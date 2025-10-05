Arriva la prima vittoria stagionale per la Sampdoria, prima assoluta in Serie B per Donati. Dopo lo 0-1 segnato da Oliveri al 44° con cui si è concluso il primo tempo, la Sampdoria ha dilagato nella seconda frazione di gioco. Il pareggio arriva con la trasformazione del calcio di rigore di Coda al 56°. Nei 9 minuti a seguire i blucerchiati passano in vantaggio e mettono la freccia grazie alle reti di Pafundi e Depaoli al 63° e 66° minuto di gioco. La rete del definitivo 4-1 arriva nei minuti di recupero, al 91°, con la conclusione mancina di Ioannou.

Dirige la gara Pairetto. lungo le linee laterali ci saranno Bercigli e Giuggioli. IV uomo Di Loreto. VAR e AVAR Aureliano e Marini.16:31

Le scelte di Donati. Ghidotti tra i pali; in difesa Riccio, Hadzikadunic e Vulikic; sulle fasce Depaoli e Venuti (ex); a metacampo Bellemo e Abildgaard; tra le linee Pafundi e Cherubini alle spalle di Coda.16:41

Le scelte di Vivarini. Desplanches a difendere la porta; in difesa Capellini, Brosco e Corbo; sulle fasce Oliveri e Letizia; a metacampo Squizzato e Dagasso; tra le linee Olzer e Valzania a ridosso di Di Nardo. 16:42

PREPARTITA

Sampdoria - Pescara è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Arbitro di Sampdoria - Pescara sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Attualmente la Sampdoria si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Pescara si trova 17° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte).

La Sampdoria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10; il Pescara ha segnato 11 gol e ne ha subiti 14.

In casa la Sampdoria ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Fuori casa il Pescara ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Sampdoria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, il Bari e il Catanzaro ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pescara nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Empoli, Modena e il Sudtirol ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Sampdoria ha incontrato nell'ultima partita il Catanzaro pareggiando 0-0 mentre Il Pescara ha incontrato il Sudtirol pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea Oliveri con 3 gol.

Sampdoria e Pescara si sono affrontate 12 volte in campionato. Nei precedenti match la Sampdoria ha vinto 5 volte, il Pescara ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sampdoria-Pescara ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pescara ha vinto le ultime due sfide contro la Sampdoria in Serie BKT, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 10 sfide contro i blucerchiati nella competizione (3N, 5P).

Le sei sfide tra Sampdoria e Pescara in Serie BKT disputate in casa dei blucerchiati (quattro successi interni, uno esterno e un pareggio), hanno visto entrambe le squadre trovare la rete in cinque occasioni, per una media gol a partita di 3.2.

Il Pescara viene da quattro sconfitte esterne di fila in Serie BKT, in cui ha incassato sempre almeno due reti a partita; in generale, il Delfino non ottiene un successo esterno nella competizione da marzo 2021 (1-0 vs Cittadella - tre pareggi e cinque sconfitte da allora).

Il Pescara ha raccolto solo due punti nelle ultime sei sfide contro squadre liguri in Serie BKT, in un parziale in cui non ha mai segnato più di una rete a partita e registrato un punteggio complessivo a sfavore di 11-3.

La Sampdoria ha raccolto solo due punti nelle prime sei gare stagionali di Serie BKT (2N, 4P): considerando da sempre tre punti a vittoria, i blucerchiati potrebbero al massimo eguagliare la loro peggior partenza dopo sette partite nel torneo cadetto (cinque punti nel 2023/24).

Con la rete su calcio piazzato nell'ultima giornata, solo due dei dieci gol del Pescara in questa Serie BKT sono arrivati da situazione di palla inattiva; otto delle marcature di questa stagione sono arrivate su azione, meno solo dell'Avellino (nove).

Massimo Coda ha segnato in ciascuna delle sue tre sfide casalinghe contro il Pescara in Serie BKT, con tre maglie diverse (Salernitana nel 2016, Benevento nel 2019 e Lecce nel 2020); nell'ultimo d questi incroci, l'attaccante della Sampdoria ha anche fornito un assist (Lecce-Pescara 3-1, 2 novembre 2020).

