Arriva la prima vittoria stagionale per la Sampdoria, prima assoluta in Serie B per Donati. Dopo lo 0-1 segnato da Oliveri al 44° con cui si è concluso il primo tempo, la Sampdoria ha dilagato nella seconda frazione di gioco. Il pareggio arriva con la trasformazione del calcio di rigore di Coda al 56°. Nei 9 minuti a seguire i blucerchiati passano in vantaggio e mettono la freccia grazie alle reti di Pafundi e Depaoli al 63° e 66° minuto di gioco. La rete del definitivo 4-1 arriva nei minuti di recupero, al 91°, con la conclusione mancina di Ioannou.
La Sampdoria registra il primo +3 della stagione e abbandona l'ultimo posto salendo al 18° a quota 5 punti. La prossima sfida per i blucerchiati avverrà allo Stadio Sannazzari contro la Virtus Entella.
Il Pescara resta fermo a 5 punti, a pari merito proprio con i rivali di oggi. Nel prossimo turno di campionato i delfini ospiteranno la Carrarese all'Adriatico.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO LUIGI FERRARIS! Sampdoria-Pescara 4-119:13
90'+3'
Espulsione diretta per Brosco che viene anticipato da Cuni e lo stende con un fallo da ultimo uomo. Dopo un velocissimo check VAR Paieretto estrae il cartellino rosso. In primo luogo Brosco era stato espulso per somma di ammonizioni.19:11
90'+1'
GOOL!! SAMPDORIA-Pescara 4-1!! Gol di Nicholas Ioannou!! Cuni serve Ioannou all'interno dell'area di rigore, defilato a sinistra. La sua conclusione col mancino trafigge un non perfetto Desplanches.
3° sostituzione Pescara. Esce Gaetano Letizia ed entra Tommaso Corazza.18:43
65'
2° sostituzione Pescara. Esce Luca Valzania ed entra Lorenzo Meazzi.18:43
64'
Primo gol in Italia tra i professionisti per il giovane talento in prestito dall'Udinese.18:43
63'
GOOL!! SAMPDORIA-Pescara 2-1!! Gol di Simone Pafundi!! Pafundi entra in area, serve Coda che dal limite dell'area piccola scegli di ritornare dal compagno di squadra che deve solo spingere la palla in rete!
Cherubini parte largo a sinistra e si accentra per cercare la conclusione. Destro facile da parare per Desplanches.18:40
61'
Pafundi sfida Valzania e perde il controllo del pallone con il centrocampista del Pescara che fa partire il contropiede.18:39
59'
Ammonito Riccio per un fallo a centrocampo.18:37
58'
RISCHIA CAPPELLINI! Giordano viene servito in profondità a sinistra e mette palla al centro senza alzare la testa, di fatti l'area di rigore era sguarnita. Cappellini colpisce d'esterno per mettere la palla fuori, richiando di infilare nella proprio porta.18:36
56'
GOOL!! SAMPDORIA-Pescara 1-1!! Gol di Massimo Coda!! Coda allarga il piattone e manda da palla a destra. Desplanches spiazzato.
CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA! Coda gestisce meravigliosamete un altro pallone e serve profondo per Pafundi che sfida Cappellini e mette palla al centro con il difensore che in scivolata tocca palla col braccio in appoggio.18:33
54'
Punizione dal limite per il Pescara. Parte Corbo con la palla che supera la barriera ma non si abbassa abbastanza.18:31
52'
Cherubini crossa dalla sinistra. Desplanches lascia scorrere il pallone in rinvio dal fondo.18:29
50'
Ci prova Abildgaard da fuori. Destro non troppo potente e angolato. Desplanches di getta sulla sua sinistra e blocca a terra.18:28
48'
TRAVERSA!! Pafundi va sul punto di battuta della punizione e tocca corto Cherubini che, pressato subito dalla difesa scodella in avanti pescando Coda, tenuto in gioco da Squizzato, che si gira calciando al volo sorprendendo Desplanches con una traiettoria arcuata che viene fermata dal montante.18:30
48'
Pafundi salta Valzania e subisce il contatto. Pairetto fischia e assegna un calcio di punizione da buona posizione alla Sampdoria.18:25
46'
1° sostituzione Sampdoria. Esce Stipe Vulikic ed entra Simone Giordano.18:22
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo del Pescara.18:22
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.18:10
Donati ancora polemico con Pairetto per il rigore revocato alla Sampdoria a ridosso del 40° minuto. L'intervento di Desplanches è chiaramente sul pallone.18:10
Il primo tempo termina con il Pescara in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Oliveri al 44° minuto. 18:08
45'+5'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Sampdoria-Pescara 0-118:07
45'+2'
Scontro tra Brosco e Vulikic entrambi esortati ad uscire dal campo per ricevere assistenza medica.18:06
45'
3 minuti di recupero.18:03
44'
GOOL!! Sampdoria-PESCARA 0-1!! Gol di Andrea Oliveri!! Traversone da destra di Letizia. Oliveri si smarca da Depaoli, che cade a terra, e dal vertice dell'area piccola colpisce di testa mandando la palla sul palo lontano.
OCCASIONE SPRECATA DAL PESCARA! Valzania entra in area da destra e appoggia all'indietro per Dagasso che colpisce malissimo da ottima posizione con il pallone che non arriva in porta.18:02
41'
CALCIO DI RIGORE REVOCATO. Pairetto, dopo aver visionato il replay, torna sulla sua decisione e assegna calcio di punizione al Pescara.17:59
40'
Pairetto richiamato al monitor.17:57
39'
CALCIO DI RIGORE PER LA SAMPDORIA!! Cherubini servito con un ottimo filtrante si ritrova davanti a Desplanches che in uscita para il tiro ravvicinato. Pairetto ritiene falloso l'intervento del portiere del Pescara e indica il dischetto!17:57
38'
PAFUNDI!! Coda riceve a centro area, gestisce benissimo il pallone e lo appoggia delicatamente a Pafundi che di prima intenzione calcia forte sul primo palo! Desplanches si rifugia in corner!17:55
34'
Incomprensione tra Valzania e Di Nardo. Sfuma l'offensiva del Pescara.17:51
32'
Pafundi perde l'attimo per servire Depaoli in area di rigore e si intestardisce a tenere il pallone, allargandosi a destra e facendosi ribattere il traversone.17:49
31'
Vulikic spende il cartellino giallo per fermare la ripartenza del Pescara.17:48
29'
Cross dalla sinistra per il Pescara. La palla, sporcata dalla difesa, sta per arrivare a Letizia che si coordina per battere di prima intenzione. Cherubini si rivela prezioso con un ripiego difensivo e va ad anticipare l'avversario.17:47
28'
Cherubini riceve da Coda al limite dell'area, sposta la sfera sul destro e calcia a giro verso il palo lontano. Palla a lato.17:45
26'
CODA AL VOLO!! Azione manovrata della Sampdoria. La palla viene mandata di testa a Coda che si trova sul vertice dell'area piccola. Coda lascia sfilare e colpisce il pallone prima che tocchi terra disegnando una traiettoria che esce di pochissimo vicino all'incrocio dei pali.17:44
23'
Buona azione orchestrata da Cherubini che porta a spasso il pallone attraversando il campo prima di imbucare per Depaoli che va al cross dalla destra. Allontana la difesa del Pescara.17:40
19'
OCCASIONE PESCARA! Letizia fa partire un tiro-cross dal calcio di punizione. La palla passa attraverso le strette maglie degli occupanti dell'area di rigore e sbuca dal nulla di fronte a Ghidotti che para fortuitamente col ginocchio.17:37
18'
Valzania prova a penetrare da sinistra e conquista un buon calcio di punizione. Letizia va sul pallone.17:35
16'
Lancio lungo per Depaoli. La difesa copre l'uscita di Desplanches.17:33
14'
Ricci prova a cercare Coda con un cross dalla destra. Corbo allontana. La palla arriva da Pafundi che prova a battere al volo. Conclusione a lato.17:31
12'
Merola finta il tiro e serve largo a destra per Letizia. Cross sul primo palo, deviazione della difesa con la palla che si ferma vicino alla porta. Ghidotti controlla.17:30
9'
Cross di Letizia dalla fascia destra. Di Nardo si lascia cadere in area di rigore con Pairetto che fa proseguire. Respinge la difesa doriana.17:26
7'
Tentativo col mancino a incrociare dal limite per Pafundi. Desplanches si distende sulla sua sinistra e blocca a terra.17:24
6'
Dura appena 6 minuti la partita di Giacomo Olzer, costretto al cambio dopo aver avvertito dolore al ginocchio.17:24
6'
1° sostituzione Pescara. Esce Giacomo Olzer ed entra Davide Merola.17:23
4'
Fermo a terra dolorante Olzer che si accascia dopo aver sentito una fitta a seguito di un tentativo di scatto. Chiede il cambio il trequartista del Pescara.17:21
2'
Parte aggressiva la Sampdoria con Bellemo che pressa fortemente a centrocampo. Olzer protegge palla e conquista un calcio di punizione.17:20
INIZIA LA PARTITA! Fischia Pairetto e la Sampdoria gioca il primo pallone del match.17:17
Le scelte di Vivarini. Desplanches a difendere la porta; in difesa Capellini, Brosco e Corbo; sulle fasce Oliveri e Letizia; a metacampo Squizzato e Dagasso; tra le linee Olzer e Valzania a ridosso di Di Nardo. 16:42
Le scelte di Donati. Ghidotti tra i pali; in difesa Riccio, Hadzikadunic e Vulikic; sulle fasce Depaoli e Venuti (ex); a metacampo Bellemo e Abildgaard; tra le linee Pafundi e Cherubini alle spalle di Coda.16:41
FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA. 3-4-2-1. Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Bellemo, Abildgaard, Venuti; Pafundi, Cherubini; Coda.16:37
I PRECEDENTI. Il confronto tra Sampdoria e Pescara si prepara a raggiungere il ventiseiesimo capitolo in questa edizione del confronto.Nei precedenti scontri la Sampdoria prevale con ben 14 vittorie, contro le 4 conquistate dal Pescara. La statistica si completa con 7 pareggi.16:33
Dirige la gara Pairetto. lungo le linee laterali ci saranno Bercigli e Giuggioli. IV uomo Di Loreto. VAR e AVAR Aureliano e Marini.16:31
Osserva la classifica dal basso anche il Pescara che si trova al 17° posto grazie ai 5 punti ottenuti finora. Nell'ultima giornata di campionato i delfini hanno pareggiato 1-1 contro il Sudtirol grazie alla rete di Meazzi in pieno recupero.16:28
Avvio di stagione molto complicato per la Sampdoria che occupa l'ultimo posto in classifica con appena 2 punti, arrivati nelle ultime 2 partite disputate contro Bari e Catanzaro.16:25
Siamo allo Stadio Luigi Ferraris in Marassi! La Sampdoria di Massimo Donat ospita il Pescara di Vincenzo Vivarini.16:23
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta delle sfida tra Sampdoria e Pescara, gara valida per la 7° giornata di Serie B.16:21
Stadio: Luigi Ferraris Città: Genova Capienza: 36685 spettatori
Sampdoria - Pescara è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitro di Sampdoria - Pescara sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte). La Sampdoria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10; il Pescara ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.
In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Pescara ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Oliveri con 3 gol.
Sampdoria e Pescara si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 5 volte, il Pescara ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sampdoria-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pescara ha vinto le ultime due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 sfide contro i blucerchiati nella competizione (3N, 5P).
Le sei sfide tra Sampdoria e Pescara in Serie BKT disputate in casa dei blucerchiati (quattro successi interni, uno esterno e un pareggio), hanno visto entrambe le squadre trovare la rete in cinque occasioni, per una media gol a partita di 3.2.
Il Pescara viene da quattro sconfitte esterne di fila in Serie BKT, in cui ha incassato sempre almeno due reti a partita; in generale, il Delfino non ottiene un successo esterno nella competizione da marzo 2021 (1-0 vs Cittadella - tre pareggi e cinque sconfitte da allora).
Il Pescara ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide contro squadre liguri in Serie BKT, in un parziale in cui non ha mai segnato più di una rete a partita e registrato un punteggio complessivo a sfavore di 11-3.
La Sampdoria ha raccolto solo due punti nelle prime sei gare stagionali di Serie BKT (2N, 4P): considerando da sempre tre punti a vittoria, i blucerchiati potrebbero al massimo eguagliare la loro peggior partenza dopo sette partite nel torneo cadetto (cinque punti nel 2023/24).
Con la rete su calcio piazzato nell'ultima giornata, solo due dei dieci gol del Pescara in questa Serie BKT sono arrivati da situazione di palla inattiva; otto delle marcature di questa stagione sono arrivate su azione, meno solo dell'Avellino (nove).
Massimo Coda ha segnato in ciascuna delle sue tre sfide casalinghe contro il Pescara in Serie BKT, con tre maglie diverse (Salernitana nel 2016, Benevento nel 2019 e Lecce nel 2020); nell'ultimo d questi incroci, l'attaccante della Sampdoria ha anche fornito un assist (Lecce-Pescara 3-1, 2 novembre 2020).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: