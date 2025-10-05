Primo tempo non perfetto per la squadra di Sottil che ha rischiato in qualche occasione ma, nella ripresa, c'è stata una sola formazione in campo. L'ha sbloccata Gliozzi su rigore, poi il neo entrato Pedro Mendes l'ha chiusa di testa. Modena in testa, con il miglior attacco. Un grande avvio di stagione per i canarini. Al contrario l'Entella si mangia le mani per non aver sfruttato quegli spazi avuti nei primi 45 minuti. Nella ripresa, però, la formazione di Chiappella non si è vista. Forse è stato anche tardivo l'ingresso in campo di Fumagalli.
E, come detto, Modena in testa al campionato a quota 17 punti in 7 giornate. La squadra di Sottil va alla pausa, per le Nazionali, con un +2 sul Palermo e un +3 sul Frosinone. Entella 14° a quota 6 punti con Catanzaro e Bari. Siamo in zona playout.
Modena che tornerà in campo il 19 ottobre subito con un big match. Ci sarà la trasferta sul campo del Palermo di Pippo Inzaghi. L'Entella se la vedrà, invece, con la Sampdoria nel derby casalingo di venerdì 17 ottobre.
90'+5'
FINISCE QUI!!! Il Modena batte 2-0 la Virtus Entella grazie ai gol di Gliozzi e Pedro Mendes. E la formazione emiliana è ora la nuova capolista della Serie B.21:25
90'+4'
Ancora PEDRO MENDES, ma questa volta ci arriva Colombi che prova a dire di no21:23
90'+3'
Occhio a Tiritiello in area che va alla conclusione sullo sbilanciamento di Tonoli, si lamenta il giocatore dell'Entella ma non c'è nulla21:23
90'+1'
4 minuti di recupero in questo secondo tempo...21:21
90'+1'
2° gol in campionato per Pedro Mendes21:20
90'
GOL! MODENA-Virtus Entella 2-0. Rete di Pedro Mendes. Sugli sviluppi del corner arriva il raddoppio del Modena con Pedro Mendes che batte Colombi dopo la spizzata del neo entrato Magnino.
Dentro anche Ankeye per questo finale. Fuori Debenedetti che ha fatto poco nella ripresa21:19
90'
Nell'Entella ci si gioca la carta Boccadamo che prende il posto di Di Mario21:19
89'
Ultimo cambio per il Modena con l'ingresso di Magnino per Santoro già ammonito21:18
88'
ZAMPANO VICINO AL 2-0!!! Il laterale del Modena si porta palla sul sinistro e calcia da fuori, ma arriva il super intervento di Colombi che la alza in angolo. Entella ancora vivo proprio grazie a Colombi.21:18
87'
Cotali mette fuori di testa, prova ad approfittarne con un destro al volo Fumagalli che non trova però la porta di Chichizola.21:16
84'
CI PROVA PEDRO MENDES!!! Ripartenza del Modena con Sersanti che appoggia all'indietro per Pedro Mendes che prova il sinistro, ma la sua conclusione viene rimpallata e il pallone arriva facile facile tra le braccia di Colombi. Fallito un primo match point per chiuderla.21:14
83'
Confusione nell'area del Modena, Adorni spazza via come può 21:13
82'
Anche Del Lungo per cambiare questa partita. Gli lascia il campo Parodi21:11
81'
CAMBI NELL'ENTELLA!!! Dentro Flavio Russo per un anonimo Marco Dalla Vecchia21:11
79'
Retropassaggio rischioso di Fumagalli che manda all'indietro senza guardare, per sua fortuna recupera il portiere Colombi in uscita perché c'era Defrel che pressava21:10
77'
Per adesso un ingresso difficile per Sersanti che ha subito due falli in due volte che il pallone passava dalle sue parti21:08
74'
OCCHIO A ZAMPANO!!! Defrel a pressare, il Modena recupera palla e Zampano va al tiro col mancino appena alto sopra la traversa.21:03
74'
Cambio anche nell'Entella con l'ingresso dell'attaccante Fumagalli che prende il posto di Bariti. Ecco l'appoggio che serviva a Debenedetti.21:03
74'
FUORI GLIOZZI!!! Esce l'autore del gol Gliozzi che lascia il campo a Grégoire Defrel.21:02
73'
Altri cambi per Sottil! Fa il suo ingresso Cotali che dà un po' di respiro a Zanimacchia21:02
69'
Ci prova da fuori Tiritiello, palla però centrale e para a terra Chichizola. C'è stata, comunque, la reazione da parte dell'Entella dopo il gol di Gliozzi che ha sbloccato il match.21:00
68'
REAZIONE DELL'ENTELLA!!! Palla dentro per Franzoni che si inserisce perfettamente in area, tiro a incrociare ma risponde Chichizola20:59
67'
5° gol in questo inizio di campionato per Gliozzi20:57
66'
GOL! MODENA-Virtus Entella 1-0. Rete di Ettore Gliozzi. Dal dischetto non sbaglia l'attaccante del Modena che calcia sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere.
RIGORE PER IL MODENA!!! Lo guadagna Santoro che prende il tempo a Mezzoni che lo atterra in area di rigore.20:54
64'
CHICHIZOLA SALVA IL RISULTATO!!! Marconi di testa da due passi sul corner, para tutto Chichizola che evita il gol. Dovrebbe essere anche fuorigioco.20:54
63'
OCCHIO A DI MARIO!!! Sinistro dell'esterno sinistro dell'Entella che viene deviato in angolo. Tutto regolare secondo l'arbitro, poteva essere anche fuorigioco ma viene assegnato l'angolo.20:53
62'
DENTRO SERSANTI!! Fuori anche Pyyhtiä, con Sottil che vuole vedere qualcosa di nuovo in mezzo al campo. Si gioca la carta Sersanti20:52
62'
PRIMI CAMBI!!! Sottil inserisce Pedro Mendes che prende il posto di un Di Mariano un po' sulle gambe negli ultimi minuti20:51
59'
ANCORA DI MARIANO!!! Destro da fuori del trequartista del Modena, deve fare un ottimo intervento Colombi che non l'aveva vista partire20:48
58'
DESTRO DI SANTORO!!! Conclusione potente di Santoro, anche se è centrale: Colombi non si fida della presa e respinge con i pugni.21:47
57'
Occhio all'Entella che si ripresenta nell'area del Modena dall'altra parte, ci pensa Adorni a spazzare20:47
56'
Di Mariano rientra per battere il calcio di punizione, ma spedisce in curva. Niente di fatto. Si resta sullo 0-020:46
55'
Giallo per Santoro per proteste dopo un fallo subito da Pyyhtiä. Il giocatore del Modena chiedeva il giallo per Benali, l'ammonizione l'ha presa lui invece 20:45
54'
IL MODENA CHIEDE IL RIGORE!!! Palla dentro da destra, c'è un possibile tocco di braccio di un difensore dell'Entella in area, ma per Turrini è tutto regolare.20:44
53'
Di Mariano costretto ad uscire provvisoriamente dal campo per il colpo al ginocchio subito. Riparte quindi il Modena senza di lui.20:43
53'
Resta a terra Di Mariano, tra l'altro, per l'intervento subito20:42
52'
Di Mariano si accende tra le linee e subisce un fallo da parte di Benali. Il trequartista del Modena chiede anche un giallo ai danni del capitano dell'Entella.20:42
49'
Sugli sviluppi del corner va al tiro ZANIMACCHIA, ma la sua conclusione è da dimenticare20:40
48'
Grande anticipo di Tiritiello che evita la conclusione a botta sicura di Gliozzi sul cross da sinistra di Pyyhtiä20:40
47'
CI PROVA IL MODENA!!! Avvio aggressivo dei padroni di casa: va al tiro Pyyhtiä, ma Colombi è attento tra i pali.20:37
46'
SI RIPARTE AL BRAGLIA!!! Non ci sono stati cambi20:35
Serve maggior movimento e precisione. Più volte il Modena si è spinto con transizione offensive, ma poi mancava l'ultimo passaggio o la giocata. Così come dall'altra parte Debenedetti avrebbe bisogno di maggior sostegno. Deve fare tutto da solo contro la difesa del Modena.20:22
Non c'è stato spettacolo in questa prima frazione di gioco, con davvero poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. Modena che ci ha provato con Santoro e Gliozzi senza trovare lo specchio della porta. Dall'altra parte si è dato da fare Debenedetti, ma Chichizola è stato praticamente fermo tra i pali20:33
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si chiude sullo 0-0 questo primo tempo con poche emozioni al Braglia20:19
45'+1'
Solo un minuto di recupero. Meno di quanto ci aspettassimo...20:18
45'
Altra perdita tempo per il fallo di Di Mariano su Benali che ci mette molto a rialzarsi20:17
43'
Pyyhtiä cerca uno spiovente per Gliozzi, ma il suo servizio non è preciso. Riparte l'Entella che guadagna anche una punizione. 2 minuti più recupero. Da capire quanto verrà dato visto che ci sono state diverse interruzioni forzate.20:15
41'
Sta spingendo il Modena in questa fase, ma i canarini non sono ancora riusciti a trovare lo specchio della porta.20:32
39'
C'è stato un check del VAR, ma viene considerato tutto regolare. Non c'è fallo su Gliozzi.20:11
38'
OCCASIONE MODENA!!! Zampano per Gliozzi che fa il movimento giusto, ma spara però alto a due passi dalla porta. Gliozzi lamenta però una spinta e chiede il calcio di rigore.20:11
37'
DI MARIANO SPRECA!!! Lancio illuminante di Nieling per Zanimacchia che scarica per Di Mariano ma la sua conclusione è completamente da dimenticare. Non riesce a calciare bene e regala palla all'Entella.20:10
36'
Mezzoni crossa da destra, ma non ci arriva nessuno nell'area del Modena. L'arbitro lascia correte tutto: qui in realtà c'era la spinta di Mezzoni su Zanimacchia, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Scelta rivedibile.20:09
33'
Conclusione di Debenedetti mezza rimpallata, sugli sviluppi di un fallo laterale, ci arriva prima però il portiere Chichizola.20:06
32'
Riparte veloce l'Entella con Mezzoni, ma la scelta di tempo sul tackle di Nieling è perfetta e interviene in maniera pulita20:31
31'
Ancora Zampano a destra che allarga però per Tonoli: cross in direzione di Gliozzi, ma il servizio è poco preciso. Si scusa il braccetto di destra del Modena.20:30
30'
53% di possesso palla per il Modena in questa prima mezz'ora di gioco20:02
28'
Di Mariano va via velocissimo nella metà campo avversaria, poi viene messo giù da Dalla Vecchia ma per l'arbitro è tutto regolare.20:01
26'
Numero di Zanimacchia sulla sinistra, ma il suo cross è sul primo palo e recupera Colombi. Spreca tutto l'esterno mancino del Modena.19:58
24'
Si rivede il Modena in avanti col solito Zampano a destra, ma ci pensa Tiritiello a spazzare via l'area. Poi Debenedetti va al recupero, ma commette fallo regalando palla ancora ai padroni di casa.20:30
23'
Bariti prova ad involarsi sulla destra, buona chiusura di Nieling. Da una decina di minuti, però, è il Modena che deve fare una partita difensiva.19:56
22'
Gioco fermo. Per la quarta volta c'è il pallone sgonfio e non si può ripartire19:54
20'
OCCHIO A DEBENEDETTI!!! Bariti da destra per Debenedetti che si coordina al volo, ma viene rimpallato. Poi commette fallo Benali. Sottil furioso a bordo campo con i suoi.19:52
19'
Ancora Modena a balbettare nella propria area di rigore, ma Marconi se la cava subendo il fallo in attacco di Debenedetti.19:51
17'
IL MODENA NON SFRUTTA UNA PALLA PERSA!!! Adorni va a rubar palla su Debenedetti che non controlla il servizio di Benali, c'è Zanimacchia che prova ad aprire per Zampano ma il suo tocco è troppo lungo e favorisce il recupero di Colombi.20:29
16'
OCCHIO A DEBENEDETTI!!! Palla dentro per Debenedetti che prova a sfruttare un rimpallo a favore in area, si gira e va al tiro, ma lo contrasta Adorni.19:48
15'
Schema su calcio di punizione dell'Entella che manda in area, ma senza fare quello che voleva fare. Zampano non controlla però bene e deve spazzare per non rischiare sull'arrivo di Dalla Vecchia20:29
14'
Richiamo verbale per Santoro che aveva spinto Franzoni a terra. Niente cartellino per lui19:46
11'
Zampano prova a sfondare sulla destra, ma viene chiuso dalla difesa ligure. Poi Pyyhtiä si gioca un fallo tattico e la Virtus può riorganizzarsi.19:44
10'
Ora Pyyhtiä preferisce ragionare a centrocampo. Si abbassano i ritmi dopo un avvio molto concitato20:28
6'
Conclusione da fuori di Franzoni. La palla rimbalza, ma Chichizola non si fa cogliere impreparato su questo intervento19:40
6'
È stato valutato un eventuale tocco di mano sull'intervento di Marconi, ma è tutto buono19:38
5'
Il Modena si spinge in avanti con Zampano che guadagna un corner da destra.20:27
5'
PRIMA CHANCE!!! Sugli sviluppi del corner, arriva la prima vera occasione da gol per il Modena col tiro ravvicinato di Santoro, ma chiude il primo palo Marconi. Brivido per la VIrtus.20:00
3'
A proposito di squadre liguri, oggi è arrivato il primo successo della Sampdoria che ha battuto in casa il Pescara per 4-1. E in fondo della classifica, ora, c'è lo Spezia.19:35
2'
Subito Modena in attacco, Benali spazza via l'area di rigore per non correre pericoli.19:33
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per i padroni di casa...19:32
Il direttore di gara sarà il sig. Niccolò Turrini della sezione di Firenze. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Costanza e Rinaldi e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marchetti. Alla sala VAR avremo Niccolò Baroni (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).15:30
8 precedenti tra Modena e Virtus Entella, con bilancio che sorride leggermente ai liguri con 3 successi oltre a 3 pareggi e 2 vittorie degli emiliani. L'ultima sfida risale alla stagione 2021/2022, con le due squadre in Serie C: Entella che vinse al Braglia 2-1, poi successo del Modena a Chiavari per 2-0.15:24
Virtus Entella senza Guiu e Siaulys. Chiappella cambia modulo passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con Bariti in coppia con Debenedetti in attacco. Dalla Vecchia arretra sulla linea mediana con Franzoni e Benali.19:02
Rispetto all'ultima gara, con la Carrarese, Sottil opera diversi cambi. In difesa c'è Nieling al posto di Dellavalle, a centrocampo spazio a Santoro al posto di Magnino. Il Modena cambia anche il duo d'attacco: Di Mariano e Gliozzi per Defrel e Pedro Mendes. Ancora assenti Beyuku, Pergreffi e Strizzolo.18:53
FORMAZIONI UFFICIALI: La Virtus Entella si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Colombi; Marconi, Parodi, Tiritiello; Mezzoni, Dalla Vecchia, Benali, Franzoni, Di Mario; Bariti, Debenedetti. All. Andrea Chiappella. A disposizione: Del Frate, Rinaldini - D.Portanova, Del Lungo, Moretti - Boccadamo, Karic, Nichetti, Lipani - Ankeye, Russo, T.Fumagalli.19:00
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Modena scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Chichizola - Tonoli, Adorni, Nieling - Zampano, Santoro, Pyyhtiä, Gerli, Zanimacchia - Di Mariano, Gliozzi. All. Andrea Sottil. A disposizione: Pezzolato - Ponsi, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador - Magnino, Massolin, Sersanti - Pedro Mendes, Defrel, Caso.18:50
Una sola vittoria, invece, per la Virtus Entella in questo inizio di campionato. Il successo contro il Mantova, alla terza giornata, aveva fatto esultare la squadra di Andrea Chiappella che, però, ha collezionato due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate. Nel turno infrasettimanale contro il Bari, i liguri hanno subito il pari all'87', ripresi da Gytkjaer.15:01
Il Modena arriva a questa sfida ancora imbattuta. La squadra di Andrea Sottil è una delle sorprese di questa prima parte di campionato con 4 successi e 2 pareggi nelle prime 6 giornate. 0-0 all'ultima contro la Carrarese.14:57
Benvenuti alla diretta scritta di Modena-Virtus Entella, gara valida per la Giornata 7 della Serie BKT 2025-2026. Si gioca allo stadio Braglia di Modena.14:29
Dove si gioca la partita:
Stadio: Alberto Braglia Città: Modena Capienza: 21151 spettatori14:29
Modena - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Arbitro di Modena - Virtus Entella sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.
Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Modena ha segnato 13 gol e ne ha subiti 3; la Virtus Entella ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.
In casa Modena ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Modena ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Bari pareggiando 2-2.
Modena e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Modena-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Modena ha perso le ultime due sfide di Serie BKT contro la Virtus Entella, dopo che aveva conquistato quattro punti nelle precedenti due.
Nelle due sfide in casa degli emiliani in Serie BKT, Modena e Virtus Entella hanno entrambe ottenuto un successo con annesso clean sheet: 2-0 per i padroni di casa nell'aprile 2015 e 1-0 per gli ospiti a novembre di quello stesso anno.
Dopo i successi interni contro Bari e Pescara, il Modena potrebbe ottenere tre successi casalinghi di fila in una stagione di Serie BKT per la prima volta da dicembre 2015, sotto la guida di Hernan Crespo.
Negli ultimi cinque anni solari (da inizio 2021), la Virtus Entella non ha mai vinto in trasferta in Serie BKT, collezionando quattro pareggi e 10 sconfitte e tenendo solo due volte la porta inviolata nel periodo fuori casa.
Il Modena ha guadagnato 14 punti sui 18 disponibili in Serie BKT in questa stagione (4V, 2N); nell'era dei tre punti a vittoria, solo una volta ha fatto meglio dopo sette partite di campionato: 15 punti nel 2001/02 (4V, 3N).
Ettore Gliozzi viene da tre gol nelle ultime due presenze casalinghe in Serie BKT, tutti realizzati su rigore, le stesse reti segnate nelle precedenti 25 gare interne nella competizione tra Modena e Pisa; inoltre, il classe '95 è andato a segno nella sua ultima sfida nel torneo contro la Virtus Entella, nel successo del Cosenza per 2-1 del 30 gennaio 2021.
Andrea Tiritiello ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT, contro Mantova e Bari; con una sola rete il classe 1995 stabilirebbe il suo nuovo record realizzativo in una stagione nella competizione (due reti anche nel 2020/21 col Cosenza).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: