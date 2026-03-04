Dopo un primo tempo dominato, chiuso dal Palermo avanti di due reti e con l'uomo in più, l'ingenuità di Blin rimette in pista il Mantova. Al 64' Il centrocampista francese perde palla, la ferma con un braccio in area e viene espulso da Ayroldi dopo revisione al monitor. Marras non sbaglia dal dischetto e riapre una gara che sembrava già ampiamente chiusa. Nel finale c'è più Mantova che Palermo ma Joronen salva due volte sullo stesso Marras, oltre che a pochi secondi dal termine su Cella, seppur in fuorigioco. Vittoria oltremodo sofferta per la squadra di Inzaghi che però riprende la propria marcia verso il sogno promozione.
Il Palermo si riporta a meno sei dalla coppia di testa formata da Venezia e Monza, a meno uno dal Frosinone terzo e, soprattutto, a +8 sul Catanzaro quinto. Il Mantova sprofonda invece al terz'ultimo posto in classifica, seppur a un solo punto dalla zona playout e due dalla salvezza diretta.
Nel prossimo turno il Palermo giocherà in trasferta contro la Carrarese, partita invece in casa per il Mantova che attende la Juve Stabia.
90'+6'
Triplice fischio al Barbera. Palermo batte Mantova 2-1. Reti di Ranocchia al 2', Pohjanpalo al 38' e, per gli ospiti, Marras su rigore al 68'.22:08
90'+6'
MIRACOLO DI JORONEN! Calcio piazzato per il Mantova, Marras svirgola dal limite ma serve Cella che centra il portiere avversario da due passi. Ayroldi ferma però tutto per fuorigioco che sarebbe però stato da rivedere al VAR in caso di rete.22:09
90'+5'
Attacca ancora il Mantova con il Barbera che alza i decibel per sostenere un Palermo in netta difficoltà in questo finale di gara.21:56
90'+3'
Crampi anche per Augello. Ayroldi fa ampi cenni circa un recupero extra al termine dei cinque già pattuiti.21:55
90'+3'
OCCASIONE MANTOVA! Marras ci prova col sinistro violento dal limite, Joronen respinge con un intervento non perfetto ma efficace per salvare ancora i suoi.21:55
90'+2'
Giallo per Gyasi dopo un fallo su Benaissa.21:59
90'+1'
Se ne va il primo minuto di recupero col Mantova che non è riuscito nemmeno ad avvicinarsi all'area avversaria nonostante il possesso prolungato.21:53
90'
Cinque minuti di recupero al Barbera.21:52
90'
Traversone di Benaissa completamente sballato. Respira il Palermo dopo qualche attimo di apnea.21:51
89'
Palermo in apprensione in questo finale di gara, il Mantova sta dando tutto per arrivare al pareggio.21:51
88'
Crampi per Ceccaroni che si accascia nella propria area. Il difensore palermitano poi si rialza e riprende il proprio posto senza uscire dal campo.21:50
87'
Attacca ancora il Mantova che sta provando a chiudere il Palermo nella propria metà campo.21:48
86'
MARRAS! Sinistro dell'attaccante ospite e respinta in qualche modo di Joronen. Mantova vicino al pareggio!21:48
85'
Sostituzione Palermo: fuori anche Niccolò Pierozzi, dentro Emmanuel Gyasi.21:46
85'
Sostituzione Palermo: fuori Patryk Peda, dentro Giangiacomo Magnani.21:46
84'
Fallo in attacco di Mancuso su Pierozzi. Sembra mancare qualche energia al Palermo in questo finale.21:46
84'
Mantova che manovra nel campo avversario a caccia dello spazio giusto, ci prova poi Radaelli con un cross dalla destra, deviato dalla difesa di casa tra le braccia di Joronen.21:45
81'
Peda abbatte Mancuso in ritardo e viene ammonito dal direttore di gara.21:43
80'
Scorre inesorabilmente il cronometro per il Mantova che dopo aver accorciato le distanze non ha però più trovato forze e idee per riproporsi dalle parti di Joronen.21:42
78'
Sostituzione Mantova: fuori anche Maat Caprini, dentro Nicoló Buso.21:39
Sostituzione Palermo: fuori Jérémy Le Douaron, dentro Dennis Johnsen.21:38
75'
Trattenuta di Pierozzi su Benaissa e ammonizione per il laterale rosanero.21:37
74'
OCCASIONE PALERMO! Augello converge al centro dalla sinistra e serve Ceccaroni che per poco non beffa Bardi con un destro a scendere.21:37
73'
Le Douaron colpisce di testa in area piccola sul corner di Augello, palla alta sopra la traversa.21:35
73'
Numero di Le Douaron che va via sulla desrtra e gira in mezzo per Pohjanpalo, anticipato con la punta del piede da Radaelli al limite dell'area piccola.21:34
71'
Radaelli va a terra in area palermitana. Ayroldi lo ammonisce per simulazione.21:32
71'
Mischia in area mantovana, Bardi si ritrova il pallone tra le mani e salva i suoi.21:32
70'
Castellini trattiene vistosamente Le Douaron e viene ammonito da Ayroldi.21:31
69'
Sostituzione Palermo: fuori Antonio Palumbo, dentro Claudio Gomes.21:30
68'
GOL! PALERMO-Mantova 2-1! Rete di Marras su rigore. Sinistro basso dell'attaccante ospite, la palla passa sotto Joronen che intuisce la traiettoria ma non riesce a respingerla. Partita riaperta al Barbera.21:30
67'
ROSSO! Blin viene espulso dopo la revisione di Ayroldi al monitor.21:31
66'
VAR-check in corso per valutare il cartellino di Blin. Potrebbe esserci il rosso per DOGSO.21:27
64'
RIGORE PER IL MANTOVA! Blin si addormenta col pallone al limite della propria area e lo ferma col braccio sulla pressione avversaria. Ayroldi non ha dubbi e indica il dischetto, ammonendo il centrocampista rosanero.21:29
64'
Marras prova a incunearsi tra tre avversari in area, Augello ci mette il fisico e protegge l'uscita del pallone a fondo campo.21:25
63'
Palermo che sta cercando di rallentare ulteriormente il ritmo della gara.21:25
61'
Cross di Augello dalla sinistra, respinto dalla difesa avversaria. Il Palermo recupera però subito palla e rimane a ridosso dell'area avversaria.21:23
58'
OCCASIONE PALERMO! Segre calcia violento verso lo specchio col destro dopo un dribbling al limite, Bardi respinge in bello stile.21:20
57'
Altra incursione del Mantova nel campo avversario, Palumbo commette fallo su Trimboli e regala un piazzato agli ospiti che però non lo sfruttano.21:22
55'
Fiammata del Mantova in ripartenza dopo un corner per il Palermo, i lombardi non riescono però a concretizzare in tre contro due. Il Palermo si salva in calcio d'angolo.21:16
54'
Sostituzione Mantova: esce anche Ali Dembélé, al suo posto entra Tommaso Maggioni.21:15
54'
Sostituzione Mantova: esce Davis Mensah, entra Tommaso Marras.21:15
52'
Avanzata centrale di Bani e destro dai 25 metri, parato da Bardi in due tempi.21:14
52'
OCCASIONE PALERMO! Palla che balla in area piccola per due volte ma né Bani né Pohjanpalo riescono a trovare la zampata giusta.21:14
51'
Numero di Palumbo nel cuore dell'area mantovana e apertura a sinistra per Augello, il cui cross viene chiuso ancora una volta in calcio d'angolo.21:13
