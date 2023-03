Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Spal e Cittadella, gara valida per la 28' giornata del campionato di Serie B.11:01

Tra pochi minuti scenderanno in campo Spal e Cittadella, i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la capolista Frosinone e sono senza vittorie da sette gare11:03

Pareggio a reti bianche contro il Brescia invece per la compagine padovana nell'ultimo turno, l'undici allenato da Edoardo Gorini punta ad ottenere il quarto risultato utile consecutivo11:06

Le scelte di Gorini: ancora fiducia ad Antonucci sulla trequarti, in avanti rispetto alla gara contro il Brescia c'è il tandem formato da Asencio e Magrassi. Risentimento muscolare per Crociata, il quale non sarà del match14:59