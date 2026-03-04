Il Palermo si riporta a meno sei dalla coppia di testa formata da Venezia e Monza, a meno uno dal Frosinone terzo e, soprattutto, a +8 sul Catanzaro quinto. Il Mantova sprofonda invece al terz'ultimo posto in classifica, seppur a un solo punto dalla zona playout e due dalla salvezza diretta.

Dopo un primo tempo dominato, chiuso dal Palermo avanti di due reti e con l'uomo in più, l'ingenuità di Blin rimette in pista il Mantova. Al 64' Il centrocampista francese perde palla, la ferma con un braccio in area e viene espulso da Ayroldi dopo revisione al monitor. Marras non sbaglia dal dischetto e riapre una gara che sembrava già ampiamente chiusa. Nel finale c'è più Mantova che Palermo ma Joronen salva due volte sullo stesso Marras, oltre che a pochi secondi dal termine su Cella, seppur in fuorigioco. Vittoria oltremodo sofferta per la squadra di Inzaghi che però riprende la propria marcia verso il sogno promozione.

Dopo il passo falso di Pescara, che ha interrotto una striscia di 14 risultati utili consecutivi, il Palermo è chiamato a un pronto riscatto con il Mantova, un'altra delle squadre attualmente invischiate nella lotta per non retrocedere. I lombardi hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due gare di campionato e attraversano un buon momento di forma, rendendo la gara del Barbera incerta e dall'esito tutt'altro che scontato. Fischio d'inizio alle ore 20.15:54

Dirige il match Ayroldi con Fontemurato e Zanellati ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Iannello mentre in sala VAR ci sono Nasca e Del Giovane.15:55

Nel Palermo torna Bani dopo l'assenza a Pescara, nel trio difensivo con Peda e Ceccaroni è Magnani a fargli spazio. Davanti sempre Pohjanpalo unica punta con Palumbo e Le Douaron a supporto, Johnsen si accomoda in panchina. Sugli esterni spazio ancora ad Augello e Pierozzi, così come in mediana a Segre e Ranocchia.19:39

Modesto rivoluziona l'undici iniziale dei lombardi rispetto alla gara pareggiata con la Carrarese. Sono infatti ben cinque i cambi tra i giocatori di movimento davanti al confermato Bardi. Cella prende il posto di Meroni in difesa con Dembele e Castellini, Kouda e Goncalves lasciano il posto a Caprini e Benaissa-Yahia a centrocampo dove invece partono ancora dal 1' Trimboli e Radaelli. Davanti l'unico confermato è Bragantini che sarà a supporto dell'unica punta Mensah insieme a Zuccon. Mancuso e Buso partono dunque dalla panchina.19:43

Ci siamo, i due capitani hanno effettuato il sorteggio e si attende solo il fischio iniziale di Ayroldi.20:01

Tutto facile per la squadra di Inzaghi che apre subito le marcature al 2' con il destro preciso di Ranocchia a infilare Bardi, al 32' gli ospiti rimangono in dieci per la doppia ammonizione di Zuccon e sei minuti dopo ci pensa Pohjanpalo, servito alla perfezione da Palumbo, a chiudere di fatto la gara del Barbera. Sarà infatti molto difficile la rimonta del Mantova che aveva faticato tanto a creare gioco anche in undici contro undici.20:53

RIGORE PER IL MANTOVA! Blin si addormenta col pallone al limite della propria area e lo ferma col braccio sulla pressione avversaria. Ayroldi non ha dubbi e indica il dischetto, ammonendo il centrocampista rosanero.21:29

Palermo - Mantova è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Arbitro di Palermo - Mantova sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Giovanni Ayroldi Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 216 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 31 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.7 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Sassuolo-Napoli 0-2 14-09-2025 Serie A Roma-Torino 0-1 29-09-2025 Serie A Genoa-Lazio 0-3 19-10-2025 Serie A Como-Juventus 2-0 29-10-2025 Serie A Bologna-Torino 0-0 23-11-2025 Serie A Cremonese-Roma 1-3 08-12-2025 Serie B Monza-Südtirol 1-1 20-12-2025 Serie B Calcio Padova-Sampdoria 1-1 10-01-2026 Serie A Udinese-Pisa 2-2 17-01-2026 Serie B Venezia-Catanzaro 3-1 27-01-2026 Coppa Italia Fiorentina-Como 1-3 07-02-2026 Serie B Spezia-Virtus Entella 1-1 22-02-2026 Serie B Juve Stabia-Modena 1-2

Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte).

