
Ci saranno 9 minuti di recupero.20:47
45'
Azione prolungata del Frosinone che però al momento di calciare veros la porta perde l'attimo.20:47
39'
Ghedjemis rientra sul sinistro e prova la conclusione, centrale, blocca Salo.20:41
36'
Sostituzione nel Frosione, entra Gelli J. per Cittadini che non riesce a continuare.20:45
33'
GOL! Frosinone - PESCARA 0-2! Rete di Di Nardo. Lancio di Brugman per Di Nardo che dal limite calcia e beffa Palmisani. L'arbitro in un primo momento sembra non concedere il gol, salvo poi indicare il centro del campo.
Berardi scappa via a Marchizza e prova la conclusione da posizone defilata, non trovando però lo specchio della porta.20:33
29'
Dopo sette minuti di interruzione può riprendere la partita.20:31
25'
Di Marco a colloquio con le due squadre a metà campo.20:28
22'
Gioco momentaneamente fermo per l'esplosione di un petardo vicino al settore ospiti.20:25
18'
Reazione del Frosinone che sta ora schiacciando il Pescara nella propria metà campo.20:20
13'
Filtrante per Marchizza che calcia da posizione defilata, palla deviata in angolo.20:16
11'
Il Frosinone prova ad alzare il ritmo, ma non trova molti spazi nelle sue avanzate.20:13
5'
Ci prova ancora il Pescara con Acampora che dalla destra rientra sul sinistro e calcia rasoterra, blocca Palmisari.20:08
4'
Problemi al polpaccio per Faraoni, al suo posto entra Altare.20:06
2'
GOL! Frosinone - PESCARA 0-1! Rete di Di Nardo. Acampora dalla sinistra prova il cross al centro, Meazzi la tocca e serve involontariamente Di Nardo che controlla e calcia in diagonale infilando Palmisari.
FISCHIO D’INIZIO DI FROSINONE - PESCARA. Arbitra Di Marco.20:02
Nel Frosinone in campo il tridente formato da Ghedjemis, Zilli e Kvernadze. In mezzo al cmapo con Caló giocano Koutsoupias e Cichella. Nel Pescara sulla trequarti spazio ad Acampora con Di Nardo e Meazzi come tandem d'attacco. In difesa coppia centrale formata da Capellini e Bettella con ai lati Faraoni e Cagnano. Parte dalla panchina Insigne.19:23
Frosinone - Pescara è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Pescara sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 55 punti (frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 52 gol e ne ha subiti 28; il Pescara ha segnato 34 gol e ne ha subiti 54. La partita di andata Pescara - Frosinone si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.
In casa il Frosinone ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte). Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Venezia e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Pescara ha incontrato il Palermo vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 9 gol.
Frosinone e Pescara si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 6 volte, il Pescara ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 6.
Frosinone-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo nella gara di andata (2-1), il Frosinone potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro il Pescara per la prima volta in Serie BKT.
Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle sei partite casalinghe contro il Pescara in Serie BKT (3V, 3N), solo contro lo Spezia (otto) i ciociari vantano più gare interne senza sconfitte nel campionato cadetto (sei match anche contro Virtus Entella ed Avellino).
Dopo quattro successi interni di fila, il Frosinone ha registrato una sconfitta (1-2 vs Venezia) e un pareggio (2-2 vs Empoli) nelle ultime due gare casalinghe in Serie BKT; i ciociari potrebbero impattare due partite consecutive davanti al proprio pubblico per la prima volta da aprile-maggio 2025 nella competizione (tre in quel caso).
Il Pescara ha vinto due delle ultime tre partite di Serie BKT (1P): tanti successi quanti quelli ottenuti in tutte le precedenti 24 giornate di questo campionato; gli abruzzesi non conquistano due vittorie consecutive nel torneo cadetto da febbraio 2020.
Il Frosinone è la squadra che ha registrato più attacchi diretti in questa Serie BKT: 83; da queste situazioni di gioco sono nati sei gol, anche qui primato nel torneo in corso.
Il Pescara è una delle tre squadre di Serie BKT - insieme a Mantova e Modena - contro cui Ilias Koutsoupias vanta almeno un gol e almeno un assist nel torneo cadetto: in due presenze contro gli abruzzesi, per il centrocampista greco un passaggio vincente nel dicembre 2020 (quando giocava per la Virtus Entella) e una rete nel match d'andata di questo campionato a dicembre.
Lorenzo Insigne, che nell'ultimo turno di campionato ha ritrovato il gol in Serie BKT 5041 giorni dopo l'ultima volta (maggio 2012), ha fornito un assist nell'ultima occasione in cui ha incrociato il Frosinone in un torneo italiano (in Serie A, l'8 dicembre 2018, in Napoli-Frosinone 4-0, passaggio vincente per la rete iniziale di Piotr Zielinski).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: