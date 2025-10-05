E, come detto, Modena in testa al campionato a quota 17 punti in 7 giornate. La squadra di Sottil va alla pausa, per le Nazionali, con un +2 sul Palermo e un +3 sul Frosinone. Entella 14° a quota 6 punti con Catanzaro e Bari. Siamo in zona playout.

Primo tempo non perfetto per la squadra di Sottil che ha rischiato in qualche occasione ma, nella ripresa, c'è stata una sola formazione in campo. L'ha sbloccata Gliozzi su rigore, poi il neo entrato Pedro Mendes l'ha chiusa di testa. Modena in testa, con il miglior attacco. Un grande avvio di stagione per i canarini. Al contrario l'Entella si mangia le mani per non aver sfruttato quegli spazi avuti nei primi 45 minuti. Nella ripresa, però, la formazione di Chiappella non si è vista. Forse è stato anche tardivo l'ingresso in campo di Fumagalli.

Una sola vittoria, invece, per la Virtus Entella in questo inizio di campionato. Il successo contro il Mantova, alla terza giornata, aveva fatto esultare la squadra di Andrea Chiappella che, però, ha collezionato due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate. Nel turno infrasettimanale contro il Bari, i liguri hanno subito il pari all'87', ripresi da Gytkjaer.15:01

Rispetto all'ultima gara, con la Carrarese, Sottil opera diversi cambi. In difesa c'è Nieling al posto di Dellavalle, a centrocampo spazio a Santoro al posto di Magnino. Il Modena cambia anche il duo d'attacco: Di Mariano e Gliozzi per Defrel e Pedro Mendes. Ancora assenti Beyuku, Pergreffi e Strizzolo.18:53

Il direttore di gara sarà il sig. Niccolò Turrini della sezione di Firenze. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Costanza e Rinaldi e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marchetti. Alla sala VAR avremo Niccolò Baroni (VAR) e Francesco Cosso (AVAR).15:30

A proposito di squadre liguri, oggi è arrivato il primo successo della Sampdoria che ha battuto in casa il Pescara per 4-1. E in fondo della classifica, ora, c'è lo Spezia.19:35

Non c'è stato spettacolo in questa prima frazione di gioco, con davvero poche occasioni da gol da una parte e dall'altra. Modena che ci ha provato con Santoro e Gliozzi senza trovare lo specchio della porta. Dall'altra parte si è dato da fare Debenedetti, ma Chichizola è stato praticamente fermo tra i pali20:33

Serve maggior movimento e precisione. Più volte il Modena si è spinto con transizione offensive, ma poi mancava l'ultimo passaggio o la giocata. Così come dall'altra parte Debenedetti avrebbe bisogno di maggior sostegno. Deve fare tutto da solo contro la difesa del Modena.20:22

FINISCE QUI!!! Il Modena batte 2-0 la Virtus Entella grazie ai gol di Gliozzi e Pedro Mendes. E la formazione emiliana è ora la nuova capolista della Serie B.21:25

PREPARTITA

Modena - Virtus Entella è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 19:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena.

Arbitro di Modena - Virtus Entella sarà Niccolò Turrini. Al VAR invece ci sarà Niccolò Baroni.

Attualmente Modena si trova 1° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece la Virtus Entella si trova 15° in classifica con 6 punti (frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Modena ha segnato 13 gol e ne ha subiti 3; la Virtus Entella ha segnato 6 gol e ne ha subiti 10.

In casa Modena ha fatto 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Virtus Entella ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Modena nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e la Virtus Entella ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La Virtus Entella nelle ultime 3 partite ha affrontato Padova, l'Avellino e il Bari ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Modena ha incontrato nell'ultima partita la Virtus Entella vincendo 2-0 mentre La Virtus Entella ha incontrato il Bari pareggiando 2-2.

Modena e Virtus Entella si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match Modena ha vinto 1 volta, la Virtus Entella ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Modena-Virtus Entella ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Modena ha perso le ultime due sfide di Serie BKT contro la Virtus Entella, dopo che aveva conquistato quattro punti nelle precedenti due.

Nelle due sfide in casa degli emiliani in Serie BKT, Modena e Virtus Entella hanno entrambe ottenuto un successo con annesso clean sheet: 2-0 per i padroni di casa nell'aprile 2015 e 1-0 per gli ospiti a novembre di quello stesso anno.

Dopo i successi interni contro Bari e Pescara, il Modena potrebbe ottenere tre successi casalinghi di fila in una stagione di Serie BKT per la prima volta da dicembre 2015, sotto la guida di Hernan Crespo.

Negli ultimi cinque anni solari (da inizio 2021), la Virtus Entella non ha mai vinto in trasferta in Serie BKT, collezionando quattro pareggi e 10 sconfitte e tenendo solo due volte la porta inviolata nel periodo fuori casa.

Il Modena ha guadagnato 14 punti sui 18 disponibili in Serie BKT in questa stagione (4V, 2N); nell'era dei tre punti a vittoria, solo una volta ha fatto meglio dopo sette partite di campionato: 15 punti nel 2001/02 (4V, 3N).

Ettore Gliozzi viene da tre gol nelle ultime due presenze casalinghe in Serie BKT, tutti realizzati su rigore, le stesse reti segnate nelle precedenti 25 gare interne nella competizione tra Modena e Pisa; inoltre, il classe '95 è andato a segno nella sua ultima sfida nel torneo contro la Virtus Entella, nel successo del Cosenza per 2-1 del 30 gennaio 2021.

Andrea Tiritiello ha segnato due gol nelle ultime tre presenze in Serie BKT, contro Mantova e Bari; con una sola rete il classe 1995 stabilirebbe il suo nuovo record realizzativo in una stagione nella competizione (due reti anche nel 2020/21 col Cosenza).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: