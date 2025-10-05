La gara termina con la vittoria della Carrarese per 3-0. A sbloccare il risultato ci pensa Schiavi con una conclusione dal dischetto. La fase restante del primo tempo è all’insegna dell’equilibrio, senza particolari occasioni per entrambe le squadre. In avvio di ripresa partono meglio gli ospiti, che creano diversi pericoli alla porta di Bleve, anche se è il neo entrato Finotto a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa che si stampa sul palo. Nel momento di maggior pressione dei campani arriva, a circa un quarto d’ora dalla fine il raddoppio grazie ad un’azione di contropiede finalizzata da Hasa. Successivamente i toscani prima sfiorano e poi trovano il terzo gol con un sinistro rasoterra molto preciso di Zanon.16:54

PREPARTITA

Carrarese - Juve Stabia è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara.

Arbitro di Carrarese - Juve Stabia sarà Paride Tremolada. Al VAR invece ci sarà Luigi Nasca.

Attualmente Carrarese si trova 8° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta); invece Juve Stabia si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta).

Carrarese ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; Juve Stabia ha segnato 8 gol e ne ha subiti 8.

In casa Carrarese ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa Juve Stabia ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Carrarese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e Juve Stabia ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Juve Stabia nelle ultime 3 partite ha affrontato lo Spezia, il Catanzaro e Mantova ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Carrarese ha incontrato nell'ultima partita Juve Stabia vincendo 3-0 mentre Juve Stabia ha incontrato Mantova vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicolás Schiavi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Leonardo Candellone con 3 gol.

Carrarese e Juve Stabia si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Carrarese non ha mai vinto, Juve Stabia ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Carrarese-Juve Stabia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juve Stabia è rimasta imbattuta nello scorso campionato contro la Carrarese, grazie a un pareggio a reti inviolate nella gara di andata e un successo casalingo (2-1) nella sfida di ritorno.

La Juve Stabia non perde da quattro gare esterne di fila (1V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua serie di imbattibilità in trasferta più lunga mai registrata in Serie BKT: cinque match tra ottobre e dicembre 2024 (2V, 3N).

La Carrarese ha perso tre delle cinque sfide contro squadre campane in Serie BKT (1V, 1N), inclusa l'unica finora disputata in questo campionato: sconfitta per 4-3 in casa contro l'Avellino il 21 settembre.

La Juve Stabia non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato contro squadre toscane nelle ultime otto gare del genere in Serie BKT (3V, 2N, 3P), dopo aver incassato cinque sconfitte di fila contro queste avversarie nel torneo.

Dopo il successo sul Mantova, la Juve Stabia potrebbe vincere due gare di fila in Serie BKT per la prima volta nella gestione Ignazio Abate; le Vespe hanno inoltre segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre partite e potrebbero registrare una serie di quattro per la prima volta da marzo-aprile 2012 nella competizione.

La Carrarese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sue sei partite in Serie BKT in questa stagione; nelle sue precedenti tre partecipazioni in questa competizione non ha mai registrato quattro clean sheet nelle prime sette gare stagionali.

Kevin Piscopo è andato a segno nell'ultima sfida tra Carrarese e Juve Stabia in Serie BKT, quella vinta per 2-1 dalle Vespe lo scorso 25 gennaio; tuttavia, nelle sue precedenti 23 presenze in trasferta il classe '98 ha preso parte ad una sola rete nella competizione (un assist contro la Reggiana lo scorso dicembre).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: