PREPARTITA

Juve Stabia - Sampdoria è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.

Arbitro di Juve Stabia - Sampdoria sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Giuseppe Collu Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 249 Fuorigioco 39 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 45 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.1 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2 30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1 20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1 29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1 19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0 28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1 09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0 22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1 29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0 13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0 27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1 25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0 08-02-2026 Serie A Bologna-Parma 0-1 21-02-2026 Serie B Calcio Padova-Bari 1-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 40 punti (frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).

Juve Stabia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 32; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 37.

La partita di andata Sampdoria - Juve Stabia si è giocata il 24 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Juve Stabia ha fatto 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Bari perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Juve Stabia e Sampdoria si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia ha vinto solo una delle cinque partite contro la Sampdoria in Serie BKT (2N, 2P), nell'unica gara in cui le vespe hanno realizzato più di una rete: 2-1 il 4 ottobre 2024.

La Juve Stabia ha registrato un pareggio e una sconfitta nelle due gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie BKT, solo contro Sassuolo (tre), Livorno (quattro) e Brescia (cinque), le vespe contano più gare interne senza alcun successo nel campionato cadetto.

La Juve Stabia ha perso l'ultima gara casalinga in Serie BKT (1-2 vs Modena), dopo che era rimasta imbattuta nelle 13 precedenti (6V, 7N), infatti le vespe potrebbero perdere due gare interne di fila nel campionato cadetto per la prima volta dal periodo tra maggio 2014 e settembre 2019 (quattro in quel caso).

La Sampdoria ha ottenuto sette punti in trasferta in questo campionato, vincendo solo una delle 13 gare giocate fuori casa nel torneo (4N, 8P); i blucerchiati hanno ottenuto meno di 10 punti dopo le prime 13 gare esterne di un'edizione del torneo per la seconda volta nella storia considerando sempre tre punti a vittoria (sei nel 1977/78).

La Sampdoria ha perso le ultime due partite di Serie BKT dopo che era rimasta imbattuta nelle sei gare precedenti (3V, 3N); l'ultima volta che ha registrato almeno tre sconfitte di fila nella competizione risale alle prime quattro gare di questo campionato.

Leonardo Candellone è il capocannoniere della Juve Stabia in questo campionato: sette gol, di cui quattro realizzati in gare casalinghe; l'attaccante non ha mai realizzato più reti in gare interne in un singolo campionato cadetto (quattro anche nel 2024/25).

Tjas Begic ha trovato la rete nelle ultime due trasferte in Serie BKT (vs Modena e Mantova), l'ultimo giocatore blucerchiato che ha segnato per tre gare esterne di fila nel campionato cadetto è stato Gennaro Tutino tra agosto e ottobre 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: