La Cremonese supera 2-1 il Bari e si riporta al secondo posto in classifica. Il risultato si sblocca dopo solo un minuto, autorete di Maiello su cross di Sernicola. Collocolo al 66' sfrutta un'azione di Tsadjout e sigla il raddoppio. Edjouma con un tiro al volo al 92' accorcia le distanze.

Nel prossimo turno di Serie B per il Bari impegno in trasferta sul campo del Como, la Cremonese affronterà in casa la Ternana.