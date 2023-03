Benvenuti allo Stadio Cillo e Lino Del Duca di Ascoli per la sfida tra Ascoli e Bari, gara valida per la 28esima giornata del campionato di Serie B.14:33

I padroni di casa sono attualmente al decimo posto in classifica, ma stanno attraversando un buon momento di forma, avendo totalizzato 10 punti nelle ultime 4 gare.14:33

Gli ospiti, attualmente terzi in classifica, hanno ottenuto nelle ultime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio. Il secondo posto occupato dal Genoa dista solamente un punto.14:33

La gara di andata, disputata al San Nicola, è terminata per 2-0 a favore dei bianconeri.14:35

6'

Falzerano mette in mezzo un bel pallone per Gondo, che tenta una difficile giocata di tacco, pur trovandosi in posizione di fuorigioco.15:07