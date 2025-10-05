Torna al successo la Carrarese dopo due pareggi consecutivi. I toscani raggiungono la Juve Stabia a quota 10.
Prima sconfitta in campionato per la Juve Stabia, che viene raggiunta in classifica dai rivali di oggi.
Nel prossimo turno la Carrarese andrà in scena sul campo del Pescara, mentre la Juve Stabia andrà in scena sul proprio terreno, contro l’Avellino.
La gara termina con la vittoria della Carrarese per 3-0. A sbloccare il risultato ci pensa Schiavi con una conclusione dal dischetto. La fase restante del primo tempo è all’insegna dell’equilibrio, senza particolari occasioni per entrambe le squadre. In avvio di ripresa partono meglio gli ospiti, che creano diversi pericoli alla porta di Bleve, anche se è il neo entrato Finotto a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa che si stampa sul palo. Nel momento di maggior pressione dei campani arriva, a circa un quarto d’ora dalla fine il raddoppio grazie ad un’azione di contropiede finalizzata da Hasa. Successivamente i toscani prima sfiorano e poi trovano il terzo gol con un sinistro rasoterra molto preciso di Zanon.16:54
90'+4'
Fischio finale dell'incontro. Carrarese-Juve Stabia 3-016:53
90'+3'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Giuseppe Leone per una trattenuta ai danni di Bozhanaj.16:52
90'+1'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Giacomo De Pieri per un intervento in ritardo ai danni di Hasa.16:50
90'+1'
Quattro minuti di recupero.16:49
90'
Correia prova il destro da fuori area. Pallone che termina alto.16:48
86'
GOL! CARRARESE-Juve Stabia 3-0. Rete di Simone Zanon, che finalizza un’azione di contropiede rientrando e concludendo con un sinistro rasoterra preciso alla destra di Confente.
Cambio sulla trequarti per la Juve Stabia. Esce Fabio Maistro ed entra Giacomo De Pieri.16:34
68'
Cambio per la Carrarese. Esce il centrocampista Emanuele Zuelli ed entra il difensore Filippo Oliana.16:31
68'
Mischia furiosa nell'area della Carrarese, caratterizzata da una serie di batti e ribatti, ma l'arbitro fischia fallo in attacco.16:28
67'
Cambio per la Carrarese. Esce il difensore Nicolò Calabrese ed entra l'esterno Kleis Bozhanaj.16:30
67'
Cambio di esterni per la Juve Stabia. Esce Lorenzo Carissoni ed entra Edoardo Duca.16:27
67'
Cambio in difesa per la Juve Stabia. Esce Marco Ruggero ed entra Giacomo Stabile.16:26
65'
Cross di Leone che viene intercettato in presa alta da Bleve, a conclusione di un lungo fraseggio.16:24
61'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Marco Imperiale per un duro intervento ai danni di Mosti.16:19
57'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Nicola Mosti per proteste.16:16
56'
Correia prova la conclusione a giro, che termina non lontana dallo specchio della porta.16:15
55'
Zanon crossa per Finotto, che stacca di testa e colpisce il palo alla destra di Confente.16:13
54'
Cross di Leone per Bellich, il cui colpo di testa costringe Bleve ad un grande intervento.16:13
52'
Cambio in attacco per la Carrarese. Esce Nikol Sekulov ed entra Mattia Finotto.16:14
52'
Cambio di esterni per la Carrarese. Esce Eugene Bouah ed entra Simone Zanon.16:12
52'
Percussione di Maistro, che punta Imperiale, entra in area e spara un destro a lato da buona posizione.16:11
48'
Burnete da destra serve Mosti, il cui rasoterra esce di poco a lato.16:07
47'
Maistro, smarcato da Mosti, prova la conclusione da fuori area, ma si fa respingere la conclusione.16:06
46'
Tentativo di Schiavi sull'esterno della rete, ma il giocatore si trova in fuorigioco.16:05
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Carrarese.16:04
45'
Cambio per la Juve Stabia. Esce l'esterno Filippo Reale ed entra l'attaccante Kevin Piscopo.16:07
Il primo tempo termina con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. A sbloccare il risultato ci pensa Schiavi con una conclusione dal dischetto. La fase restante della prima frazione è all’insegna dell’equilibrio, senza particolari occasioni per entrambe le squadre.15:54
45'+3'
Fischio finale del primo tempo. Carrarese-Juve Stabia 1-015:49
45'+1'
Due minuti di recupero.15:47
40'
Maistro crossa in mezzo e Bleve intercetta in presa alta, subendo fallo da Burnete.15:42
38'
Giallo per la Carrarese. Ammonito Eugene Bouah per aver trattenuto Calabrese in azione di ripartenza.15:40
37'
Sul corner la palla giunge fuori area ad Hasa, che prova il destro ma il pallone termina alato.15:39
36'
Azione personale di Zuelli, che arriva al limite dell'area e prova la conclusione, trovando la respinta di Confente. Il pallone giunge a Sekulov, che si fa respingere in corner.15:38
35'
Bleve anticipa Carissoni, lanciato da Mosti in profondità. L'arbitro segnala una posizione di fuorigioco.15:37
30'
Punizione di Leone e mischia in area della Carrarese, con tentativo in rovesciata di Bellich, ma nessuno riesce a concludere in porta.15:32
29'
Maistro conclude una lunga azione con destro dal limite che termina alto.15:30
25'
Giallo per la Juve Stabia. Ammonito Fabio Maistro, che stende Hasa lanciato in contropiede.15:27
23'
Cross di Reale che attraversa tutta la linea della porta e su spegne sul fondo.15:24
21'
Le squadre molto aggressive a metà campo e abbastanza imprecise nei passaggi.15:23
15'
Punizione di Maistro dalla trequarti che termina abbondantemente sul fondo.15:17
14'
Bleve in uscita chiude lo specchio della porta a Reale, che aveva scambiato con Maistro.15:15
10'
GOL! CARRARESE- Juve Stabia 1-0. Rete di Nicolàs Schiavi che dagli 11 metri insacca con una conclusione di potenza.
Carrarese - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara. Arbitro di Carrarese - Juve Stabia sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.
Attualmente Carrarese si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Juve Stabia si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Carrarese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.
In casa Carrarese ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte). Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 3-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Mantova vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.
Carrarese e Juve Stabia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Carrarese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juve Stabia è rimasta imbattuta nello scorso campionato contro la Carrarese, grazie a un pareggio a reti inviolate nella gara di andata e un successo casalingo (2-1) nella sfida di ritorno.
La Juve Stabia non perde da quattro gare esterne di fila (1V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua serie di imbattibilità in trasferta più lunga mai registrata in Serie BKT: cinque match tra ottobre e dicembre 2024 (2V, 3N).
La Carrarese ha perso tre delle cinque sfide contro squadre campane in Serie BKT (1V, 1N), inclusa l'unica finora disputata in questo campionato: sconfitta per 4-3 in casa contro l'Avellino il 21 settembre.
La Juve Stabia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato contro squadre toscane nelle ultime otto gare del genere in Serie BKT (3V, 2N, 3P), dopo aver incassato cinque sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo.
Dopo il successo sul Mantova, la Juve Stabia potrebbe vincere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta nella gestione Ignazio Abate; le Vespe hanno inoltre segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite e potrebbero registrare una serie di quattro per la prima volta da marzo-aprile 2012 nella competizione.
La Carrarese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sue sei partite in Serie BKT in questa stagione; nelle sue precedenti tre partecipazioni in questa competizione non ha mai registrato quattro clean sheet nelle prime sette gare stagionali.
Kevin Piscopo è andato a segno nell'ultima sfida tra Carrarese e Juve Stabia in Serie BKT, quella vinta per 2-1 dalle Vespe lo scorso 25 gennaio; tuttavia, nelle sue precedenti 23 presenze in trasferta il classe '98 ha preso parte ad una sola rete nella competizione (un assist contro la Reggiana lo scorso dicembre).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: