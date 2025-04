Dal Mapei Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Reggiana-Cremonese. Arrivederci e alla prossima di Serie B!22:43

90'+7' Fine partita! Reggiana-Cremonese 1-2! Gol di De Luca, Bianchetti e autogol di Antov.22:36

90'+5' Secondo giallo per Charles Monginda Pickel dopo qualche spinta dalle parti della bandierina.22:35

90'+4' Contropiede della Cremonese concluso con un tiro di Zanimacchia parato da Bardi.22:34

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:31

89' Insiste la Reggiana: la conclusione centrale di Gima viene murata dagli avversari. 22:31

89' Reggiana a un passo dal 2 a 2! Che occasione! Il tiro di Maggio viene respinto con le dita da Fulignati e Vido, tutto solo, è troppo avanti e calcia fuori!22:30

88' È entrato benissimo Maggio: il giocatore della Reggiana tenta la conclusione a giro che viene deviata in calcio d'angolo.22:28

86' Ultimo cambio della Reggiana: fuori Alessandro Sersanti per Natan Girma.22:26

85' Un altro intervento provvidenziale di Bardi! Il portiere in uscita bassa toglie la palla ad Azzi.22:26

84' Ammonito Luca Zanimacchia.22:34

83' In uscita Bardi! Intervento preciso e pulito del portiere della Reggiana che salva i suoi! Lancio lungo di Castagnetti, Johnsen è il più veloce di tutti ma tutto solo davanti alla porta non riesce a calciare per l'uscita bassa di Bardi.22:25

82' Cross di Fiamozzi sul secondo palo dove Lucchesi anticipa tutti di testa: attento Ravanelli a spazzare via il pallone.22:23

80' Rimane in attacco la Reggiana. Attenti i giocatori della Cremonese ad allontanare palle pericolose.22:22

79' Appena entrato Reinhart prova la conclusione da fuori area. Tiro respinto.22:21

79' La Cremonese sostituisce Tommaso Barbieri per Luca Zanimacchia.22:20

79' Elvis Kabashi lascia il campo per Tobías Elián Reinhart.22:20

79' Fuori Manuel Marras per Matteo Maggio.22:19

78' Palla lunga di Bianchetti per Johnsen sorpreso però in fuorigioco.22:19

77' Cartellino giallo a Lorenzo Ignacchiti per fallo su Pickel.22:17

75' Ammonito per proteste Charles Monginda Pickel.22:16

74' Mattia Valoti lascia il posto a Francesco Gelli.22:16

74' Fuori anche Manuel De Luca per Marco Nasti.22:15

74' Eccoli i cambi per la Cremonese: fuori Jari Vandeputte per Dennis Tørset Johnsen.22:15

73' Prova a reagire la Reggiana con una buona costruzione in questo momento della partita. Stroppa pensa ai cambi. 22:15

72' Fuori anche Diomandè Yann Cedric Gondo per Luca Vido.22:02

71' Primi cambi per la Reggiana: fuori Manolo Portanova per Lorenzo Ignacchiti.22:01

64' Ancora Cremonese in attacco, questa volta tenta la conclusione Valoti da posizione defilata. La palla, deviata, colpisce l'esterno della rete.22:12

63' Azzi tenta la conclusione a giro, la palla non arrivo nello specchio della porta. 22:12

61' Occasione Cremonese! Conclusione al volo di Vandeputte, attento Bardi a respingere e mandare in calcio d'angolo. Azione nata ancora una volta sulla fascia destra con Barbieri. 22:10

60' Si fa vedere anche la Reggiana: Portanova batte un calcio di punizione dalla distanza, nessuno dei compagni riesce però nella deviazione vincente.22:09

57' Azzi si divora il 3 a 1! Barbieri allunga sul secondo palo dove il giocatore della Cremonese in scivolata non arriva per un soffio alla deviazione vincente!22:07

55' Assist di Jari Vandeputte!21:44

55' GOOOOL! Reggiana-CREMONESE 1-2! Bianchetti! Gran palla di Vandeputte in area, Bianchetti stacca di testa e indirizza sul secondo palo!



50' Ci riprova la Cremonese con un cross sul secondo palo, Azzi viene però anticipato dalla difesa avversaria.22:02

47' Ci riprova sempre dalla distanza Castagnetti. Come nel primo tempo la palla termina alta sopra la traversa.21:59

47' Altra iniziativa della Reggiana, Portanova al volo colpisce la schiena di Ravanelli!21:59

46' Primo squillo della Reggiana nella ripresa: sponda di prima di Kabashi per Sersanti che va alla conclusione respinta dai difensori avversari. 21:58

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Reggiana-Cremonese! 21:33

La Reggiana si presenta davanti al pubblico di casa con una bella iniezione di fiducia grazie al nuovo allenatore Dionigi. A sbloccare il match è però la Cremonese che dopo diverse occasioni sprecate e un palo colpito, trova la rete del vantaggio grazie a De Luca. La reazione degli emiliani è stata immediata, poco dopo è sfortunato Antov su un cross di Marras diretto a Portanova: 1 a 1 dopo i primi 45 minuti. 21:23

45'+1' Fine primo tempo! Reggiana-Cremonese 1-1. Gol di De Luca e autogol di Antov.21:21

45'+1' Reggiana a un passo dal raddoppio! La parata in tuffo di Fulignati evita la rete a Portanova!21:20

45' Segnalato un minuto di recupero.21:18

38' Sempre pericoloso Marras sulla fascia sinistra con le cavalcate verso la porta. La sua conclusione viene poi allontanata da Vandeputte.21:10

36' GOOOOL! REGGIANA-Cremonese 1-1! Autogol di Antov! Marras cerca Portanova sul secondo palo, sfortunato il difensore della Cremonese che in scivolata devia la palla nella propria rete!



33' Si accentra Castagnetti che da fuori area tenta con il mancino la conclusione direttamente in porta: la palla però finisce fuori. 21:05

31' Rimane in attacco la Cremonese che cerca subito la rete del raddoppio. 21:04

28' GOOOOOL! Reggiana-CREMONESE 0-1! Che gol di De Luca! Assist di Vandeputte per la corsa di De Luca. L'attaccante ha un passo diverso dagli avversari e di fisico con il destro non sbaglia!



28' Assist numero 10 in stagione di Jari Vandeputte.21:01

26' Tentativo dalla distanza di Manolo Portanova, la palla termina alta sopra la traversa.20:59

24' Palla verticale di Marras per la corsa di Gondo, interviene Ravanelli in scivolata anticipando l'attaccante ex della partita.20:57

19' Un altro palo! Questa volta della Reggiana! Valoti si fa rubare palla da Sersanti, poi attento Barbieri a rimontare ed evitare la conclusione a Portanova. La palla rimane dalle parti di Vergara che incrocia con il sinistro ma colpisce il palo esterno! 20:51

15' Palla precisa di Vandeputte sul secondo palo, non si coordina bene Valoti che non riesce a indirizzare il pallone in rete.20:47

14' Ingenuità di Marras che regala calcio di punizione agli avversari per una spinta su Barbieri. Sul pallone Castagnetti e Vandeputte.20:46

11' Palla in verticale di Vergara per Lucchesi che vede in area Portanova, ma il suo cross viene deviato in corner da Antov, ancora fondamentale nella lettura.20:44

10' Doppia occasione per la Cremonese! Squadra di Stroppa vicino al vantaggio prima con il mancino di Pickel parato da Bardi, poi con Barbieri che colpisce il palo!20:42

7' Ancora Reggiana in pressione, Sersanti prova l'apertura per Marras calibrando male: la palla termina fuori.20:40

2' Da una parte all'altra del campo, contropiede della Reggiana, la palla di Sersanti diretta a Gondo viene anticipata in scivolata da Antov.20:34

2' Si fa notare subito la Cremonese, bella palla di Valoti per De Luca che arriva al cross, blocca Bardi.20:34

1' Si parte! Comincia Reggiana-Cremonese! Fischia l'arbitro Marcenaro!20:31

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Fulignati - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi - Valoti, De Luca. All. Stroppa.20:10

FORMAZIONE UFFICIALE REGGIANA (3-5-2): Bardi - Libutti, Meroni, Lucchesi - Fiamozzi, Portanova, Kabashi, Sersanti, Marras - Vergara, Gondo. All. Dionigi.20:08

La Reggiana dovrà però fare i conti contro la Cremonese di Giovanni Stroppa a caccia di punti dopo il pareggio nell'ultima giornata contro il Cittadella. Il club lombardo non perde dal 22 febbraio e cerca punti per rimanere in zona playoff. 18:03

La 32ª giornata di Serie B si apre con il match tra Reggiana e Cremonese. Tanta curiosità dalle parti di Reggio Emilia dove ci sarà l'esordio di Davide Dionigi, tornato nella sua città per provare a salvare il club granata. "Spero con tutto il cuore di ripagare la fiducia che mi è stata data", ha detto l'allenatore alla vigilia del match. 18:01

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Reggiana-Cremonese, match che apre la 32ª giornata di Serie B!17:51