50'
Non riesce a uscire il Mantova, costantemente costretto dal Palermo nella propria metà campo.21:11
48'
Tocco corto per Palumbo che pennella morbido in area piccola, Bardi viene scavalcato ma Segre commette fallo spingendo il diretto avversario e l'azione rosanero sfuma.21:09
47'
Cross di Augello dal fondo, deviato in corner da Dembelé.21:08
46'
Si ricomincia!21:07
45'
Sostituzione Palermo: fuori Filippo Ranocchia, dentro Alexis Blin.21:06
45'
Sostituzione Mantova: fuori Davide Bragantini, dentro Flavio Paoletti.21:06
Tutto facile per la squadra di Inzaghi che apre subito le marcature al 2' con il destro preciso di Ranocchia a infilare Bardi, al 32' gli ospiti rimangono in dieci per la doppia ammonizione di Zuccon e sei minuti dopo ci pensa Pohjanpalo, servito alla perfezione da Palumbo, a chiudere di fatto la gara del Barbera. Sarà infatti molto difficile la rimonta del Mantova che aveva faticato tanto a creare gioco anche in undici contro undici.20:53
45'+2'
Duplice fischio di Ayroldi. Palermo-Mantova è 2-0 dopo i primi 45 minuti. Reti di Ranocchia al 2' e Pohjanpalo al 38'.20:50
45'+2'
Calcio d'angolo per il Palermo che chiuderà quindi in avanti la prima frazione.20:49
45'
Un minuto di recupero.20:48
45'
Palla tagliata di Bani in area avversaria, Le Douaron ci prova di testa in torsione ma riesce soltanto a sfiorare. Rimessa dal fondo per il Mantova.20:48
44'
Giropalla anche piuttosto lento del Palermo, in pieno controllo del match e del risultato.20:47
43'
Lancio per Le Douaron che si invola verso Bardi, decisivo l'intervento di Castellini che rimonta l'avversario e lo ferma di mestiere al momento del tiro.20:45
42'
Strappo centrale di Bragantini e apertura a destra per Dembelé, fermato dalla difesa del Palermo.20:45
40'
Pierozzi prova a involarsi sulla destra, si sacrifica Caprini per fermare l'avversario in tackle. Palla in fallo laterale.20:43
38'
GOL! PALERMO-Mantova 2-0! Rete di Pohjanpalo. Filtrante verticale di Ranocchia per Palumbo, assist in area piccola per Pohjanpalo che anticipa Castellini e insacca col destro di prima intenzione sottomisura. Raddoppio dei padroni di casa e festa sugli spalti del Barbera.
Cross completamente sballato di Augello dalla sinistra, il Mantova ripartirà da una rimessa dal fondo. Partita totalmente in salita per i lombardi, sotto di un gol e di un uomo.20:39
36'
Joronen ricade male a terra dopo la presa alta sulla punizione messa in area da Bragantini. Ci mette però poco il portiere finlandese a rialzarsi e il gioco riprende senza l'ingresso dei sanitari siciliani.20:38
35'
Entrata dura di Pierozzi su Mensah. I giocatori ospiti chiedono il giallo per il giocatore rosanero ma Ayroldi non è dello stesso avviso. Si riparte con una punizione in zona offensiva per la squadra di Modesto.20:37
34'
Sombrero e destro di Pierozzi da dentro l'area avversaria, la palla finisce fuori ma Ayroldi ferma tutto per fallo di mano dell'esterno rosanero.20:36
32'
ROSSO! Zuccon commette fallo su Pierozzi, Ayroldi estrae subito il secondo giallo per il centrocampista ospite. Mantova in dieci.20:35
31'
Dialogo tra Caprini e Zuccon al limite dell'area palermitana, interrotto da Ranocchia che recupera palla per i suoi.20:33
28'
Schema su calcio d'angolo del Palermo, Ranocchia mette un pallone arcuato sul secondo palo dove Pohjanpalo non arriva per poco alla deviazione.20:31
27'
Gran cross dalla sinistra di Palumbo, Le Douaron viene anticipato da Cella sul primo palo.20:30
26'
Si prosegue, il tocco di braccio c'è ma su un pallone totalmente inatteso dopo un rimpallo.20:28
25'
Destro in girata dal limite di Pohjanpalo, respinto dalla difesa ospite. Il finlandese si lamenta per un fallo di mano e Ayroldi chiama subito la sala VAR per verificare l'accaduto.20:28
24'
OCCASIONE PALERMO! Punizione per i rosanero, Palumbo la mette in mezzoa dalla sinistra per lo stacco di Ceccaroni che anticipa tutti di testa ma non inquadra lo specchio.20:26
22'
OCCASIONE MANTOVA! La palla si impenna dopo una deviazione di Joronen, Radaelli ci prova col destro al volo sfiorando il palo alla destra del portiere finlandese.20:24
21'
Castellini prova a calciare direttamente in porta col destro, la palla finisce in corner dopo la deviazione della barriera avversaria.20:24
20'
Gran controllo di Mensah sulla trequarti offensiva e fallo di Bani su di lui. Punizione interessante per gli ospiti in posizione centrale a circa 25 metri dalla porta di Joronen.20:23
19'
Ranocchia perde palla a centrocampo e commette fallo di mano per fermare la ripartenza del Mantova. Arriva il giallo per il centrocampista rosanero.20:21
17'
Primo giallo del match: lo prende Zuccon per un intervento in ritardo su Le Douaron a centrocampo.20:20
16'
Sembra essersi esaurita la spinta del Palermo, anche per via del vantaggio trovato subito, ora è il Mantova che fa la partita da qualche minuto.20:19
15'
Joronen sbaglia il controllo sulla pressione di Mensah ma si salva scaraventando il pallone in tribuna.20:17
14'
Bani svetta di testa sul secondo palo ma non riesce a indirizzarla in porta. La palla si perde oltre la linea di fondo.20:16
14'
Augello cerca di saltare Dembelé sul lato corto dell'area mantovana ma non ci riesce. Sarà comunque calcio d'angolo per la squadra di Inzaghi.20:16
13'
Terzo fuorigioco consecutivo per il Mantova, stavolta è Caprini a finire oltre la linea difensiva rosanero.20:15
12'
Fuorigioco confermato anche dopo il check con la sala VAR. Si resta sull'1-0 per il Palermo.20:14
11'
GOL ANNULLATO! Caprini infila Joronen con un sinistro preciso sul primo palo, la rete viene annullata per un precedente fuorigioco di Mensah.20:13
9'
Lancio preciso di Castellini a pescare Mensah, si alza però la bandierina dell'assistente a ravvisare il fuorigioco dell'attaccante ospite.20:12
8'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per il Palermo, il gioco riprende dopo un rapido check tra Ayroldi e la sala VAR per un presunto tocco di braccio in area mantovana.20:10
7'
Grande aggressività del Palermo che guadagna il primo calcio d'angolo della partita.20:09
6'
Mantova che prova la reazione distendendosi nel campo avversario, poi Caprini commette fallo su Pierozzi riconsegnando la palla ai padroni di casa.20:08
4'
Preme ancora la squadra di Inzaghi ma Peda commette fallo in attacco, regalando il possesso al Mantova.20:07
2'
GOL! PALERMO-Mantova 1-0! Rete di Ranocchia. Errore in uscita bassa del Mantova, Pohjanpalo centra Bardi da due passi, Augello gira dietro la respinta del portiere Bardi per Ranocchia che lo fulmina con un destro a mezz'altezza dal limite.
Palermo subito propositivo nel campo avversario ma il Mantova si difende con ordine.20:06
Si comincia!20:03
Ci siamo, i due capitani hanno effettuato il sorteggio e si attende solo il fischio iniziale di Ayroldi.20:01
E' tutto pronto al Barbera dove le due squadre stanno per fare il proprio ingresso in campo.19:57
Modesto rivoluziona l'undici iniziale dei lombardi rispetto alla gara pareggiata con la Carrarese. Sono infatti ben cinque i cambi tra i giocatori di movimento davanti al confermato Bardi. Cella prende il posto di Meroni in difesa con Dembele e Castellini, Kouda e Goncalves lasciano il posto a Caprini e Benaissa-Yahia a centrocampo dove invece partono ancora dal 1' Trimboli e Radaelli. Davanti l'unico confermato è Bragantini che sarà a supporto dell'unica punta Mensah insieme a Zuccon. Mancuso e Buso partono dunque dalla panchina.19:43
Nel Palermo torna Bani dopo l'assenza a Pescara, nel trio difensivo con Peda e Ceccaroni è Magnani a fargli spazio. Davanti sempre Pohjanpalo unica punta con Palumbo e Le Douaron a supporto, Johnsen si accomoda in panchina. Sugli esterni spazio ancora ad Augello e Pierozzi, così come in mediana a Segre e Ranocchia.19:39
FORMAZIONE UFFICIALE MANTOVA: 3-4-2-1 anche per gli uomini di Modesto. Bardi - Dembele, Cella, Castellini - Radaelli, Trimboli, Caprini, Benaissa - Bragantini, Zuccon - Mensah. A disposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Mancuso, Wieser, Meroni, Goncalves, Ligue, Marras, Paoletti, Buso, Kouda, Maggioni.21:37
FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO: 3-4-2-1 per gli uomini di Inzaghi. Joronen - Peda, Bani, Ceccaroni - Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello - Palumbo, Le Douaron - Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Gomes, Johnsen, Gyasi, Vasic, Giovane, Rui Modesto, Bereszynski, Blin, Corona, Veroli, Magnani.19:33
Dirige il match Ayroldi con Fontemurato e Zanellati ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Iannello mentre in sala VAR ci sono Nasca e Del Giovane.15:55
Dopo il passo falso di Pescara, che ha interrotto una striscia di 14 risultati utili consecutivi, il Palermo è chiamato a un pronto riscatto con il Mantova, un'altra delle squadre attualmente invischiate nella lotta per non retrocedere. I lombardi hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due gare di campionato e attraversano un buon momento di forma, rendendo la gara del Barbera incerta e dall'esito tutt'altro che scontato. Fischio d'inizio alle ore 20.15:54
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Mantova, gara valida per il 28esimo turno del campionato di Serie B 2025/26.15:43
Palermo - Mantova è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 4 marzo alle ore 20:00 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Arbitro di Palermo - Mantova sarà Giovanni Ayroldi. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Giovanni Ayroldi
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
216
Fuorigioco
26
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
31
Espulsioni
1
Cartellini per partita
4.7
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 5 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Sassuolo-Napoli 0-2
14-09-2025
Serie A
Roma-Torino 0-1
29-09-2025
Serie A
Genoa-Lazio 0-3
19-10-2025
Serie A
Como-Juventus 2-0
29-10-2025
Serie A
Bologna-Torino 0-0
23-11-2025
Serie A
Cremonese-Roma 1-3
08-12-2025
Serie B
Monza-Südtirol 1-1
20-12-2025
Serie B
Calcio Padova-Sampdoria 1-1
10-01-2026
Serie A
Udinese-Pisa 2-2
17-01-2026
Serie B
Venezia-Catanzaro 3-1
27-01-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Como 1-3
07-02-2026
Serie B
Spezia-Virtus Entella 1-1
22-02-2026
Serie B
Juve Stabia-Modena 1-2
Attualmente il Palermo si trova 4° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte); invece Mantova si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte). Il Palermo ha segnato 48 gol e ne ha subiti 22; Mantova ha segnato 28 gol e ne ha subiti 44. La partita di andata Mantova - Palermo si è giocata il 11 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.
In casa il Palermo ha fatto 36 punti (11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Mantova ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte). Il Palermo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sudtirol, il Pescara e Mantova ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Mantova nelle ultime 3 partite ha affrontato il Catanzaro, la Sampdoria e Carrares ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Palermo ha incontrato nell'ultima partita Mantova vincendo 2-1 mentre Mantova ha incontrato Carrarese pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Joel Pohjanpalo con 19 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Francesco Ruocco con 7 gol.