Il Palermo ha segnato 48 gol e ne ha subiti 22; Mantova ha segnato 28 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Mantova - Palermo si è giocata il 11 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Palermo ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte).

Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 19 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.

Palermo e Mantova si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo non ha mai vinto, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 9.

Palermo-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Palermo ha pareggiato tutte le nove sfide contro il Mantova in Serie BKT; quella biancorossa è una delle due squadre - insieme al Lanciano (2/2) - contro cui i rosanero hanno impattato il 100% degli incontri disputati nel torneo cadetto. Dall'altra parte, il Palermo è invece l'unica contro cui il Mantova ha pareggiato tutti i precedenti nella competizione.

Tre delle quattro sfide disputate in casa dei rosanero tra Palermo e Mantova in Serie BKT sono terminate 0-0, fa eccezione proprio la più recente il 16 febbraio 2025 nella gara di ritorno dello scorso campionato, 2-2 con reti di Verre e Pohjanpalo per i rosanero e Mensah e Brignani per i biancorossi.

Il Palermo ha interrotto la sua striscia positiva di 14 risultati utili consecutivi (9V, 5N) in campionato con la sconfitta a Pescara: i rosanero non subiscono due ko consecutivi in Serie BKT da fine ottobre (sconfitte contro Catanzaro e Monza).

Il Palermo ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe in Serie BKT e non fa meglio nel torneo da una serie di 10 successi interni di fila registrata tra ottobre 1947 e aprile 1948. In generale i rosanero hanno vinto 10 delle prime 14 sfide tra le mura amiche (3N, 1P) e potrebbero ottenere più di 10 successi dopo le prime 15 in casa in un singolo torneo cadetto per la prima volta dal 1971/72 (13 in quel caso).

Il Mantova ha subito gol in tutte le nove partite disputate nel 2026, per un totale di 15 centri al passivo e una media di 1.7 a match; l'ultima volta in cui i virgiliani hanno incassato reti per più gare consecutive nel torneo cadetto risale a dicembre 2024-marzo 2025: 15 in quel caso.

Il Mantova ha perso senza segnare le ultime due trasferte in Serie BKT (0-1 vs Reggiana e 0-2 vs Catanzaro) e potrebbe registrare tre sconfitte fuori casa senza neanche trovare la via della rete nel corso di un singolo torneo cadetto per la prima volta dalla striscia di cinque tra ottobre e dicembre 1972.

Il Palermo ha subito altri due gol nel corso del secondo tempo nell'ultimo match contro il Pescara: sono ora 14 su 21 i gol incassati dai rosanero nelle riprese, il 66.7% e solamente la Virtus Entella (69%) ha una percentuale maggiore in questa Serie BKT.

Il Mantova è la squadra che conta il maggior numero di autogol al passivo in questo campionato: ben cinque, ma soltanto uno di questi è arrivato in trasferta (lo scorso dicembre, contro il Cesena).

Una delle cinque sfide in cui Joel Pohjanpalo ha sia segnato che fornito un assist in Serie BKT è stata proprio contro il Mantova nella gara di ritorno dello scorso campionato al Barbera, il 16 febbraio 2025. L'attaccante rosanero ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare casalinghe nel torneo in corso e da quando è in Italia solo una volta è andato a segno in quattro sfide consecutive in casa in campionato, tra marzo e maggio 2023 con il Venezia (poker alla quarta della striscia di quattro in quel caso).

Leonardo Mancuso è un ex della sfida: per l'attuale giocatore del Mantova 26 presenze con il Palermo in Serie BKT condite da quattro gol e tre assist nel 2023/24. Da avversario, finora l'ha affrontato otto volte senza mai segnare nel torneo cadetto e tra le squadre contro cui non è mai andato a segno nella competizione i rosanero sono quella incrociata più spesso (otto volte appunto).



