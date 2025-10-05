Cala il sipario allo Stadio Druso di Bolzano! Crezzini manda i titoli di coda di un match molto combattuto, in cui le due compagini si sono perfettemante spartite l'egemonia dei due tempi. Primo tempo ad impronta tutta altoatesina, nonostante l'inferiorità numerica il Sudtirol governa la prima parte di gara, portandosi in vantaggio con Pecorino al minuto 42'. Nella ripresa, complici anche le sostituzioni operate da Pagliuca, l'Empoli assume tutt'altra fisionomia e prende il controllo del gioco andando dapprima sul pari con la rete di Shpendi al minuto 60' poi, dopo mezz'ora di battaglia con una caparbia formazione tirolese, al minuto 96' arriva Nasti a concretizzare il suggerimento di Obaretin concludendo alle spalle di Adamonis. Sorride l'Empoli, cade il Sudtirol dopo novanta minuti in dieci uomini.
Con l'odierno trionfo l'Empoli si proietta a 9 lunghezze, resta invece invariata la situazione del Sudtirol. Uomini di Castori e Pagliuca che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Mantova e Venezia.
90'+10'
TRIPLICE FISCHIO DI CREZZINI! Sudtirol-Empoli termina 1-2.17:04
90'+9'
AMMONITO Simone Tronchin: altro giallo del match.17:03
90'+6'
GOL! GOL NASTI! Sudtirol-EMPOLI: 1-2. Doccia fredda per il Sudtirol, arriva la firma di Nasti all'ultima azione di gioco! Doppio rimpallo in area altoatesina, raccoglie la sfera Obaretin che serve Nasti, poi l'empolese controlla bene e con il mancino mette la palla in buca d'angolo battendo Adamonis. Vantaggio per l'Empoli al 96', l'assist è a cura di Nosa Obaretin.
Guarino risolve un difficile pallone nella propria area, possesso ancora dell'Empoli allo scadere.17:00
90'+2'
Risposta determinante di Adamonis sulla conclusione di Nasti, tutto ancora pari al Druso!16:56
90'+1'
Sostituzione Sudtirol: crampi per Mamadou Coulibaly, subentra al suo posto Daniele Casiraghi.16:56
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Calzavara, si giocherà fino al 95'.16:55
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio alla concessione dell'extra time.16:54
87'
AMMONITO Gabriele Guarino: trattenuta irregolare ai danni di Zedadka.16:51
86'
Duello tra Pietrangeli e Ilie, ha la meglio il difensore altoatesino che guadagna un rinvio dal fondo.16:51
85'
Punizione a favore del Sudtirol da posizione arretrata, squadre che si riposizionano e possesso tirolese al minuto 85'.16:49
82'
Calcio piazzato battuto al centro dell'area da Martini, la sfera viene facilmente raccolta da Fulignati.16:46
80'
AMMONITO Joseph Ceesay: atterrato irregolarmente Bordon.16:45
80'
Intervento irregolare di Ceesay ai danni di Bordon, fallo per il Sudtirol e sanzione per il giocatore dell'Empoli.16:45
80'
Ultimi 600'' di gioco, poi sarà assegnato il recupero.16:44
77'
Sostituzione Empoli: esce dal campo Salvatore Elia, lo sostituisce Franco Carboni.16:43
76'
Scintille tra Pellegri e Bordon, fallo guadagnato dal subentrato empolese e punizione Empoli dai 25 metri.16:41
75'
Manovra Empoli al minuto 75', Sudtirol che attende permettendo agli azzurri di muovere il pallone in una zona non pericolosa del rettangolo verde.16:40
73'
Sostituzione Sudtirol: fuori anche Silvio Merkaj, lo sostituisce Karim Zedadka.16:37
73'
Sostituzione Sudtirol: fuori l'autore del gol Emanuele Pecorino, subentra a lui Raphael Odogwu.16:37
71'
Conclusione a giro di Gerard Yepes, traiettoria verso il secondo palo che termina però di molto fuori dallo specchio avversario. Rinvio dal fondo per Fulignati.16:36
70'
Scocca il minuto 70', gara in perfetto equilibrio sull'1-1.16:33
67'
AMMONITO Marius Adamonis: giallo che arriva anche per l'estremo degli altoatesini.16:33
65'
Calcio d'angolo a favore del Sudtirol, fallo di Yepes al limite dell'area e calcio di punizione a favore dei tirolesi.16:30
65'
Sostituzione Empoli: abbandona il campo Stiven Shpendi, dentro per lui Pietro Pellegri.16:29
62'
Sostituzione Sudtirol: fuori anche Salvatore Molina, dentro al suo posto Jacopo Martini.16:29
62'
Sostituzione Sudtirol: fuori Alessandro Mallamo, lo sostituisce Filipe Bordon.16:28
60'
GOL! GOL SHPENDI! Sudtirol-EMPOLI: 1-1. Tutto di nuovo pari al Druso, il timbro è di Stiven Shpendi! Dagli sviluppi di una ripartenza, la sfera è tra i piedi di Ilie che con precisione imbuca per Shpendi permettendo al centravanti di girare di prima intenzione e battere Adamonis. Pareggio della formazione azzurra, assist servito da Rares Ilie.
Possesso Empoli alle porte del minuto 60', Sudtirol che attende senza pressare eccessivamente.16:24
56'
Contrasto duro tra Coulibaly e Yepes, ha la meglio il giocatore biancorosso che da il via al nuovo possesso dei suoi.16:21
53'
Punizione Sudtirol dai 35 metri, batte Mallamo verso il secondo pallo alla ricerca di Pecorino, Lovato svetta ed anticipa il numero 9 allontanando la minaccia.16:18
52'
Stavolta il corner è a favore dell'Empoli, nessun effetto però e palla che torna da Adamonis.16:16
51'
Merkaj compie un fallo in attacco e consegna di fatto all'Empoli un calcio di punizione.16:15
50'
Murato Merkaj a pochi passi dalla porta avversaria, calcio d'angolo a favore del Sudtirol.16:15
46'
Sostituzione Empoli: fuori anche Luca Belardinelli, lo sostituisce Gerard Yepes.16:13
46'
Sostituzione Empoli: fuori dal campo Brando Moruzzi, subentra Marco Nasti.16:13
46'
Sostituzione Empoli: fuori Edoardo Saporiti, dentro Rares Ilie.16:12
46'
Il primo possesso del secondo tempo è amministrato dall'Empoli.16:12
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.16:11
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.15:59
Si chiude dopo centoventi secondi di recupero la prima parte della sfida in terra tirolese, parziale che sorride ai padroni di casa. Gara che nonostante l'inferiorità numerica è giostrata dal Sudtirol, che subisce una dura tegola al minuto 5' con l'espulsione diretta di Kofler ma che riesce comunque ad indirizzare il match. Dapprima, il legno del minuto 38' nega a Pecorino la gioia del gol, rete che arriva invece al minuto 42' con lo stesso numero 9 che di mestiere si getta sul suggerimento rasoterra di Coulibaly e con la punta mancina indirizza nell'angolo basso. Al minuto 45' vengono assegnati due minuti addizionali, al termine dei quale Crezzini dichiara la fine della prima frazione.15:59
45'+2'
FISCHIO DI CREZZINI: termina il primo tempo.15:55
45'
Sono 2' i minuti di recupero concessi, si giocherà fino al 47'.15:52
44'
Ultimo giro d'orologio del match, poi spazio al possibile extra time.15:51
42'
GOL! GOL PECORINO! SUDTIROL-Empoli: 1-0. La sblocca la squadra di casa al minuto 42', la rete è di Emanuele Pecorino! Dagli sviluppi di un corner, Coulibaly raccoglie il pallone e serve al centro dell'area rasoterra, sul primo palo compare Pecorino che colpisce con la punta del piede sinistro e batte Fulignati. Vantaggio del Sudtirol, assist a cura di Mamadou Coulibaly.
Coulibaly scocca il tiro dal limite dell'area, risposta decisa di Fulignati che devia concedendo soltanto il giro dalla bandierina.15:49
38'
LEGNO PIENO DI PECORINO! La fortuna non è dalla parte del numero 9 altoatesino, che nello stretto scambia con Merkaj e sulla conclusione personale colpisce in pieno la traversa. Si salva l'Empoli, scuote la testa Pecorino.15:46
37'
Fallo di Elia su un buon guizzo di Mallamo: punizione a favore del Sudtirol dalla metà di campo.15:44
34'
Stavolta la punizione è a favore del Sudtirol, anche in questa occasione non produce alcun effetto e si riparte da una semplice rimessa con le mani.15:42
33'
Punizione dai 35 metri a favore della formazione ospite, Saporiti va morbido verso il secondo palo ma Adamonis esce con sicurezza e fa sua la sfera.15:40
31'
Corner a favore dell'Empoli, batterà Saporiti in mezzo ma non trova soluzioni amiche.15:38
30'
Scocca la mezz'ora di gioco, risultato ancora fisso sullo 0-0.15:37
28'
Rinvio profondo di Molina per lo scatto di Simone Davi, Guarino respinge di testa ma la palla torna tra i piedi di Coulibaly e prosegue il possesso tirolese.15:37
25'
Possesso Empoli al 25', Sudtirol che attende nella propria metà di campo.15:33
23'
Conclusione insidiosa di Merkaj che calcia in porta, tiro respinto da Fulignati che devia in fallo laterale.15:30
22'
Calcio d'angolo a favore dell'Empoli, fallo in attacco da parte dei giocatori empolesi e calcio di punizione per il Sudtirol.15:30
19'
Buono ed efficace il controllo con il corpo da parte di Pecorino, attaccante tirolese che guagna il fallo e fa salire i suoi.15:27
17'
Fallo laterale da posizione avanzata a favore del Sudtirol, Simone Davi carica poi il sinistro ma Fulignati fa sua la sfera senza troppi sforzi.15:26
14'
Castori approfitta del breve break per riorganizzare i suoi, Sudtirol che si riposiziona dopo le indicazioni del tecnico ex Perugia.15:22
12'
Rischio di Federico Davi sulla pressione di Ceesay, mantiene però bene la posizione e non permette all'attaccante azzurro di soffiare la sfera.15:20
9'
Saporiti va alla ricerca di Belardinelli da calcio piazzato, palla che non arriva al compagno di squadra e Sudtirol che recupera il possesso.15:17
7'
Fallo ai danni di Shpendi, possesso Empoli che rinizia.15:15
5'
Punizione dal limite a favore dell'Empoli, che sarà d'ora in poi in superiorità numerica fino a fine match.15:13
5'
ROSSO DIRETTO Raphael Kofler: fallo da ultimo uomo su Shpendi, Sudtirol in dieci!15:12
3'
Ceesay prova il tiro dall'interno area avversaria, copre bene Federico Davi che respinge la conclusione dell'empolese.15:10
1'
Il primo possesso del match è giostrato dal Sudtirol.15:08
1'
PARTITI! Inizia Sudtirol-Empoli.15:05
Fischio d'inizio programmato alle ore 15:00.14:45
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.14:45
A coadiuvare il fischietto toscano sono designati gli assistenti di linea Cipressa-Scarpa; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Calzavara; postazione VAR presidiata dal Sig. Paterna, ausiliato dall'A.VAR Santoro.14:32
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Valerio Crezzini, della sezione di Siena.14:32
Tutto pronto allo Stadio Marco Druso di Bolzano, è tempo di Sudtirol-Empoli! Nella settima giornata di B, il calendario chiama all'incrocio Biancorossi ed Azzurri che sono momentaneamente e rispettivamente 9^ e 14^ nella classifica generale, 9 i punti collezionati sinora dai tirolesi, 6 quelli ottenuti in queste prime gare dall'Empoli.14:32
Benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Empoli, gara valida per il turno numero 7 del Campionato di Serie B.14:32
Sudtirol - Empoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026. La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano. Arbitro di Sudtirol - Empoli sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Attualmente il Sudtirol si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; l'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Reggiana e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Monza pareggiando 1-1.
Sudtirol e Empoli è la prima che si affrontano in campionato.
Sudtirol-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nell’era dei tre punti a vittoria, Empoli e Südtirol non si sono mai affrontati nei campionati professionistici. Quella altoatesina sarà la 99ª avversaria diversa incontrata dai toscani in Serie BKT e la 33ª nella competizione per la formazione biancorossa.
Dopo aver vinto le prime due sfide in Serie BKT contro squadre toscane, il Südtirol non ha più trovato il successo contro queste avversarie, con tre pareggi (incluse le ultime due sfide) e tre sconfitte.
Il Südtirol ha perso una sola gara casalinga su 12 nel 2025 in Serie BKT (6V, 5N), dopo averne perse ben sei delle precedenti otto (2N); gli altoatesini potrebbere per la terza volta in questo anno solare centrare due successi interni di fila, dopo esserci riusciti a febbraio e tra aprile e maggio scorsi.
L'Empoli potrebbe perdere ciascuna delle prime tre trasferte stagionali in Serie BKT per la quinta volta nella sua storia, di cui quattro a partire dagli anni 2000.
L'Empoli non vince da cinque partite di Serie BKT (3N, 2P) ed è da dicembre 2019-gennaio 2020 che non rimane per più gare senza successi nella competizione (tre pareggi e tre sconfitte in quel caso).
Il primo gol di Mamadou Coulibaly in Serie BKT è arrivato proprio contro l'Empoli, il 24 ottobre 2017 quando vestiva la maglia del Pescara; il classe '99, in rete nell'ultimo match contro il Pescara, potrebbe andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta.
L'Empoli è una delle sole due squadre, con il Modena, ad aver già realizzato tre gol di testa in questo campionato, incluso quello di Gabriele Guarino contro il Monza; tra i difensori a segno in questo campionato solo l'avversario di giornata Raphael Kofler (26/04/2005) è più giovane del calciatore dell'Empoli (14/04/2004).
