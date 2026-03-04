Virgilio Sport
Juve Stabia-Sampdoria: 1-1 - Serie B 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia
4 Marzo 2026 ore 20:00
Juve Stabia
1
Sampdoria
1
Partita finita
Arbitro: Giuseppe Collu
  1. 89' 1-0 Omar Correia
  2. 90+3' 1-1 Alessandro Di Pardo
0'
45'
90'
90'
97'

Termina in parità il match tra Juve Stabia e Sampdoria, le emozioni arrivano nel finale. Padroni di casa avanti al minuto 89 con il gol di Correia. In extremis al 93' Di Pardo segna la rete del pareggio.

Nel prossimo turno di Serie B per la Juve Stabia impegno in trasferta sul campo del Mantova, la Sampdoria affronterà fuori casa il Frosinone.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Juve Stabia-Sampdoria, arrivederci al prossimo turno di Serie B!22:01

  2. 90'+7'

    Fine partita! JUVE STABIA-SAMPDORIA 1-1 (89' Correia, 93' Di Pardo).21:59

  3. 90'+5'

    Colpo di testa debole di Pierobon, blocca facilmente Martinelli.21:58

  4. 90'+3'

    GOL! Juve Stabia-SAMPDORIA 1-1! Rete di Di Pardo. Traversone di Cicconi, Di Pardo insacca di testa.

    Guarda la scheda del giocatore Alessandro Di Pardo21:57

    Alessandro Di Pardo
  5. 90'+1'

    L'arbitro Collu concede sei minuti di recupero.21:54

  7. 90'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Soleri esce Viti.21:54

  8. 90'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Barak esce Conti.21:53

  9. 90'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Pafundi esce Cherubini.21:52

  10. 89'

    GOL! JUVE STABIA-Sampdoria 1-0! Rete di Correia. Carissoni scodella in area, colpo di testa vincente di Correia.21:52

  11. 87'

    Tensione in campo: Conti a terra, la Juve Stabia rallenta ma Brunori prosegue l'azione, poi interviene l'arbitro. 21:50

  13. 84'

    Conti intercetta un passaggio corto di Giorgini, ma non riesce a servire in area Brunori.21:47

  14. 83'

    Fallo in attacco commesso da Ricci, nulla di fatto per la Sampdoria. 21:46

  15. 80'

    Corner a rientrare battuto da Maistro, Martinelli respinge con i pugni. 21:43

  16. 78'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Okoro esce Gabrielloni.21:41

  17. 76'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Ricci esce Esposito.21:38

  19. 75'

    Cacciamani avanza ma cade in area, l'arbitro fa cenno di proseguire.21:38

  20. 73'

    Carissoni mette al centro, Palma di testa in tuffo anticipa Gabrielloni. 21:36

  21. 69'

    Corner di Maistro, gira di destro Gabrielloni, tiro murato. 21:32

  22. 67'

    Fraseggio prolungato della Juve Stabia, la Sampdoria raccolta nelle propria metà campo.21:30

  23. 64'

    Sostituzione SAMPDORIA: entra Cicconi esce Giordano.21:26

  25. 63'

    Begic a metà campo protegge bene il pallone e ottiene una punizione. 21:25

  26. 59'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Maistro esce Mosti.21:22

  27. 59'

    Sostituzione JUVE STABIA: entra Pierobon esce Burnete.21:22

  28. 58'

    Ammonito MARTINELLI per perdita di tempo. 21:20

  29. 56'

    Corner di Esposito, Leone libera l'area di rigore dopo una serie di deviazioni. 21:19

  31. 53'

    La Juve Stabia resta in attacco, ma Gabrielloni viene pizzicato in posizione irregolare. 21:15

  32. 51'

    Traversone di Carissoni, colpo di testa in tuffo di Gabrielloni alto oltre il montante. 21:14

  33. 50'

    Contrasto ruvido tra Burnete e Abildgaard, l'attaccante dolorante ma si rialza subito.21:14

  34. 47'

    Correia di destro conclude dal limite dell'area, pallone alto oltre la traversa. 21:09

  35. 46'

    Inizio secondo tempo di JUVE STABIA-SAMPDORIA! 21:08

  37. Non si sblocca il risultato tra Juve Stabia e Sampdoria al termine della prima frazione di gioco. Partita equilibrata, padroni di casa pericolosi con Gabrielloni al 44'.20:52

  38. 45'+3'

    Fine primo tempo: JUVE STABIA-SAMPDORIA 0-0! Si va al riposo senza reti. 20:50

  39. 45'+1'

    L'arbitro Collu concede due minuti di recupero. 20:48

  40. 44'

    OCCASIONE JUVE STABIA! Gabrielloni carica il destro dal limite dell'area, parata in tuffo di Martinelli. 20:47

  41. 43'

    Carissoni anticipa Cherubini, sfuma l'azione della Sampdoria. 20:46

  43. 40'

    Begic resta a terra dolorante dopo un contrasto, nulla di grave. 20:45

  44. 38'

    OCCASIONE JUVE STABIA! Martinelli in uscita bassa chiude lo specchio della porta a Mosti, poi il tentativo di tap-in di Carissoni deviato in corner da Viti.20:42

  45. 36'

    Problema al volto per Giordano, sanitari in campo e gioco fermo. 20:38

  46. 34'

    Due corner di fila per la Juve Stabia, battuti entrambi senza esito. 20:37

  47. 31'

    Cross di Carissoni, Burnete in area non riesce a indirizzare verso la porta. 20:34

  49. 29'

    Dalle Mura si allunga il pallone e poi perde l'attimo per servire in area Mosti. 20:32

  50. 26'

    Cacciamani avanza e calcia da fuori area, tiro respinto. 20:29

  51. 25'

    Ritmo di gioco non elevato, poche le occasioni da rete finora. 20:28

  52. 22'

    Tentativo, senza successo, di Brunori direttamente dalla trequarti.20:26

  53. 21'

    Viti non trova spazio sulla corsia di sinistra, fermato da Mosti. 20:25

  55. 18'

    Cross dalla sinistra di Cacciamani, deviato in corner da Palma. 20:21

  56. 15'

    Viti si sgancia in avanti e guadagna un tiro dalla bandierina. 20:17

  57. 13'

    Primo squillo della Sampdoria: punizione battuta da Esposito, Cherubini gira verso la porta, pallone non lontano dal palo. 20:16

  58. 10'

    Lunga serie di passaggi della Sampdoria, ma la Juve Stabia non concede varchi. 20:14

  59. 7'

    Calcio da fermo battuto da Leone, Gabrielloni segnalato in posizione di fuorigioco. 20:11

  61. 4'

    Lancio da dietro di Viti, Cherubini aggancia la sfera ma viene chiuso da Diakité.20:07

  62. 1'

    Inizio primo tempo di JUVE STABIA-SAMPDORIA! Dirige la gara l'arbitro Collu.20:03

  63. Le scelte di Gregucci (in panchina il vice Foti): Brunori guida l'attacco, Begic e Cherubini ai suoi lati. Conti ed Esposito in mediana. Di Pardo e Giordano sulle fasce.20:05

  64. Le scelte di Abate: in avanti Burnete e Gabrielloni, Carissoni e Cacciamani gli esterni, in difesa spazio a Diakité. Out Candellone.19:22

  65. Panchina SAMPDORIA: Ghidotti, Coucke, Ferrari, Riccio, Pafundi, Depaoli, Cicconi, Soleri, Ricci, Casalino, Barak.19:59

  67. Panchina JUVE STABIA: Signorini, Vetrò, Kassama, Ricciardi, Mannini, Pierobon, Ciammaglichella, Dos Santos, Torrasi, Gabrielloni, Okoro.19:18

  68. Formazione SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli - Palma, Abildgaard, Viti - Di Pardo, Conti, Esposito, Giordano - Begic, Cherubini - Brunori.19:20

  69. Formazione JUVE STABIA (3-5-2): Boer - Diakité, Giorgini, Dalle Mura - Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani - Gabrielloni, Burnete.19:18

  70. Manca poco all'inizio di Juve Stabia-Sampdoria. Liguri reduci da due sconfitte di fila in campionato.19:16

  71. Benvenuti alla diretta della partita della 28^ giornata di Serie B, si affrontano Juve Stabia e Sampdoria.19:16

  73. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Romeo Menti di Castellammare
    Città: Castellammare di Stabia
    Capienza: 7642 spettatori19:16

    Romeo Menti di Castellammare Fonte: Gettyimages

Formazioni Juve Stabia - Sampdoria

Juve Stabia
Sampdoria
TITOLARI JUVE STABIA
PANCHINA JUVE STABIA
  • (37) FABIO MAISTRO (C)
  • (17) AARON CIAMMAGLICHELLA (C)
  • (70) MATHEUS DOS SANTOS (A)
  • (10) CHRISTIAN PIEROBON (C)
  • (90) ALVIN OKORO (A)
  • (22) ANTONIO VETRO (P)
  • (76) MATTIA MANNINI (D)
  • (16) ALESSANDRO SIGNORINI (P)
  • (21) SHERIFF KASSAMA (D)
  • (28) EMANUELE TORRASI (C)
  • (2) MANUEL RICCIARDI (C)
ALLENATORE JUVE STABIA
  • Ignazio Abate
TITOLARI SAMPDORIA
PANCHINA SAMPDORIA
ALLENATORE SAMPDORIA
  • Angelo Adamo Gregucci
PREPARTITA

Juve Stabia - Sampdoria è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia.
Arbitro di Juve Stabia - Sampdoria sarà Giuseppe Collu. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Giuseppe Collu

Statistiche Stagionali
Partite dirette11
Falli fischiati249
Fuorigioco39
Rigori assegnati5
Ammonizioni45
Espulsioni2
Cartellini per partita4.3
Falli per cartellino5.1

Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 11 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
23-08-2025 Serie A Milan-Cremonese 1-2
30-08-2025 Serie A Pisa-Roma 0-1
20-09-2025 Serie A Bologna-Genoa 2-1
29-09-2025 Serie A Parma-Torino 2-1
19-10-2025 Serie A Atalanta-Lazio 0-0
28-10-2025 Serie A Lecce-Napoli 0-1
09-11-2025 Serie A Roma-Udinese 2-0
22-11-2025 Serie B Virtus Entella-Palermo 1-1
29-11-2025 Serie A Milan-Lazio 1-0
13-12-2025 Serie B Südtirol-Bari 0-0
27-12-2025 Serie B Sampdoria-Reggiana 2-1
03-01-2026 Serie A Juventus-Lecce 1-1
25-01-2026 Serie A Sassuolo-Cremonese 1-0
08-02-2026 Serie A Bologna-Parma 0-1
21-02-2026 Serie B Calcio Padova-Bari 1-1

Attualmente Juve Stabia si trova 7° in classifica con 40 punti (frutto di 9 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte); invece la Sampdoria si trova 13° in classifica con 30 punti (frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte).
Juve Stabia ha segnato 32 gol e ne ha subiti 32; la Sampdoria ha segnato 29 gol e ne ha subiti 37.
La partita di andata Sampdoria - Juve Stabia si è giocata il 24 novembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa Juve Stabia ha fatto 25 punti (6 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa la Sampdoria ha totalizzato 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte).
Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato Modena, l'Avellino e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, Mantova e il Bari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Juve Stabia ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria pareggiando 1-1 mentre La Sampdoria ha incontrato il Bari perdendo 0-2.
Il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 9 gol.

Juve Stabia e Sampdoria si sono affrontate 5 volte in campionato. Nei precedenti match Juve Stabia ha vinto 1 volta, la Sampdoria ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Juve Stabia-Sampdoria ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Juve Stabia ha vinto solo una delle cinque partite contro la Sampdoria in Serie BKT (2N, 2P), nell'unica gara in cui le vespe hanno realizzato più di una rete: 2-1 il 4 ottobre 2024.
  • La Juve Stabia ha registrato un pareggio e una sconfitta nelle due gare casalinghe contro la Sampdoria in Serie BKT, solo contro Sassuolo (tre), Livorno (quattro) e Brescia (cinque), le vespe contano più gare interne senza alcun successo nel campionato cadetto.
  • La Juve Stabia ha perso l'ultima gara casalinga in Serie BKT (1-2 vs Modena), dopo che era rimasta imbattuta nelle 13 precedenti (6V, 7N), infatti le vespe potrebbero perdere due gare interne di fila nel campionato cadetto per la prima volta dal periodo tra maggio 2014 e settembre 2019 (quattro in quel caso).
  • La Sampdoria ha ottenuto sette punti in trasferta in questo campionato, vincendo solo una delle 13 gare giocate fuori casa nel torneo (4N, 8P); i blucerchiati hanno ottenuto meno di 10 punti dopo le prime 13 gare esterne di un'edizione del torneo per la seconda volta nella storia considerando sempre tre punti a vittoria (sei nel 1977/78).
  • La Sampdoria ha perso le ultime due partite di Serie BKT dopo che era rimasta imbattuta nelle sei gare precedenti (3V, 3N); l'ultima volta che ha registrato almeno tre sconfitte di fila nella competizione risale alle prime quattro gare di questo campionato.
  • Leonardo Candellone è il capocannoniere della Juve Stabia in questo campionato: sette gol, di cui quattro realizzati in gare casalinghe; l'attaccante non ha mai realizzato più reti in gare interne in un singolo campionato cadetto (quattro anche nel 2024/25).
  • Tjas Begic ha trovato la rete nelle ultime due trasferte in Serie BKT (vs Modena e Mantova), l'ultimo giocatore blucerchiato che ha segnato per tre gare esterne di fila nel campionato cadetto è stato Gennaro Tutino tra agosto e ottobre 2024.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Juve StabiaSampdoria
Partite giocate2727
Numero di partite vinte97
Numero di partite perse612
Numero di partite pareggiate128
Gol totali segnati3128
Gol totali subiti3136
Media gol subiti per partita1.11.3
Percentuale possesso palla54.050.9
Numero totale di passaggi1195110395
Numero totale di passaggi riusciti99208158
Tiri nello specchio della porta104104
Percentuale di tiri in porta46.440.6
Numero totale di cross457552
Numero medio di cross riusciti109117
Duelli per partita vinti12861536
Duelli per partita persi14351502
Corner subiti109105
Corner guadagnati136132
Numero di punizioni a favore375428
Numero di punizioni concesse449443
Tackle totali336403
Percentuale di successo nei tackle63.760.3
Fuorigiochi totali5362
Numero totale di cartellini gialli6266
Numero totale di cartellini rossi23

Juve Stabia - Sampdoria Live