Palermo e Mantova si sono affrontate 9 volte in campionato. Nei precedenti match il Palermo non ha mai vinto, Mantova non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 9.
Palermo-Mantova ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Palermo ha pareggiato tutte le nove sfide contro il Mantova in Serie BKT; quella biancorossa è una delle due squadre - insieme al Lanciano (2/2) - contro cui i rosanero hanno impattato il 100% degli incontri disputati nel torneo cadetto. Dall'altra parte, il Palermo è invece l'unica contro cui il Mantova ha pareggiato tutti i precedenti nella competizione.
Tre delle quattro sfide disputate in casa dei rosanero tra Palermo e Mantova in Serie BKT sono terminate 0-0, fa eccezione proprio la più recente il 16 febbraio 2025 nella gara di ritorno dello scorso campionato, 2-2 con reti di Verre e Pohjanpalo per i rosanero e Mensah e Brignani per i biancorossi.
Il Palermo ha interrotto la sua striscia positiva di 14 risultati utili consecutivi (9V, 5N) in campionato con la sconfitta a Pescara: i rosanero non subiscono due ko consecutivi in Serie BKT da fine ottobre (sconfitte contro Catanzaro e Monza).
Il Palermo ha vinto tutte le ultime otto partite casalinghe in Serie BKT e non fa meglio nel torneo da una serie di 10 successi interni di fila registrata tra ottobre 1947 e aprile 1948. In generale i rosanero hanno vinto 10 delle prime 14 sfide tra le mura amiche (3N, 1P) e potrebbero ottenere più di 10 successi dopo le prime 15 in casa in un singolo torneo cadetto per la prima volta dal 1971/72 (13 in quel caso).
Il Mantova ha subito gol in tutte le nove partite disputate nel 2026, per un totale di 15 centri al passivo e una media di 1.7 a match; l'ultima volta in cui i virgiliani hanno incassato reti per più gare consecutive nel torneo cadetto risale a dicembre 2024-marzo 2025: 15 in quel caso.
Il Mantova ha perso senza segnare le ultime due trasferte in Serie BKT (0-1 vs Reggiana e 0-2 vs Catanzaro) e potrebbe registrare tre sconfitte fuori casa senza neanche trovare la via della rete nel corso di un singolo torneo cadetto per la prima volta dalla striscia di cinque tra ottobre e dicembre 1972.
Il Palermo ha subito altri due gol nel corso del secondo tempo nell'ultimo match contro il Pescara: sono ora 14 su 21 i gol incassati dai rosanero nelle riprese, il 66.7% e solamente la Virtus Entella (69%) ha una percentuale maggiore in questa Serie BKT.
Il Mantova è la squadra che conta il maggior numero di autogol al passivo in questo campionato: ben cinque, ma soltanto uno di questi è arrivato in trasferta (lo scorso dicembre, contro il Cesena).
Una delle cinque sfide in cui Joel Pohjanpalo ha sia segnato che fornito un assist in Serie BKT è stata proprio contro il Mantova nella gara di ritorno dello scorso campionato al Barbera, il 16 febbraio 2025. L'attaccante rosanero ha segnato quattro gol nelle ultime tre gare casalinghe nel torneo in corso e da quando è in Italia solo una volta è andato a segno in quattro sfide consecutive in casa in campionato, tra marzo e maggio 2023 con il Venezia (poker alla quarta della striscia di quattro in quel caso).
Leonardo Mancuso è un ex della sfida: per l'attuale giocatore del Mantova 26 presenze con il Palermo in Serie BKT condite da quattro gol e tre assist nel 2023/24. Da avversario, finora l'ha affrontato otto volte senza mai segnare nel torneo cadetto e tra le squadre contro cui non è mai andato a segno nella competizione i rosanero sono quella incrociata più spesso (otto volte appunto).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: