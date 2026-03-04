Nel Frosinone in campo il tridente formato da Ghedjemis, Zilli e Kvernadze. In mezzo al cmapo con Caló giocano Koutsoupias e Cichella. Nel Pescara sulla trequarti spazio ad Acampora con Di Nardo e Meazzi come tandem d'attacco. In difesa coppia centrale formata da Capellini e Bettella con ai lati Faraoni e Cagnano. Parte dalla panchina Insigne.19:23

PREPARTITA

Frosinone - Pescara è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Pescara sarà Davide Di Marco. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Davide Di Marco Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 48 Fuorigioco 7 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.0 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 10 partite

Attualmente il Frosinone si trova 3° in classifica con 55 punti (frutto di 15 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pescara si trova 20° in classifica con 22 punti (frutto di 4 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 52 gol e ne ha subiti 28; il Pescara ha segnato 34 gol e ne ha subiti 54.

La partita di andata Pescara - Frosinone si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 1-2.

In casa il Frosinone ha fatto 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Il Frosinone nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, il Catanzaro e il Pescara ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Avellino, il Venezia e il Palermo ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 2-2 mentre Il Pescara ha incontrato il Palermo vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Farès Ghedjemis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antonio Di Nardo con 9 gol.

Frosinone e Pescara si sono affrontate 13 volte in campionato. Nei precedenti match il Frosinone ha vinto 6 volte, il Pescara ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati 6.

Frosinone-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo nella gara di andata (2-1), il Frosinone potrebbe vincere entrambe le gare stagionali contro il Pescara per la prima volta in Serie BKT.

Il Frosinone è rimasto imbattuto nelle sei partite casalinghe contro il Pescara in Serie BKT (3V, 3N), solo contro lo Spezia (otto) i ciociari vantano più gare interne senza sconfitte nel campionato cadetto (sei match anche contro Virtus Entella ed Avellino).

Dopo quattro successi interni di fila, il Frosinone ha registrato una sconfitta (1-2 vs Venezia) e un pareggio (2-2 vs Empoli) nelle ultime due gare casalinghe in Serie BKT; i ciociari potrebbero impattare due partite consecutive davanti al proprio pubblico per la prima volta da aprile-maggio 2025 nella competizione (tre in quel caso).

Il Pescara ha vinto due delle ultime tre partite di Serie BKT (1P): tanti successi quanti quelli ottenuti in tutte le precedenti 24 giornate di questo campionato; gli abruzzesi non conquistano due vittorie consecutive nel torneo cadetto da febbraio 2020.

Il Frosinone è la squadra che ha registrato più attacchi diretti in questa Serie BKT: 83; da queste situazioni di gioco sono nati sei gol, anche qui primato nel torneo in corso.

Il Pescara è una delle tre squadre di Serie BKT - insieme a Mantova e Modena - contro cui Ilias Koutsoupias vanta almeno un gol e almeno un assist nel torneo cadetto: in due presenze contro gli abruzzesi, per il centrocampista greco un passaggio vincente nel dicembre 2020 (quando giocava per la Virtus Entella) e una rete nel match d'andata di questo campionato a dicembre.

Lorenzo Insigne, che nell'ultimo turno di campionato ha ritrovato il gol in Serie BKT 5041 giorni dopo l'ultima volta (maggio 2012), ha fornito un assist nell'ultima occasione in cui ha incrociato il Frosinone in un torneo italiano (in Serie A, l'8 dicembre 2018, in Napoli-Frosinone 4-0, passaggio vincente per la rete iniziale di Piotr Zielinski).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: