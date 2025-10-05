Con l'odierno trionfo l'Empoli si proietta a 9 lunghezze, resta invece invariata la situazione del Sudtirol. Uomini di Castori e Pagliuca che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Mantova e Venezia.

Tutto pronto allo Stadio Marco Druso di Bolzano, è tempo di Sudtirol-Empoli! Nella settima giornata di B, il calendario chiama all'incrocio Biancorossi ed Azzurri che sono momentaneamente e rispettivamente 9^ e 14^ nella classifica generale, 9 i punti collezionati sinora dai tirolesi, 6 quelli ottenuti in queste prime gare dall'Empoli.14:32

GOL! GOL PECORINO! SUDTIROL-Empoli: 1-0. La sblocca la squadra di casa al minuto 42', la rete è di Emanuele Pecorino! Dagli sviluppi di un corner, Coulibaly raccoglie il pallone e serve al centro dell'area rasoterra, sul primo palo compare Pecorino che colpisce con la punta del piede sinistro e batte Fulignati. Vantaggio del Sudtirol, assist a cura di Mamadou Coulibaly. Guarda la scheda del giocatore Emanuele Pecorino 15:51

GOL! GOL SHPENDI! Sudtirol-EMPOLI: 1-1. Tutto di nuovo pari al Druso, il timbro è di Stiven Shpendi! Dagli sviluppi di una ripartenza, la sfera è tra i piedi di Ilie che con precisione imbuca per Shpendi permettendo al centravanti di girare di prima intenzione e battere Adamonis. Pareggio della formazione azzurra, assist servito da Rares Ilie. Guarda la scheda del giocatore Stiven Shpendi 16:26

PREPARTITA

Sudtirol - Empoli è valevole per la giornata numero 7 del campionato di Serie B 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Empoli sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Attualmente il Sudtirol si trova 10° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte); invece l'Empoli si trova 12° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 11 gol e ne ha subiti 10; l'Empoli ha segnato 10 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Sudtirol ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Empoli ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Frosinone, la Reggiana e il Pescara ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Empoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pescara, Carrarese e il Monza ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita il Pescara pareggiando 1-1 mentre L'Empoli ha incontrato il Monza pareggiando 1-1.

Sudtirol e Empoli è la prima che si affrontano in campionato.

Sudtirol-Empoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Nell’era dei tre punti a vittoria, Empoli e Südtirol non si sono mai affrontati nei campionati professionistici. Quella altoatesina sarà la 99ª avversaria diversa incontrata dai toscani in Serie BKT e la 33ª nella competizione per la formazione biancorossa.

Dopo aver vinto le prime due sfide in Serie BKT contro squadre toscane, il Südtirol non ha più trovato il successo contro queste avversarie, con tre pareggi (incluse le ultime due sfide) e tre sconfitte.

Il Südtirol ha perso una sola gara casalinga su 12 nel 2025 in Serie BKT (6V, 5N), dopo averne perse ben sei delle precedenti otto (2N); gli altoatesini potrebbere per la terza volta in questo anno solare centrare due successi interni di fila, dopo esserci riusciti a febbraio e tra aprile e maggio scorsi.

L'Empoli potrebbe perdere ciascuna delle prime tre trasferte stagionali in Serie BKT per la quinta volta nella sua storia, di cui quattro a partire dagli anni 2000.

L'Empoli non vince da cinque partite di Serie BKT (3N, 2P) ed è da dicembre 2019-gennaio 2020 che non rimane per più gare senza successi nella competizione (tre pareggi e tre sconfitte in quel caso).

Il primo gol di Mamadou Coulibaly in Serie BKT è arrivato proprio contro l'Empoli, il 24 ottobre 2017 quando vestiva la maglia del Pescara; il classe '99, in rete nell'ultimo match contro il Pescara, potrebbe andare a segno in due presenze di fila nella competizione per la prima volta.

L'Empoli è una delle sole due squadre, con il Modena, ad aver già realizzato tre gol di testa in questo campionato, incluso quello di Gabriele Guarino contro il Monza; tra i difensori a segno in questo campionato solo l'avversario di giornata Raphael Kofler (26/04/2005) è più giovane del calciatore dell'Empoli (14/04/2004).



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: